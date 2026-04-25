Kiedy Monika zadzwoniła na początku kwietnia z pytaniem, czy mogłaby wpaść do mnie na długi majowy weekend, byłam naprawdę szczęśliwa. Od lat rzadko się widywałyśmy. Ona robiła oszałamiającą karierę w Warszawie, pracując w jakiejś wielkiej korporacji, a ja zostałam w naszym rodzinnym domu na wsi.

Prowadziłam spokojne życie, dbałam o ogród, uprawiałam warzywa i cieszyłam się ciszą z dala od miejskiego zgiełku. Zgodziłam się bez wahania, naiwnie wierząc, że te kilka dni pozwolą nam odnowić siostrzane więzi. Przez dwa tygodnie przed jej przyjazdem szorowałam dom z góry na dół. Zmieniłam pościel, przygotowałam pokój gościnny, zadbałam o to, by w wazonie stały świeże kwiaty bzu, które tak lubiła w dzieciństwie. Upiekłam nawet jej ulubioną szarlotkę.

Chciałam, żeby poczuła się jak w domu, żeby odpoczęła i zrelaksowała się po wyczerpującej pracy w stolicy. Nie miałam pojęcia, że dla mojej siostry pojęcie relaksu oznacza absolutne zniewolenie gospodarza i traktowanie go jak darmowej obsługi hotelowej.

Siostra zachowywała się z wyższością

Monika zajechała na podwórko wielkim, lśniącym samochodem, który kompletnie nie pasował do naszej polnej drogi. Wysiadła z niego w nienagannej garsonce, w butach na obcasie, które od razu zaczęły zapadać się w żwirze. Zamiast się przywitać, rzuciła krytycznym spojrzeniem na mój strój roboczy.

– Elu, ty wciąż chodzisz w tych starych bluzach? Mogłabyś chociaż na mój przyjazd ubrać się jakoś wyjściowo.

Zignorowałam tę uwagę, uśmiechając się szeroko i próbując ją wyściskać. Odwzajemniła uścisk bardzo chłodno, odsuwając się szybko, bym nie pogniotła jej bluzki. Zaczęłam wnosić jej ciężkie walizki do domu, podczas gdy ona szła przodem, narzekając na jakość powietrza, które rzekomo było pełne pyłków, i na brak utwardzonego podjazdu. Kiedy weszłyśmy do pokoju gościnnego, rozejrzała się z wyraźnym niezadowoleniem.

– Myślałam, że zmieniliście te zasłony. Mają taki prowincjonalny wzór. I mam nadzieję, że materac jest ortopedyczny? Wiesz, że mam bardzo wrażliwy kręgosłup od siedzenia w biurze.

Zapewniłam ją, że materac jest nowy i wygodny. Zaproponowałam kawę i kawałek domowego ciasta, ale Monika tylko westchnęła ciężko, siadając na brzegu łóżka.

– Elu, ja teraz nie jem cukru. Przeszłam na dietę ketogeniczną, połączoną z okresowym postem. Mam nadzieję, że kupiłaś te ekologiczne awokado, o które prosiłam w wiadomości? I jajka od kur z wolnego wybiegu, ale takich naprawdę wolnych, wiesz, nienarażonych na stres.

Oczywiście, że kupiłam. Przecież na wsi mam tego pod dostatkiem. Wszystko po to, by siostra była zadowolona.

Traktowała mój dom jak hotel

Koszmar zaczął się następnego dnia rano. Wstałam o świcie, żeby przygotować śniadanie. Zrobiłam omlet z ekologicznych jajek, pokroiłam awokado w idealne plastry, zaparzyłam specjalną zieloną herbatę, którą Monika przywiozła w małym, szczelnie zamkniętym słoiczku. Kiedy nakryłam do stołu w jadalni, usłyszałam dzwonek z jej pokoju. Poszłam sprawdzić, co się dzieje.

– Elu, jestem potwornie zmęczona. Przynieś mi śniadanie do łóżka, dobrze? I weź ze sobą jakieś ładne serwetki, bo chcę zrobić zdjęcie na profil społecznościowy.

Zacisnęłam zęby, ułożyłam wszystko na tacy i zaniosłam jej do pokoju. Przez kolejne dni sytuacja tylko się pogarszała. Monika traktowała mnie jak niewidzialną pomoc domową. Zostawiała mokre ręczniki na podłodze w łazience, rozrzucała ubrania po całym salonie, a po południu żądała świeżych soków wyciskanych z warzyw, które musiałam codziennie przygotowywać, brudząc całą kuchnię. Najgorsze było jednak to, że zażyczyła sobie codziennej zmiany pościeli.

– Wiesz, to wiejskie powietrze sprawia, że wszystko kurzy się w niesamowitym tempie. Nie mogę spać w pościeli, która leżała na łóżku cały dzień. Zmień mi ją przed wieczorem, dobrze?

Całą majówkę spędziłam przy zlewie, zmywając naczynia, przygotowując skomplikowane posiłki i stojąc przy żelazku, prasując jej delikatne koszule, których rzekomo nie mogła ubrać pogniecionych, nawet jeśli wychodziła tylko do ogrodu. Nie miałyśmy czasu na żadne głębokie rozmowy. Monika ciągle siedziała z nosem w telefonie, odpisywała na maile albo robiła sobie zdjęcia na tle moich kwiatów, podpisując je w internecie jako swój wspaniały, zasłużony relaks na łonie natury. Ja byłam tylko cieniem, który miał dbać o to, by tło do jej zdjęć było idealne.

Moja cierpliwość miała swoje granice

Ostatniego dnia, tuż po śniadaniu, które znów musiałam zanieść jej do łóżka, Monika weszła do kuchni w pełnym makijażu, gotowa do drogi powrotnej. Spojrzała przez okno na swój samochód, który przez kilka dni zdążył się nieco zakurzyć od pyłków z drzew i przelotnego deszczu.

– Elu, wyjeżdżam za dwie godziny. Weź wiadro, jakąś miękką szmatkę i umyj mi samochód. Nie mogę wrócić do Warszawy takim brudnym wozem, co sobie ludzie na osiedlu pomyślą. Tylko uważaj na lakier, nie porysuj mi go.

Zamarłam z gąbką w ręku, wpatrując się w nią z niedowierzaniem. Przez pięć dni harowałam jak wół, spełniając każdy jej kaprys. Gotowałam, prałam, sprzątałam po niej, wysłuchując ciągłych uwag i krytyki. A teraz kazała mi umyć swój samochód, jakbym była pracownikiem myjni, któremu rzuca się drobne za fatygę. Poczułam, jak coś we mnie pęka. Uczucie siostrzanej miłości i gościnności wyparowało w ułamku sekundy, ustępując miejsca chłodnej, wyrachowanej złości.

– Słucham? Mam ci umyć samochód? – zapytałam cicho, odkładając gąbkę na zlew.

– No przecież mówię wyraźnie. Weź wodę i go opłucz. Czego nie rozumiesz? Przecież i tak nic teraz nie robisz, tylko stoisz w tej kuchni.

Milczałam przez chwilę. Wzięłam głęboki oddech, wytarłam ręce w ścierkę i wyszłam z kuchni, kierując się do salonu. Podeszłam do biurka, wyciągnęłam swój notes i długopis. Zaczęłam pisać, starannie przypominając sobie każdy dzień jej pobytu.

Wystawiłam rachunek za pobyt

Kiedy wróciłam do kuchni, Monika stała z założonymi rękami, wyraźnie zniecierpliwiona moim ociąganiem się. Podeszłam do niej i zamiast wiadra z wodą, wręczyłam jej wyrwaną z notesu kartkę, zapisaną drobnym makiem.

– Co to ma być? – zapytała, marszcząc brwi i przyglądając się kartce.

– To jest rachunek, moja droga siostro – odpowiedziałam spokojnym, opanowanym głosem. – Skoro przez całą majówkę traktowałaś mnie jak obsługę hotelową i pomoc domową, postanowiłam podliczyć moje usługi. Stawki wzięłam z cennika warszawskich agencji sprzątających, żebyś poczuła się jak u siebie.

Monika patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami, a potem znów spuściła wzrok na kartkę.

– Codzienne zmienianie pościeli i prasowanie: trzysta złotych. Przygotowywanie specjalistycznych posiłków dietetycznych i serwowanie ich do łóżka: pięćset złotych. Sprzątanie łazienki po każdym twoim prysznicu, zbieranie mokrych ręczników: dwieście złotych. Pranie i prasowanie ubrań: kolejne trzysta. Mycie samochodu, którego odmawiam, ale wyceniłam je na stówę, żebyś miała pełen obraz. Razem wychodzi tysiąc czterysta złotych. Za pobyt i zużycie wody i prądu nie liczę, to masz w gratisie w ramach siostrzanej zniżki.

Jej twarz zrobiła się purpurowa z oburzenia. Zaczęła oddychać szybko, mnąc kartkę w dłoni.

– Oszalałaś?! Jesteś moją siostrą! Jak możesz wystawiać mi rachunek za gościnę?! To jest jakaś kpina!

– Gościna, Moniko, polega na tym, że spędzamy razem czas, rozmawiamy i szanujemy się nawzajem. Ty przyjechałaś tu po darmowy luksus na mój koszt. Nie zamieniłaś ze mną ani jednego zdania, które nie byłoby poleceniem lub narzekaniem. Skoro wymagasz profesjonalnej obsługi, musisz za nią zapłacić.

Siostra się wściekła

Monika trzęsła się z wściekłości. Rzuciła pogniecioną kartkę na stół, odwróciła się na pięcie i pobiegła do swojego pokoju. Słyszałam, jak w pośpiechu pakuje swoje rzeczy, trzaskając drzwiami od szafy i szurając walizkami po drewnianej podłodze. Po kilku minutach wypadła na korytarz, ciągnąc za sobą bagaże. Zatrzymała się w drzwiach wejściowych, otworzyła swoją drogą torebkę i wyciągnęła portfel.

– Proszę bardzo! Skoro jesteś taka chciwa i zawistna, to masz swoje pieniądze! – krzyknęła, wyciągając plik banknotów.

Zamiast wręczyć mi je do ręki, z całej siły cisnęła nimi w moją stronę. Banknoty rozsypały się w powietrzu i opadły na mokrą od porannej rosy trawę przed gankiem, prosto w błotnistą kałużę.

– Nigdy więcej moja noga tu nie postanie! Jesteś żałosna, Elżbieto! Zgnijesz w tej swojej zapadłej dziurze!

Odwróciła się, wsiadła do swojego brudnego samochodu i z piskiem opon wyjechała z podwórka, zostawiając za sobą chmurę kurzu. Zostałam na ganku, patrząc na oddalający się pojazd. Wiatr leniwie poruszał banknotami leżącymi w błocie. Nie czułam żalu. Nie czułam smutku. Po raz pierwszy od pięciu dni czułam spokój. Zeszłam powoli po schodkach, zebrałam brudne pieniądze i uśmiechnęłam się do siebie. Przynajmniej będę miała na nowe, piękne sadzonki róż do mojego ogrodu.

Elżbieta, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

