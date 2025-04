„Poprosiłam syna o wypłatę za pomoc przy dzieciach. Tak się oburzył, że sam zażądał kasy za spotkania z wnukami”

„Nie tak wychowałam syna. Wspierałam go od zawsze i nigdy o nic nie prosiłam, nawet gdy było mi bardzo ciężko. A kiedy zaproponowałam mu, by zapłacił mi za pracę, którą dla niego wykonuję, on zachował się, jakbym chciała go okraść”.