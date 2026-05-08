Nasze wesele było skromne, ale dokładnie takie, o jakim marzyłam. Moi rodzice z okazji ślubu wręczyli nam w prezencie kopertę z konkretną sumą pieniędzy. Powiedzieli wtedy wyraźnie, że to fundusze przeznaczone wyłącznie na naszą podróż poślubną nad polskie morze. Mieliśmy wypocząć, dobrze zjeść, nie martwić się o codzienne wydatki i po prostu cieszyć się sobą. Tomasz ochoczo przytaknął, schował kopertę do wewnętrznej kieszeni marynarki i obiecał, że wszystko perfekcyjnie zorganizuje.

Podróż nad morze była długa

Pierwszy sygnał ostrzegawczy zignorowałam, tłumacząc go sobie jego wrodzoną praktycznością. Zamiast bezpośredniego, szybkiego pociągu na wybrzeże, mąż zarezerwował nam bilety na połączenia z trzema przesiadkami, które trwały łącznie o sześć godzin dłużej.

– Tomasz, przecież mieliśmy na to pieniądze od moich rodziców – powiedziałam, gdy staliśmy na obskurnym peronie podczas drugiej przesiadki, trzęsąc się z zimna.

– Oszczędziliśmy na biletach prawie sto złotych, a morze przecież nam nie ucieknie – odpowiedział zadowolony z siebie, poprawiając ciężki plecak. – Trzeba myśleć racjonalnie, kochanie.

Kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce, byłam wyczerpana. Marzyłam tylko o gorącym prysznicu i miękkim łóżku. Tomasz prowadził mnie jednak z dala od tętniącej życiem promenady, mijając urokliwe pensjonaty z widokiem na wydmy. Szliśmy coraz dalej, aż dotarliśmy na same obrzeża miejscowości. Nasz wymarzony pokój znajdował się w starym, prywatnym domu, z którego do plaży trzeba było iść dobrych czterdzieści minut. Wnętrze pachniało wilgocią, a z okna roztaczał się widok na betonowy mur sąsiedniej posesji.

– Mówiłeś, że zarezerwowałeś coś wyjątkowego – powiedziałam cicho, siadając na skrzypiącym tapczanie.

– Bo to jest wyjątkowa okazja! – uśmiechnął się szeroko. – Właścicielka opuściła cenę, bo to pokój bez balkonu. Przecież i tak będziemy całe dnie spędzać na zewnątrz, po co nam luksusy do samego spania?

Mąż był skąpy

Postanowiłam nie psuć nam pierwszego wieczoru. Zacisnęłam zęby, wzięłam szybki prysznic w mikroskopijnej łazience i zaproponowałam wyjście na uroczystą kolację. Chciałam zjeść świeżą rybę, posłuchać szumu fal i poczuć ten wyjątkowy, wakacyjny klimat.

Zatrzymaliśmy się przy pierwszej lepszej restauracji z widokiem na molo. Karta dań wyglądała zachęcająco, ale zanim zdążyłam usiąść, Tomasz chwycił mnie za ramię.

– Zobacz na te ceny za sto gramów – szepnął nerwowo, ciągnąc mnie z powrotem na chodnik. – Przecież to czyste zdzierstwo. Kawałek dalej widziałem budkę, gdzie dają frytki w zestawie, wyjdzie o połowę taniej.

Skończyliśmy w małej, dusznej smażalni ukrytej na tyłach dworca autobusowego. Tomasz długo negocjował z panią za ladą, prosząc o zważenie najmniejszego możliwego kawałka dorsza. Kiedy przyniesiono nam zamówienie, mój mąż zaczął dokładnie analizować paragon.

– Doliczyli dwa złote za ketchup – powiedział z wyrzutem, patrząc na mnie, jakbym to ja była temu winna. – Mogliśmy wziąć własny z domu, przecież ci mówiłem, żebyś spakowała.

– Jesteśmy w podróży poślubnej – westchnęłam, czując, jak w gardle rośnie mi gula. – Może po prostu zjedzmy i cieszmy się chwilą?

– Ktoś tu chyba zapomniał, że pieniądze nie rosną na drzewach – skwitował, odsuwając na bok plastikowy widelczyk.

Po posiłku nabrałam ochoty na gofra. Podeszliśmy do budki, a ja zamówiłam jednego z bitą śmietaną i owocami. Tomasz stwierdził, że on nie jest głodny i szkoda mu pieniędzy na słodycze. Gdy jednak tylko usiedliśmy na ławce, bez słowa wziął mojego gofra, odgryzł połowę i stwierdził, że w sumie nie jest taki zły. Zostałam z pustymi rękami i rosnącym poczuciem bezradności.

Pożałował mi pieniędzy na klapki

Następnego dnia pogoda była przepiękna. Zdecydowaliśmy się na długi spacer deptakiem. Chciałam chociaż przez chwilę poczuć beztroskę. Niestety, po kilku kilometrach marszu poczułam ostre szarpnięcie na stopie. Pasek w moim prawym sandale po prostu pękł, uniemożliwiając mi dalsze chodzenie.

Stanęłam na środku ścieżki, trzymając w ręku zerwany pasek. Tuż obok znajdowały się liczne stragany i małe sklepiki z letnim obuwiem.

– Nic się nie stało – powiedziałam z ulgą. – Kupię tu jakieś tanie klapki, żeby móc dojść do centrum, a potem poszukamy czegoś solidniejszego.

– Zwarowałaś? – Tomasz spojrzał na mnie z oburzeniem. – Tutaj wszystko ma turystyczną marżę. Zwykłe klapki będą kosztować majątek.

– Ale ja nie mam jak iść! – podniosłam głos, czując, że tracę cierpliwość.

– Poczekaj tutaj. Widziałem w kiosku klej błyskawiczny. Skleimy to i jakoś dowleczesz się do pokoju.

Zrobiło mi się wstyd

Czekałam na niego kwadrans, stojąc boso na rozgrzanym chodniku. Wtedy podeszło do mnie starsze małżeństwo, które już wcześniej widziałam w naszej miejscowości. Zawsze trzymali się za ręce, uśmiechali się do siebie i wyglądali na niesamowicie zżytych. Zauważyli moją sytuację. Kobieta, pani Helena, zatrzymała się z troską w oczach.

– Dziecko, wszystko w porządku? Widzę, że buty odmówiły posłuszeństwa – powiedziała łagodnie.

Jej mąż, pan Leon, natychmiast zaproponował, że podejdzie na stragan i przyniesie mi jakieś proste klapki, żebym nie musiała stać na gołym betonie. Właśnie wtedy wrócił Tomasz, dumnie wymachując małą tubką kleju.

– O, już jestem! Klej kosztował aż osiem złotych, ale i tak wyszło taniej niż nowe buty – oznajmił, w ogóle nie zwracając uwagi na starszych państwa.

Pan Leon spojrzał na mojego męża, potem na mnie, a w jego wzroku dostrzegłam mieszankę litości i współczucia. Pani Helena delikatnie pociągnęła swojego męża za ramię.

– Chodźmy, Leon. Młodzi muszą sobie radzić sami – powiedziała cicho, ale jej ton brzmiał niezwykle wymownie.

Poczułam, jak twarz płonie mi ze wstydu. Kucałam na chodniku, podczas gdy mój mąż nieporadnie próbował skleić cienki pasek sztucznej skóry, brudząc mi przy tym palce. Klej oczywiście nie trzymał, więc resztę drogi musiałam iść, powłócząc nogą i udając, że nic się nie stało.

Tego się nie spodziewałam

Tamtego wieczoru coś we mnie pękło. Usiadłam na brzegu łóżka w naszym dusznym pokoju, podczas gdy Tomasz brał prysznic, oszczędzając ciepłą wodę. Wyciągnęłam telefon i zalogowałam się na nasze wspólne konto bankowe, które założyliśmy tuż przed ślubem. Chciałam sprawdzić, ile zostało z koperty od moich rodziców, bo tę kasę wpłaciliśmy na konto. Zamierzałam rano sama pójść do sklepu i kupić sobie normalne buty, a także zaprosić nas na prawdziwy obiad, bez pytania męża o zgodę.

Przewijałam historię transakcji, ale nie mogłam znaleźć naszego wakacyjnego budżetu. Środki, które wspólnie wpłaciliśmy po weselu, po prostu zniknęły. Moje serce zaczęło bić szybciej. Przez chwilę myślałam, że padliśmy ofiarą oszustwa.

Gdy Tomasz wyszedł z łazienki, wycierając głowę ręcznikiem, od razu pokazałam mu ekran telefonu.

– Gdzie są pieniądze od moich rodziców? – zapytałam drżącym głosem. – Te, które miały być na nasz wyjazd?

Spojrzał na mnie, lekko wzruszając ramionami, jakby to była najzwyklejsza sprawa na świecie.

– Przelałem je wczoraj na zamkniętą lokatę długoterminową – powiedział spokojnie, siadając obok mnie. – Oprocentowanie było bardzo korzystne, ale musimy zamrozić środki na pięć lat. Przecież to bez sensu, żebyśmy przejadali takie kwoty na jakieś głupoty, prawda? Za kilka lat te pieniądze bardzo nam się przydadzą.

– Przelałem pieniądze z prezentu ślubnego, który miał być na naszą podróż poślubną, bez mojej wiedzy? – zapytałam, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. – I dlatego każesz mi chodzić z pękniętym butem i wyliczasz każdy gram jedzenia?

– Ewa, nie dramatyzuj – westchnął, przewracając oczami. – Myślę o naszej przyszłości. Ktoś w tym związku musi zachować trzeźwy umysł. Twoi rodzice i tak by nie sprawdzili, na co to wydaliśmy. A my przetrwamy ten tydzień skromniej. Mam w plecaku jeszcze zapas zupek chińskich z promocji, które wziąłem z domu.

Będę żyć ze sknerą

Siedziałam tam, wpatrując się w człowieka, z którym zaledwie kilkanaście dni wcześniej wzięłam ślub. To nie była oszczędność. To była obsesja, skąpstwo i kompletny brak szacunku do mnie, do moich rodziców. Zrozumiałam, że on nie zabrał mi tylko wygody na tych wakacjach. Zabrał mi decyzyjność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Zdałam sobie sprawę, że to nie jest odosobniony incydent, ale zapowiedź tego, jak będzie wyglądała reszta mojego życia. Życia w cieniu wiecznego odmawiania sobie wszystkiego, przeliczania każdego uśmiechu na złotówki i tłumaczenia się z każdego najdrobniejszego wydatku.

Kolejne dni minęły w lodowatej atmosferze. Rano spakowałam swoją torebkę, użyłam własnych oszczędności z prywatnego konta, które na szczęście zachowałam, i poszłam do sklepu kupić sobie najdroższe, najwygodniejsze buty, jakie znalazłam w okolicy. Resztę pobytu spędzaliśmy osobno. Ja spacerowałam brzegiem morza, jadłam w dobrych restauracjach i oddychałam pełną piersią. On siedział w wilgotnym pokoju, demonstracyjnie jedząc zupki z proszku, wierząc, że ukarze mnie swoim uporem.

Kiedy wsiadaliśmy do pociągu powrotnego, znów z trzema przesiadkami, nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa.

Ewa, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

