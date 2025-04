Nie pamiętam, kiedy ostatnio spojrzałam w lustro i pomyślałam: „Wyglądam dobrze”. To musiało być jeszcze przed ciążą, zanim moje życie zaczęło się kręcić wokół pieluch, kolek i pobudek co dwie godziny. Teraz, kiedy patrzę na swoje odbicie, widzę zmęczoną kobietę z matowymi włosami związanymi w byle jakiego koka, podkrążonymi oczami i rozciągniętym dresie. A przecież kiedyś uwielbiałam o siebie dbać.

Zawsze o siebie dbałam

Regularnie chodziłam do fryzjera, miałam zadbane paznokcie i zawsze pachniałam drogimi perfumami. Teraz nawet nie pamiętam, gdzie stoi moje ulubione pachnidło. Macierzyństwo mnie pochłonęło. Nie wiem, kiedy to się stało, ale w pewnym momencie przestałam być kobietą i stałam się tylko matką.

– Wyglądasz jak kupa nieszczęścia – powiedziała mi ostatnio Anka, moja przyjaciółka.

Spotkałyśmy się na szybkie cappuccino w galerii, bo od kilku miesięcy nie miałyśmy czasu, żeby spokojnie pogadać. Przyszłam spóźniona, z plamą od mleka na bluzce i tłustymi włosami związanymi w chaotyczny kucyk. Anka wyglądała jak z Instagrama – długie rzęsy, nienaganny makijaż i drogie botki na nogach. A ja? Czułam się jak szary cień dawnej siebie.

– A ty jak zawsze olśniewająco – burknęłam, mieszając kawę, chociaż wcale jej nie zazdrościłam.

– Może dlatego, że znajduję czas, żeby o siebie zadbać? – puściła mi oczko. – A ty? Chcesz mi powiedzieć, że nie masz nawet godziny, żeby iść do fryzjera?

Nie miałam. Naprawdę. W międzyczasie musiałabym nakarmić Maćka, przebrać go, uśpić, przygotować obiad, ogarnąć dom i jeszcze zdążyć wyprać rzeczy. Fryzjer to była abstrakcja.

– Może kiedyś – powiedziałam bez przekonania.

– Jasne. Ale wiesz co? Patrzę na ciebie i nie widzę tej dziewczyny, którą znałam. Gdzie się podziałaś?

Zacisnęłam usta. Chciałam jej powiedzieć, że jestem tu, ale niewidzialna. Że przestałam się liczyć. Że nie mam czasu nawet pomyśleć o sobie, a co dopiero coś zmienić. Ale po co?

– Wszystko jest w porządku – skłamałam.

Anka spojrzała na mnie z politowaniem i zmieniła temat. Ale jej pytanie nie dawało mi spokoju.

Dało mi to do myślenia

Wieczorem, gdy młody w końcu zasnął, stanęłam przed lustrem w łazience. W świetle jarzeniówki wyglądałam jeszcze gorzej niż w galerii. Cera szara, skóra sucha, a włosy… No właśnie. Długie odrosty i resztki farby sprzed roku sprawiały, że wyglądałam jak ktoś, kto dawno temu porzucił wszelką nadzieję.

Odkręciłam kran i ochlapałam twarz wodą. Kiedyś nakładałam maseczki, stosowałam serum, nawet kupowałam drogie kremy. Teraz umycie buzi żelem dla dzieci było szczytem mojej pielęgnacji.

– Kiedy ja się tak zapuściłam? – mruknęłam sama do siebie.

Macierzyństwo przyszło do mnie jak huragan. Zmiotło wszystko, czym kiedyś byłam. Gdy byłam w ciąży, obiecywałam sobie, że nie stanę się „tą matką” – wiecznie zmęczoną, zaniedbaną, bez życia. A jednak nią zostałam. I chyba nawet tego nie zauważyłam.

Otworzyłam szafkę nad umywalką. W środku, za stertą kremów dla niemowląt i dziecięcych oliwek, znalazłam zapomnianą buteleczkę różowego lakieru do paznokci. Sięgnęłam po nią i przez chwilę trzymałam w dłoni. Dawniej moje paznokcie zawsze były pomalowane. Lubiłam czuć się zadbana, nawet jeśli tylko dla siebie.

Westchnęłam i odłożyłam lakier. Jakie to miało teraz znaczenie? Wróciłam do sypialni, położyłam się obok śpiącego syna i przymknęłam oczy.

Przecież to tylko okres przejściowy. Kiedyś będzie lepiej. Prawda?

Nie miałam czasu na takie rzeczy

Następnego dnia rano znowu nie zdążyłam umyć włosów. Młody obudził się o piątej, wrzeszcząc wniebogłosy, a potem przez godzinę próbował zdjąć mi powiekę palcem, powtarzając swoje ulubione „mama, mama, mama!”. W końcu się poddałam i zaczęłam dzień z okruchami po wczorajszym biszkopcie we włosach. Zerknęłam na telefon. Anka wysłała mi wiadomość.

Idź chociaż do fryzjera. Masz dziecko, a nie wyrok. Zrób coś dla siebie, choćby głupie włosy. Ja mogę posiedzieć z małym.

Przewróciłam oczami. Tak łatwo jej mówić. Ale… może faktycznie? Odrosty sięgały mi już niemal uszu. Włosy zrobiły się szare, nijakie, bez życia. Tylko czy ja umiem jeszcze wyglądać inaczej? O dziesiątej Anka stanęła w drzwiach.

– Idź – wcisnęła mi w rękę torebkę. – Mam dla ciebie termin za godzinę u mojej fryzjerki. Zrób coś, zanim całkiem zamienisz się w matkę-paprocha.

Nie umiałam odmówić. Po drodze czułam się, jakbym popełniała przestępstwo. Czy matkom wolno mieć czas dla siebie? Czy nie powinnam właśnie ścierać papki z podłogi albo rozwiązywać kryzysu ze skarpetką, która „gryzie”?

Ale kiedy usiadłam na fryzjerskim fotelu i zobaczyłam siebie w lustrze, coś mnie uderzyło. Ta kobieta patrząca na mnie zza pasm tłustych włosów Przecież to wciąż ja. Czy mogę odzyskać siebie?

Potrzebowałam chwili dla siebie

Fryzjerka miała łagodne spojrzenie i zero zdziwienia w oczach, jakby codziennie siadały przed nią kobiety, które zapomniały o sobie na kilka lat.

– Odrosty, końcówki… – zamruczała, przeczesując moje włosy. – Kolor wypłowiały. Co robimy?

– Cokolwiek – westchnęłam. – Żeby wyglądało na zamierzone, a nie jakbym zapomniała, że istnieją fryzjerzy.

Uśmiechnęła się i zabrała do pracy. A ja… zamknęłam oczy. Poczułam ciepło wody na skórze głowy, delikatny masaż. To było… dziwnie przyjemne. Kiedy ostatnio ktoś się mną zajmował? Dwie godziny później spojrzałam w lustro. To byłam wciąż ja, ale inna. Ciepły odcień brązu, podcięte końcówki, błysk na włosach, którego nie widziałam od lat.

– No i proszę, jak nowa – powiedziała fryzjerka, strzepując włoski z mojego ramienia.

Zadrżałam. „Jak nowa” – powtórzyłam w myślach. Brzmiało dobrze.

W drodze do domu zajrzałam do drogerii. Weszłam bez planu, ale wyszłam z nowym kremem, tuszem do rzęs i odżywką do paznokci. To było jak mały bunt przeciwko tej wersji mnie, która myślała, że już na nic nie zasługuje.

Anka otworzyła mi drzwi i gwizdnęła.

– Matko, wyglądasz jak człowiek!

Roześmiałam się. Młody podbiegł do mnie i chwycił za włosy.

– Mama ładna! – oznajmił dumnie.

Zacisnęło mi się gardło. Bo może… może naprawdę wciąż mogłam nią być.

Muszę o siebie zadbać

Wieczorem, gdy Maciek w końcu zasnął, usiadłam przed lustrem w sypialni. To był impuls. Po prostu sięgnęłam po szczotkę i zaczęłam powoli przeczesywać włosy. Przez chwilę przypomniałam sobie, jak dawniej dbałam o siebie. Jak sprawiało mi to radość. Jak lubiłam ten moment wieczorem, gdy nakładałam krem, zapalałam świeczkę zapachową i przez kilka minut po prostu byłam sama ze sobą.

Tylko że teraz… coś mnie blokowało. Jakbym czuła się winna. Jakbym myślała, że matce nie wypada troszczyć się o siebie, bo powinna oddać wszystko dziecku. Westchnęłam. Sięgnęłam po nowy krem i wklepałam go w twarz. Skóra napiła się go natychmiast.

– Głupia jesteś – mruknęłam do siebie. – Przecież nikt ci nie każe wybierać między sobą a dzieckiem.

Byłam pewna, że jutro znowu obudzę się zmęczona. Że nie zdążę umyć włosów, że młody obrzuci mnie kaszką, że zapomnę, gdzie położyłam telefon i klucze. Ale może... Może to nie znaczy, że muszę się poddać?

Może macierzyństwo nie oznacza końca bycia kobietą?

Spojrzałam w lustro jeszcze raz. Już nie widziałam tylko odrostów i podkrążonych oczu. Widziałam siebie. I po raz pierwszy od dawna uśmiechnęłam się do swojego odbicia.

Agata, 32 lata

