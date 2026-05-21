W Szwecji mieszkałam przez niemal dwadzieścia lat. Polskę opuszczałam jako młoda kobieta, pełna marzeń i ambitnych planów. Dzisiaj jestem po czterdziestce, mam swoją rodzinę i ustabilizowaną sytuację życiową. Zostało mi tylko jedno marzenie do zrealizowania – powrót do ojczyzny. Nie wiedziałam jednak, że zapłacę za to tak wysoką cenę.

Nie zwlekałam z wyjazdem

Nigdy nie chciałam zostać w Skandynawii na stałe. Do Sztokholmu wyjechałam na pierwszym roku studiów. Na kierunku, który wybrałam, kompletnie mi nie szło, koszty życia studenckiego mnie przerastały, a perspektywy zarobków nie były satysfakcjonujące. Pochodzę z licznej rodziny i nie mogłam liczyć na wsparcie rodziców, którzy mieli na głowie utrzymanie trójki rodzeństwa.

Gdy tylko znajoma złożyła mi propozycję wyjazdu, nie wahałam się.

– W Szwecji można naprawdę nieźle zarobić – przekonywała mnie Laura. – Moja siostra pracuje tam od kilku lat i doskonale jej się powodzi. Zawsze przywozi mi modne ubrania, często wyjeżdża za granicę. To inne życie niż tutaj.

Nie musiałam się długo zastanawiać. Pomyślałam, że wyjadę na kilka miesięcy, zarobię trochę pieniędzy, a po powrocie pójdę na studia zaoczne i znajdę jakąś dobrą pracę na miejscu. Cieszyłam się, że wyjadę z koleżanką. Myślałam, że zawsze to trochę raźniej, no i liczyłam na wsparcie jej siostry. Na miejscu jednak życie szybko zweryfikowało moje oczekiwania.

Siostra Laury wcale nie mieszkała w okazałym apartamencie. Wynajmowała małe mieszkanie z kilkoma innymi osobami. Pozwoliła nam zatrzymać się w swoim pokoju, ale tylko na kilka tygodni. Rozumiałam ją, bo mieszkanie we trójkę na kilku metrach nie było zbyt komfortowe. Musiałyśmy poszukać innego rozwiązania.

Nie poddawałam się

W pierwszych miesiącach nie mogłam liczyć na stałe zatrudnienie. Pracowałam dorywczo w hurtowniach i magazynach, gdzie zajmowałam się pakowaniem oraz sortowaniem. To nie było lekkie zajęcie, ale przynajmniej pozwalało odłożyć trochę pieniędzy na nowe lokum.

Znalazłyśmy pokój do wynajęcia z Laurą. Był niewielki i znajdował się na obrzeżach miasta, a mimo to czynsz i tak był spory. Nie miałyśmy jednak wyjścia, więc postanowiłyśmy zaryzykować. Opłaty za mieszkanie, koszty dojazdów i codzienne zakupy pochłaniały większość naszych dochodów, ale nie zamierzałam się poddawać. Pracowałam ciężko, dorabiając jako kelnerka. Nie chciałam wrócić do Polski z niczym.

Życie w Szwecji nie było łatwe. Ciągłe obcowanie z innymi ludźmi i brak chwili spokoju dla siebie zaczynał mnie dobijać. W dodatku byłam wyczerpana fizycznie po długich zmianach w fabryce i restauracji. Zdecydowałam się zrezygnować z pracy kelnerki, bo harówka do późnych godzin nocnych zaczynała mnie przerastać. Zamiast tego znalazłam dorywcze zajęcie w firmie kurierskiej. Charakter tej pracy był elastyczny, a szef doceniał moje starania. Szybko awansowałam do biura i zaczęłam pracować w logistyce. To była iskierka nadziei, dzięki której w końcu z nadzieją spojrzałam w przyszłość.

Od razu zwróciłam na niego uwagę

Praca biurowa pozwoliła mi zrezygnować z harówki przy taśmie produkcyjnej. Znajomi mówili, że w końcu odżyłam.

– Kasia, mówiłam, żebyś trochę odpuściła, wyglądałaś jak cień człowieka – mówiła Laura. – Teraz w końcu znajdziesz chwilę na jakieś wspólne wyjście.

Łatwo było jej mówić, bo sama szybko znalazła pracę w firmie jej siostry. Mimo wszystko zgodziłam się na wieczorne wyjście do miasta. W końcu mogłam się trochę rozerwać i było mnie stać na drobne przyjemności. Podczas jednego z takich wypadów poznałam Artura. Też pochodził z Polski i podobnie jak ja przyjechał do Skandynawii za chlebem. Pracował w branży budowlanej.

Był przystojnym, wysokim blondynem i od razu zwróciłam na niego uwagę. Rozmawiał ze swoim znajomym po szwedzku tak biegle, że początkowo myślałam, że pochodzi ze Sztokholmu. Odezwałam się do niego łamanym szwedzkim, stojąc w kolejce. Jakie było moje zaskoczenie, gdy odpowiedział mi doskonałą polszczyzną.

– Słyszałem, jak rozmawiasz z koleżanką. Też szukasz tu lepszego życia? – zagadnął, puszczając do mnie oko.

– Szukam godnego życia – poprawiłam go i uśmiechnęłam się, a on odwzajemnił mój uśmiech.

Szybko staliśmy się nierozłączni. Spotykaliśmy się po pracy, a po kilku miesiącach przeprowadziłam się do jego małego mieszkania. Rok później pobraliśmy się, a wkrótce na świecie pojawił się nasz syn.

Tęskniłam za rodziną

Nasza sytuacja była coraz lepsza. Artur dostał awans na kierownika budowy, ja wciąż pracowałam w branży logistycznej. Naszego synka, Leosia, zapisaliśmy do pobliskiego przedszkola. Żyło nam się dobrze, ale obydwoje tęskniliśmy za Polską i naszymi rodzinami. Artur także miał kilkoro rodzeństwa i był zżyty ze swoimi bliskimi.

Mój kontakt z rodziną był sporadyczny. Wiedziałam, że rozmowa przez telefon to nie to samo, co spotkanie w cztery oczy. Czasem odwiedzaliśmy najbliższych w Polsce, ale te wizyty dla naszej trojki były dość kosztowne. Gdy zbliżał się moment, w którym, Leoś miał pójść do podstawówki, podjęliśmy decyzję o powrocie. Szwecja nigdy nie była moim domem, a poza tym chcieliśmy, żeby nasz syn w końcu miał dziadków, ciocie i wujków na co dzień, a nie tylko od święta.

– Kaśka, mówisz poważnie? – dziwiła się Laura. – W Polsce trudno żyć na takim poziomie, a tu masz przynajmniej spokój.

– Ale w Polsce zostawiłam rodzinę – tłumaczyłam jej. – Tylko tam czuję się jak u siebie.

– Obyś się nie zdziwiła – odpowiedziała cicho przyjaciółka.

Nie rozumiałam jej. Tęsknota za domem doskwierała mi coraz bardziej, a poza tym udało się nam z Arturem znaleźć mieszkanie blisko domu moich rodziców w okazyjnej cenie. To był spory apartament z ogrodem i tarasem w nowym budownictwie. Byliśmy szczęśliwi, że w końcu będziemy mieli swoje miejsce na ziemi. Chciałam znów poczuć bliskość rodziny. Rodzice mieszkali niedaleko, a wraz z nimi młodszy brat z żoną i dziećmi. Starsza siostra też mieszkała w pobliżu. Myślałam, że spełnią się wszystkie moje marzenia.

Życie zweryfikowało moje plany

Jeszcze przed powrotem zleciliśmy ekipie remontowej wykończenie mieszkania, kupiliśmy meble i z niecierpliwością czekaliśmy na moment, gdy wrócimy na łono rodziny. Moje oczekiwania zderzyły się jednak z rzeczywistością już podczas parapetówki, którą zorganizowaliśmy po tygodniu w Polsce.

– No, nieźle się tu urządziliście, ale co się dziwić, skoro zarabialiście krocie w tej Skandynawii – skomentował Bartek, mój młodszy brat.

– No tak, tu mało kogo stać na takie luksusy – dodała Marta, moja starsza siostra, rozglądając się po świeżo urządzonej kuchni.

Nie wierzyłam własnym uszom. Cieszyłam się, że znów będziemy razem, a tymczasem spotkała mnie jedynie zawiść i zazdrość. Szybko okazało się, że złośliwe komentarze ustępują miejsca sztucznym uśmiechom, gdy tylko pojawia się jakaś potrzeba.

– Kasia, jak dobrze, że możemy częściej się widywać – powiedziała Marta, gdy pewnego razu zaprosiłam ją na kawę. – Przy okazji, mam sprawę… Musiałam wziąć wysoki kredyt na mieszkanie, a ostatnio wszystko poszło w górę… Może mogłabyś pożyczyć mi dwa tysiące? Wiesz, z dwójką dzieci trudno wiązać koniec z końcem, a ty pewnie masz jeszcze jakieś oszczędności ze Szwecji.

Starałam się zachować spokój, ale w środku się gotowałam. Dwadzieścia lat harowałam na obczyźnie, żeby teraz ktoś z tego korzystał. Ale to była moja rodzina i zależało mi na dobrych relacjach z najbliższymi.

To była dla nas gorzka lekcja

Na jednej pożyczce się nie skończyło. Marta co jakiś czas prosiła mnie o przelewy, obiecując, że wszystko odda. Nigdy do tego nie doszło. Gdy Bartek organizował komunię swojej najstarszej córki, nie ukrywał, że liczy na moją hojność.

– Jesteś jej matką chrzestną i po tylu latach w Szwecji chyba możemy na tobie polegać – wyznał któregoś dnia. – Małej marzy się nowy laptop i bardzo chciałaby pojechać nad morze.

Tego było już za wiele. Nie dość, że pomagałam siostrze, to miałam jeszcze sponsorować wczasy rodzinie brata. Nie po to ciężko pracowałam, żeby inni traktowali mnie jak bankomat. Ograniczyłam kontakty z najbliższymi do niezbędnego minimum, ale to tylko podsyciło plotki, które zaczęły krążyć w miasteczku. Słyszałam, ze jestem „snobką ze Szwecji” i „panią z wielkiego świata, co to się nie przyznaje do rodziny”.

Było nam ciężko. W końcu podjęliśmy trudną decyzję o powrocie do Szwecji. Artur mógł tam liczyć na posadę kierownika budowy w swojej starej firmie, a i ja szybko znalazłam pracę. Martwiłam się o Leosia, ale on znał język szwedzki od dziecka i szybko zaaklimatyzował się w tamtejszej szkole. To była dla nas gorzka lekcja, która pokazała mi, co naprawdę liczy się dla mojej rodziny.

Katarzyna, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

