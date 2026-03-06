Pojechałam do sanatorium, żeby zapomnieć o samotności w czterech ścianach, które znały każdą moją łzę i każde westchnienie. Myślałam, że jedyne, z czym wrócę do domu to lepsza forma i ewentualnie nowy przepis na szarlotkę od jakiejś kuracjuszki. Nie miałam pojęcia, że w oparach borowiny, trzysta kilometrów od mojego miasta, spotkam człowieka, którego obecność wywróci mój świat do góry nogami.

Potrzebowałam zmiany otoczenia

Marzec to najgorszy miesiąc na wyjazdy, tak przynajmniej powtarzała mi córka, pakując moją walizkę. Wszędzie błoto, szarość, drzewa jeszcze bez liści, a słońce wychodzi tylko po to, by za chwilę schować się za ołowianymi chmurami. Ale ja uparłam się na ten termin. Chodziło o ucieczkę. Moje mieszkanie, choć przytulne i zadbane, stało się dla mnie klatką. Od kiedy dzieci poszły na swoje, a mąż wyprowadził się do innej kobiety pięć lat temu, cisza w moich pokojach stała się niemal namacalna. Czasami miałam wrażenie, że osiada na meblach grubszą warstwą niż kurz.

Potrzebowałam zmiany otoczenia, nawet jeśli miało to być uzdrowisko w małej, sennej miejscowości, gdzie główną atrakcją jest pijalnia wód. Droga była długa i męcząca. Autobus wlókł się niemiłosiernie, a ja patrzyłam przez brudną szybę na przesuwające się pola, zastanawiając się, co ja właściwie robię ze swoim życiem. Miałam poczucie, że najlepsze lata mam już za sobą, że teraz pozostało mi tylko dbanie o to, by nie przegapić promocji w osiedlowym dyskoncie.

Na miejscu przywitał mnie zapach, który zna każdy bywalec sanatoriów: mieszanka gotowanej kapusty, środków do dezynfekcji i pasty do podłóg. Dostałam pokój z Teresą, energiczną kobietą z Podkarpacia, która już w pierwszej godzinie opowiedziała mi historię swojego życia i pokazała zdjęcia wszystkich wnuków. Byłam przytłoczona. Chciałam spokoju, a trafiłam w sam środek sanatoryjnego ula. Pierwszego dnia, leżąc w wąskim łóżku i patrząc w sufit, marzyłam tylko o tym, żeby te trzy tygodnie minęły jak najszybciej. Nie wiedziałam, że los właśnie chichocze cicho w kącie, szykując dla mnie scenariusz, którego nie wymyśliłby najlepszy scenarzysta.

Poczułam dziwne ukłucie w sercu

Kąpiele borowinowe miałam rozpisane codziennie na godzinę dziesiątą trzydzieści. Jeśli ktoś kiedykolwiek był w sanatorium, to wie, że strefa zabiegowa to najmniej romantyczne miejsce na kuli ziemskiej. Długi korytarz wyłożony kafelkami, rzędy plastikowych krzesełek i tłum ludzi w szlafrokach, wyglądających jak zmęczone białe niedźwiedzie. Wszyscy zaspani, rozczochrani, czekający na wywołanie nazwiska, by dać się obłożyć gorącym błotem. To było trzeciego dnia. Przyszłam chwilę wcześniej, ściskając w ręku kartę zabiegową. Usiadłam na ostatnim wolnym krześle. Obok mnie siedział mężczyzna. Nie zwróciłam na niego większej uwagi, wpatrzona w czubki własnych kapci. Czytał gazetę, którą trzymał w taki sposób, że widziałam tylko jego siwiejące skronie i dłonie. Zadbane dłonie, co zawsze zwracało moją uwagę.

– Przepraszam, czy pani też czeka do gabinetu numer cztery? – zapytał nagle, składając gazetę. Miał głęboki, spokojny głos.

Podniosłam wzrok. Miał na sobie granatowy szlafrok, który wyglądał na nim o wiele lepiej niż na większości kuracjuszy. Jego oczy były zmęczone, ale biło z nich jakieś ciepło.

– Tak – odpowiedziałam odruchowo. – Ale podobno jest małe opóźnienie.

– Jestem Andrzej – uśmiechnął się, a w kącikach jego oczu pojawiły się zmarszczki.

– Krystyna – przedstawiłam się, choć zazwyczaj nie bratam się z obcymi w poczekalniach.

– Miło mi, pani Krystyno.

Zaczęliśmy rozmawiać. Najpierw o błahostkach: o jedzeniu na stołówce, o pogodzie, która wciąż nie mogła się zdecydować, czy jest zimą czy wiosną. W jego tonie było coś, co rezonowało ze mną. Potem wywołano go do gabinetu. Kiedy wyszedł, cały czerwony na twarzy od gorąca, uśmiechnął się do mnie, jakbyśmy byli starymi znajomymi. Odpowiedziałam uśmiechem i poczułam dziwne ukłucie w sercu. Takie, jakiego nie czułam od lat.

Dwie samotne wyspy

Od tego dnia nasz rytuał stał się stałym punktem programu. Spotykaliśmy się pod gabinetem numer cztery kwadrans przed czasem. Te piętnaście minut w korytarzu pachnącym ziemią i wilgocią stało się dla mnie ważniejsze niż same zabiegi. Andrzej był znakomitym rozmówcą. Potrafił słuchać, co u mężczyzn w moim wieku było towarem deficytowym. Z każdym kolejnym dniem nasze rozmowy schodziły na głębsze poziomy. Zaczęliśmy mówić o życiu. Dowiedziałam się, że jest wdowcem od czterech lat. Że choć minęło już sporo czasu, wciąż nie potrafił odnaleźć się w pustym domu. Opowiadał o tym bez patosu, z prostotą, która chwytała za gardło.

– Najgorsze są niedziele – powiedział pewnego razu, gdy czekaliśmy w wyjątkowo długiej kolejce. – Człowiek wstaje, robi śniadanie i uświadamia sobie, że nie ma do kogo otworzyć ust. Telewizor gra, żeby zagłuszyć ciszę, ale to nie pomaga.

– Wiem – szepnęłam, patrząc na swoje dłonie. – Ja mam tak samo, choć z innego powodu. Mąż odszedł do innej. Została po nim tylko pusta szafa i poczucie, że byłam niewystarczająca. Dzieci dzwonią, wpadają na obiady, ale mają swoje życie. A ja zostaję z tą ciszą.

Spojrzał na mnie z taką empatią, że musiałam odwrócić wzrok, by nie pokazać łez. W tym momencie poczułam, że między nami rodzi się więź, która wykracza poza sanatoryjny flirt. To było porozumienie dusz. Dwie samotne wyspy, które nagle odkryły, że na horyzoncie jest ląd. Zaczęliśmy spotykać się również po zabiegach. Spacerowaliśmy po parku zdrojowym, mimo że pogoda wciąż nie rozpieszczała. Chodziliśmy do kawiarni na herbatę i ciastko. Moja współlokatorka, Teresa, szybko zauważyła zmianę w moim zachowaniu.

– No, no, Krysiu – mrugała do mnie porozumiewawczo, gdy szykowałam się do wyjścia, staranniej niż zwykle dobierając apaszkę. – Widzę, że borowina działa nie tylko na plecy. Ten twój Andrzej to całkiem przystojny facet.

– Daj spokój, Teresko – zaprzeczałam, choć rumieniec na policzkach mnie zdradzał. – Po prostu rozmawiamy.

– Od rozmów się zaczyna, a kończy na wspólnym parzeniu melisy na starość – śmiała się Teresa.

Bałam się tego uczucia. Bałam się, że to tylko "sanatoryjna miłość", bańka mydlana, która pęknie w momencie powrotu do szarej rzeczywistości. Przecież mieszkaliśmy pewnie na dwóch krańcach Polski. To była nasza bezpieczna przystań – bycie tu i teraz, bez martwienia się o logistykę przyszłości.

Nie chcę, żeby to się skończyło tutaj

Dni mijały nieubłaganie szybko. Turnus dobiegał końca. Ostatniego wieczoru umówiliśmy się na pożegnalny spacer i kolację w małej restauracji poza ośrodkiem. Ubrałam swoją najlepszą sukienkę, którą wzięłam "na wszelki wypadek", i poszłam na spotkanie z sercem w gardle. Wieczór był idealny. Andrzej był szarmancki, dowcipny, ale wyczuwałam w nim napięcie. Wiedzieliśmy oboje, że jutro rano wracamy do swoich światów. Kiedy kelner zabrał talerze, Andrzej sięgnął po moją dłoń leżącą na stole.

– Krystyno – zaczął poważnie. – Nie chcę, żeby to się skończyło tutaj. Nie chcę wracać do pustego domu i zastanawiać się, co u ciebie. To, co się wydarzyło przez te trzy tygodnie... to dla mnie coś ważnego.

– Dla mnie też, Andrzeju – odpowiedziałam szczerze, czując ucisk w gardle. – Ale rzeczywistość jest jaka jest.

– Jeśli chcesz, dla ciebie jestem w stanie porzucić moje dotychczasowe życie i przeprowadzić się do twojego miasta.

Zamarłam. Filiżanka z herbatą zadrżała w mojej dłoni.

– Przecież to szaleństwo – krzyknęłam.

Przez chwilę patrzyliśmy sobie głęboko w oczy.

– Naprawdę, jestem zdecydowany, wystarczy jedno twoje słowo, jeśli ty tego chcesz, ja też.

Nie wahałam się ani chwili z odpowiedzią. Tej nocy nie mogłam spać. Pakowałam walizkę z uśmiechem, który nie schodził mi z twarzy. Teresa patrzyła na mnie podejrzliwie.

– No i co tak chichoczesz do tych skarpetek? – zapytała znad swojej krzyżówki.

– Teresko, nawet nie uwierzysz, chyba zaczynam nowy etap w życiu – powiedziałam, zamykając walizkę.

Powrót do domu wyglądał zupełnie inaczej niż podróż w pierwszą stronę. Nie patrzyłam już na szare pola z rezygnacją. Widziałam w nich obietnicę wiosny. Kiedy wysiadłam z autobusu, miasto wydawało mi się inne. Bardziej przyjazne. Od tamtego dnia minęły trzy miesiące. Nie ma już samotnych niedziel. Są wspólne śniadania, spacery po naszym parku, który teraz wydaje się najpiękniejszym ogrodem świata. Moje życie zmieniło się diametralnie. Nie dlatego, że wygrałam na loterii czy odmłodniałam o dwadzieścia lat. Zmieniło się, bo otworzyłam się na drugiego człowieka w najmniej oczekiwanym momencie. Czasami myślę, że ta kolejka na borowinę była najważniejszą kolejką w moim życiu. Dziś, kiedy parzę dwie kawy zamiast jednej, wiem jedno: nigdy nie jest za późno, by znaleźć miłość.

Krystyna, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

