Z Kasią tworzyliśmy zgraną parę, stabilne małżeństwo. Nasze życie było poukładane, może aż za bardzo. Czułem, że czegoś mi brakuje, ale nie potrafiłem tego zdefiniować. Pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, spotkałem Agnieszkę – moją pierwszą miłość, o której myślałem, że dawno już o niej zapomniałem. Wystarczyło jedno spojrzenie, by dawne uczucia ożyły, przypominając mi o namiętności, jakiej od lat nie czułem.

Reklama

Chyba zawsze ją kochałem

Od tamtego spotkania Agnieszka nie opuszczała moich myśli. Wspomnienia z czasów, gdy byliśmy młodzi i beztroscy, zaczęły powracać z całą siłą. Zacząłem szukać pretekstów, by się z nią zobaczyć – przypadkowe spotkania, niezobowiązujące wiadomości. Wiedziałem, że to niebezpieczne, ale nie mogłem się powstrzymać. Coś we mnie budziło się na nowo, a z każdą chwilą spędzoną z Agnieszką, czułem, że żyję.

Mimo to walczyłem ze sobą, próbując przekonać się, że to tylko nostalgia. Wmawiałem sobie, że to minie, że muszę skupić się na Kasi, na naszym małżeństwie. Ale im częściej spotykałem się z Agnieszką, tym bardziej widziałem, jak rutyna i przewidywalność mojego życia z Kasią zaczynały mnie męczyć. Każde nasze spotkanie przypominało mi, że kiedyś byłem kimś innym – bardziej spontanicznym, pełnym pasji.

Zacząłem coraz bardziej oddalać się od Kasi. Zauważałem to, ale nie potrafiłem się zatrzymać. Nasze rozmowy stały się krótsze, a ja szukałem każdej możliwej okazji, by wymknąć się z domu, spędzając czas z Agnieszką, która z każdym dniem stawała się dla mnie coraz bardziej pociągająca.

W końcu uległem pożądaniu

Pomimo wewnętrznych wyrzutów sumienia, w końcu uległem pokusie. Zacząłem romans z Agnieszką, a namiętność, która kiedyś nas połączyła, teraz odżyła z nową siłą. Czułem się, jakbym wracał do czasów młodości – pełen energii, żądny przygód, gotowy na wszystko. Każda chwila spędzona z Agnieszką była jak oddech świeżego powietrza, a ja coraz bardziej zanurzałem się w tym nowym, ekscytującym życiu.

Zacząłem zaniedbywać swoje obowiązki wobec Kasi. Spędzałem mniej czasu w domu, wymyślałem coraz to nowe wymówki, by wymknąć się na spotkanie z Agnieszką. Każda moja kłamliwa wymówka stawała się dla mnie łatwiejsza, a ja czułem, że żyję podwójnym życiem. Dzień po dniu oddalałem się od żony, z którą kiedyś dzieliłem wszystko, a teraz byłem w jej towarzystwie coraz bardziej obcy.

Napięcie między mną a Kasią rosło. Nasze rozmowy stawały się coraz rzadsze, a kiedy już rozmawialiśmy, czułem, że coś nieuchronnie się zmienia. Z każdym dniem zbliżałem się do punktu, z którego nie będzie już odwrotu, a relacja z Agnieszką pochłaniała mnie coraz bardziej.

Żona zaczęła coś podejrzewać

Kasia zaczęła zauważać moją zmianę. Może to był sposób, w jaki unikałem jej wzroku, może te późne powroty do domu pod pretekstem dodatkowej pracy. Wiedziałem, że staje się coraz bardziej podejrzliwa, ale nie spodziewałem się, że zacznie działać. Nie konfrontowała się ze mną od razu. Zamiast tego dyskretnie zbierała dowody. Przeglądała mój telefon, sprawdzała wiadomości, śledziła każdy mój krok.

Pewnego dnia, wracając do domu, poczułem dziwny niepokój. Kasia była cicha, zbyt cicha. Jej oczy, zwykle pełne ciepła, teraz były chłodne, jakby coś w niej umarło. Zrozumiałem, że coś odkryła, ale nie chciała się jeszcze zdradzić. To napięcie rosło, dzień po dniu, aż pewnego wieczoru znalazła to, czego szukała – niepodważalne dowody mojego romansu z Agnieszką.

Nie krzyczała, nie zrobiła sceny. Zamiast tego, widziałem w jej oczach głębokie zranienie, jakby każdy mój błąd odcisnął się na jej duszy. Wiedziała już wszystko, a mimo to zachowała spokój, który był dla mnie bardziej przerażający niż jakiekolwiek oskarżenia. Czułem, że coś się kończy, ale nie wiedziałem, jak dramatyczne będą tego konsekwencje.

Spakowała się i odeszła

Kasia podjęła decyzję, której się nie spodziewałem – postanowiła odejść. Bez awantur, bez konfrontacji. Pewnego dnia, kiedy wróciłem do domu, zauważyłem, że jej rzeczy zniknęły. Wszystko, co do tej pory było częścią naszego wspólnego życia, nagle przestało istnieć. Zostawiła tylko list, leżący na stole w salonie.

Z drżącymi rękami otworzyłem kopertę. W liście Kasia pisała o swoim bólu, o tym, jak bardzo czuła się zdradzona i zraniona. Wiedziała o moim romansie z Agnieszką i zdecydowała, że nie widzi już przyszłości dla naszego małżeństwa. „Nie chcę walczyć o coś, co już nie istnieje” – napisała. Jej słowa były jak nóż w serce.

Pisała też o miłości, którą kiedyś dzieliliśmy, i o tym, jak bardzo ją zawiodłem. Zamiast konfrontacji wybrała odejście z godnością, bez scen, bez dramatów. Jej spokój, który kiedyś kochałem, teraz przerażał mnie bardziej niż cokolwiek innego. W jednej chwili zdałem sobie sprawę, że straciłem coś nieodwracalnie, a szansa na naprawienie tego, co zniszczyłem, przepadła.

Czułem wyrzuty sumienia

Wracając do pustego domu, od razu poczułem, że coś jest nie tak. Przeciągająca się cisza, brak odgłosów codzienności – wszystko to potęgowało uczucie niepokoju. Gdy znalazłem list od Kasi, serce zamarło mi w piersi. Z każdą przeczytaną linijką narastało we mnie przerażenie i poczucie straty. To, co przeżyłem z Agnieszką, nagle straciło znaczenie, bo zrozumiałem, że zapłaciłem za to najwyższą cenę.

Z każdą stroną listu uświadamiałem sobie, jak bardzo zawiodłem Kasię i naszą miłość. Jej słowa były pełne bólu, ale też smutnej rezygnacji, jakby wiedziała, że nie ma już o co walczyć. Poczułem ogromny żal, zrozumiałem, że to, co miałem w małżeństwie z Kasią, było bezcenne, a ja tego nie doceniłem. Chwila namiętności z Agnieszką zniszczyła to, co budowaliśmy przez lata.

Zostałem sam, w pustym domu, z jedyną myślą – że nie ma już powrotu. Agnieszka była przeszłością, a Kasia... Kasia była moją prawdziwą miłością, którą utraciłem przez własną głupotę. Uświadomiłem sobie, że choć Agnieszka była moją pierwszą miłością, to Kasia była moją prawdziwą partnerką życiową, której nie doceniłem.

Chwilowa ucieczka od rzeczywistości zniszczyła wszystko, co miało dla mnie znaczenie. Teraz kiedy zrozumiałem swoje błędy, nie miałem już możliwości ich naprawienia. Pozostała mi tylko samotność i świadomość, że przez swoją głupotę straciłem to, co było najcenniejsze – miłość, zaufanie i rodzinę.

Michał, 32 lata

Reklama

Czytaj także:

„Ojciec odszedł, gdy byłam dzieckiem. Przez całe życie mściłam się na facetach, aż los znów odwrócił się przeciwko mnie”

„Znalazłam cudzy portfel i wydałam z niego całą kasę. Wreszcie miałam okazję pożyć w luksusie, na który zasługuję”

„Wakacje last minute okazały się workiem bez dna. Ze łzami w oczach patrzyłam, jak moje oszczędności przepadają”