Męża poznałam parę lat wcześniej na koloniach dla młodzieży, gdzie oboje byliśmy wychowawcami. On opiekował się grupą rowerową, a ja pływacką. Dużo rozmawialiśmy na tym wyjeździe i okazało się, że łączą nas wspólne pasje, a nie tylko praca. Byliśmy sportowcami, a jednocześnie nauczycielami wychowania fizycznego w liceach. Pochodziliśmy z tego samego miasta, a uczyliśmy w szkołach na dwóch jego krańcach. Nie powstrzymało nas to jednak i po wakacjach spotykaliśmy się dalej.

Byłam bardzo szczęśliwa

A przynajmniej tak się czułam. Dwa lata później, gdy ponownie wyjechaliśmy w to samo miejsce na kolonie, Kamil poprosił mnie o rękę, czego świadkami byli wszyscy znajomi, jeżdżący tam z nami co roku. To było piękne i romantyczne wydarzenie, bo przecież tam się poznaliśmy. Wszyscy cieszyli się naszym szczęściem i gratulowali.

Ślub odbył się na wiosnę następnego roku. Nasza miłość ciągle się rozwijała. Nie czułam nudy w związku, a jedynie ciągle rosnące uczucie. On mówił, że czuje dokładnie to samo. Miałam wrażenie, że wygrałam los na loterii. Cudownego mężczyznę, z którym mogłam dzielić życie i pasje. Nie kłóciliśmy się, łatwo znajdywaliśmy porozumienie w każdej kwestii, wszystko wyglądało tak, jak można sobie wymarzyć. Staraliśmy się też o dziecko i chociaż na razie się nie udawało, to na tym polu nie było między nami nieporozumień.

Nie mieliśmy problemów

Opowieści koleżanek o ich mężach były dla mnie nierealne, ponieważ ja i Kamil byliśmy bardzo zgodną parą. Mówiły o tym, jak muszą ukrywać przed małżonkami np. jakieś świeżo kupione części garderoby czy kosmetyki, bo są rozliczane z wydawanych pieniędzy albo jak nie umieją ze sobą rozmawiać o prostych rzeczach życia codziennego. Żaden z tych problemów nie dotyczył mnie i Kamila, co z kolei dziwiło koleżanki, My naprawdę o nic się nie kłóciliśmy.

Nie musiałam też tłumaczyć się z wizyt w salonach piękności czy u fryzjera. Jestem bowiem kobietą, która bardzo dba o swój wygląd. Dlatego też raz w miesiącu jestem zarówno u fryzjera, jak i u kosmetyczki. Najczęściej chodzę tam z moją przyjaciółką Mariolą. Tak też było i tym razem.

To nie mógł być przypadek

Poszłyśmy do tego samego salonu co zawsze. Siedziałyśmy niedaleko siebie, rozmawiając jednocześnie ze sobą i z dziewczynami wykonującymi nam zabiegi. W pewnym momencie Mariola powiedziała:

– Aga, weź posłuchaj – wtedy skupiłam się na głosach, które dobiegały z fotela nieopodal.

Zerknęłam tam, ale widziałam tylko plecy jakiejś kobiety, która podczas zakładania hybryd, opowiadała swojej kosmetyczce pewną historię:

– Wiesz, mój mąż tyle jeździ w delegacje, że uschłabym, gdyby nie kochanek. Kobieta w końcu też ma swoje potrzeby – po czym zaśmiała się w lekko irytujący sposób, jakby robiła to trochę zawstydzona nastolatka.

Kosmetyczka musiała ją o coś zapytać, bo ta kontynuowała:

– Przede wszystkim niezłe z niego ciacho. Wysportowany, przystojny, wysoki, a mnie nie chodzi o nic więcej. Nie zamierzam wychodzić za niego za mąż. Zresztą, z tego co wiem, to jest żonaty – po chwili ciszy, która pewnie oznaczała jakąś wymianę zdań z kosmetyczką, kobieta mówiła dalej.

– Nie no, nie widziałam jej, ale opowiadał mi o niej. Jest nauczycielką w szkole i zdaje się, że uczy wychowania fizycznego. Z tego co mówił, to nie dba za bardzo siebie i nawet w ciążę nie może zajść, a nic z tym nie robi. Jego matka ma jakąś fiksację na temat zakładania rodziny przez mężczyznę i dlatego się ożenił. Poza tym wiesz, baba dużo ćwiczy, to nie wygląda jak kobieta, a Kamil lubi, żeby jego pani ładnie się prezentowała.

Spojrzałyśmy z niedowierzaniem na siebie z Mariolą. Niemożliwe, żeby taka ilość informacji była tylko zbiegiem okoliczności.

Mój świat zawirował

Dotarła do mnie brutalna prawda. Ona mówiła o moim mężu! Obróciłam się w fotelu, żeby zobaczyć, jak dokładnie wygląda kochanka Kamila. Byłam zaskoczona jej wyglądem, bo była to filigranowej postury, niziutka kobieta o tlenionych włosach, sztucznych rzęsach, powiększonych ustach i na pewno sztucznym biuście. Nie mogłam uwierzyć, że taki ktoś podoba się mojemu mężczyźnie.

Usiadłam ponownie na wprost swojej kosmetyczki, która spoglądała na mnie współczująco i słuchałam dalej:

– Mogłaby się pani pospieszyć? Mój stary lada moment po mnie podjedzie.

I rzeczywiście – chwilę później do salonu wszedł mężczyzna, który obrzucił salę obojętnym wzrokiem i skierował się do fotela blondynki, jednocześnie pisząc coś na telefonie. Ta wstała i pocałowała go w usta, mówiąc:

– Witaj kochanie.

Mężczyzna natomiast zapytał, ile za dzisiejsze zabiegi dla jego cudownej żony. Nie wytrzymałam, wstałam i podeszłam do nich. Klepnęłam ją w ramię i powiedziałam:

– Cześć, to ja, żona Kamila – po czym spojrzałam na mężczyznę i dodałam – a pana żona ma romans z moim mężem, o czym raczyła się pochwalić przed chwilą wszystkim w tym salonie.

Widziałam blady strach w oczach kobiety i kompletną dezorientację we wzroku tego mężczyzny, którego było mi nawet szkoda, bo był tak samo oszukany jak ja. Rzucił pieniądze na stół kosmetyczki, a żonę złapał za łokieć i pociągnął za sobą. Nikt nawet nie zareagował. Ja z kolei w milczeniu wróciłam na swój fotel, a Mariola tylko kojąco pogładziła mnie po ramieniu. Ledwo udawało mi się pohamować łzy.

Byłam wściekła

Późnym popołudniem Kamil wrócił do domu i jak gdyby nigdy nic, od progu krzyknął:

– Cześć kochanie.

Nic nie odpowiedziałam – zemdliło mnie tylko na dźwięk tych słów. Siedziałam więc dalej przy kuchennym stole i czekałam, aż wejdzie i zapyta, co się stało. Nie trwało to długo.

– Co tam? Czemu tak siedzisz w ciszy?

– Jak długo to trwa?

– Ale co? – gdybym nie słyszała tej całej rozmowy w salonie, to może nawet bym uwierzyła, że rzeczywiście nie wie, o co chodzi i że to jakiś kosmiczny zbieg okoliczności co do imion i pozostałych rzeczy. Tymczasem jednak czułam coraz większą złość. Co ciekawe jednak nie chciało mi się krzyczeć. Czułam ogromne rozczarowanie człowiekiem z którym spędziłam kilka lat.

– Poznałam dzisiaj w salonie uroczą blondyneczkę, która nie omieszkała dość głośno, bo na cały salon, chwalić się tobą jako kochankiem.

Kłamał prosto w oczy

Przez jego twarz przebiegł cień niepewności, ale był to dosłownie ułamek sekundy, po czym pewnym siebie tonem powiedział:

– Kochanie, to jakieś nieporozumienie …

– Przestań, proszę, bo brzydzę się kłamstwem i tobą. Okaż mi chociaż minimum szacunku i powiedz prawdę.

Westchnął i już bez udawania i powiedział:

– Gdzieś od około roku, gdy okazało się, że nie możesz mieć dzieci.

Pokręciłam głową i z ironicznym uśmiechem zapytałam:

– Ja nie mogę mieć? Z moich badań wynika, że wszystko jest ok, a to ty się nie badałeś.

– Mężczyźni zawsze mogą i to do późnych lat – powiedział pewnym siebie tonem. Roześmiałam się smutno i odpowiedziałam:

– Nie wiem, gdzie chodziłeś na biologię, ale ewidentnie jakieś lekcje przespałeś. I co? Zamierzałeś z tą dziunią mieć dzieci?

– Nie, ale musiałem dać upust emocjom.

Z moich oczu płynęły łzy, a ja nie mogłam w to wszystko uwierzyć

– Emocjom powiadasz? W sypialni czeka na ciebie spakowana walizka.

– Ależ kochanie … – w głosie mojego męża słychać było zaskoczenie i to na pewno już nieudawane.

– Zejdź mi z oczu, a jeśli tego nie zrobisz, wezwę policję, bo to jest moje mieszkanie i nie życzę sobie tutaj twojej obecności.

Z miną nieszczęśliwego dziecka poszedł do sypialni, gdzie wziął walizkę i bez słowa opuścił mieszkanie. Ależ byłam szczęśliwa, że nie dałam się międzyczasie namówić na sprzedaż mieszkania, które miałam po dziadkach i dostałam je jeszcze przed ślubem. Teraz bez skrupułów mogłam pozbyć się drania, choć bolało to wszystko potwornie. Czułam się oszukana i zdradzona. Nie zamierzałem iść mu na rękę na rozprawie rozwodowej.

