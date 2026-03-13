W naszym mieszkaniu w bloku zawsze coś się działo. Na klatce ktoś rozmawiał przez telefon, z ulicy dochodził szum samochodów, a sąsiadka z góry niemal codziennie przesuwała krzesła po podłodze. Dawid mówił, że to wszystko go męczy. Od lat powtarzał, że marzy o ciszy, o domu z ogrodem i widokiem na drzewa.

Kiedy w końcu znalazł działkę daleko od miasta, patrzył na nią tak, jakby właśnie spełniło się jego największe marzenie. Zgodziłam się bez długiego zastanawiania. Wydawało mi się, że razem zaczynamy coś nowego. Nie przypuszczałam wtedy, że w tym wielkim domu najczęściej będę słyszeć tylko własne kroki.

Mieszkałam tam prawie sama

Pierwsze tygodnie w nowym domu przypominały trochę wakacje. Wstawałam rano, otwierałam szerokie drzwi na taras i przez chwilę po prostu patrzyłam na las. Powietrze pachniało wilgotną ziemią i sosnami, a jedynym dźwiękiem był śpiew ptaków.

Pamiętam, że któregoś poranka powiedziałam do Dawida:

– Wiesz co? Może miałeś rację z tym miejscem.

Uśmiechnął się wtedy z dumą.

– Wiedziałem, że się przekonasz. Potrzebowaliśmy tego spokoju.

Na początku naprawdę tak myślałam. Urządzałam kuchnię, układałam książki na półkach, sadziłam kwiaty przy schodach. Każdy kąt pachniał jeszcze nowością, a ja miałam wrażenie, że dopiero zaczynamy nasze prawdziwe życie.

Bardzo szybko zauważyłam jedną rzecz. Dawida prawie nie było w domu. Pierwszy raz zwróciłam na to uwagę pewnego wieczoru, gdy spojrzałam na zegar w kuchni. Była już prawie dwudziesta druga. Zadzwoniłam do niego.

– Wszystko w porządku? – zapytałam.

Po drugiej stronie usłyszałam zmęczony głos.

– Tak, tak. Mam jeszcze trochę pracy. Postaram się wrócić za godzinę.

Ta godzina zamieniła się w dwie. Kiedy w końcu wszedł do domu, wyglądał tak, jakby ktoś wyssał z niego całą energię. Zdjął buty, rzucił klucze na blat i ciężko usiadł przy stole.

– Zrobiłam kolację – powiedziałam cicho.

– Zjem jutro rano – odpowiedział, przecierając oczy.

Patrzyłam na niego chwilę.

– Dawid, prawie cię tu nie ma.

Westchnął.

– Paulina, rozmawialiśmy o tym. Ten dom kosztował fortunę. Muszę więcej pracować, żeby go spłacić.

– Ja to rozumiem, ale…

– To tylko na jakiś czas – przerwał mi. – Zobaczysz, wszystko się ułoży.

Przytaknęłam, chociaż coś w środku zaczęło mnie uwierać.

Zaczęłam odczuwać samotność

Z czasem dni zaczęły wyglądać bardzo podobnie. Dawid wyjeżdżał jeszcze przed siódmą rano. Często nawet nie zdążałam dobrze otworzyć oczu, kiedy słyszałam, jak zamykają się drzwi. Dom zostawał wtedy zupełnie cichy. Ja pracowałam z domu, ale kończyłam popołudniu.

Najpierw próbowałam zapełnić czas różnymi rzeczami. Sprzątałam, gotowałam, planowałam ogród. Chodziłam na długie spacery po polnej drodze prowadzącej przez las. Ale z każdym tygodniem zaczynałam odczuwać coś dziwnego. Ta cisza przestawała być przyjemna.

Czasem siadałam przy ogromnym oknie w salonie i patrzyłam na drogę prowadzącą do naszego domu. Była wąska, wysypana jasnym żwirem i prawie nigdy nie przejeżdżał nią żaden samochód. Pewnego popołudnia złapałam się na tym, że siedzę tam od prawie godziny. Nic się nie działo. Tylko wiatr poruszał gałęziami drzew.

Wieczorem, kiedy Dawid wrócił, próbowałam o tym powiedzieć.

– Wiesz… trochę dziwnie tu czasem – zaczęłam ostrożnie.

Zdjął kurtkę i spojrzał na mnie zmęczonym wzrokiem.

– Co masz na myśli?

– Jest bardzo cicho.

Uśmiechnął się lekko.

– Przecież właśnie o to chodziło.

– Tak, ale… – zawahałam się – czasami mam wrażenie, że jestem tu zupełnie sama.

Dawid otworzył lodówkę, wyciągnął wodę i napił się prosto z butelki.

– Paulina, nie przesadzaj. To tylko kwestia przyzwyczajenia.

– Może.

– W mieście narzekałaś na hałas.

– Bo był męczący – odpowiedziałam. – Ale przynajmniej czułam, że wokół są ludzie.

Dawid zamknął lodówkę i spojrzał na mnie z lekką irytacją.

– Kupiliśmy i wyremontowaliśmy piękny dom. W miejscu, o którym wiele osób może tylko marzyć. Spróbuj się tym cieszyć.

Nie powiedziałam już nic więcej. Tylko że tamtego wieczoru po raz pierwszy poczułam coś, czego wcześniej nie umiałam nazwać. Ten dom był dokładnie taki, jak chciał Dawid. Coraz częściej zastanawiałam się, czy naprawdę był też taki, jakiego chciałam ja.

Spotkałam jedyną sąsiadkę

Poznałam Łucję zupełnie przypadkiem. Było chłodne popołudnie. Szłam powoli polną drogą, tą samą, którą chodziłam prawie codziennie. Las był wtedy wyjątkowo cichy, jakby nawet ptaki zrobiły sobie przerwę od śpiewów. Kiedy weszłam za zakręt, zobaczyłam starszą kobietę stojącą przy drewnianej bramie. Opierała się o nią i przyglądała mi się z zaciekawieniem.

– Ty jesteś z tego nowego domu w lesie, prawda? – zapytała, zanim zdążyłam się odezwać.

Zatrzymałam się trochę zaskoczona.

– Tak. Wprowadziliśmy się kilka miesięcy temu.

Kobieta skinęła głową, jakby właśnie potwierdziła coś, co już wcześniej podejrzewała.

– Wiedziałam. Tu rzadko pojawiają się nowe twarze. Ja jestem Łucja.

– Paulina – przedstawiłam się.

Uśmiechnęła się ciepło i otworzyła bramę. Za nią stał stary dom z czerwonym dachem i szerokim podwórkiem. Kilka kur spokojnie spacerowało po trawie.

– Chodź na herbatę – zaproponowała nagle. – Rzadko mam gości.

Zawahałam się tylko chwilę. W środku było przytulnie. Pachniało świeżym ciastem i czymś jeszcze, czego nie potrafiłam nazwać – może drewnem i starymi książkami. Usiadłyśmy przy dużym stole. Łucja nalała herbaty do grubych, porcelanowych kubków.

– I jak wam się tu mieszka? – zapytała, siadając naprzeciwko.

Wzruszyłam ramionami.

– Dom jest piękny. Jeszcze się przyzwyczajam.

Spojrzała na mnie uważnie.

– Samotność potrafi być tu trudna.

Podniosłam wzrok.

– Skąd pani wie, że jestem samotna?

Łucja uśmiechnęła się lekko.

– Bo mieszkam tu czterdzieści lat. Widzę więcej, niż myślisz.

Przez chwilę milczałyśmy. Potem powiedziałam coś, czego nawet nie planowałam mówić.

– Mój mąż bardzo dużo pracuje.

– A ty zostajesz sama w tym wielkim domu.

Nie było w tym pytania. Tylko spokojne stwierdzenie. Poczułam, jak coś ściska mnie w gardle.

– Na początku myślałam, że będzie inaczej – przyznałam cicho.

Łucja powoli zamieszała herbatę.

– Wiele osób przyjeżdża na wieś z pięknymi wyobrażeniami – powiedziała. – Cisza, spokój, wspólne życie. Ale cisza potrafi też pokazać rzeczy, których wcześniej się nie zauważało.

– Jakie rzeczy?

Spojrzała na mnie spokojnie.

– Na przykład to, czy dwoje ludzi naprawdę chce tego samego.

Te słowa zostały ze mną na długo.

Od tamtej pory zaczęłam czasem zaglądać do Łucji. Zawsze witała mnie tak samo – z herbatą, uśmiechem i spokojem, który działał jak balsam na moje nerwy. Pewnego dnia zapytała mnie nagle:

– Twój mąż lubi to miejsce?

– Bardzo – odpowiedziałam. – To było jego marzenie.

– A twoje?

Zastanowiłam się.

– Myślałam, że też.

Łucja przez chwilę patrzyła w okno.

– Wiesz, Paulina… cisza jest dobra tylko wtedy, kiedy ma się z kim ją dzielić.

Te słowa wróciły do mnie kilka dni później, gdy siedziałam wieczorem przy stole z Dawidem.

– Spotkałam dziś sąsiadkę – powiedziałam.

– Jaką sąsiadkę? – zapytał, nie odrywając wzroku od telefonu.

– Łucję. Mieszka jakieś półtora kilometra stąd.

Dawid skinął głową. Czekałam chwilę, ale nic więcej nie powiedział.

– Byłam u niej na herbacie – dodałam.

– To dobrze – mruknął. – Będziesz miała jakieś towarzystwo.

Nie zapytał, jaka jest. Nie zapytał, o czym rozmawiałyśmy. Nic. Patrzyłam na niego przez chwilę i nagle poczułam, jak bardzo daleko od siebie jesteśmy, mimo że siedzieliśmy przy tym samym stole. W tamtym momencie pomyślałam o czymś, co wcześniej wydawało mi się niemożliwe. Może ten dom był spełnieniem jego marzenia. Dla mnie zaczynał być miejscem, w którym coraz trudniej było oddychać.

Szukałam jakiegokolwiek kontaktu

Pewnego wieczoru długo nie mogłam zasnąć. Dom był zupełnie cichy. Dawid wrócił późno, zjadł coś w pośpiechu i niemal od razu poszedł spać. Ja zostałam jeszcze w salonie. Siedziałam na kanapie z laptopem na kolanach i bez większego celu przeglądałam stare zdjęcia zapisane w folderach sprzed lat. Imprezy ze znajomymi, wspólne wyjścia do kina, spontaniczne spotkania w kawiarniach.

Na jednym ze zdjęć zobaczyłam Igora. Stał obok mnie, trzymając w ręku kubek z kawą, i robił jakąś głupią minę do aparatu. Pamiętam, że wtedy śmialiśmy się przez kilka minut bez przerwy. Nie widzieliśmy się od bardzo dawna. Chwilę patrzyłam na ekran, a potem bez większego zastanowienia kliknęłam w jego profil.

Napisałam krótką wiadomość.

– „Cześć. Właśnie trafiłam na stare zdjęcia. Ciekawe, czy jeszcze pamiętasz, jak zgubiliśmy się wtedy w centrum miasta?”.

Odpowiedź przyszła szybciej, niż się spodziewałam.

– „Paulina?! Jasne, że pamiętam. Szukaliśmy tej kawiarni prawie godzinę”.

Uśmiechnęłam się do ekranu.

– „A potem okazało się, że była dwie ulice dalej”.

– „Klasyka” – odpisał. – „Co u ciebie?”.

Zaczęliśmy rozmawiać. Najpierw o drobiazgach. O tym, gdzie teraz pracuje, gdzie mieszka, co się zmieniło przez te wszystkie lata. W pewnym momencie zapytał:

– „A ty? Gdzie teraz jesteś?”.

Zawahałam się chwilę, ale w końcu napisałam prawdę.

– „W domu w środku lasu”.

Po kilku sekundach pojawiła się odpowiedź.

– „Brzmi jak marzenie”.

Przez chwilę patrzyłam na te słowa. Potem napisałam:

– „Na zdjęciach pewnie tak wygląda”.

Igor wysłał emotikonę zdziwienia.

– „Co masz na myśli?”.

Westchnęłam cicho.

– „Jest bardzo cicho. Trochę za bardzo”.

Nasza rozmowa przeciągnęła się do późnej nocy. Opowiedziałam mu o domu, o lesie, o tym, jak wyglądają moje dni. O spacerach, o ogromnych oknach w salonie, o drodze, na której prawie nigdy nie pojawia się żaden samochód.

– „Nie brzmi to jak coś złego” – napisał w pewnym momencie.

Przez chwilę zastanawiałam się nad odpowiedzią.

– „Samo w sobie nie”.

– „To co jest problemem?”.

Długo wpatrywałam się w ekran. W końcu napisałam coś, czego wcześniej nie powiedziałam nikomu na głos.

– „Chyba to, że jestem tu prawie zawsze sama”.

Przez chwilę Igor nie odpisywał. Potem pojawiła się wiadomość.

– „Dawid aż tyle pracuje?”.

– „Prawie go nie ma w domu”.

– „To musi być trudne”.

Nie wiem dlaczego, ale kiedy przeczytałam te słowa, poczułam ulgę. Jakby ktoś wreszcie zauważył coś, co od miesięcy próbowałam ignorować.

Od tamtego dnia zaczęliśmy pisać częściej. Czasem rano, kiedy piłam kawę na tarasie. Czasem wieczorem, gdy dom znów był cichy i pusty. Igor opowiadał o swoim życiu w mieście, o pracy, o znajomych, o miejscach, do których czasem chodził po pracy. A ja opowiadałam mu o lesie.

– „Wiesz” – napisałam kiedyś – „kiedyś myślałam, że cisza jest czymś, czego potrzebuję”.

– „A teraz?”.

Spojrzałam wtedy przez okno. Drzewa poruszały się lekko na wietrze.

– „Teraz czasami mam wrażenie, że ta cisza jest za duża dla jednej osoby”.

Nasze rozmowy zaczęły być najciekawszą częścią mojego dnia. Igor był setki kilometrów stąd, ale coraz częściej miałam wrażenie, że rozumie mnie bardziej niż człowiek, który spał każdej nocy w pokoju obok.

Powiedziałam to na głos

Tamtego dnia Dawid wrócił do domu dużo wcześniej niż zwykle. Siedziałam przy stole w kuchni z laptopem. Na ekranie była otwarta rozmowa z Igorem. Właśnie pisałam krótką wiadomość, kiedy usłyszałam dźwięk otwieranych drzwi. Podniosłam głowę zaskoczona.

– Już jesteś? – zapytałam.

Dawid stał w progu i patrzył na mnie uważnie. Nie wyglądał na zmęczonego jak zwykle. Raczej na spiętego.

– Tak – odpowiedział krótko.

Zdjął kurtkę i położył ją na krześle. Jego wzrok zatrzymał się na laptopie.

– Z kim piszesz?

Poczułam lekkie ukłucie niepokoju.

– Z Igorem. Pamiętasz go jeszcze z miasta?

Przez chwilę panowała cisza.

– Tym Igorem, z którym kiedyś spędzałaś tyle czasu?

– Tak, to tylko rozmowy.

Dawid oparł dłonie o blat stołu.

– Od kiedy?

Nie odpowiedziałam od razu.

– Od jakiegoś czasu.

Westchnął ciężko i usiadł naprzeciwko mnie.

– Zauważyłem, że ostatnio ciągle jesteś przy telefonie albo komputerze.

– Bo mam wreszcie z kim porozmawiać – powiedziałam, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Słowa zawisły między nami jak ciężkie powietrze przed burzą. Dawid spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

– Czyli ja z tobą nie rozmawiam?

Poczułam, jak narasta we mnie coś, co tłumiłam od miesięcy.

– Dawid, ciebie prawie tu nie ma.

– Pracuję dla nas.

– Dla tego domu – poprawiłam cicho.

– To jest nasz dom.

Pokręciłam głową.

– Nie. To był twój dom od samego początku.

Wyznał mi powód tego wszystkiego

Przez chwilę nic nie mówił. W końcu oparł się o krzesło i potarł dłonią czoło.

– Myślisz, że zrobiłem to tylko dla siebie?

– Nie wiem – odpowiedziałam szczerze. – Bo nigdy o tym naprawdę nie rozmawialiśmy.

Dawid patrzył w stół przez dłuższą chwilę. Kiedy w końcu się odezwał, jego głos był cichszy niż zwykle.

– Wiesz, jak wyglądało moje dzieciństwo?

Pokręciłam głową.

– Nie do końca.

– Ciągle się przeprowadzaliśmy. Małe mieszkania, wynajęte pokoje, ciągła niepewność. Obiecałem sobie kiedyś, że kiedy będę dorosły, będę miał własny dom. Stabilność. Coś, czego nikt mi nie zabierze.

Podniósł wzrok.

– Myślałem, że to będzie też dobre dla ciebie.

Poczułam, jak coś mięknie we mnie w środku.

– A ja myślałam, że będziemy tu razem żyć – powiedziałam. – Nie tylko spłacać kredyt.

Znów zapadła cisza. Tym razem inna niż wszystkie wcześniejsze. Nie była już tylko pustką. Dawid wstał powoli od stołu i podszedł do okna. Przez chwilę patrzył na las.

– Chciałaś się z nim spotkać? – zapytał w końcu.

Nie udawałam.

– Tak.

Skinął głową, jakby spodziewał się tej odpowiedzi.

Kilka dni później pojechałam do miasta. Spotkanie z Igorem było spokojne, pełne wspomnień i rozmów, których brakowało mi przez długie miesiące. Ale w pewnym momencie zrozumiałam coś bardzo wyraźnie. To nie Igor był rozwiązaniem. On był tylko przypomnieniem życia, które kiedyś miałam.

Kiedy wróciłam do domu w lesie, było już późne popołudnie. Słońce powoli znikało za drzewami, a wokół panowała ta sama cisza co zawsze. Tylko że tym razem nie wydawała się aż tak ciężka. Weszłam do środka. Dawid siedział przy stole w kuchni. Podniósł wzrok, kiedy mnie zobaczył.

– Wróciłaś.

Usiadłam naprzeciwko niego. Przez chwilę żadne z nas się nie odzywało. W końcu powiedziałam spokojnie:

– Ten dom nie był naszym problemem.

– Wiem – odpowiedział cicho.

– Problemem było to, że przestaliśmy mówić, czego naprawdę potrzebujemy.

Dawid skinął głową.

Nie wiedzieliśmy jeszcze, co dalej zrobimy. Czy znajdziemy sposób, żeby znów być blisko, czy też ten dom pozostanie tylko dowodem naszych dobrych intencji i złych decyzji. Ale tamtego wieczoru po raz pierwszy od wielu miesięcy rozmawialiśmy naprawdę. A ja zrozumiałam jedną rzecz. Cisza nie jest wcale straszna. Straszna jest dopiero wtedy, kiedy nie ma z kim jej dzielić.

Paulina, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

