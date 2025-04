Wielkimi krokami zbliża się maj, który oprócz tego, że kojarzy się nam z piękną wiosną, ciepłymi majówkami, jest również czasem, w którym odbywają się uroczystości I Komunii Świętej. Wówczas jako goście stajemy przed dylematem, co sprezentować dziecku w tym wyjątkowym dniu. Co kupić dziewczynce? Pomysłów jest wiele, wszystko zależy od budżetu, który chcemy przeznaczyć na prezent.

Biżuteria na Komunię

Dobrym i dość uniwersalnym pomysłem na prezent komunijny dla dziewczynki może okazać się biżuteria. Kruszcem, który najczęściej wybieramy jest złoto - szlachetne, ponadczasowe, trwałe. Warto pomyśleć o czymś, co będzie „rosnąć” razem z dzieckiem, co oznacza tyle, że będzie mogła nosić otrzymaną od nas biżuterię z powodzeniem zarówno teraz, jak i za kilka lat.

Jeśli myślimy o kolczykach, mamy bardzo duży wybór wzorów i opcji: kolczyki ze sztyftem, wiszące, małe i dyskretne lub nieco większe. Możemy kupić kolczyki z konkretnym motywem: zwierzęcym (kotki, motylki, biedronki, itp.), o innym wyrazistym kształcie (geometryczne, serduszka, znak nieskończoności) lub złote kulki - pełne lub z cyrkoniami. Wiszące kolczyki powinny być raczej delikatne i niezbyt ciężkie - z jednym łańcuszkiem lub kilkoma, zakończone wzorem lub małym akcentem. Można również pomyśleć o bransoletce – w tym przypadku najlepiej takiej, która będzie mieć odpowiednią regulację, pozwalającą cieszyć się prezentem przez wiele lat.

Smartfon

Zwolennicy prezentów, które z pewnością będą trafione, przy okazji będąc szalenie praktycznymi, mogą pomyśleć o obdarowaniu dziecka smartfonem. Oczywiście warto wziąć pod uwagę wiek dziewczynki i niekoniecznie brać pod uwagę drogie modele z klasy premium. Tak naprawdę w segmencie telefonów do 1000 złotych możemy kupić sprzęt, który zaskoczy nas relacją cena-jakość. Przykładem takiego urządzenia może być LG K40 - jeden z najnowszych flagowców LG. To model, który posiada aparat główny o rozdzielczości 16 Mpx z szybkim autofocusem, przedni aparat selfie 8 Mpx z fleszem umożliwiającym zrobienie zdjęcia nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Co więcej, w LG K40 znajdziemy rozwiązania, które do niedawna były dostępne wyłącznie w droższych modelach z klasy premium: funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję przy fotografowaniu (AI Cam), dedykowany przycisk Asystenta Google, odporność MIL-STD-810 (odporność na różnice ciśnień, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturę, nagłe zmiany temperatury, deszcz, wilgotność, zanurzenie w wodzie, upadek, silne wibracje). Co więcej, charakteryzuje się również dużym ekranem i bardzo dobrym dźwiękiem przestrzennym, co sprawia, że ma w sobie wszystko, o czym tylko może marzyć dziecko w kontekście użytkowania smartfona.

Rower, hulajnoga, longboard, rolki

Każdy prezent służący aktywności fizycznej na świeżym powietrzu warto byłoby skonsultować z rodzicami dziewczynki, której będziemy gośćmi na I Komunii Świętej. Być może sami planują podobny zakup, może uważają, że któryś z prezentów, który bierzemy pod uwagę, będzie jeszcze nieodpowiedni dla ich dziecka i trzeba będzie to uszanować. Nie zmienia to faktu, że częstymi prezentami z okazji I Komunii Świętej są właśnie sprzęty do rekreacji i sportu.



Wśród nich królują hulajnogi, zarówno te tradycyjne, jak również, coraz częściej, elektryczne, co jednak wiąże się już ze znacznie większymi wydatkami. Dość tradycyjnym prezentem stał się również rower. Także w tym przypadku fajnie jest pomyśleć o takim modelu, którym dziewczynka będzie mogła cieszyć się dłużej niż jeden sezon: możliwość regulacji siodełka, kierownicy, być może nieco większa rama, sprzęt dobrej jakości z potrzebnymi komponentami (błotniki, dzwonek, i tak dalej). Popularnością cieszą się również mniejsze sprzęty, np. longboard, deskorolka, elektryczna deskorolka, rolki czy wrotki.

Zegarek

Przez wiele lat zegarek był oczywistym prezentem dla dziecka przystępującego do I Komunii Świętej. Stąd właśnie wzięły się powiedzenia, które często funkcjonowały w latach 90. XX wieku: „Byłeś u Komunii? To która godzina?”. Niegdyś oczywistym było to, że zegarek, którzy otrzyma dziewczynka będzie delikatnym czasomierzem na białym pasku, natomiast chłopiec otrzymywał czarny. Teraz wszystko wygląda nieco inaczej.

Chcąc kupić dziewczynce zegarek jako pamiątkę I Komunii Świętej, warto wziąć pod uwagę jej indywidualny gust, to, żeby mógł jej towarzyszyć nieco dłużej, więc znów musimy ponad wszystko postawić jakość produktu. Na co zwrócić uwagę? Na solidność wykończenia, skórzany lub silikonowy pasek, nieprzesadzoną kolorystykę (raczej bez akcentów takich jak bohaterowie kreskówek czy motywy zwierząt), porządną markę i gwarancję.



Inne pomysły na prezent na Komunię dla dziewczynki

Jeśli dobrze znamy dziewczynkę, która przystąpi do I Komunii Świętej, warto wykorzystać swoją wiedzę i wybrać prezent, który będzie odpowiadać jej gustowi, być może będzie elementem jej dziecięcego hobby. Zawsze możemy podpytać rodziców dziecka - być może jest coś, o czym marzy od dawna. Może to być zarówno sprzęt do uprawianego sportu (rakieta tenisowa, sprzęt do wspinaczki, etc.), instrument muzyczny (ukulele, skrzypce, pianino elektroniczne, gitara), zestaw farb ze sztalugą lub wymarzona gra.

Ważne jest to, by przede wszystkim pamiętać o charakterze uroczystości i dołączyć do prezentu kartkę okolicznościową z odpowiednią dedykacją. Co można jeszcze dodać do prezentu? Książkę, album, pamiątkowy obraz. Oczywiście bardzo dobrym pomysłem jest coś, co będzie sprawiać dziewczynce radość i jednocześnie okaże się bardzo praktyczne, jednak element-pamiątka z pewnością po latach wywoła uśmiech na jej twarzy.

