Myślałem, że jesień życia przyniesie mi wreszcie upragniony spokój i czas na realizację odkładanych marzeń. Zamiast tego stałem się dla własnych dorosłych dzieci prywatną instytucją finansową, do której dzwoni się tylko wtedy, gdy brakuje do pierwszego, albo gdy na horyzoncie pojawia się kolejna droga zachcianka. W końcu zrozumiałem, że prawdziwa ojcowska miłość nie polega na nieustannym sponsorowaniu wygodnego życia ludzi, którzy dawno powinni wziąć za siebie odpowiedzialność.

Mieliśmy wreszcie odetchnąć

Przez ponad czterdzieści lat pracowałem w biurze projektowym. Nie byłem dyrektorem, ale solidnym inżynierem, który potrafił zadbać o byt swojej rodziny. Zawsze z żoną staraliśmy się, aby naszym dzieciom niczego nie brakowało. Piotrek i Karolina mieli opłacone dodatkowe lekcje, wyjazdy na obozy, a potem pomoc na starcie w dorosłość. Kiedy przeszliśmy na emeryturę, mieliśmy wreszcie odetchnąć. Zgromadziliśmy całkiem ładne oszczędności.

Planowaliśmy z Zosią zakup małego domku z widokiem na jezioro, gdzieś z dala od miejskiego zgiełku. Niestety, los miał inne plany i moja żona odeszła cicho pewnej wiosennej nocy, zostawiając mnie samego w wielkim, pustym mieszkaniu. Początkowo dzieci bardzo mnie wspierały. Przyjeżdżały, gotowały obiady, wyciągały na spacery. Z czasem jednak ich wizyty stawały się coraz rzadsze, a natura naszych rozmów uległa drastycznej zmianie. Zaczęło się niewinnie.

– Tato, zepsuła nam się pralka, a w tym miesiącu mamy strasznie dużo wydatków. Mógłbyś nam pożyczyć dwa tysiące? – zapytała pewnego popołudnia Karolina, patrząc na mnie swoimi wielkimi oczami, którym nigdy nie potrafiłem odmówić.

Oczywiście, że dałem. Nawet nie chciałem słyszeć o oddawaniu. Przecież to moje dziecko. Potem był Piotrek, któremu zabrakło na ubezpieczenie samochodu. Następnie znowu Karolina, bo jej mąż musiał zmienić opony na zimowe, a akurat mieli trudniejszy miesiąc. Z czasem słowo „pożyczka” całkowicie zniknęło z naszego słownika. Zastąpiły je sformułowania typu: „tato, dorzucisz się?”, „tato, uratujesz nas?”.

Nie zauważyłem nawet momentu, w którym moje konto oszczędnościowe zaczęło niepokojąco topnieć. Żyłem skromnie. Nie kupowałem nowych ubrań, jadałem proste posiłki, zrezygnowałem z wyjazdów do sanatorium. Wszystko po to, aby moje dzieci mogły żyć na poziomie, do którego się przyzwyczaiły.

Kolejny genialny pomysł mojego syna

Zrozumienie własnego błędu przyszło do mnie w pewne deszczowe, czwartkowe przedpołudnie. Siedziałem w fotelu, czytając gazetę, kiedy zadzwonił domofon. To był Piotr. Wpadł do mieszkania jak burza, zrzucając mokrą kurtkę na krzesło w przedpokoju. Od razu skierował się do kuchni, otworzył lodówkę, nalał sobie soku i usiadł naprzeciwko mnie z szerokim uśmiechem.

– Tato, mam niesamowitą okazję – zaczął z entuzjazmem, opierając łokcie na stole. – Mój znajomy zakłada firmę zajmującą się kręceniem filmów z powietrza. Wiesz, takie drony i profesjonalne kamery. Brakuje mi tylko udziału własnego, żeby wejść z nim w spółkę.

Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Piotr miał trzydzieści cztery lata, skończone dwa kierunki studiów i od pięciu lat skakał z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o zatrudnienie. Był już doradcą finansowym, menedżerem restauracji, a nawet próbował sił w imporcie zabawek. Każdy z tych biznesów kończył się po kilku miesiącach, zazwyczaj moim przelewem ratującym go przed poważnymi długami.

– Przecież ty nigdy nie miałeś w ręku drona – powiedziałem spokojnie, odkładając gazetę. – Skąd w ogóle ten pomysł?

– Tato, wszystkiego można się nauczyć! – żachnął się, a jego uśmiech nieco przygasł. – To jest rynek przyszłości. Wykładam piętnaście tysięcy i za pół roku zwraca mi się to podwójnie.

– Piętnaście tysięcy? – powtórzyłem, czując nieprzyjemny ucisk w żołądku. – Skąd chcesz to wziąć?

– No właśnie pomyślałem o tobie – powiedział tonem, jakby prosił o podanie soli. – Przecież masz te oszczędności na lokacie. Może pomożesz synowi stanąć na nogi. Obiecuję, że to ostatni raz.

Słyszałem te słowa już co najmniej kilka razy. Zawsze był to „ten ostatni raz”. Popatrzyłem na jego nowe, drogie buty i markowy zegarek. Zrozumiałem, że mój syn nie ma problemów finansowych wynikających z biedy. On po prostu żył ponad stan, traktując mnie jak fundusz awaryjny, który nie zadaje pytań. Odmówiłem mu. Tłumaczyłem, że te pieniądze mają dla mnie inne znaczenie, że to zabezpieczenie na wypadek różnych zdarzeń. Wyszedł obrażony, rzucając na odchodne, że w dzisiejszych czasach rodzina powinna trzymać się razem.

Trzeci remont w ciągu pięciu lat

Liczyłem, że przynajmniej z Karoliną będę miał normalne relacje. Córka pracowała w urzędzie, jej mąż był przedstawicielem handlowym. Mieli urocze mieszkanie w nowym budownictwie, na którego wkład własny daliśmy im z Zosią nasze oszczędności z pierwszej polisy. Dwa dni po kłótni z Piotrem, Karolina zaprosiła mnie do siebie na kawę. Ucieszyłem się. Kupiłem w cukierni jej ulubione ciastka z kremem i pojechałem autobusem na drugi koniec miasta. Mieszkanie wyglądało idealnie, jak z żurnala. Siedzieliśmy w salonie, pijąc aromatyczną kawę, kiedy Karolina zaczęła wzdychać, patrząc w stronę otwartej kuchni.

– Tato, nie mogę już patrzeć na te szafki – powiedziała nagle, wskazując na elegancką, białą zabudowę. – Ten połysk jest taki niemodny. Teraz robi się matowe fronty w kolorach ziemi. Dowiadywałam się u stolarza, wymiana samych frontów i blatów to raptem osiem tysięcy.

– Przecież ta kuchnia ma ledwie kilka lat – zauważyłem ostrożnie. – Wygląda jak nowa.

– Ale ja się w niej źle czuję – skrzywiła się. – Maciek mówi, że nas teraz nie stać, bo spłacamy raty za jego nowy samochód. I tak sobie pomyślałam... Tato, ty przecież i tak nie wydajesz dużo. Zostało ci sporo po mamie. Nie chciałbyś zainwestować w radość swojej jedynej córki?

Czułem, jak w klatce piersiowej rośnie mi ciężka kula. „Zostało ci sporo po mamie”. Te słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Te pieniądze nie były niczyim spadkiem, którym można lekko szafować. To były nasze wspólne lata wyrzeczeń. To był ten wymarzony domek, o którym rozmawialiśmy z Zosią wieczorami.

– Nie, Karolino – powiedziałem stanowczo. – Nie dam ci ośmiu tysięcy na zmianę koloru szafek.

– Słucham? – Córka spojrzała ze zdziwieniem, jakby nie zrozumiała mojego języka.

– Przecież to dla ciebie żaden wydatek. Ostatnio w ogóle nie wyjeżdżasz, siedzisz tylko w tym swoim starym fotelu. Na co ty właściwie trzymasz te pieniądze? Do grobu ich nie zabierzesz!

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż chciałem przyznać. Wstałem w milczeniu. Ubrałem płaszcz, podziękowałem za kawę i wyszedłem, ignorując jej oburzone nawoływania na klatce schodowej.

Koperta ukryta na dnie szuflady

Po powrocie do domu długo siedziałem w ciszy. Otworzyłem dolną szufladę biurka, tę samą, z której kiedyś oboje z Zosią wyciągaliśmy grube plany architektoniczne i mapy. Wyjąłem z niej starą, szarą kopertę. Na jej odwrocie charakterystycznym, pochyłym pismem mojej żony było napisane: „Nasze miejsce na ziemi”. W środku znajdowały się wydruki ogłoszeń sprzedaży działek na Kaszubach i Mazurach.

Przez ostatnie trzy lata od śmierci Zosi wmawiałem sobie, że jestem za stary na takie rewolucje. Że kupowanie działki w pojedynkę nie ma sensu. Że lepiej te pieniądze trzymać „na czarną godzinę” albo pomóc dzieciom. Ale tego wieczoru spojrzałem prawdzie w oczy. Moją „czarną godziną” stała się codzienność, w której czułem się jedynie użytecznym narzędziem finansowym. Moje dzieci nie potrzebowały ojca, z którym mogłyby spędzić czas, porozmawiać o dawnych czasach czy poprosić o życiową radę. Potrzebowały bezosobowego bankomatu, który nie zadaje pytań i zawsze autoryzuje transakcję.

Decyzja kiełkowała we mnie przez cały tydzień. Przeglądałem ogłoszenia, dzwoniłem, dopytywałem. W końcu znalazłem coś idealnego. Niewielka działka z drewnianym, ocieplonym domkiem całorocznym, położona na skraju lasu, kilkaset metrów od czystego, cichego jeziora. Cena pochłaniała większość moich oszczędności, ale pierwszy raz od dawna czułem autentyczną radość. Umówiłem się z właścicielem na oględziny i wstępne podpisanie umowy.

Czas dorosnąć

Zgodnie z naszą dawną tradycją, zaprosiłem dzieci na niedzielny obiad. Ugotowałem tradycyjny rosół i zrobiłem pieczeń. Przyszli oboje. Zauważyłem, że wymieniali między sobą porozumiewawcze spojrzenia. Karolina przyniosła drogie wino, a Piotr po raz pierwszy od miesięcy zapytał, jak się czuję. Szybko jednak okazało się, jaki był prawdziwy cel ich zjednoczonego frontu.

– Tato, rozmawialiśmy z Karoliną – zaczął Piotr, gdy nakładałem im porcje pieczeni. – Doszliśmy do wniosku, że to ogromne mieszkanie jest ci zupełnie niepotrzebne. Cztery pokoje na jednego człowieka to przesada. Same opłaty cię zjedzą.

– Właśnie, tato – wtórowała mu od razu siostra. – Znaleźliśmy z Piotrusiem śliczną kawalerkę na parterze, niedaleko mnie. A pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania moglibyśmy podzielić. Piotrek miałby na rozkręcenie firmy, ja bym spłaciła część kredytu, a ty miałbyś mniejsze rachunki i święty spokój. Wszyscy by na tym skorzystali.

Słuchałem ich i nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Siedzieli w domu, w którym się wychowali, przy stole, przy którym odrabiali lekcje, i lekką ręką planowali wyrzucić mnie do obcej kawalerki, byle tylko położyć ręce na gotówce. Nie było w nich ani odrobiny troski o mój komfort. Była tylko chłodna, matematyczna kalkulacja, w której ja byłem najmniej istotną zmienną. Odłożyłem sztućce na stół. Dźwięk metalu uderzającego o porcelanę ostro przeciął ciszę w jadalni. Oparłem się wygodnie na krześle i spojrzałem na nich z łagodnym, ale nieznoszącym sprzeciwu wyrazem twarzy.

– Mieszkania nie sprzedam. To jest mój dom, dom waszej matki i nie zamierzam się stąd nigdzie ruszać – powiedziałem powoli, wyraźnie akcentując każde słowo.

– Ale tato, powinieneś pomyśleć racjonalnie... – zaczął Piotr, robiąc zniecierpliwioną minę.

– Myślę niezwykle racjonalnie – przerwałem mu. – Odkąd przeszliśmy z mamą na emeryturę, dostaliście od nas dziesiątki tysięcy złotych. Na samochody, na wakacje, na meble, na twoje nietrafione pomysły na biznes, Piotrze. To koniec. Od dzisiaj zakręcam kurek z kasą. Nie dostaniecie ode mnie ani złotówki na wasze zachcianki.

Karolina poczerwieniała na twarzy.

– Zrobiłeś się na starość strasznym skąpcem! – podniosła głos. – Jak możesz tak traktować własne dzieci? Przecież te pieniądze leżą i się marnują!

– Nie marnują się. Wczoraj wpłaciłem zadatek za domek z działką na Kaszubach – oznajmiłem spokojnie. – Spełniam marzenie, na które pracowałem całe życie. Resztę środków zostawiam sobie na opłaty, leki i bieżące wydatki. Wy jesteście zdrowi, młodzi i macie ręce do pracy. Czas dorosnąć.

Czułem gigantyczną ulgę

Obiad zakończył się w fatalnej atmosferze. Wyszli, trzaskając drzwiami. Przez kolejne dwa miesiące mój telefon milczał. Nie dzwonili, nie pytali, jak mi idą sprawy z zakupem działki, nie interesowali się moim samopoczuciem. Było mi przykro, ale jednocześnie czułem gigantyczną ulgę. Z każdym dniem zrzucałem z barków ciężar cudzych oczekiwań. Kiedy wreszcie odebrałem klucze do drewnianego domku pod lasem, pojechałem tam sam.

Usiadłem na małym tarasie, słuchając szumu drzew i śpiewu ptaków. Powietrze pachniało żywicą i wilgotną ziemią. Wyciągnąłem z kieszeni zdjęcie Zosi i postawiłem na stoliku obok kubka z gorącą herbatą. Wiedziałem, że podjąłem słuszną decyzję. Ostatnio Karolina zadzwoniła. Nie prosiła o pieniądze. Zapytała po prostu, czy wszystko u mnie w porządku i czy nie potrzebuję pomocy na nowej działce. Zgodziłem się. Nasze relacje są chłodniejsze, znacznie ostrożniejsze, ale po raz pierwszy od lat czuję, że opierają się na szacunku, a nie na rachunku zysków i strat. W końcu odzyskałem własne życie.

Tadeusz, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

