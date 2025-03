Cała historia rozpoczęła się miesiąc temu. Był akurat piątek i zostałam w mieszkaniu sama. Mąż pojechał z dziećmi na kilkudniową wycieczkę w góry. Co prawda nalegali, żebym pojechała razem z nimi, ale odmówiłam. Wolałam spędzić weekend, odpoczywając przed telewizorem. Właśnie rozsiadłam się wygodnie na kanapie z porcją popcornu, kiedy zadzwoniła komórka.

Zaskoczył mnie

– Halo, z tej strony Maciek – odezwał się obcy męski głos.

– Przepraszam, ale jaki Maciek? – zapytałam zdezorientowana, bo to imię nic mi nie przypominało.

– Zapomniałaś o mnie? No tak, w końcu minęło już z ćwierć wieku – odpowiedział.

Nagle wszystko się wyjaśniło. O matko, jak mogłam go nie skojarzyć?! Przecież to był ten Maciek! Facet, który kiedyś zawrócił mi kompletnie w głowie!

Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w osiedlowym domu kultury. Uczęszczałam na plastykę, a on rozwijał swoje umiejętności aktorskie. Któregoś dnia, pędząc na swoje zajęcia, przypadkiem wpadłam na niego na korytarzu. Nie utrzymałam się na nogach i wylądowałam plackiem na podłodze. Podał mi rękę i zaproponował, byśmy się przeszli na zapiekanki. Do końca dnia zdążyliśmy się w sobie totalnie zadurzyć.

Każdą chwilę spędzaliśmy razem. Rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądało nasze wspólne życie. Nawet przez myśl nam nie przeszło, że coś mogłoby nas rozdzielić. Mijał jednak rok za rokiem. Rówieśnicy z klasy ciągle zmieniali swoje sympatie, a nasza miłość tylko się umacniała.

Byłam zrozpaczona

Zaledwie kilka tygodni po egzaminie dojrzałości Maciek przekazał mi szokującą wiadomość – jego rodzice wyjeżdżają do Kanady z zamiarem osiedlenia się tam.

– Chwila moment, ty chyba nie planujesz z nimi jechać? Przecież dostałeś się już na studia – powiedziałam zdenerwowana.

– Przykro mi, ale muszę z nimi jechać – wydusił cicho.

– Co takiego?! Przecież ślubowaliśmy sobie, że zawsze będziemy razem – rozpłakałam się.

– Spokojnie, nie płacz… Obiecuję, że niedługo znów się zobaczymy. Pomogę mamie i tacie z przeprowadzką i od razu wracam. No i przecież mogę cię stąd zabrać. Wiesz, że zawsze spełniam to, co obiecuję – przytulił mnie.

– Jasne. Za kilka tygodni nawet nie będziesz kojarzył, jak wyglądam – wypłakiwałam się.

– Skarbie, co ty mówisz! Nigdy nie przestanę cię kochać. Musisz tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Przyrzeknij mi, że będziesz o mnie pamiętać – poprosił z nadzieją w głosie.

Obiecałam to zrobić. Kilka tygodni później musieliśmy się pożegnać przed jego odlotem. Tęsknota za nim była nie do zniesienia.

W dzisiejszych czasach można wysłać maila, SMS-a albo pogadać przez internet. Dawniej praktycznie wszystko załatwiało się listownie, ponieważ dzwonienie za granicę było potwornie drogie. A do tego w naszym mieszkaniu brakowało telefonu.

Nie mogłam się doczekać

Każdego dnia zaglądałam do skrzynki pocztowej, licząc na wieści od ukochanego. Na szczęście Maciek często przysyłał mi korespondencję. W listach pisał same czułe słowa, romantyczne wyznania i przypominał nasze wspólne momenty. W moich odpowiedziach także starałam się zachować romantyczny ton, ciągle pytając go, kiedy znów się zobaczymy. On odpowiadał wymijająco, że sam jeszcze nie wie, ale prawdopodobnie w następnym liście przekaże mi konkretny termin.

Po około roku nasze listy przestały jednak krążyć. Nie miałam pojęcia, dlaczego tak się stało. Chodziłam smutna i zniechęcona. Mama bardzo się martwiła, widząc mnie w takim nastroju.

– Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz pogodzić się z faktami – tłumaczyła mi.

– Z jakimi faktami?

– Maciek prawdopodobnie znalazł sobie kogoś innego.

– Niemożliwe! Przysiągł, że będzie mnie kochał zawsze – zaprotestowałam stanowczo.

W moim sercu tkwiło mocne przekonanie, że zajmuję szczególne miejsce w jego życiu. Ale kolejne tygodnie przemijały bez wieści. Smutek nadal mi towarzyszył, choć nie doskwierał już tak mocno. Któregoś dnia ze zdziwieniem odkryłam, że przez tydzień nawet nie pomyślałam o sprawdzeniu poczty.

Pogodziłam się z tym

W końcu straciłam wszelkie złudzenia. Zrozumiałam, że nasze ścieżki definitywnie się rozeszły. Prowadziłam normalne studenckie życie. Podczas jednego wieczoru w klubie wpadł mi w oko Artur. Był przystojnym medykiem, stawiającym pierwsze kroki w zawodzie chirurga. Mimo że kręciło się przy nim mnóstwo pięknych kobiet, to właśnie na mnie zwrócił uwagę.

Nie było jednak żadnych romantycznych uniesień. Nie drżało mi serce, nie czułam motyli w brzuchu. Za to on nie odstępował mnie na krok, obsypywał prezentami i nosił na rękach. Rodzice byli nim zachwyceni. Powtarzali, że takiego kandydata na męża mogę już nigdy nie spotkać.

Kiedy minęły dwa lata, poprosił mnie o rękę, a ja się zgodziłam. Miłości wielkiej nie było, ale wiedziałam, że będę miała przy nim stabilne życie. Że zapewni mi i naszym przyszłym dzieciom wszystko, czego potrzebujemy. I rzeczywiście tak się stało.

Artur był idealnym kompanem. Zawsze mogłam na niego liczyć. Nigdy nie miałam wątpliwości co do naszego małżeństwa, aż do wieczoru gdy zadzwonił Maciek. Rozmawialiśmy krótko – byłam tak zszokowana, że nie potrafiłam sklecić żadnej składnej wypowiedzi. Wyczuł moje zmieszanie.

– Może spotkajmy się jutro? – rzucił.

Od razu się zgodziłam. Nie dlatego, że nadal coś do niego czułam. Tamto uczucie się wypaliło. Byłam ciekawa, jak teraz wygląda i co słychać u człowieka, który kiedyś tak zawrócił mi w głowie. Chciałam też poznać powód, dla którego urwał kontakt.

Chciałam go zobaczyć

Umówiliśmy się w kawiarnianym zakątku hotelowym. Był już w środku, gdy weszłam do kawiarni. Mimo że posiwiał i widać było upływ czasu na jego twarzy, poznałam w nim tego samego mężczyznę, z którym kiedyś planowałam przyszłość. Wstał i ruszył w moją stronę, trzymając wielki bukiet.

– Lidka, nie wierzę własnym oczom! Wyglądasz dokładnie tak samo. Tak bardzo się cieszę, że udało mi się ciebie odnaleźć – wykrzyknął, zamykając mnie w uścisku. Poczułam, jak zalewa mnie fala ciepła, jakbyśmy na moment wrócili do czasów naszej młodości.

– Właściwie to kawa mi się nie widzi – wymamrotałam niepewnie.

– Nie chcesz kawy? A czego byś chciała? – spojrzał mi głęboko w oczy.

Bez żadnych słów wskazałam leżący na stoliku klucz i ruszyłam do windy. Niedługo potem znalazłam się w jego ramionach w pokoju hotelowym. Oddawaliśmy się namiętności, a między kolejnymi zbliżeniami prowadziliśmy długie rozmowy.

Okazało się, że za jego długim milczeniem stał poważny wypadek samochodowy. Przez parę miesięcy leżał nieprzytomny w szpitalu, a jego powrót do pełni sił zajął cały rok. Po odzyskaniu zdrowia wysyłał do mnie listy, ale nigdy nie otrzymał odpowiedzi.

– Podejrzewam, że moi rodzice je przejęli i zniszczyli – powiedziałam po namyśle.

– Dlaczego mieliby tak postąpić? – zapytał zdumiony.

– W tym czasie związałam się już z Arturem. Możliwe, że nie chcieli ryzykować, że znów przewrócisz mój świat do góry nogami – odparłam z gorzkim uśmiechem na twarzy.

Proponował mi wyjazd

– Naprawdę żałuję, miałem wszystko zaplanowane i chciałem przylecieć do Polski. Nie zapomniałem swojej obietnicy. Planowałem wrócić i poprosić cię o rękę…

– Jednak tego nie zrobiłeś… Niczego nie możemy cofnąć – westchnęłam cicho.

– Ale mamy szansę to nadrobić! Wyruszmy razem do Kanady. Rozpoczniemy wszystko od początku! Jesteś miłością mojego życia i chcę być z tobą do końca naszych dni!

– Mam męża i dzieci. Nie mogę tak po prostu ich zostawić.

– Twoje dzieci niedługo będą dorosłe i rozpoczną własne życie. Co do twojego męża… Sama mówiłaś, że nigdy go nie kochałaś.

– Wiesz, Artur naprawdę dobrze mnie traktuje, zawsze o mnie dba…

– I to ci wystarcza?

– Do tej pory nie narzekałam.

– Więc co ty na to? – Maciek patrzył na mnie wyczekująco. Chciałam krzyknąć, że się decyduję, że chcę tego, ale coś mnie powstrzymało.

– Trudno mi powiedzieć… Muszę pozbierać myśli – odparłam niepewnie. Za wcześnie było na podjęcie takiej decyzji.

Podjęłam decyzję

Wróciłam do domu w niedzielę, zanim się ściemniło, wyprzedzając powrót rodziny. Próbowałam zająć się gotowaniem obiadu, lecz moje myśli ciągle uciekały gdzie indziej. Nie potrafiłam przestać myśleć o Maćku. Jego twarz i słowa wciąż do mnie wracały.

Z zadumy wyrwał mnie odgłos klucza w zamku. Chwilę później do środka wparowała cała moja rodzinka – Artur i dzieci, wszyscy rozpromienieni i wyraźnie w doskonałych nastrojach.

– Co tak siedzisz zamyślona, mamo? – zagadnęła mnie zaintrygowana córka.

– No właśnie, stało się coś? – dorzucił małżonek, zerkając na mnie pytająco.

– Daj spokój, naprawdę za wami tęskniłam – powiedziałam, próbując ukryć zmieszanie. Kiedy zajęli miejsca i dostali swoje porcje, po cichu wymknęłam się do łazienki, żeby zadzwonić do Maćka.

– Nie będziemy mogli odzyskać straconego czasu – rzuciłam krótko i rozłączyłam się.

Może kiedyś będę tego żałować, ale tak właśnie postanowiłam. To, co czułam do Artura, trudno nazwać miłością, ale przy nim zawsze miałam poczucie bezpieczeństwa.

Lidia, 48 lat

