Od kilku tygodni w naszym domu panowała cisza, która nie była spokojem. Michał wracał z pracy, odkładał klucze i znikał w gabinecie. Odpowiadał półsłówkami, unikał mojego wzroku. Wmawiałam sobie, że to zmęczenie. Aż w końcu postanowiłam zrobić coś pożytecznego z narastającym niepokojem – wzięłam się za porządki w jego szafie.

Miałem ci powiedzieć

Zawsze powtarzał, że nie lubi, gdy ktoś rusza jego rzeczy. Tym razem jednak postawiłam na swoim. Uznałam, że idzie wiosna, więc czas wpuścić do domu trochę świeżego powietrza. Najpierw wzięłam się za sprzątanie szafy, potem zaczęłam porządkować komodę w jego gabinecie. Znalazłam w niej jakieś stare paragony, bilety parkingowy, a nawet papierki po jego ulubionych cukierkach. To, co zwróciło moją uwagę, to jednak zawartość dolnej szuflady. Była to teczka z logo biura nieruchomości z innego miasta. Otworzyłam ją. W środku znalazłam oferty mieszkań w Gdańsku. Drzwi gabinetu skrzypnęły. W drzwiach stanął mój mąż.

– Co robisz w moim gabinecie? – zapytał chłodno.

Podniosłam wzrok.

– Może ty mi powiesz, co to jest? – uniosłam drżącą kartkę.

Widziałam, jak napina mu się szczęka.

– Miałem ci powiedzieć wcześniej, ale jakoś nie było dobrego momentu.

– Powiedzieć o czym? Co ty przede mną ukrywasz? Co to za teczka?

– Nie wiem, od czego zacząć. To nie jest takie proste, Anka – oparł się o ścianę i przetarł twarz dłonią. – Chodzi o to, że dostałem propozycję pracy dwa miesiące temu, w innym mieście. To ogromna szansa. Bałem się, że powiesz „nie” – kontynuował.

– Więc postanowiłeś tak po prostu wyjechać, nie pytając mnie o zdanie?

– Chciałem o tym z tobą porozmawiać, przysięgam.

Poczułam, jak coś we mnie pęka. Nie dlatego, że chciał zmienić pracę. Zawsze go wspierałam. Bolało mnie to, że planował przyszłość, w której nie było dla mnie miejsca. Albo przynajmniej nie było miejsca na moją decyzję.

– A ja? – wyszeptałam. – Gdzie ja jestem w tych twoich planach?

Nie odpowiedział od razu. Podszedł bliżej, ale cofnęłam się instynktownie.

– Myślałem, że pojedziesz ze mną – powiedział w końcu.

– Myślałeś? – zaśmiałam się krótko. – Od kiedy podejmujesz jakieś decyzje za mnie?

Tego nie potrafił wyjaśnić. Stałam z dokumentami w ręku i po raz pierwszy od lat poczułam się jak gość we własnym małżeństwie.

Chcę wiedzieć wszystko

Tej nocy nie spałam. Michał przeniósł się na kanapę w salonie, jakby chciał symbolicznie zaznaczyć dystans, który już wcześniej między nami wyrósł. Słyszałam, jak przewraca się z boku na bok. Ja wpatrywałam się w sufit i próbowałam zrozumieć, kiedy przestaliśmy być zespołem. Rano zrobiłam kawę, chociaż ręce lekko mi drżały. Postawiłam dwie filiżanki na stole.

– Usiądź – powiedziałam spokojnie, kiedy wszedł do kuchni.

Zawahał się, ale usiadł naprzeciwko mnie. Przez chwilę mieszaliśmy łyżeczkami w ciszy.

– Chcę wiedzieć wszystko – zaczęłam. – Od początku.

Westchnął.

– W styczniu zadzwonił do mnie Marek. Pamiętasz, pracowaliśmy razem kilka lat temu. Zaproponował mi stanowisko w swojej firmie. Lepsze pieniądze, większa odpowiedzialność. Od dawna czułem, że stoję w miejscu.

– I uznałeś, że ja cię w tym miejscu trzymam? – zapytałam.

– Nie. – Spojrzał na mnie wreszcie. – Bałem się, że nie będziesz chciała zostawić swojej pracy. Twojej mamy. Tego mieszkania.

To była część prawdy. Lubiłam swoje życie. Miałam stałą pracę w bibliotece, niedaleko mieszkała mama. Nasze mieszkanie było małe, ale urządzone wspólnie, z historią w każdym kącie.

– Powinieneś był dać mi szansę zdecydować – odpowiedziałam. – Nie jesteśmy już studentami, którzy pakują się w dwie torby i jadą przed siebie bez planu.

– Wiem – powiedział cicho. – Im dłużej zwlekałem z rozmową, tym bardziej się bałem.

– Dobrze wiesz, że nie rzucę wszystko z dnia na dzień – przyznałam. – Moja mama coraz częściej potrzebuje pomocy. W pracy właśnie zaczęłam nowy projekt. Nie jestem gotowa na takie nagłe zmiany w życiu.

Patrzył na mnie tak, jakby dopiero teraz naprawdę mnie słuchał.

Od miesięcy czuję, że się oddalamy

– Myślałem, że to będzie dla nas obojga nowa szansa – powiedział.

– Szansa? – pokręciłam głową. – Michał, ja poczułam się jak zbędny dodatek.

Wstał i podszedł do okna. Stał tyłem, ramiona miał napięte.

– Od miesięcy czuję, że się oddalamy – odezwał się po chwili. – Wróciłem do domu, a ty byłaś zmęczona. Rozmawialiśmy o rachunkach, zakupach. Przestaliśmy marzyć.

– To nie powód, żeby planować wyjazd w tajemnicy.

– Wiem. – Odwrócił się w moją stronę. – Może chciałem sprawdzić, czy jeszcze potrafię coś zmienić sam. Udowodnić sobie, że mam odwagę.

– A ja? – zapytałam. – Gdzie w tym wszystkim jest „my”?

– Nie wiem – odpowiedział w końcu. – Dlatego milczałem.

Te słowa były jak przyznanie się do czegoś, czego oboje się baliśmy. Może nie chodziło tylko o Gdańsk. Może ta umowa była symbolem czegoś większego – jego ucieczki od stagnacji, mojej potrzeby stabilizacji.

– Daj mi kilka dni – powiedział nagle. – Pojadę tam, zobaczę to mieszkanie. Spotkam się z Markiem jeszcze raz. Jeśli poczuję, że to ucieczka, a nie szansa, zrezygnuję.

– A jeśli uznasz, że to twoja droga? – zapytałam cicho.

Spojrzał na mnie długo.

– Wtedy będziemy musieli podjąć najtrudniejszą decyzję w naszym życiu.

Serce ścisnęło mi się w piersi. Wiedziałam, że to nie jest tylko kwestia przeprowadzki. To był sprawdzian tego, czy nasze małżeństwo potrafi przetrwać zmianę.

– Dobrze – odpowiedziałam po chwili. – Jedź. Ale kiedy wrócisz, nie chcę już żadnych tajemnic.

Skinął głową. Kiedy wychodził z domu z małą torbą, stałam w przedpokoju i patrzyłam, jak zamyka za sobą drzwi. Miałam wrażenie, że wyjeżdża nie tylko do innego miasta, ale też w miejsce, do którego nie mam dostępu. Zostałam sama z pytaniem, czy jeszcze umiemy wrócić do siebie.

Jeśli mam zaczynać coś nowego, to z tobą

Trzy dni dłużyły się jak tygodnie. W pracy automatycznie odkładałam książki na półki, a w głowie wciąż prowadziłam z nim rozmowy, których nie było. W domu było nienaturalnie cicho. Nawet zegar w kuchni tykał jakby głośniej. Trzeciego wieczoru usłyszałam klucz w zamku. Serce podskoczyło mi do gardła. Michał wszedł powoli, postawił torbę przy drzwiach i przez chwilę stał bez słowa.

– I? – zapytałam, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Zdjął kurtkę, odwiesił ją starannie, jakby odwlekał odpowiedź.

– Mieszkanie jest ładne. Blisko morza. – Zrobił pauzę. – Praca też wygląda dobrze. Marek mówił o nowych projektach, rozwoju, wyjazdach służbowych.

Słuchałam, czując, jak każdy jego wyraz oddala mnie o krok.

– Brzmi jak coś, czego chciałeś – powiedziałam spokojnie.

Podszedł bliżej.

– Kiedy stałem na balkonie tego mieszkania, wyobraziłem sobie nas tam. Ciebie z kawą przy oknie. – Uśmiechnął się blado. – I nagle dotarło do mnie, że w tych wyobrażeniach jesteś tylko dodatkiem. Cieniem, który ma się dopasować.

Milczałam.

– Zrozumiałem, że przez ostatnie miesiące traktowałem cię jak przeszkodę albo element układanki, który można przesunąć. A ty jesteś moją żoną, partnerką. – Spojrzał mi prosto w oczy. – Jeśli mam zaczynać coś nowego, to z tobą, a nie obok ciebie.

– Co to znaczy? – zapytałam, bo bałam się nadinterpretacji.

– Odmówiłem. – Wypuścił powietrze. – Zadzwoniłem do Marka przed wyjazdem. Powiedziałem, że nie podejmę się tego teraz.

Poczułam ulgę, która przyszła gwałtownie, niemal zawstydzająco. A zaraz po niej – niepokój.

– Nie zrobiłeś tego tylko dla mnie? – zapytałam cicho. – Nie chcę, żebyś kiedyś mi to wypominał.

Usiadł naprzeciwko mnie.

– Zrobiłem to, bo zrozumiałem, że uciekam. Nie przed tobą. Przed własnym poczuciem, że stoję w miejscu. Zmiana miasta nie rozwiąże wszystkiego. Jeśli coś między nami się rozluźniło, to nie przez adres.

Te słowa zabolały, ale były prawdziwe.

– A jeśli znowu poczujesz, że dopadła cię stagnacja i potrzebujesz zmian? – zapytałam.

– Wtedy wcześniej skonsultuję to z tobą. – Ujął moją dłoń. – Obiecuję.

Oboje przestaliśmy pytać

Patrzyłam na nasze splecione palce. Przez ostatnie tygodnie byliśmy obok siebie, ale osobno. Ta koperta w kieszeni płaszcza była jak sygnał alarmowy, którego wcześniej nie chciałam słyszeć.

– Ja też nie byłam bez winy – przyznałam. – Skupiłam się na codzienności. Na rachunkach, obowiązkach. Może za mało pytałam, co w tobie siedzi.

– Oboje przestaliśmy pytać – powiedział łagodnie.

– Następnym razem, jeśli coś schowasz w komodzie, wolę żeby to była niespodzianka na rocznicę – spróbowałam zażartować.

Uśmiechnął się pierwszy raz od dawna – szczerze, bez napięcia.

– Nie będę już chował przed tobą planów. Nawet tych niedojrzałych.

Tamtego wieczoru długo rozmawialiśmy. O jego ambicjach, o moich obawach, o mamie, o tym, że może zamiast uciekać do innego miasta, poszukamy zmian tu, na miejscu. Nie rozwiązaliśmy wszystkich problemów w jedną noc, ale pierwszy raz od dawna poczułam, że siedzimy po tej samej stronie stołu. Spojrzałam jeszcze raz na folder z mieszkaniami i pomyślałam, jak łatwo można się minąć, nawet mieszkając pod jednym dachem. Wiosenne porządki w jego komodzie okazały się porządkami w naszym małżeństwie. I choć tamte trzy dni były najtrudniejsze od lat, paradoksalnie to one przywróciły nam rozmowę, której tak bardzo brakowało.

Aneta, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

