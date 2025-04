Kiedy dostałam w spadku gospodarstwo po babci, najpierw chciałam je sprzedać. A potem pojechałam tam i zmieniłam zdanie.Tak naprawdę nic mnie nie trzymało w mieście. Chłopaka nie miałam, za to miałam pracę, której szczerze nie znosiłam. No nic – tylko uciekać.

Reklama

Życie na wsi nie było łatwe

Przede mną leżało nie lada wyzwanie – wielki konar, który należało zamienić w eleganckie szczapy do palenia zimą w kaflowych piecach. Wzięłam właśnie kolejny zamach siekierą, kiedy kątem oka zobaczyłam nadchodzącego mężczyznę. „To pewnie syn pani Teresy” – przemknęło mi przez głowę i ciężkie narzędzie samo opadło, ześlizgując się po pniaku.

– Rany boskie, co ty wyprawiasz?! – krzyknął gość, doskoczył do mnie, wyrwał mi siekierę i z niepokojem zaczął oglądać moją nogę – Mało brakowało! Rąbać trzeba umieć. Krzywdę sobie zrobisz!

Mądrala! Widzi przecież, że muszę porąbać ten konar. Muszę się nauczyć!

To samo powiedziała wczoraj pani Teresa. Przyszła do mnie z sąsiedzką wizytą. Postawiła na kuchennym stole koszyk z jajkami od własnych kur i obrzuciła mnie zatroskanym spojrzeniem.

– No i jak sobie dajesz radę z gospodarstwem? – zapytała. – Miastowa jesteś, dziecinko, ale powoli wszystkiego się nauczysz. Jutro przyślę mojego Jurka. Pomoże ci z tym drewnem na opał. Gdybyś czegoś potrzebowała, śmiało zaglądaj do nas. Pierwszy dom zaraz za zagajnikiem.

– Pamiętam, przecież bywałam u was jako dziecko. Spędzałam u babci wakacje.

– I bawiłaś się z moimi dziećmi – uśmiechnęła się sąsiadka. – Upilnować was nie było można. Ale potem przestałaś przyjeżdżać. Nie mogę się nadziwić, że w końcu postanowiłaś tu zamieszkać.

– Babcia zapisała mi w testamencie gospodarstwo. Z całej rodziny tylko ja wydawałam jej się odpowiednia. Wie pani, mam dwa konie pod wierzch i kompletnego fioła na punkcie jeździectwa.

Pani Teresa westchnęła ciężko.

– Z tego, dziecko, na wsi nie wyżyjesz. Gruntu masz niewiele i marny on jest, ale stado kóz by cię wyżywiło. Mleko i sery można sprzedać, w mieście kupują.

– Pomyślę o tym – obiecałam, wyjmując z kosza piękne brązowe jajka.

– A myśl, myśl, byle prędko – westchnęła głęboko pani Teresa.

Moja rodzina myślała, że zwariowałam

Nie tylko ona martwiła się o mnie. Gdy oznajmiłam rodzinie, że wyprowadzam się na wieś, wszyscy podnieśli krzyk.

– Samotna kobieta na gospodarce? Dziecko, nie dasz rady! – biadoliła mama.

– Wszystko przez konie – wtórował jej wujek. – W głowie jej się pomieszało od tych jazd! Rozum wytrzęsło na wertepach!

– Ona trenuje ujeżdżanie na padoku, a nie w terenie – broniła mnie ciocia.

– Wygibasy jakieś! – prychnął wujek.

– To dyscyplina olimpijska, a nasza Lidka zdobyła pierwsze miejsce na zawodach! Ma talent dziewczyna! I świetnego konia – nie dawała się zgasić ciocia.

– Ojciec jej kupił! To wszystko przez niego! Rozwiódł się z moją siostrą, wyjechał do Stanów, a dziecko wychowywał przez telefon. I to rzadko. Myśli, że może ją kupić drogimi prezentami!

Słuchałam rodzinnej dyskusji bez emocji. Rzeczywiście, nieczęsto widywany tato podarował mi na urodziny wspaniałe zwierzę – gniadego rumaka, którego pokochałam od pierwszego wejrzenia. Szybko zaczęliśmy uczestniczyć w różnych zawodach. Uroda mojego Orlika robiła piorunujące wrażenie na sędziach, szybko więc pięliśmy się w sportowej klasyfikacji.

Wkrótce pojawiła się szansa na wzięcie udziału w mistrzostwach Polski.

Szczodrość ojca pozwalała mi pokryć wydatki związane z treningami i utrzymaniem Orlika. Chciałam jednak stać się samowystarczalna, tym bardziej że od niedawna byłam szczęśliwą właścicielką nie jednego, lecz dwóch wspaniałych zwierzaków.

Baśkę wypatrzyłam kiedyś na Mazurach w schronisku, które dawało azyl

koniom uratowanym od rzeźni. Gniada kobyłka nie była piękna ani rasowa. Miała filozoficzną naturę i dużo sprytu. Była też niezwykle przymilna. Ani się obejrzałam, jak zainstalowałam ją w stajni jako towarzyszkę mojego księcia. Konie się polubiły, a ja musiałam zastanowić się, co dalej.

Opłaty za stajnię nie były niskie, dlatego spadek powitałam z radością. Planowałam sprzedaż gospodarstwa, ale kiedy tam pojechałam, zmieniłam zdanie. „Właściwie nic mnie nie trzyma w mieście – pomyślałam. – Nie mam chłopaka, za to mam pracę, której nie lubię z całego serca, może czas zmienić coś w życiu?”. I tak, z godziny na godzinę podjęłam decyzję o wyprowadzce na wieś.

To było moje miejsce

Dom po babci stał w T., niewielkiej, za to malowniczej miejscowości otoczonej rozległymi mazowieckimi łąkami, przez które płynęła rzeczka, wartka i zimna o każdej porze roku. Szybko poczułam się tutaj jak u siebie. Wróciły wspomnienia z dzieciństwa. Zawsze lubiłam wieś, a pamięć szczęśliwych chwil, które tu spędziłam, dawała mi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że znalazłam swoje miejsce na ziemi. Musiałam się tylko jakoś zagospodarować.

Uporządkowałam więc dom, przerobiłam starą obórkę na stajnię, wygrodziłam padoki dla Orlika i Baśki. Pochłonęło to lwią część moich oszczędności, więc troska pani Teresy o moją przyszłość była jak najbardziej uzasadniona. Sama w głębi duszy martwiłam się, co ze mną będzie.

– Słyszysz, co do ciebie mówię? – wyrwał mnie z rozmyślań głos Jurka.

– Słyszę – łypnęłam na niego wrogo.

Jurek parsknął śmiechem.

– Taką cię zapamiętałem – chichotał. – Ta mina! Zawsze ją robiłaś, kiedy nie pozwalałem ci szaleć z rodzeństwem.

– Ty też się nic nie zmieniłeś – odcięłam się. – Nadal mi rozkazujesz, jakbyś pozjadał wszystkie rozumy.

Jurek spojrzał na mnie rozbawiony.

– Matka mi kazała cię pilnować – wyjaśnił. – I wtedy, i dzisiaj. Co miałem robić? Zawsze jak cię widzę, próbujesz zrobić sobie krzywdę, jakbyś nie mogła usiedzieć na miejscu. Więc biegnę, ratuję cię z opresji, nabawiam się nerwicy, i co mnie za to spotyka? Niewdzięczność!

– Nie przesadzaj, tak źle nie jest. Ostatecznie mogę ci podziękować za wyrwanie mi siekiery z rąk, ale tylko dlatego, że zrobisz z niej lepszy użytek niż ja.

– No to obserwuj mistrza i się ucz!

Dobrze nam się rozmawiało

Jurek wziął krótki zamach i rozszczepił polano. Szło mu o wiele lepiej niż mnie, musiałam to przyznać.

– Zostaniesz w T. na dłużej?

– Taki mam zamiar – odparłam. – Teraz powinieneś powiedzieć, że samotna kobieta nie da sobie rady z gospodarką.

– Niby dlaczego? – zdziwił się Jurek, nie przestając rąbać drewna.

Wydawało się, że nie wkłada w tę czynność żadnego wysiłku, a stosik równo przyciętych polan robił się coraz większy.

– Kobieta też człowiek – łobuzersko puścił do mnie oko. – Zresztą jest takie przysłowie: „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”. Wierzę w ciebie. Trzeba tylko pomyśleć, jak ustawić gospodarkę, żebyś podołała. Jest ci potrzebny biznesplan.

– Twoja mama już wszystko przemyślała – uśmiechnęłam się. – Podobno mam kupić kozy i zająć się serowarstwem.

– To niezły pomysł – Jurek spojrzał na mnie poważnie. – O ile cię to interesuje.

– Jeszcze nie wiem – wzruszyłam ramionami. – Obiecałam, że to przemyślę.

– Podobno masz konie. Mogłabyś je wynajmować. Chętni do jazdy na pewno by się znaleźli. I to dużo chętnych.

Spojrzałam na niego zdumiona. Miałabym prowadzić szkółkę? Sprytna Baśka raz-dwa pozbyłaby się z grzbietu niedoświadczonego jeźdźca, a Orlik, ten urodzony arystokrata, w ogóle nie nadawał się do wożenia kogokolwiek.

– Chciałbyś poznać moje konie?

– Chętnie, zawsze je lubiłem. Kiedyś mieliśmy Siwka, latem pławiłem go

w rzece. Mieliśmy mnóstwo frajdy.

Zdjęłam żerdź odgradzającą podwórko od małej łąki nad rzeką, a potem gwizdnęłam na palcach, żeby przywołać konie.

– Nieźle! – Jurek obrzucił mnie ciepłym spojrzeniem. – To ja cię tego nauczyłem, pamiętasz? Miałaś chyba osiem lat i wszędzie za mną chodziłaś. Czy mógłbym liczyć na jakąś powtórkę? Zarumieniłam się lekko.

Zakochał się w moich koniach

Nagle łąka ożyła tętentem kopyt. Zza krzaków obrastających brzeg rzeki wyłoniły się konie. Gnały jak na skrzydłach, słusznie przewidując, że w moich kieszeniach czekają na nie kostki cukru.

– O kurczę! – Jurek był pod wrażeniem.

Nic dziwnego, Orlik w galopie wyglądał imponująco. Było na co popatrzeć. Tuż za nim, niewiele mu ustępując, biegła okrąglutka Baśka. Łakomstwo zawsze wyzwalało w niej talent wyścigowy. Konie dobiegły do nas i rozpoczęły ceremoniał obszukiwania naszych kieszeni.

– Są fantastyczne, a ta mała spryciara już mnie zawojowała! – zawołał Jurek.

– W swoim czasie zrobiła to samo ze mną, dlatego mam teraz dwa pyski do wyżywienia – zaśmiałam się.

– No tak, do szkółki jeździeckiej to one się nie nadają – zrozumiał wreszcie Jurek.

– Po raz pierwszy przyznaję ci rację – powiedziałam. – A w ogóle to zapraszam na herbatę. Pani Teresa by mnie zabiła, gdybym o ciebie nie zadbała.

– Szkoda, że nie widziałaś, jak pilnowała, żebym do ciebie przyszedł. „Ona tam sama, biedna, bez męskiej ręki. Idź, Jureczku, zobacz, czego jej trzeba”.

– Tak mówiła? – spytałam.

– No jasne. Wypchnęła mnie prawie siłą. Jak widać, miała przeczucie. Jezu! Do tej pory widzę cię z siekierą w dłoni…

– Pani Teresa zmusiła cię, żebyś tu przyszedł? – spytałam, z trudem ukrywając niezadowolenie w głosie.

– Tak jakby – przyznał bezwstydnie. – No wiesz, kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś wiecznie nadętą trzynastolatką i rozmawiałaś wyłącznie z moją siostrą. Mnie nie zaszczycałaś uwagą. Gdybym wiedział, co z ciebie wyrośnie, tobym się zameldował dużo wcześniej.

– Godna podziwu szczerość. Nie wiem tylko, czy ci się opłaci. A to ostatnie to był komplement? – spytałam i poszłam przodem, prowadząc konie do stajni.

– Czekaj! – Jurek dogonił mnie i złapał za ramię. – Przepraszam, jeśli byłem niezręczny. Nie umiem rozmawiać z dziewczynami, nie mam do tego talentu.

Przepadłam na zabój

Spojrzałam mu w oczy i po raz pierwszy zobaczyłam, że są barwy wyblakłego błękitu, jak sierpniowe pogodne niebo. Staliśmy tak w milczeniu, świat się zatrzymał. Jurek ujął moją twarz w dłonie i... między nas wepchnął się bezceremonialnie brązowy pysk. To Baśka postanowiła przypomnieć o swojej obecności.

Parsknęliśmy śmiechem. Romantyczny nastrój prysnął jak bańka mydlana.

– Skoro nie mogę cię pocałować, to chodź, nakarmimy twoje zwierzaki i może uda nam się znaleźć chwilkę dla siebie.

Jurek wziął mnie za rękę i poprowadził w kierunku stajni. Szliśmy równym krokiem, prowadząc konie. Moja dłoń w jego ciepłej dłoni. Czułam, że mogłabym tak iść do końca świata… On chyba też, bo widok wrót wyraźnie go nie uszczęśliwił. Westchnął i spojrzał na mnie wymownie.

– Mam nadzieję, że nie rzucałaś słów na wiatr, jak mówiłaś o herbacie?

– Teraz to już chyba będzie kolacja. Zrobimy jajecznicę. Twoja mama zaopatrzyła mnie w jajka od prawdziwych kur.

– Wszystko jedno, bylebyś pozwoliła mi zostać. Poza tym czuję, że przyda ci się moja pomoc. W końcu kuchnia jest pełna noży i innych ostrych narzędzi. Aż strach pomyśleć, co by ci się mogło stać.

Moja kolacja nie była kulinarnym wyczynem, ale Jurek chyba tego nie zauważył. Herbatę i ciasteczka wynieśliśmy na ganek. Usiedliśmy na drewnianych stopniach. On mnie objął, a ja położyłam głowę na jego ramieniu. Nie mogłam uwierzyć w to, co się zdarzyło. Mieszkałam

w domu babci i już nie byłam sama. Był ze mną towarzysz dziecięcych zabaw, chłopak znany mi od lat. Tyle zmian!

– To dla ciebie rewolucja, prawda? – Jurek bezbłędnie odczytał moje myśli. – Podziwiam cię za to, że masz odwagę realizować marzenia. Możesz na mnie liczyć, wiesz o tym? Przyjdę jutro i pojutrze, nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. No, chyba że napuścisz na mnie konie.

Reklama

Czytaj także:

„Porzuciłam miłość i uciekłam ze wsi, by pławić się w miejskich luksusach. Niestety, przewrotny los zagrał mi na nosie”

„Nie tak wyobrażałam sobie życie na wsi. Czuję się tu samotna, a mąż bawi się w najlepsze”

„Marzyłem o karierze w mieście, ale to przeprowadzka na wieś przyniosła mi szczęście. Ta decyzja uratowała moje małżeństwo”