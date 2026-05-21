Moje życie przypominało idealnie zaplanowany rozkład jazdy, w którym brakowało miejsca na spontaniczność. Pragnąłem tylko odrobiny dawnych emocji, przyspieszonego bicia serca i tajemnicy, która ubarwiłaby szarą codzienność. Nie przypuszczałem jednak, że ten jeden fałszywy krok poprowadzi mnie prosto w miejsce, z którego tak bardzo chciałem uciec, a najwięcej dreszczyku dostarczy mi osoba, którą widywałem każdego dnia.

Szukałem tylko tej iskry

Stałem przed lustrem w przedpokoju, poprawiając kołnierzyk koszuli, którą kupiłem specjalnie na tę okazję. Była w drobną linię, nieco bardziej młodzieżowa niż te, które zazwyczaj nosiłem do biura. Przeczesałem dłonią włosy, w których od dawna gościła siwizna, i wziąłem głęboki oddech. To nie była moja pierwsza randka z aplikacji, ale tym razem stresowałem się jakoś bardziej. Może dlatego, że z każdą kolejną próbą znalezienia odrobiny dreszczyku emocji, czułem coraz większy ciężar własnych decyzji.

Nie chcę być źle zrozumiany. Wcale nie chciałem się rozwieść. Kochałem moją żonę, Alicję, z którą spędziłem ponad dwie dekady. Zbudowaliśmy piękny dom, mieliśmy za sobą mnóstwo wspaniałych wspomnień, a nasze życie toczyło się spokojnym, bezpiecznym torem. I to właśnie ten spokój zaczął mnie dusić. Brakowało mi niespodzianek, niewiadomych, tego specyficznego ścisku w żołądku, gdy czeka się na wiadomość od kogoś nowego. Chciałem poczuć, że wciąż potrafię kogoś zafascynować, że nie jestem tylko mężem i domatorem.

Zakładając konto w aplikacji randkowej, przyjąłem jedną, żelazną zasadę – szczerość. No, może prawie całkowitą szczerość. Wyraźnie zaznaczałem w swoim profilu, że mam żonę, że nie szukam nowej życiowej partnerki, a jedynie niezobowiązującej przygody, dobrej zabawy i ucieczki od rutyny. Oczywiście, w opisie swojego wyglądu i zainteresowań nieco podkolorowałem rzeczywistość. Dodałem sobie kilka centymetrów wzrostu, wspomniałem o pasji do spontanicznych podróży w nieznane, choć ostatni raz bez planu wyjechaliśmy z Alicją chyba piętnaście lat temu, a moje codzienne „treningi” sprowadzały się do spacerów po parku. Chciałem wypaść jak najlepiej, stworzyć iluzję intrygującego mężczyzny z tajemnicą.

Wydawała się idealną partią

Ona pojawiła się w moich wiadomościach zupełnie niespodziewanie. Od razu złapaliśmy wspólny język. Pisała z niesamowitą lekkością, miała błyskotliwe poczucie humoru i potrafiła sprawić, że uśmiechałem się do ekranu telefonu w środku ważnego zebrania. Podobnie jak ja, miała swoją rodzinę, męża i ustabilizowane życie, z którego chciała na chwilę wyrwać się do innego, bardziej ekscytującego świata.

Co ciekawe, nasze rozmowy toczyły się wyłącznie w ciągu dnia. Zazwyczaj pisaliśmy do siebie między dziewiątą a piętnastą. Bardzo mi to odpowiadało. Tłumaczyła, że popołudnia i wieczory rezerwuje dla bliskich, co idealnie pokrywało się z moim grafikiem. Kiedy wracałem do domu, do Alicji, byłem wzorowym mężem. Pomagałem w domowych obowiązkach, rozmawialiśmy o rachunkach, o sąsiadach, o planach na urlop. A następnego dnia, gdy tylko zamykałem za sobą drzwi biura, znów stawałem się tajemniczym uwodzicielem z aplikacji.

Umówiliśmy się na spotkanie w czwartkowe popołudnie. Złożyło się wręcz idealnie, ponieważ Alicja już kilka dni wcześniej zapowiedziała, że po pracy wybiera się na miasto, by kupić nową sukienkę i spotkać się z koleżanką. Miałem więc całkowicie wolne popołudnie.

Nie wymieniliśmy się zdjęciami. To była nasza wspólna decyzja, która miała dodać całej sytuacji jeszcze więcej pikanterii. Znaliśmy jedynie swoje opisy. Ona wiedziała, że będę miał na sobie granatową marynarkę i koszulę w kratkę, a ja miałem szukać kobiety o ciemnych, kręconych włosach, ubranej w beżowy płaszcz. Nie ustaliliśmy żadnych znaków rozpoznawczych, żadnej czerwonej róży czy gazety pod pachą. Tylko czas i miejsce.

To było miejsce pełne wspomnień

Wyszedłem z samochodu i ruszyłem w stronę wyznaczonego lokalu. Serce biło mi jak oszalałe. Z każdym krokiem czułem mieszankę ekscytacji i dziwnego, paraliżującego niepokoju. Wybór miejsca na naszą pierwszą randkę padł na przytulną, elegancką restaurację kawałek od centrum. Kiedy usłyszałem tę propozycję w jednej z wiadomości, przez chwilę się zawahałem. Bywałem tam wcześniej. I to nie z byle kim, ale z moją żoną. To właśnie tam świętowaliśmy naszą dziesiątą i piętnastą rocznicę ślubu. Ostatecznie jednak uznałem, że to bez znaczenia. W końcu w takim mieście są setki miejsc, a ryzyko, że spotkam tam kogoś znajomego w środku tygodnia, było znikome.

Pchnąłem ciężkie, dębowe drzwi. Znajomy dźwięk mosiężnego dzwonka oznajmił moje przybycie. Wnętrze pachniało kawą, świeżymi wypiekami i delikatną nutą wanilii. Wziąłem głęboki oddech, próbując uspokoić gonitwę myśli. Odpiąłem guzik marynarki, przybrałem na twarz delikatny, pewny siebie uśmiech i zacząłem rozglądać się po sali.

Lokal był o tej porze niemal pusty. Gdzieś w kącie cicho grała nastrojowa muzyka, a przy oknie siedział starszy pan czytający gazetę. Mój wzrok powędrował w stronę loży w głębi sali. Siedziała tam tylko jedna osoba. Kobieta. Miała ciemne, kręcone włosy i beżowy płaszcz przewieszony przez oparcie krzesła. Zgadzało się wszystko.

Zrobiłem krok do przodu i wtedy ona odwróciła głowę w moją stronę. Czas w tamtej sekundzie całkowicie się zatrzymał. Powietrze uwięzło mi w płucach, a nogi odmówiły posłuszeństwa. Złudzenie pewności siebie wyparowało szybciej, niż się pojawiło. To nie była nieznajoma z internetu. Na kanapie w rogu restauracji siedziała moja żona, Alicja.

Nie wiedziałem, jak się zachować

Wpatrywaliśmy się w siebie przez dłuższą chwilę, która wydawała się ciągnąć w nieskończoność. Widziałem, jak jej oczy powiększają się ze zdumienia. Przez ułamek sekundy na jej twarzy odmalowało się czyste przerażenie i miałem wrażenie, że za chwilę zerwie się z miejsca i po prostu stamtąd ucieknie. Sam miałem ochotę natychmiast odwrócić się na pięcie, wypaść przez te dębowe drzwi i zniknąć. Ale moje stopy zdawały się być przyklejone do podłogi.

Instynkt samozachowawczy wziął górę. Musiałem ratować sytuację. Zrobiłem minę, która miała wyrażać radosne zaskoczenie, i powolnym krokiem podszedłem do jej stolika.

– Alicja? A co ty tutaj robisz? – zapytałem, starając się, by mój głos nie drżał.

– Damian? – Odchrząknęła, poprawiając nerwowo serwetkę leżącą przed nią. – Ja... po zakupach z Kasią poczułam się strasznie zmęczona. Pomyślałam, że wpadnę na naszą ulubioną szarlotkę. Przecież to niedaleko galerii. A ty? Nie powinieneś być w biurze?

Zaczęła się gra. Festiwal kłamstw i wymówek wymyślanych na poczekaniu.

– Miałem spotkanie z klientem w tej okolicy – skłamałem gładko, odsuwając krzesło i siadając naprzeciwko niej. – Spotkanie skończyło się szybciej, więc stwierdziłem, że wypiję kawę przed powrotem do firmy. Ale zbieg okoliczności, prawda?

– Tak, tak, niesamowity – odpowiedziała cicho, posyłając mi sztuczny uśmiech.

Siedzieliśmy tam, dwoje ludzi znających się na wylot, udających, że wszystko jest w najlepszym porządku. Złożyłem zamówienie u kelnera, który pojawił się przy naszym stoliku, cały czas myśląc gorączkowo, co dalej. Sytuacja wydawała się opanowana. Uwierzyła w moją bajkę o kliencie.

Pomyślałem, że ujdzie mi to na sucho. Moja wirtualna randka najwyżej mnie nie znajdzie w lokalu. Pewnie uzna, że zrezygnowałem, albo wejdzie, zobaczy mnie z inną kobietą i sama zniknie. Postanowiłem, że po prostu do niej napiszę i wytłumaczę, że coś mi nagle wypadło. Przecież ona też miała swoje życie, męża, tajemnice. Zrozumie.

Wspominałem przez chwilę, jak fantastycznie nam się pisało. Jak zabawna i błyskotliwa była ta nieznajoma. Poczułem wręcz delikatne ukłucie żalu, że nie uda mi się dzisiaj poznać jej osobiście.

Wiadomość dała mi do myślenia

Po kilkunastu minutach wymuszonej konwersacji o pogodzie i planach na weekend, Alicja wstała.

– Przepraszam cię na moment, muszę umyć ręce – powiedziała, po czym szybkim krokiem ruszyła w stronę toalety.

Zostałem sam przy stoliku. To była moja szansa. Wyciągnąłem telefon z wewnętrznej kieszeni marynarki. Ręce trochę mi się trzęsły, gdy otwierałem aplikację. Szybko odnalazłem nasz czat. Zależało mi, by załatwić to szybko i nie zostawiać kobiety w niepewności, jeśli stała gdzieś przed restauracją.

Wystukałem wiadomość: „Strasznie cię przepraszam, ale nie dam rady się z tobą spotkać. Wynikła fatalna sytuacja, natknąłem się na żonę. Odezwę się później”. Nacisnąłem „wyślij” i zablokowałem ekran, z ulgą odkładając telefon na blat. Problem z głowy. Teraz mogłem w spokoju dopić kawę z Alicją i wrócić do domu.

Zaledwie kilka sekund później ekran mojego telefonu rozbłysnął, a urządzenie cicho zawibrowało. Spojrzałem na wyświetlacz. To była odpowiedź od niej. Zdziwiłem się, że odpisała tak błyskawicznie. Odblokowałem ekran i wczytałem się w tekst. Moje serce na moment przestało bić.

„Ja też cię przepraszam, nie przyjdę. Natknęłam się na swojego męża. To nie jest dobry moment”. Wpatrywałem się w te kilkanaście słów, czytając je raz za razem. Zmarszczyłem brwi. Zacząłem analizować fakty. Czułem, jak krew odpływa mi z twarzy, a na karku perli się zimny pot.

Spojrzałem na pustą salę restauracyjną. Nikogo tu nie było oprócz mnie, czytającego gazetę staruszka i kelnera. Przed lokalem nie widziałem żadnej innej kobiety. Przypomniałem sobie beżowy płaszcz przewieszony przez krzesło Alicji. Ciemne, falujące po wizycie u fryzjera włosy. A potem z prędkością światła wróciły do mnie wszystkie detale naszej internetowej relacji.

Pisała tylko w ciągu dnia. Dokładnie w tych samych godzinach, w których Alicja miała przerwę w pracy lub luźniejsze zlecenia. Miała rodzinę i męża, od którego nie chciała odejść, ale z którym dopadła ją rutyna. Wybrała tę konkretną restaurację, nasz stary, sprawdzony lokal.

Przypadków było zbyt wiele

Siedziałem w bezruchu, czując, jak fundamenty mojego bezpiecznego świata delikatnie się trzęsą. Wszystko wskazywało na to, że osobą, z którą od tygodni prowadziłem pasjonujące, pełne iskier i obietnic rozmowy, była kobieta, z którą od dwudziestu lat dzieliłem życie. Byliśmy tak bardzo skupieni na szukaniu nowości na zewnątrz, że nie zauważyliśmy siebie nawzajem w domu.

Czekałem na powrót Alicji, a w mojej głowie trwała prawdziwa burza. Zawahałem się. Przez ułamek sekundy chciałem podsunąć jej pod nos ekran telefonu, pokazać wiadomości, zapytać wprost: „Czy to ty?”. Miałem dowody w ręku, wszystko składało się w jedną, niesamowitą i jednocześnie absurdalną całość. Nasze historie były zbyt podobne, a zbieg okoliczności zbyt wielki.

Ale wtedy dotarła do mnie inna myśl. Jeśli to powiem, będę musiał przyznać się do własnych kłamstw. Będę musiał stanąć przed nią i powiedzieć: „Tak, ja też szukałem kogoś innego”. Ja miałem swoje ukryte pragnienia, a ona najwyraźniej miała swoje. Czy byłem na to gotowy? Czy miałem prawo robić jej wyrzuty, skoro sam przyszedłem na to samo spotkanie w dokładnie tym samym celu? Nie miałem w sobie tej odwagi. Nie chciałem niszczyć tego, co mieliśmy, ryzykując kłótnię.

Zobaczyłem ją, gdy wracała z toalety. Szła wolno, delikatnie poprawiając włosy. Wyglądała pięknie. Dokładnie tak samo pięknie, jak w dniu, w którym zobaczyłem ją po raz pierwszy. Tylko przez lata przestałem to zauważać. Wymagałem od niej, by zawsze była dostępna i przewidywalna, zapominając, że ona też jest kobietą pełną tajemnic, która – tak jak ja – potrzebuje poczuć się pożądana.

Gdy usiadła z powrotem przy stoliku, uśmiechnąłem się do niej. Ale tym razem był to prawdziwy uśmiech.

– Wiesz co, Alicja? – zacząłem, patrząc jej prosto w oczy. – Ten klient, z którym się spotkałem... to była totalna strata czasu. Ale cieszę się, że na ciebie wpadłem. Naprawdę bardzo się cieszę. Może zamiast wracać od razu do domu, pójdziemy na spacer? Albo pojedziemy gdzieś przed siebie?

Spojrzała na mnie z lekkim zaskoczeniem, które szybko ustąpiło miejsca ciepłemu, bardzo szczeremu uśmiechowi. W jej oczach dostrzegłem ten sam błysk, który widziałem w wyobraźni, czytając wiadomości od nieznajomej.

Pod stołem, zupełnie niepostrzeżenie, wsunąłem rękę do kieszeni. Gdy ona patrzyła w swój telefon, ja odnalazłem ikonę aplikacji randkowej na ekranie telefonu i bez chwili wahania usunąłem ją na zawsze. Zrozumiałem coś bardzo ważnego. Nie potrzebowałem wirtualnych nowości ani ryzykownych skoków w bok. Tajemnicza, intrygująca kobieta, której szukałem, cały czas była obok mnie. Musiałem tylko przestać traktować ją jak stały element inwentarza i zacząć na nowo zabiegać o jej uwagę. Postanowiłem rozpocząć nowy romans. Najlepszy, jaki mógłbym sobie wyobrazić – na żywo i z własną żoną.

Damian, 48 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

