Od pięciu lat mój świat mieścił się między kuchnią a małym pokojem z oknem na podwórko. Tam stało łóżko teściowej, a obok stolik z lekami, herbatą i dzwonkiem, którym przywoływała mnie o każdej porze. Kiedyś myślałam, że dobro wraca. W dniu odczytania testamentu zrozumiałam, że czasem wraca tylko cisza.

Byłam dla niej obca

Kiedy lekarz wypisał mamę Krzyśka ze szpitala, nie było wielkiej narady rodzinnej. Jego siostra mieszkała za granicą, a on pracował od świtu do wieczora. To ja powiedziałam:

– Zajmę się nią. Jakoś damy radę.

Teściowa spojrzała na mnie spod przymkniętych powiek.

– Nie musisz udawać świętej – mruknęła.

Zignorowałam to. Wtedy jeszcze wierzyłam, że to strach przez nią mówił. Pierwsze miesiące były najtrudniejsze.

– Znowu za słona – krzywiła się, odsuwając talerz.

– Przecież nawet nie dosalałam – odpowiadałam spokojnie.

– Nie dyskutuj.

Byłam dla niej tylko synową. Kimś z zewnątrz. Najgorsze były jednak słowa wypowiadane przy sąsiadkach.

– Ona to wszystko robi, bo chce się przypodobać – mówiła, gdy pani Irena wpadała z ciastem. – Myśli, że jak będę wdzięczna, to coś zapiszę.

Czułam, jak policzki mnie pieką. Pani Irena spuszczała wzrok, a ja poprawiałam koc na kolanach teściowej.

– Robię to, bo jesteśmy rodziną – powiedziałam kiedyś, gdy zostałyśmy same.

– Rodzina to krew – odparła chłodno. – Ty nią nie jesteś.

Zrezygnowałam z siebie

Bywały dni, gdy miałam ochotę spakować walizkę i wyjść. Jednak mąż zawsze mnie powstrzymywał.

– Wiem, że jest trudna – mówił, obejmując mnie w kuchni. – Ale to moja mama. Nie zostawimy jej.

Patrzyłam na niego i kiwałam głową. Kochałam go. A skoro on dźwigał swoje poczucie obowiązku, nie mogłam go zostawić. Z czasem jej świat skurczył się do czterech ścian. Mój również. Zamieszkaliśmy w domu teściowej, przestałam spotykać się z przyjaciółkami, zrezygnowałam z pracy w bibliotece. Ktoś musiał być w domu. Pewnego wieczoru, gdy czesałam jej siwe włosy, niespodziewanie chwyciła mnie za rękę.

– Myślisz, że ja nie wiem, jak na mnie patrzysz? – zapytała.

– Jak?

– Jak na ciężar.

Zamarłam.

– Nigdy tak na panią nie patrzyłam.

Puściła moją dłoń.

– Wszyscy w końcu patrzą.

Nie odpowiedziałam. W tamtej chwili zrozumiałam, że cokolwiek zrobię, zawsze będę podejrzana. A jednak następnego ranka znów podałam jej śniadanie i poprawiłam poduszkę. Bo tak trzeba. Bo tak zostałam wychowana. Nie wiedziałam jeszcze, że prawdziwa próba dopiero nadejdzie.

Miałam wszystko na głowie

Z czasem nauczyłam się rozpoznawać jej nastrój po sposobie, w jaki naciskała dzwonek. Krótkie, nerwowe brzęknięcia oznaczały pretensję. Długie – demonstracyjne milczenie, które i tak kończyło się wyrzutem.

– Dlaczego tak długo? – powiedziała kiedyś, gdy weszłam do pokoju z kubkiem herbaty. – Specjalnie to robisz.

– Byłam w łazience – odpowiedziałam cicho.

– Dla ciebie zawsze jest coś ważniejszego niż ja.

Te słowa wbijały się we mnie jak drzazgi. Nie krzyczała. Ona sączyła jad powoli, z wyrachowaną dokładnością. Mąż coraz częściej zostawał w pracy dłużej. Tłumaczył, że mają nowy projekt, że musi się wykazać. Nie miałam mu tego za złe, ale czasem czułam, że zostaję z tym wszystkim sama. Pewnego popołudnia przyszła notariuszka. Teściowa poprosiła, bym wyszła z pokoju.

– To sprawy rodzinne – oznajmiła sucho. – Nie musisz wszystkiego słuchać.

Stałam w kuchni, słysząc przytłumione głosy. Serce biło mi szybciej, choć sama nie wiedziałam dlaczego. Przecież nie robiłam tego dla zapisu w testamencie. A jednak świadomość, że coś ustala się za zamkniętymi drzwiami, bolała. Wieczorem zapytałam Krzysztofa:

– Wiesz, o co chodziło z notariuszem?

Wzruszył ramionami.

– Mama chce mieć porządek w papierach. To normalne.

– Serio?

– Powiedziała, że sama wszystko załatwi.

Spojrzałam na niego uważnie.

– I to cię nie zastanawia?

– Alina, proszę… – westchnął. – Ona całe życie była niezależna. Daj jej to.

Przytaknęłam, ale w środku narastał niepokój.

Byłam bezradna

Kilka tygodni później teściowa zaczęła mnie unikać. Gdy wchodziłam do pokoju, odwracała głowę do ściany. Na pytania odpowiadała półsłówkami.

– Czy coś się stało? – zapytałam w końcu.

– Nie udawaj – rzuciła.

– Nie rozumiem.

– Dobrze wiesz. Myślisz, że jak jesteś miła, to zapomnę, jak kiedyś powiedziałaś, że mój dom jest za duży?

Zamarłam. Rzeczywiście, lata temu, jeszcze przed jej chorobą, wspomniałam, że utrzymanie takiej willi to ogromne koszty. To była zwykła rozmowa o rachunkach.

– Mówiłam o ogrzewaniu, nie o tobie – próbowałam wyjaśnić.

– Wszystko jedno. Każdy czeka, aż umrę.

To był moment, w którym po raz pierwszy poczułam bezradność. Nieważne, ile nocy nie przespałam, ile razy zmieniałam opatrunki, ile razy rezygnowałam z siebie. W jej oczach byłam kimś, kto stoi w kolejce po coś, co do niego nie należy. Ostatniej zimy jej stan się pogorszył. Siedziałam przy łóżku, trzymając ją za rękę. Była drobna, krucha jak porcelana.

– Nie zostawiaj mnie – wyszeptała nagle.

– Jestem tutaj.

Spojrzała na mnie uważnie, jakby chciała coś jeszcze powiedzieć. Usta jej zadrżały, ale żadne słowa nie padły. Kilka dni później odeszła spokojnie, nad ranem. Krzysiek płakał w kuchni, oparty o stół. Ja stałam przy oknie i patrzyłam na zaśnieżone podwórko. Czułam smutek, ale też dziwną pustkę. Jakby ktoś wyłączył dźwięk po pięciu latach nieustannego brzęczenia. Nie przypuszczałam, że cisza okaże się równie bolesna, jak jej słowa.

Nie tego się spodziewałam

Odczytanie testamentu wyznaczono miesiąc po pogrzebie. Włożyłam granatową sukienkę. Nie po to, by zrobić wrażenie. Po prostu chciałam wyglądać godnie. Krzysiek milczał w drodze.

– Czego się spodziewasz? – zapytałam cicho.

– Nie wiem – odpowiedział po chwili. – To tylko formalność.

W poczekalni siedziała już jego siostra, Justyna. Przyleciała dwa dni wcześniej. Uśmiechnęła się do mnie uprzejmie.

– Długo się nie widziałyśmy – rzuciła.

– Pięć lat – odpowiedziałam, zanim zdążyłam ugryźć się w język.

Zapadła cisza. Wiedziałyśmy obie, co się w tych pięciu latach mieściło. Notariusz mówił spokojnym, wyuczonym tonem. Słowa płynęły jak przez watę: „w pełni świadoma”, „rozporządza majątkiem”, „własnoręczny podpis”. Siedziałam prosto, z dłońmi splecionymi na kolanach.

– Nieruchomość zapisuję mojej córce Justynie – odczytał.

Poczułam, jak coś ściska mnie w gardle. Willa była największą wartością. Spojrzałam na męża. Zamarł.

– Środki zgromadzone na rachunku bankowym dzielę po równo między moje dzieci.

To było wszystko. Ani słowa o mnie. Ani wzmianki. Nawet drobnego gestu. Justyna odetchnęła wyraźnie. Po wyjściu na ulicę szwagierka odwróciła się do nas.

– Słuchajcie… – zaczęła. – Nie planuję wracać do Polski. Może sprzedamy kamienicę i podzielimy się pieniędzmi? To najrozsądniejsze.

– Najrozsądniejsze? – powtórzyłam, zanim Krzysztof zdążył odpowiedzieć. – Przecież to teraz naz dom.

Wzruszyła ramionami.

Czułam gorycz

W domu usiadłam na krześle w kuchni. Krzysztof chodził od ściany do ściany.

– To niesprawiedliwe – powtarzał. – Po prostu niesprawiedliwe.

Spojrzałam na niego zmęczonym wzrokiem.

– A czego się spodziewałeś?

– Że doceni to, co zrobiłaś.

Uśmiechnęłam się blado.

– Ona nigdy nie wierzyła w moją bezinteresowność.

Wieczorem weszłam do małego pokoju. Stał pusty, cichy. Przesunęłam dłonią po parapecie. Przez pięć lat myłam ją, karmiłam, zmieniałam pościel, słuchałam oskarżeń. Wmawiałam sobie, że robię to z serca. I to była prawda. Jednak po cichu liczyłam, że na końcu usłyszę choć jedno: „dziękuję”. Zamiast tego dostałam dokument z pieczęcią. Gorycz nie była związana z pieniędzmi. Była jak ciężar w klatce piersiowej, jak potwierdzenie, że dla niej zawsze byłam obca. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że następnego dnia Justyna zadzwoni z propozycją, która zmusi mnie do podjęcia ostatecznej decyzji.

Miałam marzenia

Szwagierka zadzwoniła następnego dnia rano. Stałam przy zlewie, myjąc kubek po herbacie, gdy telefon zawibrował na blacie.

– Przemyślałam sprawę – zaczęła bez wstępów. – Daję wam trzy miesiące. Potem wystawiam willę na sprzedaż. Nie mogę tego ciągnąć w nieskończoność.

– Trzy miesiące? – powtórzył Krzysztof, który słyszał rozmowę na głośniku. – To był nasz dom.

– Formalnie już nie – odparła chłodno. – Mama podjęła decyzję.

Rozłączyła się, zanim zdążyliśmy cokolwiek więcej powiedzieć. Przez kilka dni chodziliśmy po mieszkaniu jak obcy. Mąż przeglądał oferty kredytów, dzwonił do banków. Kwoty były jednak poza naszym zasięgiem. Ja pakowałam powoli rzeczy z małego pokoju, choć nie musiałam. Jakbym chciała symbolicznie zamknąć ten rozdział.

– Może powinniśmy walczyć – powiedział któregoś wieczoru. – Może mama nie była w pełni świadoma…

Spojrzałam na niego ostro.

– Nie mów tak. Dokładnie wiedziała, co robi.

Usiadł ciężko przy stole.

– To wszystko przez nią – szepnął. – Rozdzieliła nas nawet po śmierci.

Wtedy po raz pierwszy od dawna poczułam w sobie coś wyraźnego, czystego.

– Nie – odpowiedziałam spokojnie. – To my zdecydujemy, czy nas rozdzieli.

Opowiedziałam mu o chwili, gdy jego mama ścisnęła moją dłoń i poprosiła, żebym jej nie zostawiała. O tym, jak zobaczyłam w jej oczach strach, nie złość. Może całe życie bała się, że ktoś ją odsunie, że przestanie być potrzebna. Może dlatego odsuwała pierwsza.

– Nie zrobiłam tego dla domu – powiedziałam cicho. – I nie chcę teraz żyć z poczuciem, że zostałam oszukana. Zrobiłam to, bo tak wybrałam.

Krzysztof długo milczał.

– A czego ty teraz chcesz? – zapytał w końcu.

To pytanie zaskoczyło mnie bardziej niż testament. Chciałam wrócić do pracy. Chciałam wyjść z domu bez lęku, że zaraz zadzwoni dzwonek. Chciałam, żeby nasze życie nie kręciło się wokół jednego pokoju i jednego nazwiska w akcie własności.

Odzyskałam siebie

Trzy miesiące minęły szybko. Spakowaliśmy rzeczy i wynajęliśmy niewielkie mieszkanie na obrzeżach miasta. W dniu, gdy oddawaliśmy klucze Justynie, stanęłam jeszcze na chwilę w pustym korytarzu. Nie płakałam. Szwagierka podpisała dokumenty sprzedaży kilka tygodni później. Otrzymaliśmy część pieniędzy. Wystarczyło na wkład własny do małego mieszkania w bloku z lat dziewięćdziesiątych. Bez historii, bez ciężkich zasłon i wspomnień. Pierwszego wieczoru w nowym miejscu usiedliśmy na podłodze, jedząc kolację z kartonowych talerzy.

– Wiesz – odezwał się Krzysztof – mama myliła się co do ciebie.

Uśmiechnęłam się lekko.

– Nie musisz mnie przekonywać.

Zrozumiałam wtedy coś, czego wcześniej nie dopuszczałam do siebie. Przez pięć lat czekałam na jej uznanie, jakby od niego zależała moja wartość. Testament zabolał, bo obnażył prawdę: ona nigdy nie zamierzała mnie przyjąć do swojego świata. Jednak po jej śmierci odzyskałam coś znacznie cenniejszego niż majątek. Spokój. Odczytanie testamentu stało się jednak lekcją. Nie każda opieka zostaje nagrodzona, nie każde poświęcenie zostaje zauważone. Czasem jedyną nagrodą jest świadomość, że zrobiło się wszystko najlepiej, jak potrafiło. A to, wbrew pozorom, wystarcza.

Alina, 59 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

