Od początku wiedziałem, że dwie najważniejsze kobiety w moim życiu nigdy naprawdę się nie polubią. Moja mama, Grażyna, była osobą przyzwyczajoną do decydowania o wszystkim wokół. Dominika natomiast robiła wszystko, by być uprzejma i cierpliwa, nawet gdy słyszała kolejne uszczypliwe uwagi. Przez lata wmawiałem sobie, że to tylko drobne nieporozumienia. Aż do dnia, kiedy przy naszym stole wydarzyło się coś, czego nie mogłem już zignorować.

Szykowała się jak na święta

Dominika od rana krzątała się po kuchni, jakby od tego dnia zależało coś znacznie ważniejszego niż zwykły rodzinny obiad. W powietrzu unosił się zapach pieczonych warzyw i świeżego ciasta. Stałem oparty o framugę drzwi i obserwowałem ją przez chwilę.

– Spróbujesz sosu? – zapytała, podając mi łyżkę. – Bo twoja mama podobno bardzo zwraca uwagę na takie rzeczy.

Skosztowałem i kiwnąłem głową.

– Jest naprawdę dobry.

Dominika odetchnęła, ale tylko na moment. Zaraz znów zaczęła poprawiać coś na blacie.

– Myślisz, że powinnam jeszcze zrobić jakąś sałatkę? – zapytała po chwili. – Twoja mama zawsze ma tyle potraw na stole.

– Dominika, mamy jedzenia chyba dla dziesięciu osób – zaśmiałem się cicho. – Naprawdę nie musisz nic więcej robić.

Nie odpowiedziała od razu. Otworzyła piekarnik i sprawdziła ciasto, jakby nagle to stało się najważniejsze.

– Chciałabym, żeby twoja mama w końcu zobaczyła, że się staram – powiedziała ciszej.

Te słowa sprawiły, że coś ścisnęło mnie w środku. Od początku naszego związku Dominika próbowała znaleźć drogę do serca mojej mamy. Była uprzejma, cierpliwa, nigdy nie odpowiadała na zaczepki. A mimo to każda wizyta kończyła się podobnie – chłodną atmosferą i drobnymi uwagami, które niby nic nie znaczyły, a jednak zostawiały po sobie ciężar.

– Ona po prostu ma taki charakter – powtarzałem przez lata.

Dopiero niedawno zacząłem rozumieć, że to zdanie wcale nikogo nie chroniło. Ani Dominiki, ani mnie.

Żona zaczęła nakrywać do stołu. Układała talerze z taką dokładnością, jakby przygotowywała przyjęcie dla bardzo wymagającego gościa.

– Widziałeś może, gdzie położyłam te białe serwetki? – zapytała.

– W szufladzie obok piekarnika.

Wyjęła je i przez chwilę wygładzała materiał w dłoniach.

– Adam… – zaczęła niepewnie. – A jeśli jej się nie spodoba?

Westchnąłem.

– Nie przejmuj się tym tak bardzo.

– Łatwo ci mówić – odpowiedziała z lekkim uśmiechem. – To twoja mama.

Chciałem coś dodać, ale w tej samej chwili zadzwonił dzwonek do drzwi. Spojrzeliśmy na siebie. Dominika odruchowo poprawiła włosy i wygładziła bluzkę, jakby szykowała się na ważne spotkanie. Kiedy szedłem w stronę drzwi, poczułem dziwne napięcie w żołądku. Znałem swoją matkę całe życie i wiedziałem, że potrafi jednym zdaniem zmienić atmosferę w pomieszczeniu. Za plecami usłyszałem jeszcze głos Dominiki.

– Mam nadzieję, że dziś będzie inaczej.

Patrzyła na mnie z taką wiarą, że przez chwilę naprawdę chciałem w to uwierzyć. Położyłem dłoń na klamce i powiedziałem spokojnie:

– Też mam taką nadzieję.

Drzwi się otworzyły. A wraz z nimi do naszego mieszkania weszła moja matka.

Z początku nie było najgorzej

Mama weszła do mieszkania powoli, jakby przekraczała próg miejsca, które musiała najpierw dokładnie ocenić. Zdjęła płaszcz i rozejrzała się po przedpokoju.

– No proszę… całkiem tu jasno – powiedziała, przesuwając dłonią po półce z kluczami.

Nie wiedziałem, czy to komplement, czy tylko obserwacja. Przy mojej mamie nigdy nie było to do końca jasne. Z kuchni wyszła Dominika. Na jej twarzy pojawił się uprzejmy uśmiech.

– Dzień dobry, mamo Grażyno.

– Dzień dobry – odpowiedziała mama, mierząc ją wzrokiem od stóp do głów. – Widzę, że się napracowałaś.

Dominika lekko skinęła głową.

– Chciałam przygotować coś dobrego na obiad.

Mama nic na to nie powiedziała. Przeszła do salonu, jakby to zdanie wymagało jeszcze przemyślenia.

– Ładnie tu macie – stwierdziła po chwili, oglądając regał z książkami. – Chociaż ja bym chyba ustawiła kanapę w drugą stronę. Byłoby więcej miejsca.

Dominika spojrzała na mnie na sekundę, ale zaraz znów się uśmiechnęła.

– My już się przyzwyczailiśmy do tego układu.

– No tak – odparła mama. – Każdy ma swoje przyzwyczajenia.

Starałem się szybko zmienić temat.

– Mamo, usiądziesz? Zaraz podamy obiad.

– Już? – uniosła lekko brwi. – Myślałam, że najpierw chwilę porozmawiamy.

Usiadła przy stole, ale zanim sięgnęła po serwetkę, jeszcze raz rozejrzała się po mieszkaniu.

– A jak wam się tu mieszka? – zapytała.

– Bardzo dobrze – odpowiedziała Dominika. – Jest spokojnie i blisko do pracy.

Mama pokiwała głową.

– A praca wciąż taka sama?

– Tak.

Pytała jeszcze o jej obowiązki i zakres pracy. Z boku rozmowa brzmiała niby zwyczajnie, ale ja słyszałem w niej coś więcej. Pytania mamy zawsze miały w sobie nutę oceny, jakby każde zdanie było sprawdzianem.

Dominika zaczęła przynosić potrawy z kuchni. Na stole pojawiła się zupa, pieczone warzywa i świeże pieczywo. Wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Mama przyglądała się temu w milczeniu.

– Dużo tego – powiedziała w końcu.

– Pomyślałam, że będzie miło, jeśli przygotuję kilka rzeczy – wyjaśniła Dominika.

Mama wzięła łyżkę i powoli spróbowała zupy. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że oboje czekamy na jej reakcję. Dominika stała przy stole z napięciem w ramionach. Ja patrzyłem na mamę, próbując odczytać jej wyraz twarzy. Mama odłożyła łyżkę.

– I jak? – zapytałem, starając się brzmieć lekko.

Mama wzruszyła ramionami.

– Da się jeść.

Żona usiadła powoli przy stole. Przez chwilę nikt nic nie mówił. Wiedziałem już, że ten obiad nie będzie spokojnym spotkaniem. Czułem to w sposobie, w jaki mama patrzyła na talerz, i w tym, jak Dominika nagle stała się bardzo cicha. A przecież dopiero zaczynaliśmy.

Zaczęła się zwyczajowa krytyka

Przez pierwszych kilka minut jedliśmy w prawie całkowitej ciszy. Słychać było tylko stukot sztućców o talerze. Dominika co chwilę spoglądała na mamę, jakby próbowała odczytać z jej twarzy, czy wszystko jest w porządku. Mama powoli jadła zupę, marszcząc przy tym lekko brwi. W końcu odłożyła łyżkę.

– Powiem szczerze – zaczęła – że trochę inaczej to sobie wyobrażałam.

Dominika natychmiast podniosła wzrok.

– Za mało przypraw?

Mama wzruszyła ramionami.

– Nie tylko. Jest jakaś taka… płaska.

Widziałem, jak Dominika prostuje plecy.

– Mogę przynieść pieprz albo sól.

– Nie, nie trzeba – odpowiedziała mama. – Już zjadłam.

Spróbowałem się uśmiechnąć.

– Mnie smakuje.

Mama spojrzała na mnie z lekkim zdziwieniem.

– Ty zawsze byłeś mało wymagający przy jedzeniu, Adasiu.

Dominika spuściła wzrok na talerz. Po chwili przyniosła drugie danie. Pieczone warzywa pachniały naprawdę dobrze, a ciasto stało na blacie w kuchni. Mama wzięła kawałek warzyw na widelec. Przeżuła powoli. Tym razem jednak nie poprzestała na tym.

– Wiesz, Dominika – powiedziała po chwili – gotowanie to nie jest taka prosta sprawa.

Dominika zamarła.

– Staram się – odpowiedziała cicho.

Mama pokiwała głową.

– Wierzę. Tylko staranie się to czasem za mało.

Poczułem, jak atmosfera przy stole gęstnieje.

– Mamo… – zacząłem.

Ale ona już mówiła dalej.

– Adam od dziecka był przyzwyczajony do dobrego jedzenia. Zawsze dbałam o to, żeby na stole było coś porządnego.

Dominika zacisnęła dłonie na serwetce. W mieszkaniu zapadła cisza.

– Adam zasługuje na kobietę, która potrafi zadbać o dom – powiedziała mama spokojnym tonem. – A nie tylko próbować.

Te słowa spadły na stół jak ciężki kamień. Dominika przez chwilę się nie poruszała. Potem powoli odłożyła widelec. Nie spojrzała ani na mnie, ani na mamę. Patrzyła tylko w talerz.

– Jeśli coś jest nie tak… – powiedziała cicho – mogę następnym razem zrobić coś innego.

Mama westchnęła lekko.

– Tu nie chodzi o jedno danie.

Wtedy pierwszy raz zobaczyłem w oczach Dominiki coś, czego wcześniej u niej nie widziałem. Nie była to tylko przykrość. To było zmęczenie. Powoli wstała od stołu.

– Przyniosę talerze na deser – powiedziała.

Kiedy przechodziła obok mnie, zauważyłem, że jej dłonie lekko drżą. Właśnie wtedy coś we mnie zaczęło się zmieniać. Przez lata mówiłem sobie, że najlepiej zachować spokój. Że konflikty tylko pogarszają sytuację. Ale teraz patrząc na moją żonę, która w ciszy zbierała talerze, zrozumiałem coś bardzo prostego. Moje milczenie wcale nikogo nie chroniło.

Musiałem to powiedzieć

Dominika zniknęła w kuchni, a ja zostałem przy stole z matką. Przez chwilę słyszeliśmy tylko cichy stukot talerzy odkładanych na blat. Mama poprawiła serwetkę na kolanach, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło.

– Widzisz – powiedziała spokojnie – obraziła się. A ja tylko powiedziałam prawdę.

Te słowa zabrzmiały tak zwyczajnie, że aż trudno było uwierzyć, ile w sobie niosły. Spojrzałem w stronę kuchni. Dominika stała przy blacie tyłem do nas. Ramiona miała napięte, a ruchy bardzo powolne, jakby próbowała nie pokazać, co naprawdę czuje.

Wtedy nagle przypomniałem sobie wiele podobnych momentów. Drobne uwagi mamy, które zawsze kończyły się tak samo – Dominika milczała, a ja zmieniałem temat. Mama spojrzała na mnie uważnie.

– No powiedz coś – rzuciła. – Przecież widzisz, że przesadza.

Wstałem od stołu. Krzesło zaskrzypiało o podłogę.

– Mamo – powiedziałem spokojnie – Dominika nie przesadza.

Mama zmarszczyła brwi.

– Słucham?

Po raz pierwszy od dawna poczułem, że mówię coś, czego nie planowałem wcześniej w głowie.

– To ty ją właśnie obraziłaś.

Przez chwilę mama patrzyła na mnie w milczeniu, jakby nie była pewna, czy dobrze usłyszała.

– Adam… – zaczęła chłodnym tonem – ja tylko zwróciłam uwagę.

– Nie – przerwałem jej. – Ty ją upokorzyłaś.

W kuchni zapadła cisza. Dominika przestała układać talerze. Mama wyprostowała się na krześle.

– Naprawdę tak to widzisz?

– Tak.

Wstała powoli.

– Czyli teraz będziesz mnie pouczał?

Poczułem, jak serce bije mi szybciej, ale nie cofnąłem się ani o krok.

– Nie. Po prostu stawiam granicę.

Może trochę się zastanowi

Mama patrzyła na mnie tak, jakby zobaczyła zupełnie inną osobę.

– Granicę?

– Dominika jest moją żoną – powiedziałem. – I jeśli ktoś w tym domu ma być traktowany z szacunkiem, to właśnie ona.

Mama milczała przez dłuższą chwilę.

– Czyli stawiasz ją przede mną – powiedziała w końcu cicho.

Te słowa zabrzmiały jak oskarżenie. Wtedy odpowiedziałem coś, czego sam się po sobie nie spodziewałem.

– Nie stawiam jej przed tobą. Po prostu ona jest moją rodziną.

W mieszkaniu zapadła cisza tak głęboka, że słyszałem tykanie zegara w salonie. Mama powoli sięgnęła po swoją torebkę.

– Widzę, że wiele się zmieniło – powiedziała.

Nie zatrzymywałem jej. Założyła płaszcz w przedpokoju i przez chwilę stała przy drzwiach.

– Odezwij się, kiedy ochłoniesz – rzuciła jeszcze.

– Odezwę się – odpowiedziałem. – Ale mam nadzieję, że następnym razem przyjdziesz tu z szacunkiem do Dominiki. Albo wcale.

Mama nic już nie powiedziała. Drzwi zamknęły się cicho. Przez kilka sekund stałem w miejscu, czując dziwną mieszaninę ulgi i ciężaru. Potem poszedłem do kuchni. Dominika wciąż stała przy blacie. Kiedy się odwróciła, w jej oczach zobaczyłem zdziwienie.

– Słyszałam… – powiedziała cicho.

Podszedłem bliżej.

– Powinienem był zrobić to dużo wcześniej.

Przez chwilę patrzyła na mnie, jakby nie była pewna, czy to naprawdę się wydarzyło. A potem po prostu mnie przytuliła. Tamtego wieczoru zrozumiałem coś bardzo ważnego. Przez lata próbowałem zadowolić wszystkich i dzięki temu uniknąć konfliktów. W rzeczywistości tylko pozwalałem, by ktoś przekraczał granice.

Obiad, który miał być zwykłym spotkaniem, zmienił wszystko. Moja relacja z mamą już nigdy nie była taka sama. Po raz pierwszy miałem jednak pewność, że zrobiłem dokładnie to, co powinien zrobić każdy mąż.

Adam, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

