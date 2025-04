Kilkanaście lat temu razem z przyjaciółką postanowiłyśmy założyć własną pracownię, gdzie tworzyłyśmy ekologiczną biżuterię. W naszej kolekcji znalazły się różnorodne dodatki – od naszyjników, przez bransoletkę, aż po broszki. Świetną możliwość pokazania naszych prac dał nam coroczny festiwal organizowany z okazji Dnia Ziemi. Gdy nadeszła końcówka kwietnia, rozstawiłyśmy mały stragan na festynie, gdzie w promieniach wiosennego słońca sprzedawcy oferowali różne ekoprodukty.

To była pomyłka

W którymś momencie Kasia poszła na rekonesans po okolicy. Wtedy nasze stoisko zostało dosłownie zaatakowane przez tłum klientek. Coraz bardziej zaniepokojona szukałam wzrokiem koleżanki, aż w końcu dostrzegłam ją gdzieś między ludźmi i pomachałam do niej ręką. Nie spodziewałam się jednak, że zamiast niej w moją stronę spojrzy atrakcyjny mężczyzna. Stał niedaleko miejsca, gdzie była Kasia, więc prawdopodobnie pomyślał, że to do niego kieruję gesty.

– Próbowała mnie pani zwabić? Te kolczyki są naprawdę piękne, jednak raczej ich nie kupię – rzucił z rozbawionym wyrazem twarzy.

Próbowałam mu wytłumaczyć całe to nieporozumienie, gdy na szczęście pojawiła się Kaśka.

– Skoro już ktoś panią zastąpi, może wyskoczymy na herbatkę? – zapytał.

Jego urok sprawił, że nie potrafiłam odmówić. Okazało się, że Łukasz jest dziennikarzem zbierającym materiały o festynie związanym z Dniem Ziemi. Obiecał, że napisze też kilka słów o naszym stoisku. Umówiliśmy się na rozmowę po zakończeniu wydarzenia – wprost nie mogłam się tego doczekać!

Kasia zgodziła się sama odwieźć sprzęt do pracowni, mówiąc, że wzmianka w prasie jest na wagę złota i powinnam koniecznie skorzystać z tej okazji. W końcu, jak stwierdziła, warto zrobić wyjątek dla takiego dziennikarza.

Wpadłam po uszy

Kiedy Łukasz zasugerował wyjście na kolację, nie miałam na to ochoty. Chociaż marzyłam o wspólnym wieczorze, byłam zmęczona hałasem, tłokiem i muzyką. Pomyślałam, że lepiej będzie zaprosić go do mojego mieszkania. Już wtedy coś mi mówiło, że to będzie wyjątkowa znajomość.

Ledwo się poznaliśmy, a czułam się tak, jakbym znała go od lat. Nigdy wcześniej nie byłam tak swobodna przy żadnym mężczyźnie, a co dopiero mówić o zapraszaniu kogoś do domu pierwszego dnia! Ale przy nim wszystkie moje sztywne reguły poszły w niepamięć i pozwoliłam mu zostać do świtu.

Gdy otworzyłam rano oczy, rozpierała mnie radość. Obok spał fantastyczny mężczyzna. „To musi być miłość!” – przemknęło mi przez głowę z entuzjazmem. Ruszyłam do kuchni zrobić kawę. Zanim wyszedł, zapytałam go, kiedy znów się zobaczymy, a on nagle wypalił, że właśnie się zaręczył i nie chce się w nic angażować. Delikatnie mnie pocałował i poszedł.

Znieruchomiałam w przedpokoju jak zamrożona, a po chwili rozpłakałam się na dobre. Upokorzenie mieszało się z tęsknotą za nim. Ale co mogłam zrobić w tej sytuacji? Nawet nie wiedziałam, gdzie go szukać! Wszystko działo się w czasach, gdy komórki nie były jeszcze powszechne.

Czułam się oszukana

Postanowiłam poczekać, dać mu przestrzeń, licząc, że może sam się odezwie. Czas płynął – minął tydzień, potem następny, ale cisza z jego strony była wymowna. Rok minął jak z bicza strzelił, ale Łukasz wciąż nie dawał mi spokoju. Nawiedzał moje myśli, pojawiał się podczas snu, a moje serce wypełniała tęsknota za nim.

Któregoś dnia przypadkiem spotkałam naszego wspólnego znajomego. Od pierwszej chwili zaczęłam dopytywać co słychać u Łukasza. Kiedy usłyszałam, że poślubił swoją dziewczynę, poczułam się tak słabo, że musiałam odpocząć na pobliskim murku.

Nie mogłam powstrzymać płaczu – szlochałam niczym mała dziewczynka. Wciąż miałam nadzieję, że stanie się coś niezwykłego. I tak minęło kilka lat.

Spotykałam się z jednym gościem, ale nic z tego nie wyszło na dłuższą metę. Nie udało mi się zbudować z nim głębszej więzi uczuciowej. Ciągle miałam przed oczami Łukasza – jego uwodzicielski głos i to jego spojrzenie, które nie dawało mi spokoju.

Byłam sama

Kolejne lata mijały bez szczególnych fajerwerków w moim życiu. W międzyczasie znajomy dał mi telefon do Łukasza, ale nigdy nie odważyłam się zadzwonić. Wysyłałam mu jedynie życzenia imieninowe, a on odpisywał krótkim „dzięki”.

Któregoś razu Łukasz zdecydował się do mnie zadzwonić. Opowiedział o trudnych chwilach, które niedawno przeszedł – stracił matkę i rozstał się z żoną. A potem zapytał, czy moglibyśmy się spotkać. Nie potrafię nawet opisać szczęścia, które wtedy poczułam! Byłam pewna, że wreszcie los się do mnie uśmiechnął i moje marzenia się spełnią. Zaproponowałam, żeby mnie odwiedził. Tego momentu wyczekiwałam przez dwanaście długich lat!

Mieliśmy ustalić szczegóły następnego dnia. Niestety, nie udało mi się z nim połączyć, więc nagrałam krótką wiadomość. Czekałam na odzew, ale się nie doczekałam. W końcu stwierdziłam w duchu: „Koniec z takim traktowaniem. Pora wyrzucić go z myśli”.

Zignorował mnie

Ból był jeszcze silniejszy tym razem, bo naprawdę miałam nadzieję. Może jednak źle to wszystko zinterpretowałam? Przez cztery tygodnie chodziłam kompletnie załamana. W końcu koleżanka zaciągnęła mnie na szczerą pogawędkę.

– Czekałaś na niego tyle lat – powiedziała. – Zaryzykuj ostatni raz. Może to wszystko to tylko pech i nieporozumienia?

Wcisnęła mi komórkę do ręki i nie ruszyła się z miejsca, aż wystukałam jego numer. Gdy Łukasz natychmiast odebrał, ze stresu nie mogłam wydobyć z siebie głosu. Wykrztusiłam tylko:

– To ja.

– Dlaczego tak długo się nie odzywałaś? – zapytał drżącym głosem. – Myślałem, że zwariuję z tego czekania. Chciałaś mi oddać za tych dwanaście lat?

I wtedy okazało się, że moja wiadomość nigdy do niego nie dotarła.

Potem Łukasz przyznał, że bardzo żałuje wszystkich momentów spędzonych z dala ode mnie, i nazwał siebie kompletnym idiotą za to, że tak długo mnie ignorował. Po kilku miesiącach stanęliśmy na ślubnym kobiercu. Minęło już sporo lat, a ja ani trochę nie żałuję czasu poświęconego na czekanie właśnie na niego.

Olga, 43 lata

