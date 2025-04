Zapomniałam, że Nadia ma urodziny w październiku, więc kiedy córka zadzwoniła, aby mnie zaprosić na imprezę, byłam zaskoczona i zbita z tropu. Szczerze mówiąc, nie bardzo miałam ochotę jechać – po tym, jak w wakacje gościliśmy dzieci u siebie, odkryłam, że jednak nie polubię „przyszywanej” wnuczki.

– Jeżeli tata do tej pory naprawi auto, na pewno przyjedziemy – powiedziałam jednak, by nie martwić córki. – Znowu kłopoty z rurą wydechową, a on się właśnie zabrał za malowanie salonu!

– Leszek może was przywieźć i odwieźć – zaproponowała Jola. – Tylko musicie dać znać kilka dni wcześniej, dobrze?

Bąknęłam, że zięć ma za dużo pracy, by nas niańczyć, ale przerwała mi:

– Oj, mamo. Zrobi to z przyjemnością.

Zachodzę w głowę, jak taki porządny chłopak mógł kiedyś ożenić się z latawicą, która najpierw wywiozła mu córkę do Włoch, a potem wróciła tylko po to, by podrzucić dziecko byłemu mężowi i jego nowej partnerce, zrzekając się praw rodzicielskich… Mój Witek oświadczył od razu, że nie będziemy nikogo oceniać.

– To ich prywatne sprawy – uciął. – Jedyne, co możemy zrobić, to dopieścić biedną Nadię. Niech wie, że jest otoczona ludźmi, którzy ją kochają. Ma dopiero siedem lat, miejmy nadzieję, że zapomni o wszystkim złym, co dotąd ją spotkało.

Jakby można było zapomnieć, że rodzona matka ma człowieka w czterech literach!

Tak się starałam zapewnić jej atrakcje, a ona…

Bardzo im współczułam. Dziecku, że musi zaczynać życie w nowym miejscu i w zasadzie z nową rodziną, oraz córce, że nagle potomstwo jej się rozmnożyło, jakby bliźniaki to było jeszcze za mało. Dlatego zaproponowałam, że w lipcu weźmiemy na trochę wszystkie dzieci do siebie – niech poszaleją na wsi, pojedzą świeżych warzyw i owoców, a rodzice w tym czasie złapią nareszcie trochę oddechu.

Wszystko z Witkiem przemyśleliśmy. Wiadomo, dla takich dziadków jak my opieka nad trójką małych dzieci to jednak wyczerpujące zajęcie. Nadia ma siedem lat, chłopcy po pięć – powiedzmy sobie szczerze: przy takiej drużynie trzeba mieć oczy dookoła głowy.

Postanowiliśmy zainwestować w dmuchany basen na podwórku. Lepiej niech się do nas schodzą dzieciaki z sąsiedztwa, niż jakby wnuki wybrały się z nimi urządzać kąpiele w dzikim stawku! Upały były takie, że bractwo niemal bez przerwy siedziało w wodzie, wychodząc tylko na jedzenie i spanie.

Gdy pogoda się zepsuła, sąsiadka, wdzięczna, że zajęliśmy się także i jej dziećmi, i to w czasie żniw, wymyśliła, że urządzi elegancki podwieczorek. Jakieś owoce, soki, trochę ciasta i do tego różne konkursy.

– A możemy się poprzebierać? – zapytała Nadia. – Ja bym chciała być królewną!

Trochę się obawiałam, czy dla sąsiedzkich dzieci nie będzie to zbyt wymyślne, ale okazało się, że każde ma w domu jakieś stroje ze szkolnych i przedszkolnych balów.

Dla bliźniaków Witek zrobił miecze i szyszaki z kartonu, na suknię dla Nadii przeznaczyłam tiulową firanę. Potem otworzyłam kasetkę z biżuterią i wybrałam dla niej korale i bransoletkę, które kiedyś dostałam od córki w prezencie.

– A to? – pokazała palcem na prześliczną filigranową broszę z rubinami.

– To najcenniejsza pamiątka – powiedziałam. – Moja babcia przywiozła ją jeszcze ze Lwowa.

– A ten pierścionek? O, kolczyki podobne!

– Ma dziewczyna dobry gust, trzeba jej przyznać. Potrafi skupić się na detalu i docenić dobrą robotę. To chyba instynkt, bo wiedzy nie ma przecież żadnej, skąd? – relacjonowałam potem Witkowi. – Może ta jej matka to faktycznie jakaś artystka?

Podwieczorek doskonale się udał, dzieci wróciły najedzone i zmęczone. Zarządziłam szybkie mycie i wylądowały w łóżkach. Na drugi dzień pojechaliśmy do miasta do kościoła, potem do muzeum; dość, że dopiero w poniedziałek wzięłam się za sprzątanie strojów i sięgnęłam po kasetkę z biżuterią, by schować drobiazgi, które miała na sobie wcześniej moja przyszywana wnuczka.

Od razu coś mnie tknęło. Wysypałam zawartość na stół w salonie i sprawa stała się jasna: brakowało babcinej broszki.

Nie potrafiłam się zdecydować, które uczucie jest silniejsze: żal po stracie pamiątki, czy świadomość, że najpewniej to Nadia ją sobie przywłaszczyła. Odkąd przeglądałyśmy świecidełka, nie było u nas żadnych gości, trudno też podejrzewać chłopców, by skusili się na „babskie” błyskotki.

Postanowiłam jednak wstrzymać się od ferowania łatwych wyroków. Zebrałam dzieci, przedstawiłam problem i oświadczyłam, że dopóki sprawca się nie przyzna, nikt nie wyjdzie się bawić.

– Macie zostać w swoim pokoju – zapowiedziałam. – Wolno wam schodzić tylko na posiłki i do łazienki.

W końcu pękła, przyszła i się przyznała

Witek uważał, że kara jest zbyt okrutna, mnie jednak naprawdę zależało na odzyskaniu własności. Krzyki i płacze nie robiły na mnie wrażenia – jak się coś przeskrobie, trzeba ponieść konsekwencje. Zresztą, co tu mówić o konsekwencjach, skoro obiecałam, że nikogo nie ukarzę, bo zależy mi tylko na poznaniu prawdy!

Nadia złamała się na trzeci dzień. Zeszła na dół i przyznała się, że zabrała broszkę, żeby pokazać córkom sąsiadki.

– Obiecałam, że nie będzie kary i dotrzymam słowa – powiedziałam. – Ale swoją własność chcę odzyskać. Teraz.

– Nie mam broszki – wzruszyła ramionami. – Nadepnęłam, gdy mi się odpięła, i wszystko się pokruszyło. Wrzuciłam do kosza u pani Zalewskiej.

Najpierw pomyślałam, że dzień wcześniej jeździła śmieciarka, więc strata jest nie do odzyskania. Potem, że smarkula kłamie. Zwinęła broszkę, a teraz na odczepnego sprzedaje mi lipną historyjkę. Jakoś nie było widać po niej żalu!

Jeszcze przed powrotem dzieci do domu, udało mi się przejrzeć ich rzeczy, ale kamień w wodę!

To jeszcze dziecko. Może zapomni

Zastanawiałam się, czy powiedzieć córce, ale ostatecznie postanowiłam jej nie martwić – miałam tę małą złodziejkę przez tydzień i już nie chciałam jej więcej widzieć, a Jola musi z nią żyć cały czas!

A teraz mam jechać do dziewuszyska z prezentem? O nie.

I jeszcze Witek mnie złościł z tym swoim malowaniem. Ciągle mu coś podaj, podnieś, wytrzyj, przesuń…

– Marysiu! Marysiu! – usłyszałam jego głos z salonu.

Co znowu? Weszłam, a mąż przywołał mnie ruchem ręki. Za odsuniętą komódką na dywanie leżała broszka po babci.

Pochyliłam się, spojrzałam, zdębiałem.

– To niemożliwe!

– A jednak – małżonek wzruszył ramionami. – Musiała ci upaść. A ty oskarżyłaś dziecko bezpodstawnie.

Zaraz mi ciśnienie skoczyło.

– To kłamczucha! Po co się przyznawać, jak się ma czyste sumienie?

– Żebyś przestała urządzać cyrk z aresztem domowym? – podsunął Witek. – Myślisz, że to miło siedzieć dwa dni w zamknięciu z dwójką płaczących maluchów?

Jasne, niech jeszcze robi z niej bohaterkę! Ciekawe, jak ja teraz z tego wybrnę? Może lepiej udawać, że w ogóle nic się nie stało? To w końcu tylko dziecko – może już nawet zapomniało.

