Kino zawsze było moją ucieczką od rzeczywistości, azylem, gdzie mogłam zagłębić się w światy pełne historii, które przemawiały do mnie swoim uniwersalnym językiem emocji i dramatów. Stare filmy miały w sobie coś magicznego; może to ich czarno-biała estetyka, może nostalgiczna muzyka, a może właśnie te dialogi, które znam na pamięć, sprawiały, że czułam się jak w domu.

Reklama

Każdy seans był dla mnie podróżą w czasie, przypominał mi o mojej babci, która pokazała mi pierwsze klasyki i zaszczepiła tę miłość. "Casablanca", "Rzymskie wakacje", "Śniadanie u Tiffany'ego" – te tytuły brzmiały jak zaklęcia, które przenosiły mnie w inne epoki.

Czułam się częścią tych opowieści

A czasami wydawało mi się, że sama przeżywam te emocje, które widziałam na ekranie. Bywały dni, kiedy sala była niemal pusta, a ja mogłam swobodnie poddać się tym chwilom. Siedziałam w moim ulubionym rzędzie, trzymając kubek z gorącą czekoladą, otoczona aurą ciszy i cienia. Było coś kojącego w tym rytuale, który stał się nieodłączną częścią mojego życia.

Pewnego dnia jednak, ten mój cichy rytuał został zakłócony. Nie spodziewałam się wtedy, że niepozorny, starszy mężczyzna, który usiadł obok mnie, stanie się kluczowym elementem mojej opowieści o kinie zapomnianych chwil.

Siedziałam w moim stałym miejscu, gotowa na kolejną dawkę filmowej nostalgii. Tym razem repertuar obejmował "Przeminęło z wiatrem" – jeden z moich ulubionych filmów.

Zanim światła zgasły, do rzędu przede mną wślizgnął się starszy mężczyzna, którego wcześniej tu nie widziałam. Był elegancko ubrany, a jego siwe włosy i lekko zgarbiona sylwetka dodawały mu pewnego uroku.

Kiedy film się zaczął, zauważyłam, że mężczyzna nie oglądał ekranu z taką samą uwagą jak inni widzowie. Przez cały seans szeptał cicho pod nosem dialogi, które znałam równie dobrze jak on. Gdy Scarlett O'Hara dramatycznie mówiła: "Jutro też jest dzień", usłyszałam jego głos szeptający dokładnie te same słowa.

Po zakończeniu seansu, gdy wszyscy powoli opuszczali salę, postanowiłam do niego podejść. To było dziwne uczucie, jakby ktoś naruszył moją prywatną przestrzeń, ale jednocześnie byłam zaintrygowana.

– Przepraszam – zaczęłam nieśmiało. – Wydaje mi się, że zna pan ten film na pamięć.

Mężczyzna uśmiechnął się lekko, w jego oczach pojawił się błysk.

– Tak, to jeden z moich ulubionych. Te dialogi... zawsze mnie poruszają.

– Mnie również – odpowiedziałam z entuzjazmem. – To tak, jakbyśmy oglądali te same wspomnienia, prawda?

Jan, jak się przedstawił, wydawał się być zaskoczony naszym spotkaniem, ale szybko wciągnęliśmy się w rozmowę. Wymienialiśmy się cytatami z innych klasyków, podzielaliśmy wspomnienia, jakbyśmy znali się od zawsze. Było coś magicznego w tej niespodziewanej więzi.

Gdy rozmawialiśmy, zastanawiałam się, jak to możliwe, że ktoś dzieli ze mną tę samą pasję i zna te same dialogi tak dobrze jak ja.

Nasze spotkania w kinie zaczęły przybierać regularny charakter

Jan i ja zasiadaliśmy na tych samych miejscach, a nasze rozmowy po seansach stawały się coraz bardziej osobiste. Nie tylko dzieliliśmy się wrażeniami z filmów, ale również opowiadaliśmy sobie o naszym życiu, co początkowo wydawało mi się trochę surrealistyczne. Z kimś, kogo poznałam w ciemnej sali kinowej, zaczynałam nawiązywać przyjaźń.

– Czy te filmy też przypominają ci o kimś bliskim? – zapytałam kiedyś po seansie "Casablanki", podczas gdy z zewnątrz dochodziły odgłosy miasta.

Jan zamilkł na chwilę, po czym odpowiedział z delikatnym uśmiechem:

– Tak, moja żona. Kochaliśmy spędzać razem czas w kinie. Teraz, kiedy oglądam te filmy, czuję jej obecność.

Słysząc to, poczułam, jak wzbiera we mnie ciepło. Było coś niezwykle ujmującego w tej szczerości, w sposób, w jaki jego wspomnienia z filmów łączyły się z prawdziwym życiem.

Jednak gdy temat zszedł na jego przeszłość, Jan stał się bardziej powściągliwy. Unikał szczegółów, jakby obawiał się odsłonić zbyt wiele. Czułam, że ukrywa coś więcej, niż chciałby przyznać, ale nie naciskałam.

Z czasem zauważyłam, że nasze rozmowy zaczynają przypominać scenariusz ulubionego filmu – były pełne emocji, nieoczekiwanych zwrotów i niedopowiedzeń. Pragnęłam dowiedzieć się więcej o Janie, ale szanowałam jego granice. Był dla mnie zagadką, którą z każdym spotkaniem próbowałam rozwiązać.

Z każdym dniem coraz bardziej ceniłam naszą znajomość. Była dla mnie jak ożywiona scena z filmu, której pragnęłam być częścią.

Po kolejnym seansie czułam, że nadszedł czas, by naszą relację przenieść poza mury kina. Decyzja, by zaprosić Jana na kawę, była dla mnie krokiem pełnym ekscytacji, ale i obaw. Czułam, że nasza znajomość zasługuje na więcej niż tylko krótkie rozmowy między rzędami kinowych foteli.

– Janie, co powiesz na kawę po filmie? – zaproponowałam pewnego wieczoru, starając się ukryć niepewność.

Spojrzał na mnie z niejakim zaskoczeniem, a jego oczy zdradzały chwilową niepewność. Zgodził się, choć jego odpowiedź była nieco zdystansowana.

W pobliskiej kawiarni, w której unosił się zapach świeżo parzonej kawy, czułam, jak serce bije mi szybciej. Chciałam lepiej poznać człowieka, z którym dzieliłam tak wiele filmowych wspomnień.

Jednak gdy usiedliśmy przy stoliku, coś było nie tak

– Wybacz, ale... czy my się już nie poznaliśmy? – zapytał nagle, patrząc na mnie z wyraźnym zamieszaniem.

Zamarłam, nie wiedząc, co powiedzieć. Słowa ugrzęzły mi w gardle, a ja poczułam, jak świat dookoła mnie zaczyna się kręcić. Przez chwilę próbowałam zebrać myśli.

– Janie, spotkaliśmy się w kinie, rozmawialiśmy o filmach – powiedziałam cicho, myśląc, że Jan ma jakieś starcze problemy z pamięcią.

On zaśmiał się i odparł:

– Tak, ale nie o to mi chodzi. Wydaje mi się, że...

– No, że co?

Zawahał się na chwilę.

– Jastarnia, 89 rok. Byliśmy tam razem, czyż nie?

I nagle jego oczy stały się dla mnie znajome. Tak, pamiętałam! Byłam wtedy na obozie, zgłosiłam się do opieki nad dziećmi, żeby trochę sobie dorobić. Miałam ze 20 lat. Tam poznałam przystojnego mężczyznę, Janka. Nasz romans był krótki, ale gorący, aż w końcu... Janek powiedział, że to była tylko przygoda, taka wakacyjna. Zwykły, przelotny romans. I że teraz oboje wrócimy do domów z ciepłymi wspomnieniami, ale bez wspólnej przyszłości.

Po powrocie do domu przepłakałam kilka długich tygodni, a potem kawałek po kawałku zapominałam.

– Tak... – powiedziałam cicho i chyba trochę zbyt szorstko. – Pamiętam cię, Janek. Ale nie wiem, co powiedzieć.

Nie wiedziałam, co zrobić, więc przeprosiłam i po prostu wyszłam. Uciekłam.

Po tamtym dniu, gdy prawda o stanie Jana stała się dla mnie oczywista, zastanawiałam się, czy nasze spotkania mają sens. Mimo to coś wewnątrz mnie mówiło, że powinnam kontynuować. Jego obecność stała się dla mnie ważna, a nasza wspólna pasja do filmów była czymś, co nas łączyło, niezależnie od tego, co Janek zrobił ponad 30 lat temu.

Janek zadzwonił do mnie któregoś razu.

– Emilia. Przepraszam. Nie zmienię tego, co się stało, ale dziś bardzo żałuję, że nie dałem nam szansy. I cieszę się, że znów się spotkaliśmy, nawet jeśli przypadkiem. Proszę, może moglibyśmy znów spotkać się w kinie?

Zgodziłam się. Bo w końcu jak mogę go karać za to, co stało się tak dawno? Oboje mieliśmy swoje życie, swoje szczęśliwe małżeństwa. Może teraz czas na nowe?

Przed wejściem na salę kinową spytałam Jana:

– Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę po "Przeminęło z wiatrem"?

Przyjrzał mi się uważnie, a ja dostrzegłam w jego oczach ten sam błysk, który widziałam przy naszym pierwszym spotkaniu. Po chwili jego twarz się rozjaśniła.

– "Jutro też jest dzień", prawda? – odparł, a jego głos drżał lekko. Ja za to poczułam, że jeszcze możemy zbudować most między przeszłością a teraźniejszością.

Poczułam ulgę, widząc przebłysk pamięci, który pojawił się jak promyk słońca w pochmurny dzień. Wiedziałam, że nie zawsze będzie tak łatwo, ale to było coś, co dawało mi siłę.

– Tak, dokładnie – odpowiedziałam z uśmiechem, próbując ukryć wilgoć w oczach. I nic więcej nie musiałam mówić.

Nasze rozmowy stały się mieszanką przeszłości i teraźniejszości, gdzie wspomnienia przeplatały się z chwilami pełnymi niepewności. Każde spotkanie było jak nowy początek, i chociaż bywały dni, kiedy ze smutkiem wspominałam tamten czas w Jastarni, cieszyłam się spotkaniami z Janem. Moim Jankiem.

Kolejny seans to był "Śniadanie u Tiffany'ego"

Po zakończeniu filmu, gdy światła się zapaliły, Jan odwrócił się do mnie i uśmiechnął się tak, jakby po raz pierwszy od dłuższego czasu mnie rozpoznał. Usiedliśmy jeszcze na chwilę, zanurzeni w ciszy, która nie była niewygodna, ale pełna wzajemnego zrozumienia.

Czułam, że to spotkanie było jednym z tych, które zapamiętam na długo. Te chwile były dla mnie dowodem, że w życiu liczy się każda drobna cząstka czasu, każda emocja, każde słowo. Nasz dialog wypełniała ciepła melancholia, ale także wdzięczność za to, co mieliśmy.

Reklama

Emilia, 66 lat