Siedziałam przy biurku, wpatrując się w ekran monitora, na którym migał kursor. Jako korektorka tekstów, prowadząca własną, niewielką działalność gospodarczą, spędzałam większość dni w domowym zaciszu. Zwykle to lubiłam, bo praca z wyrazami była przewidywalna. Słowa miały swoje zasady, interpunkcja rządziła się logiką, a błędy można było łatwo poprawić. Szkoda, że w życiu prywatnym nie istniał żaden czerwony długopis, którym mogłabym wykreślić nietrafione decyzje.

Nie miałam szczęścia do związków. Za każdym razem, gdy angażowałam się w relację, okazywało się, że trafiałam na kogoś, kto kompletnie do mnie nie pasował. Moi byli partnerzy zazwyczaj dzielili się na trzy kategorie. Pierwsi byli do granic możliwości zadufani w sobie i traktowali mnie jak tło dla własnej wspaniałości. Drudzy traktowali mnie przedmiotowo, oczekując, że będę jedynie ładnym dodatkiem do ich życia. Trzecia grupa to ci, którzy na dźwięk słów o wspólnej przyszłości dostawali zadyszki i nagle przypominali sobie, że nie są gotowi na poważną relację. Z biegiem czasu po prostu przestałam szukać.

Moim największym oparciem był mój starszy brat, Marcel. Mieliśmy świetną relację, a nasze cotygodniowe rozmowy przy kawie pozwalały mi zachować zdrowy rozsądek. Marcel pracował w dużej korporacji i był naprawdę cenionym specjalistą w swoim dziale, choć on sam rzadko potrafił to docenić.

Marcel tylko machnął ręką

Marcel miał jedną słabość, o której wiedziałam chyba wszystko. Był absolutnie zafascynowany prezesem swojej firmy. Często opowiadał mi o nim z nieskrywanym podziwem. Z jego relacji wyłaniał się obraz człowieka sukcesu, który osiągnął wszystko w bardzo młodym wieku. Wiedziałam, że szef Marcela ma na imię Dorian i że są rówieśnikami, co jeszcze bardziej potęgowało kompleksy mojego brata.

— Rozumiesz to? — pytał mnie często Marcel, nerwowo mieszając łyżeczką w filiżance. — Gość ma tyle lat co ja, a zarządza tak potężnym zespołem. Jest niesamowity, a ja jestem tylko jednym z wielu trybików. On pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy z mojego istnienia. Kiedy mijamy się na korytarzu, czuję się niewidzialny.

Trochę się z niego podśmiewałam, słysząc te zachwyty. Mówiłam mu wtedy, żeby przestał tak panikować.

— Jesteś świetny w tym, co robisz — przekonywałam go za każdym razem. — Zobaczysz, że kiedyś ten twój wielki szef cię dostrzeże. Nie da się ukryć takiego talentu na zawsze.

Marcel tylko machał ręką, kompletnie nie wierząc w moje słowa. Nie przypuszczałam, że moje proroctwo spełni się tak szybko i że ja sama odegrają w tym kluczową rolę.

Nie zadawałam dodatkowych pytań

To było zupełnie zwyczajne popołudnie. Ślęczałam nad wyjątkowo zawiłym tekstem, kiedy ciszę w moim mieszkaniu przerwał głośny dzwonek telefonu. Spojrzałam na wyświetlacz i zobaczyłam imię brata. Odebrałam od razu, słysząc w słuchawce jego przyspieszony, wręcz paniczny oddech.

— Błagam cię, powiedz, że jesteś w domu i masz samochód pod blokiem — wydusił z siebie Marcel, nie bawiąc się w przywitania.

– Jestem. Co się stało? Brzmisz, jakbyś uciekał przed niedźwiedziem — odpowiedziałam, marszcząc brwi.

— Zostawiłem u ciebie wczoraj czerwoną teczkę z dokumentami. Leży na komodzie w przedpokoju. Błagam, przywieź mi ją natychmiast. Mam spotkanie w restauracji na drugim końcu miasta, a bez tych papierów jestem skończony. Dosłownie pogrzebany!

Nie zadawałam dodatkowych pytań. Złapałam teczkę, kluczyki, narzuciłam na siebie płaszcz i wybiegłam z mieszkania. Droga minęła mi w stresie, bo nie chciałam, żeby mój brat przeze mnie ucierpiał. Zaparkowałam pod elegancką restauracją, wzięłam głęboki wdech i pchnęłam ciężkie, szklane drzwi. Chciałam tylko wejść, szybko zlokalizować Marcela, podać mu dokumenty pod stołem i ulotnić się jak najszybciej, by nie przeszkadzać w sprawach biznesowych.

Nasze spojrzenia się skrzyżowały

Wnętrze restauracji było przestronne, ciche i urządzone z ogromnym gustem. Szybko omiotłam wzrokiem salę i dostrzegłam mojego brata przy jednym z narożnych stolików. Siedziało z nim kilku mężczyzn w eleganckich garniturach. Ruszyłam w ich stronę szybkim krokiem. Kiedy byłam już zaledwie kilka metrów od nich, mój wzrok przykuł jeden z mężczyzn. Był mniej więcej w wieku mojego brata. Siedział swobodnie, przysłuchując się dyskusji z uprzejmym zainteresowaniem, ale w ogóle się nie odzywał. W pewnym momencie podniósł głowę i spojrzał prosto na mnie.

To było ułamek sekundy, ale miałam wrażenie, że czas nagle zwolnił. Nasze spojrzenia się skrzyżowały. Był uderzająco przystojny, miał spokojne, przenikliwe oczy i delikatny zarys uśmiechu na twarzy. Zapatrzyłam się na niego tak bardzo, że całkowicie zapomniałam o tym, gdzie się znajduję. W ułamku sekundy czubek mojego buta zahaczył o brzeg grubego dywanu. Poleciałam do przodu, wymachując rękami jak wiatrak, i cudem odzyskałam równowagę tuż przy ich stoliku.

Usłyszałam ciche, nerwowe syknięcie mojego brata.

— O rany, przepraszam — wydukałam, czując, jak moje policzki płoną z zawstydzenia.

Szybko wepchnęłam czerwoną teczkę w ręce zszokowanego Marcela.

— Ja właściwie tylko po to. Już mnie nie ma. Przepraszam za najście — dodałam szybko, starając się nie patrzeć na nikogo, a w szczególności na tego mężczyznę, który wciąż na mnie patrzył.

Ulotniłam się stamtąd tak szybko, jak to było możliwe. Kiedy usiadłam w samochodzie, oparłam głowę o kierownicę, próbując uspokoić bicie serca. Wciąż miałam przed oczami twarz tego człowieka. Wydawało mi się, że kiedy wybiegałam, uśmiechnął się do mnie kącikiem ust. Uznałam jednak, że to głupie. Dopytywanie brata, kim jest jego przystojny rozmówca, byłoby nieprofesjonalne i mogłoby go tylko zdenerwować po tak trudnym dniu.

Słuchałam go z uwagą

Późnym wieczorem usłyszałam dzwonek do drzwi. W progu stał Marcel, wyglądający jak człowiek, z którego uszło całe powietrze. Od razu rzucił mi się na szyję.

— Uratowałaś mi życie — powiedział z ulgą, wchodząc do środka. — Naprawdę uratowałaś mi życie, a wręcz ocaliłaś moją karierę.

Usiadł na kanapie i zaczął opowiadać o spotkaniu. Okazało się, że stawka była wyższa, niż myślałam.

— Nie uwierzysz, kto tam był. Sam prezes — powiedział z przejęciem, łapiąc się za głowę. — Rozumiesz? Dorian we własnej osobie przyszedł na to spotkanie. Gdyby brakowało mi tych dokumentów, nie tylko zaliczyłbym największą wtopę w historii mojego działu, ale prawdopodobnie pożegnałbym się z pracą.

Słuchałam go z uwagą, powoli łącząc kropki.

— Byłem tak zestresowany jego obecnością, że ledwo mogłem zebrać myśli — kontynuował Marcel. — Na żywo robi jeszcze większe wrażenie niż z daleka. Jest opanowany, inteligentny i wszystko widzi. Prawie nic nie przełknąłem z nerwów, chociaż jedzenie było wspaniałe.

Uśmiechnęłam się do niego krzepiąco, podając mu kubek herbaty. W głowie wciąż miałam obraz mężczyzny o przenikliwym spojrzeniu. Zrozumiałam, że ten milczący obserwator to musiał być Dorian. Nie wspomniałam jednak Marcelowi o swoim zainteresowaniu ani o tym, co poczułam, patrząc w jego oczy. Uznałam, że lepiej zostawić to dla siebie.

Byłam kompletnie oszołomiona

Dwa dni później Marcel wpadł do mojego mieszkania bez zapowiedzi. Od razu zobaczyłam, że jest strasznie przejęty. Był blady, a jego ręce delikatnie drżały.

— Musisz usiąść — powiedział, zamykając za sobą drzwi.

— Co się stało? Zwolnili cię? — zapytałam z przestrachem.

— Dziś rano dostałem powiadomienie z kadr. Sam prezes wezwał mnie do swojego biura — zaczął mówić szybko, chodząc po pokoju. — Szedłem tam z duszą na ramieniu. Byłem absolutnie pewny, że coś nie spodobało mu się podczas tego wtorkowego spotkania. Że jednak zorientował się o brakujących dokumentach i chce mnie wyrzucić osobiście.

— I co? — ponagliłam go, czując, jak denerwuję się razem z nim.

— Wszedłem, a on kazał mi usiąść. I nagle, zupełnie niespodziewanie, zapytał mnie o kobietę, która przywiozła mi dokumenty.

Moje serce zatrzymało się na ułamek sekundy.

— Zapytał o mnie? — wykrztusiłam.

— Tak! Powiedziałem mu, że to moja siostra. A on uśmiechnął się i poprosił o twój numer telefonu.

Nie mogłam wydusić z siebie ani słowa. Marcel jednak nie skończył.

— To nie wszystko! Od razu zmienił temat. Zaczął chwalić moje raporty. Zwrócił uwagę na mój ogromny wkład w firmie i powiedział mi prosto w twarz, że zastanawia się nad przyznaniem mi kierowniczego stanowiska w nowym dziale!

Byłam kompletnie oszołomiona. Słowa Marcela docierały do mnie jak przez gęstą mgłę. Widziałam jego radość i niedowierzanie.

— Dałem mu twój numer, mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe? — zapytał z nadzieją w głosie. — Proszę cię, jeśli zadzwoni, odbierz.

Machinalnie pokiwałam głową, zgadzając się na wszystko, o co prosił.

Jego twarz rozjaśnił ciepły uśmiech

Kiedy telefon zadzwonił kilka godzin później, moje dłonie były lodowate. Głos w słuchawce był głęboki, spokojny i niesamowicie uprzejmy. Dorian zapytał, czy miałabym ochotę spotkać się z nim na kawę w najbliższy weekend. Zgodziłam się, ale po odłożeniu słuchawki ogarnęło mnie przerażenie.

Cieszyłam się, to prawda. Ale z każdą godziną narastał we mnie wstyd i lęk. Przypomniałam sobie moich poprzednich partnerów, którzy zawsze czegoś ode mnie oczekiwali. Zaczęłam analizować sytuację z fatalnej perspektywy. Co, jeśli od tego spotkania zależy awans mojego brata? Co, jeśli Dorian chce się po prostu zabawić, a jeśli mu odmówię, Marcel straci szansę życia? Czułam się tak, jakbym szła na egzamin.

Weszłam do kawiarni z ciężkim sercem. Zobaczyłam go od razu. Siedział przy stoliku pod oknem, ubrany w luźną, elegancką koszulę. Na żywo był równie przystojny, co w restauracji. Kiedy mnie zobaczył, wstał i uśmiechnął się szeroko. Rozmowa, ku mojemu zaskoczeniu, układała się wprost fenomenalnie. Dorian był zabawny, inteligentny i bardzo uważnie mnie słuchał. Nie było w nim ani odrobiny zadufania, którego tak bardzo nienawidziłam u innych mężczyzn. Jednak gdzieś z tyłu głowy wciąż tkwiła mi obawa o Marcela. W końcu nie wytrzymałam. Pociągnęłam duży łyk kawy i postanowiłam wyrzucić z siebie to, co leżało mi na sercu.

— Muszę być z tobą szczera — zaczęłam, patrząc mu prosto w oczy. — Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawia. Ale bardzo się boję.

— Czego się boisz? — zapytał, marszcząc brwi z troską.

— Nie chciałabym, żeby sytuacja zawodowa mojego brata była w jakikolwiek sposób uzależniona od tego, komu ja się spodobałam. Nie chcę, żebyś dawał mu awans tylko po to, by zyskać moją przychylność. Ani żebyś go zwolnił, jeśli między nami nic nie wyjdzie.

Dorian patrzył na mnie przez dłuższą chwilę w całkowitym milczeniu. Potem jego twarz rozjaśnił ciepły uśmiech, a on delikatnie pokręcił głową.

— Źle to zrozumiałaś — powiedział łagodnie. — To absolutnie tak nie działa. Szczerze mówiąc, do wtorku w ogóle nie znałem twojego brata osobiście. Na spotkaniu po prostu przysłuchiwałem się jego argumentom. Zanim weszłaś, byłem już pod ogromnym wrażeniem jego profesjonalizmu i wiedzy. Cieszę się, że poszedłem na to spotkanie, bo nie miałem pojęcia, jaki skarb mam we własnej firmie.

Poczułam, jak ogromny kamień spada mi z serca, a Dorian nachylił się lekko w moją stronę.

— Awans należał się Marcelowi już dawno, po prostu moje procedury zawiodły. A jeśli chodzi o ciebie... Cóż, nie ukrywam, że kiedy wpadłaś do tej restauracji i omal nie wywróciłaś się o dywan, nie mogłem oderwać od ciebie wzroku. Jesteś zupełnie innym skarbem, który udało mi się tego dnia odkryć. I to w tobie chciałbym zainwestować swój prywatny czas.

Kiedy wyszliśmy z kawiarni, umawiając się na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu, spojrzałam na niebo i wzięłam głęboki oddech. Pierwszy raz od bardzo dawna czułam dziwny, otulający spokój. Moja intuicja, która dotąd tak często mnie zawodziła, tym razem milczała. Wiedziałam, w głębi duszy, że to przypadkowe spotkanie z teczką w tle odmieniło nie tylko karierę mojego brata, ale też całe moje życie. Czułam, że wreszcie, po tych wszystkich latach pomyłek, trafiłam na właściwego mężczyznę.

Hanna, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

