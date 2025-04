Reklama

Opieka nad bliską osobą jest trudnym zadaniem. Pomoc przy prozaicznych czynnościach często wiąże się z przełamywaniem wstydu i bezsilnością. Dotyczy to szczególnie opieki nad seniorami, którzy zmagają się z nietrzymaniem moczu i/lub kału. W takich sytuacjach konieczne jest nie tylko wyczucie, ale także specjalistyczne środki pielęgnacyjne.

Dzięki produktom z serii TENA ProSkin opieka nad osobą starszą staje się łatwiejsza i zdecydowanie bardziej komfortowa. Dla ciebie i bliskiej ci osoby, która liczy na twoją pomoc, zrozumienie i wsparcie.

Dlaczego skóra osób starszych potrzebuje specjalnej pielęgnacji?

Myśląc o wrażliwej i skłonnej do podrażnień skórze, najczęściej przed oczami mamy noworodki i niemowlęta. To fakt – skóra bobasa potrzebuje szczególnej ochrony. Podobnie jest z osobami starszymi. Z wiekiem ich skóra staje się coraz bardziej wrażliwa, wolniej i trudniej się goi. Nie bez powodu w tej grupie wiekowej tak ważna jest profilaktyka odparzeń i odleżyn – szczególnie jeśli mówmy o sobie leżącej w wyniku choroby. To jednak niejedyny problem, z jakim muszą się zmagać ich opiekunowie. Osoby z nietrzymaniem moczu są jeszcze bardziej narażone na ryzyko podrażnień.

Brak kontroli nad pęcherzem czy zwieraczem nie oznacza, że osoba starsza nie wie, co się dzieje. Problem nietrzymania moczu i/lub kału jest dla niej bardzo wstydliwym tematem. Niektórzy starają się bardzo długo ukrywać przed swoimi bliskimi problem, z którym się zmagają, dlatego warto i należy szczerze o to zapytać. Narażenie skóry na kontakt z moczem i/lub kałem i brak prawidłowej higieny może prowadzić do poważnych podrażnień skóry i powodować trudno gojące się rany.

3-etapowa pielęgnacja TENA ProSkin znacznie redukuje ryzyko wystąpienia problemów skórnych, gwarantuje czystość i nie wymaga żadnego, specjalnego przygotowania ze strony opiekuna. Kluczowa bowiem jest odpowiednia kolejność zabiegów i dostosowane do potrzeb produkty.

3 kroki ProSkin

Krok 1. Sucha skóra

Wybierz odpowiedni produkt, dostosowany do mobilności i stopnia nietrzymania moczu bliskiej ci osoby. To ważne, ponieważ gwarantuje skórze odpowiedni dopływ powietrza oraz daje poczucie suchości i komfortu. Produkty z serii TENA ProSkin dostępne są w rozmiarach S-XL. Na opakowaniu znajdują się także informacje na temat chłonności – do wyboru mamy trzy stopnie.

W przypadku osób samodzielnych i chodzących doskonale sprawdzą się majtki chłonne, zakładane jak zwykła bielizna TENA Pants ProSkin. Elastyczne boki dopasowują się do figury, zapewniając maksymalny komfort.

Dla osób niesamodzielnych lub leżących polecane są w pełni oddychające pieluchomajtki na rzepy TENA Slip ProSkin. Ich zakładanie jest proste, a rzepy umożliwiają nie tylko optymalnie dopasować obwód w pasie, ale także są przydatne przy zawijaniu zużytej sztuki – robi się to podobnie jak z pieluszką niemowlęcą.

Oba produkty posiadają akredytację Skin Health Alliance – niezależnej, międzynarodowej instytucji. Potwierdzono, że są przyjazne dla skóry i środowiska, nie zawierają lateksu i są testowane dermatologicznie. Dzięki technologii FeelDry Advanced, zapewniają ochronę przed przeciekaniem oraz długotrwałą suchość i miękkość. Szybkie wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od skóry pozwala utrzymać suchą skórę.

Krok 2. Oczyszczanie

Osoby samodzielne mogą same używać mokrych chusteczek TENA Wet Wipe. Opakowanie posiada szerokie wieczko, umożliwiające wyjmowanie chusteczek pojedynczo, jedną ręką. Są zdecydowanie większe niż inne mokre chusteczki, dostępne na rynku, a więc pozwalają utrzymać w czystości większe partie ciała. Usuwają nieprzyjemny zapach. Po ich użyciu skóry nie trzeba spłukiwać ani osuszać. Świetnie sprawdzą się więc także w pielęgnacji osoby starszej, która z racji problemów zdrowotnych pozostaje w pozycji leżącej. TENA Wet Wipe znacznie ułatwią opiekę nad seniorem.

Krok 3. Ochrona

Suchą i oczyszczoną skórę warto posmarować dobrym, ochronnym kremem z gliceryną. TENA Barrier Cream ma gęstą, przezroczystą formułę, która tworzy barierę ochronną przeciwko podrażnieniom. Jeśli jednak skóra jest uszkodzona lub podrażniona, należy zastosować drugi produkt – TENA ZinC Cream. Krem ten zawiera 10% tlenku cynku i łatwo się rozsmarowuje.

Żaden z nich nie zawiera substancji zapachowych i konserwantów. W składzie znajdziemy natomiast olej canola i witaminę E – składniki, które odżywiają, regenerują i chronią skórę. Na uznanie zasługuje także wygodne i higieniczne opakowanie.

Materiał powstał z udziałem marki TENA.