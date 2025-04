Moja siostra zawsze potrafiła nieźle się urządzić. Niby oddana rodzinie i kochająca, a jak tylko pojawił się facet na horyzoncie, rzuciła obowiązki i wyjechała na drugi koniec Polski. Mężuś szybko zmajstrował jej dzieci, a ona udawała wielce szczęśliwą i zadowoloną. Musiała udawać, bo przecież nigdy tego nie chciała!

Sonia szybko ograniczyła kontakt z rodzicami do dwóch telefonów w miesiącu. Do mnie całkiem przestała dzwonić. Po naszej ostatniej rozmowie postanowiła się obrazić.

– Nie masz pojęcia o prawdziwym życiu, samolubie. Udajesz, że rodzice są dla ciebie tacy ważni, a tak naprawdę żyjesz tylko dla siebie! Co z tego, że ich odwiedzasz, skoro mama po twoich wizytach dochodzi do siebie przez dwa dni!

Oczywiście piła do tego, że nie mam męża… a przecież ja byłam szczęśliwa. Zazdrościła mi. Ona liczyła każdy grosz, a ja wydawałam wszystko na siebie. Każdy ma, co chce. Mogła żyć, jak ja.

Rodzice pochorowali się szybko. Mama zachorowała nagle i zmarła zaledwie 2 miesiące później. Ojciec też nie mógł bez niej żyć – umarł po kilku miesiącach.

Oczywiście pogrzeby były na mojej głowie. Księżniczka pojawiła się na gotowym, przyjechała prosto do kościoła.