W naszym domu wisiał stary zegar. Mój mąż, kiedyś powiedział, że czas to nasz najwierniejszy towarzysz – nieomylny i bezstronny. Teraz, gdy Mirka już nie ma, patrząc na to puste miejsce na ścianie, zastanawiam się, czy czas rzeczywiście był wobec nas uczciwy.

Reklama

Wiedziałam, co to miłość i oddanie

Byłam z Mirkiem przez czterdzieści lat, a nasze życie było spokojne – bez wielkich porywów, ale też bez większych emocji. Mirek był dla mnie skałą, podporą, na któej zawsze mogłam się oprzeć. I choć czasem czułam, że jego myśli uciekają gdzieś daleko, to nigdy nie podejrzewałam, że może kryć się za tym coś więcej.

Po jego śmierci, sprzątając mieszkanie, natknęłam się na pewną niespodziankę. Gdy wycierałam z kurzu zegar, moją uwagę przykuł kawałek papieru wciśnięty za jego obudowę. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to stary paragon czy zapomniana lista zakupów, ale co to mogło robić w takim ukryciu? Kiedy już ją wyjęłam i rozwinęłam, życie, jakie znałam, rozpadło się na tysiące małych kawałków.

To był list. Pochodził od kobiety, o której istnieniu nigdy nie miałam pojęcia, a która twierdziła, że znała mojego męża lepiej niż ja.. Byłam w szoku. Nie potrafiłam uwierzyć, że Mirek, mój Mirek, mógł prowadzić podwójne życie. Co więcej, ta kobieta, Aneta, była dla niego czymś więcej niż tylko przelotnym romansem. Co zrobić z takim odkryciem? Jak żyć, wiedząc, że wiele lat spędziłam u boku człowieka, który skrywał taką tajemnicę?

W momencie, gdy przeczytałam te słowa, poczułam, jak wszystkie wspomnienia z Mirkiem się rozmywają, zamieniając się w jedno wielkie kłamstwo. Rozdzierało mnie to wewnętrznie, ale musiałam poznać całą prawdę. Chciałam zrozumieć, dlaczego. Musiałam stanąć twarzą w twarz z tą drugą kobietą, na własne oczy ją zobaczyć. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo to spotkanie zmieni moje postrzeganie wszystkiego, co do tej pory było dla mnie święte.

Chciałam to wszystko zrozumieć

Kiedy się poznaliśmy, wszystko było tak proste. Młodość, miłość, wspólne plany. Mirek zawsze miał głowę pełną pomysłów i niewyczerpane rezerwy optymizmu.

– Życie jest jak książka, Helenko – każdy dzień to nowa strona, którą sami możemy napisać – mówił, a ja uwierzyłam w te słowa bez cienia wątpliwości.

Razem stworzyliśmy historię pełną radosnych momentów – podróże, święta, rodzinne obiady. Wszystko wydawało się być tak idealne. Ale po śmierci Mirka, każde wspomnienie, każdy drobiazg, który go przypominał, stał się przedmiotem rozpaczy. Tak bardzo pragnęłam, by wszystko wróciło do normy, by zegar ponownie zaczął tykać w równym rytmie, zapominając o przeszłości. Jednak przeszłość ma to do siebie, że nie pozwala o sobie zapomnieć.

Siedząc samotnie na kanapie, zastanawiałam się nad naszym życiem, które zbudowaliśmy razem. Czy naprawdę znałam człowieka, z którym dzieliłam dom przez tyle lat? Jak mogłam nie dostrzec jego tajemnic? Wspólne śniadania, rozmowy do późna, codzienne drobnostki – czy wszystko to było tylko misternie utkaną iluzją?

Próbując uspokoić myśli, przejrzałam stare albumy ze zdjęciami. Każde z nich wywoływało kolejną falę wspomnień. Śmiech Mirka na pikniku, jego dłoń w mojej podczas spaceru nad jeziorem, wzrok pełen ciepła, kiedy patrzył na mnie przez świąteczny stół. Chciałam w te wspomnienia uwierzyć, chciałam znów poczuć ich prawdziwość.

Wtedy usłyszałam dźwięk dzwonka do drzwi – czy to możliwe, by ktoś odwiedzał mnie o tej porze? Zdumiona i trochę zaniepokojona, powoli podniosłam się, by zobaczyć, kto przyszedł. Czyżby to przeszłość zapukała do moich drzwi, nie dając mi chwili wytchnienia?

Sama do mnie przyszła

Przez szparę drzwi dostrzegłam nieznajomą postać. Moje serce zabiło szybciej, a dłoń, którą sięgałam po klamkę, drżała niepewnie. Nie byłam przyzwyczajona, by ktoś odwiedzał się bez zapowiedzi, szczególnie po zmroku.

– Dzień dobry, przepraszam za późną porę – usłyszałam cichy głos kobiety, gdy tylko szerzej otworzyłam drzwi. Kobieta stała na progu, owinięta w szary płaszcz, z torebką przewieszoną przez ramię. Wyglądała na zaniepokojoną, jakby jej wizyta była czymś więcej niż tylko grzecznościową wizytą.

– Tak? W czym mogę pomóc? – spytałam nieco zaskoczona.

– Czy mogłabym wejść? Muszę z panią porozmawiać. O Mirku – powiedziała, omijając me spojrzenie.

W głębi duszy czułam niepokój. Czy to mogło mieć związek z listem znalezionym w zegarze? Z wahaniem wpuściłam ją do środka. Usiadłyśmy naprzeciwko siebie. Nieznajoma wyjęła z torebki starą, zniszczoną kopertę i podała mi ją. Poznałam na niej charakter pisma mojego męża, więc wyjęłam z niej kartkę. To był list, w którym Mirek wyznawał miłość do Anecie, tej samej, od której dotyczył znaleziony przeze mnie poporzedni list..

– Kim pani jest? – spytałam, starając się utrzymać spokój.

– Nazywam się Aneta. Byłam... przyjaciółką Mirka – odpowiedziała, unikając mojego wzroku.

W jej oczach dostrzegłam mieszankę smutku i wstydu.

– Jak długo to trwało? – mój głos był cichy, ale wymuszony.

Aneta spojrzała na mnie, a jej oczy zaszły łzami.

– Przepraszam. Nie powinnam była tu przychodzić... to był błąd – zaczęła, ale przerwałam jej.

– Nie, proszę mówić. W końcu muszę się wszystkiego dowiedzieć.

Tego wieczoru Aneta opowiedziała mi o swoim związku z Mirkiem, o latach spotkań w tajemnicy, o uczuciach, które ich łączyły. Słuchałam tego, próbując pojąć nie tylko zdradę, ale i kłamstwa, które splatały się przez całe nasze wspólne życie.

Kiedy Aneta skończyła, dom otuliła cisza. Odeszła, zostawiając mnie samą z wiedzą, która zdruzgotała moje serce. Myślami wracałam do znalezionego listu. Czy mogłam przeoczyć jakieś znaki? Jak mogłam być tak ślepa na sygnały, które musiały gdzieś po drodze się pojawić? Musiałam się z tym zmierzyć, ale jak, nie wiedziałam.

Musiałam wiedzieć więcej

Noc minęła niespokojnie. Nieprzerwane karuzele myśli krążyły w mojej głowie, nie pozwalając na chwilę wytchnienia. Wczesnym rankiem podjęłam decyzję – musiałam dowiedzieć się więcej. To, co powiedziała Aneta, było dla mnie jak kawałki zagadki, a ja pragnęłam ułożyć cały obraz tej sytuacji .

Z determinacją godną detektywa postanowiłam poszukać dowodów, które pozwoliłyby mi lepiej zrozumieć historię Mirka i Anety. Przeszukałam jego rzeczy, dokumenty, stare listy, ale nic więcej nie znalazłam. Moje rozgoryczenie rosło z każdą chwilą. W głębi duszy czułam, że aby poznać całą prawdę, muszę ponownie spotkać się z Anetą. To ona trzymała klucze do tych sekretów.

Po kilku dniach zdecydowałam się do niej zadzwonić. Niepewność mieszała się z gniewem, kiedy wybierałam numer, który Aneta zostawiła mi na kartce.

– Tak? – odezwała się po drugiej stronie.

– To ja, Helena. Czy mogłybyśmy się spotkać? – mój głos był bardziej stanowczy, niż się spodziewałam.

– Tak, oczywiście. Gdzie chciałaby się pani spotkać? – jej ton był pełen wahania.

Umówiłyśmy się w małej kawiarni poza miastem, miejsce było neutralne, z dala od wzroku ciekawskich. Gdy Aneta weszła do kawiarni, w powietrzu można było wyczuć napięcie. Usiadła naprzeciwko mnie, nieśmiało zamówiła herbatę i przez chwilę milczała. Jej postawa była zamknięta, jakby była gotowa na każdy atak.

– A teraz powiedz mi prawdę – zaczęłam, próbując zachować opanowanie. – Jak długo to trwało? Kiedy to się zaczęło?

Aneta westchnęła, jej wzrok wyrażał zmieszanie i litość.

– Nie wiem od czego zacząć. To wszystko było tak skomplikowane. Znałam Mirka odkąd byłam nastolatką...

I wtedy opowiedziała mi historię, której nikt nie byłby w stanie przewidzieć. Mirek i Aneta poznali się dawno temu, jeszcze zanim ja pojawiłam się w jego życiu. Ich drogi wielokrotnie się przecinały, ona stała się częścią jego życia. Opowiadała mi o pożądaniu, jakie wzajemnie do siebie czuli. O miłych słowach, którymi się wymieniali. Mnie to nigdy nie spotkało u boku mojego męża. Nie potrafiłam zrozumieć, jak mogłam być tak niewidzialna w swoim własnym małżeństwie. Gdzie była ta granica, której Mirek nigdy nie przekroczył, będąc ze mną?

– Czy kiedykolwiek czułaś się winna? – wyrzuciłam z siebie pytanie, które od dawna mnie męczyło.

Aneta spuściła głowę.

– Każdego dnia – wyszeptała. – Ale to było silniejsze ode mnie. Mirek był dla mnie jak narkotyk, którego nie potrafiłam odstawić.

Słysząc te słowa, coś we mnie pękło. Ta kobieta, mimo wszystko, też była ofiarą. Ofiarą uczuć, które nie wybierają, nie oceniają, nie pytają o zdanie.

Spotkanie dobiegło końca, a ja opuściłam kawiarnię z mieszanką uczuć – gniewu, współczucia, ale przede wszystkim ogromnego zawodu. Kłótnia była jak burza – przyszła szybko, przyniosła spustoszenie, ale po niej pozostała cisza. Wracałam do domu, gdzie czekała na mnie kolejna walka – ta z własnymi myślami i emocjami.

Jak mógł mi to zrobić?

Cztery ściany naszego wspólnego domu przytłaczały mnie. Każdy przedmiot przypominał mi o Mirku i Anecie. Obrazy na ścianie, które kiedyś wydawały się być znakiem naszego wspólnego życia, teraz wydawały się krzyczeć o zdradzie. Nie mogłam już na nie patrzeć.

Mój umysł nie przestawał pracować, próbując połączyć wszystkie te informacje, które otrzymałam od Anety. Nie tylko musiałam zmierzyć się z przeszłością, której nigdy nie znałam, ale także z bólem zdrady, która wydawała się tak głęboka, że przeszywała każdą część mojego ciała.

Z każdym dniem starałam się szukać odpowiedzi na pytanie, które nieustannie dręczyło moją duszę – dlaczego? Czy naprawdę można przez tyle lat dzielić życie z kimś, kto żyje równoległą rzeczywistością?

Zdecydowałam, że muszę porozmawiać z kimś, kto znał Mirka, być może lepiej niż ja. Znalazłam w starym notesie numer do jego przyjaciela, Tomka, którego od dawna nie widziałam. Może on byłby w stanie rzucić światło na niektóre z moich pytań.

Spotkaliśmy się u niego. Tomek przyjął mnie z otwartymi ramionami, ale zauważyłam cień zakłopotania, kiedy wspomniałam, dlaczego przyszłam.

– Nie wiem, czy to dobry pomysł, bym się wypowiadał na ten temat – powiedział niepewnie.

– Proszę cię. Muszę się tego dowiedzieć. Czy ty wiedziałeś o Anecie?

Spojrzał na mnie, jego oczy wyrażały smutek.

– Tak, wiedziałem. Nie chciałem, ale wiedziałem – przyznał, spuszczając wzrok.

Rozmowa była trudna. Tomek opowiedział mi o tym, jak Mirek kiedyś wspomniał mu o „starej znajomości”, która z biegiem lat przerodziła się w coś więcej. Była to ta część życia Mirka, o której ja nigdy nie wiedziałam, część, którą starannie ukrywał.

– Czy Mirek kiedykolwiek wspominał, że chce mnie opuścić? – zapytałam, choć nie byłam pewna, czy jestem gotowa na odpowiedź.

– Nie, nigdy. Mirek cię kochał. Nie wiem, jak to możliwe, że kochał dwie kobiety jednocześnie, ale był pewien, że cię kocha – powiedział Tomek.

To był dla mnie kolejny cios. Można kochać dwie osoby jednocześnie? Czy to w ogóle jest możliwe? Gdy wróciłam do domu, czułam się jeszcze bardziej zagubiona. Mój gniew powoli zaczynał ustępować miejsca smutkowi, a smutek próbie zrozumienia. Rozpaczliwie szukałam choćby najmniejszej iskierki sensu, która pozwoliłaby mi przetrwać i która dałaby mi siłę, by odbudować moje życie.

Nadal nic nie rozumiałam

Dom, który kiedyś był dla mnie ostoją spokoju, stał się areną wewnętrznych walk. W ciszy własnych czterech ścian starałam się odnaleźć odpowiedzi na pytania, które nie dawały mi spokoju. O każdej porze dnia i nocy starałam się znaleźć te momenty, które mogły wskazywać na podwójne życia Mirka. Zadręczałam się tym.

Mój świat, który jeszcze niedawno był tak uporządkowany i przewidywalny, teraz wydawał się być skomplikowanym labiryntem. W każdym zakątku domu czaiły się wspomnienia, które kiedyś były źródłem radości, a teraz stały się przyczyną bólu i niepewności.

Zastanawiałam się, jak mogłam nie dostrzec tego, co działo się tuż obok mnie. Być może przez lata stworzyłam wokół siebie kokon iluzji, który uchronił mnie przed brutalną rzeczywistością? W głębi serca czułam żal do siebie samej za to, że pozwoliłam, aby to wszystko mnie ominęło.

Z każdym dniem coraz bardziej usiłowałam zrozumieć przyczyny zdrady Mirka. Czy zaniedbałam nasze małżeństwo? Czy były momenty, które powinnam była zinterpretować inaczej? Myślami wracałam do najmniejszych gestów, spojrzeń, nieświadomych wówczas ich znaczenia.

Czasami łapałam się na tym, że próbuję usprawiedliwiać mojego męża. Być może Mirek naprawdę mnie kochał, ale w swoim sercu znalazł także miejsce dla Anety? Tego typu rozważania sprawiały, że mój żal mieszał się z melancholią.

I tak, z dnia na dzień, zaczęłam powoli akceptować to, co się stało. Nie miałam innego wyjścia. Przecież nie mogłam zapytać o wszystk Mirka, on nie miał szans mi tego wyjaśnić. Musiałam jednak pamiętać, że nie mogę pozwolić, aby ta zdrada zdefiniowała resztę mojego życia.

Mimo wszystko, życie musiało trwać dalej. I chociaż mój świat nigdy już nie będzie taki sam, wiedziałam, że muszę nauczyć się żyć z tym, co odkryłam. Być może jeszcze kiedyś znajdę w sobie miejsce na radość. A pamięć o Mirku i jego sekretach pozostanie częścią mojej historii, lekcją, która nauczyła mnie, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Musiałam zacząć od nowa, krok po kroku, dzień po dniu, z nadzieją, że czas, ten sam, który tak bezlitośnie odkrył prawdę, teraz pomoże mi wszystko poukładać.

Helena, 61 lat

Reklama

Czytaj także:

„Na wakacjach w Hiszpanii mąż pokazał drugą twarz. Nigdy mu nie wybaczę tego, co chciał zrobić”

„Mój stary mąż nie jest mi już potrzebny w łóżku, bo mam kochanka. Chętnie za to korzystam z jego portfela”

„Wiadomość o ciąży zwaliła mnie z nóg. Ostatnie, czego potrzebowałam, to dziecko, pieluchy i gadki o kaszkach”