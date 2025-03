Nie mam pojęcia, co wpadło do głowy mojej kumpeli, by urządzić mi panieński. Z Igorem (obecnym facetem) dzielimy mieszkanie od pięciu lat. Jakaż więc ze mnie panna? Chcieliśmy mieć skromną ceremonię w urzędzie, a następnie obiad dla rodziny i najbliższych znajomych. Igor zapewniał, że nie znajdzie czasu na wieczór kawalerski, to czemu ja miałabym się na to decydować?

Nie spodziewałam się już miłości

– Zapomnij, nie namówisz mnie – powiedziałam stanowczo do Marty.

– Ależ nie zamierzam cię namawiać – starała się mnie ułagodzić. – Po prostu zachęcam, żebyś się trochę rozerwała. Nie bądź taka negatywna.

– Wcale nie jestem, zwyczajnie nie przepadam za takimi głupotami – burknęłam i zaczęłam mówić o czymś innym.

Rozmawianie z koleżankami o wspólnym imprezowaniu czy o samym ślubie jakoś mnie nie kręciło.

– Nie rozumiem, czemu wszyscy tak podniecają się ślubem – mruknęłam kiedy Marta zaczęła dopytywać mnie o odcień i fason sukienki.

– No wiesz, mało kto staje na ślubnym kobiercu drugi raz – zachichotała, ale moje zimne spojrzenie szybko ją uciszyło.

– I właśnie dlatego, złotko, wiem, co tak naprawdę jest najważniejsze tego dnia. Szczerość, a nie odcienie fatałaszków – odparłam z westchnieniem.

– Rozumiem to doskonale – Marta mocno mnie objęła. – Zdaję sobie sprawę z tego, jak cię potraktował tamten palant, ale Igor to zupełnie inny gość. On nie ma żadnych tajemnic. Pracowity, lojalny i bardzo wrażliwy. Kocha cię szczerze.

– Masz absolutną rację, ale przeraża mnie to, że sytuacja może się powtórzyć.

– Pięć lat to wystarczająco dużo czasu, żeby prześwietlić faceta, a ty miałaś w tym niesamowitą wprawę. Żaden koleś nie dałby rady znieść twojej podejrzliwości. Chwała niebiosom za tego anioła Igora! – parsknęła śmiechem i uścisnęła mnie jeszcze mocniej.

Miałam złe doświadczenia

Moja przyjaciółka i Igor jako jedyni zdawali sobie sprawę z ogromu cierpienia, które zafundował mi mój poprzedni małżonek. Był mistrzem w maskowaniu romansów pod przykrywką wyjazdów służbowych i nadgodzin w pracy. Prawdopodobnie do dziś tkwiłabym w niewiedzy, gdyby pewnego razu nie popełnił gafy i zamiast ponownie wybrać bezpieczną mężatkę, nie wylądował w łóżku z bardzo młodą, wolną kobietą, która autentycznie się w nim zadurzyła i pragnęła go na wyłączność.

Wyobraźcie sobie tę scenę: jakaś zdesperowana laska staje u moich drzwi i błaga, żebym puściła wolno faceta, który podobno jest ze mną strasznie nieszczęśliwy. Powinniście zobaczyć moją reakcję kiedy zaczęła nawijać o ich romansie, który ciągnął się półtora roku! A potem gębę mojego byłego, gdy akurat wrócił do domu. Ona coś tam gadała o wielkiej miłości, a on próbował ją wyrzucić na zbity pysk. Twierdził, że to kompletna świruska i że go nachodzi. I wiecie co? Miał rację - obie byłyśmy niezłymi idiotkami skoro tak długo dawałyśmy się mu wkręcać!

Igora spotkałam po rozwodzie

Straciłam już nadzieję, że będę mogła cieszyć się prawdziwym szczęściem, ale on z ogromną determinacją starał się zdobyć moje serce. Początkowo kontrolowałam jego komórkę, przeglądałam skrzynki mailowe, a gdy byłam pewna, że tego nie zauważy, sprawdzałam zawartość każdej kieszeni w jego kurtkach i marynarkach, a nawet zaglądałam w najdrobniejsze zakamarki jego teczki. Znikał czasem gdzieś wieczorami, więc moja wyobraźnia szalała.

– Jak długo jeszcze będę musiał czekać, aż mi zaufasz? – spytał, gdy nakrył mnie na kolejnych poszukiwaniach.

Gdy to do mnie dotarło, zdałam sobie sprawę, że moje postępowanie może doprowadzić do tego, że on odejdzie. Wzięłam się w garść i przestałam non stop sprawdzać jego telefon albo maile. Przyszło mi to z trudem, ale po jakimś czasie zaczęłam mu wierzyć.

– Igor różni się od Radka! – ciągle to sobie przypominałam. Mimo że jestem kobietą idącą z duchem czasu i nie cierpię stereotypowego myślenia, musiałam zrozumieć, że stwierdzenie „faceci są identyczni" jest dla nich tak samo obraźliwe jak dla blondynek pełne pogardy teksty na ich temat.

To była niespodzianka

– Wsiadaj szybciutko, porywam cię na przejażdżkę! – zawołała Marta, gdy tylko wyskoczyła z wielkiej, czarnej limuzyny, która nagle podjechała pod drzwi mojego miejsca pracy. Nie zdążyłam nawet zareagować, a już zostałam wepchnięta do środka.

– Hej, o co chodzi? Co wy tu robicie, dziewczyny? – spytałam zaskoczona, widząc w samochodzie nie tylko Martę, ale też Elkę, Bożenę i Mirkę – całą moją babską ekipę.

– Cóż, skoro ty do nas nie przychodzisz, to my musiałyśmy przyjechać do ciebie! – odparła z uśmiechem Marta.

– Zaraz, moment... wieczór panieński?! – wykrzyknęłam, czując narastającą ekscytację, mimo początkowego zaskoczenia. – Oszalałyście, prawda? Nie jestem przygotowana, nie mam się w co ubrać!

Chciałyśmy się zabawić

– Spokojnie, wszystko ogarnęłyśmy. Jako gwiazda dzisiejszego wieczoru założysz moją czerwoną kieckę, tę, która ci się kiedyś tak strasznie spodobała – powiedziała Ela, podając mi pokrowiec z wieszakiem. – No już, przebieraj się szybciutko!

Uległam namowom. Włożyłam na siebie odlotową sukienkę przyjaciółki i buty na wysokim obcasie innej koleżanki. Jakąś godzinę później dotarłyśmy pod wejście supernowoczesnej knajpy.

– Co to za miejsce? – zaciekawiłam się.

– Najbardziej prestiżowy klub w promieniu stu kilometrów – odparła Marta, puszczając do mnie porozumiewawczo oko.

– Chyba sobie ze mnie kpisz! Czy to słynny „VIP"? Nie miałam okazji tu zajrzeć, ale podobno jest nieziemski! – moja radość sięgnęła zenitu, zupełnie jak u podekscytowanego dziecka.

W klubie było mnóstwo lasek, które próbowały dostać się do środka, ale my ominęłyśmy kolejkę. Marta zorganizowała nam jakieś ekskluzywne wejściówki. Fajny koleś z obsługi zaprowadził nas na górę do pokoju z kanapami i fotelami. Stamtąd było świetnie widać całą salę – kolorowe światła na parkiecie i bar, który świecił na niebiesko. Z wielkim zainteresowaniem spoglądałam na to, co działo się dookoła

Wieczór się rozkręcał

Koleżanki wybrały kolorowe napoje wyskokowe. Gdy wypiłyśmy po drugim, ruszyłyśmy na parkiet. Około dwunastej w nocy zauważyłam, że nieźle mi zaszumiało w głowie. W tym momencie Elżbieta zasugerowała napicie się czegoś bez procentów.

– Chyba sobie żartujesz? – parsknęłam śmiechem.

– Słoneczko, musisz dojść do siebie, bo szykuje się coś wyjątkowego – odparła z powagą w głosie.

Zanim uniosłam szklankę soku w geście toastu za mój wolny stan, do salonu wkroczył młody, nieprawdopodobnie atrakcyjny złodziej. Tak przynajmniej prezentował się w przebraniu i dopasowanym kombinezonie roboczym. Zajrzał do środka, zlustrował wzrokiem pomieszczenie i momentalnie się wycofał.

– Przestań się krępować i do dzieła! – Marta, wyraźnie ubawiona sytuacją, stanęła mu na drodze.

– Ten gość to prawdziwy mistrz striptizu, lepszego w całej okolicy ze świecą szukać – stwierdziła Ela. – Zasługujesz na to, co najlepsze, ale czemu on taki nieśmiały?

– Trzeba jakoś dodać mu odwagi, co ty na to? – Marta zbliżyła się do chłopaka, stając tuż przy nim.

– O nie, kochana, ja pierwsza! W końcu to prezent dla mnie – zerwałam się na równe nogi i w mgnieniu oka znalazłam się obok niego. – Powiedz, mój przystojny rabusiu, zrobisz dla nas mały pokaz? – spytałam przymilnie, sięgając do guzika jego koszuli.

Zatrzymał mnie.

– W takim razie, czy zdejmiesz przynajmniej zasłonę z oczu? – odezwała się Marta, ściągając mu przepaskę.

Byłam w szoku

W jednej chwili wytrzeźwiałam. W pokoju zapanowała przeraźliwa cisza, przerywana jedynie głosem Marty.

– Chyba coś tu jest nie tak… Igor, co ty tu robisz? – rzuciła pytanie.

Mój przyszły mąż stał jak wryty na środku pomieszczenia, patrząc na nas oszołomiony, zupełnie jakby nie mógł pojąć, co właśnie zaszło.

– Jesteś tancerzem erotycznym? Serio? – Bożenka zrobiła wielkie oczy.

– No, zdarza mi się – niechętnie przyznał.

– Numer jeden w regionie! – nie mogłam się powstrzymać i z całej siły spoliczkowałam go.

– Zarabiam tak na życie, no co – mruknął lekko obrażony.

– Czyli ściągasz ciuchy przed pannami, macasz je po pupach i uważasz, że to spoko fucha? A co z byciem kierowcą? – zalałam się łzami.

– Dalej prowadzę autobus, ale od czasu do czasu dorabiam… W sumie to nie dorabiam. Forsa z tego jest taka, że prowadzenie autobusu to przy tym pikuś.

– Wypad stąd! Zabieraj się! – wykrzyczałam, a łzy spływały mi po policzkach. On bez słowa sprzeciwu opuścił pokój.

– Nie miałam pojęcia... O rany, co ja zrobiłam – Marta objęła mnie czule.

– Nic złego nie zrobiłaś, to on jest łajdakiem – chlipałam, gdy wracałyśmy do domu.

Noc spędziłam u swojej kumpeli Marty, raczyłyśmy się winem jej babci. Rano obudziłam się z gigantycznym kacem. Nie miałam pojęcia, co sprawia mi większy ból – głowa czy złamane serce.

Czułam się oszukana

– Jak on mógł tak postąpić? Po co mnie okłamywał? – płakałam. – Zadzwoń do gości, odwołaj całą ceremonię, nie będzie żadnego ślubu! Nie z tym oszustem.

– Poczekaj chwilę, przemyśl to – odparła przyjaciółka.

– Niby co mam przemyśleć? Przecież mnie wykiwał, choć był świadomy, jak bardzo cenię uczciwość!

Moje lamenty przerwało nagle pukanie do drzwi. Stał w nich Igor z kwiatami.

– Sądzisz, że bukiet wystarczy, co?! – doskoczyłam do niego, wymachując rękami.

– Iza, moja robota jest w porządku – mężnie znosił ciosy. – Dzięki niej spłaciłem pozostałą część pożyczki na mieszkanie, było mnie stać na obrączki i wynajem sali. Nie macam nikogo, ja się jedynie rozbieram. Nic poza tym.

– Chryste, nic poza tym?! – chwyciłam się za pulsującą bólem głowę i opadłam na sofę.

Igor z westchnieniem spoczął obok.

– Iza, proszę cię, daj mi jeszcze jedną szansę. Jesteś dla mnie wszystkim. To tylko praca, przysięgam, że zawsze byłem ci wierny – błagał.

– Ale okłamałeś mnie! Zapomnij o ślubie, to koniec! – oznajmiłam stanowczo.

Nie wiem, skąd znalazłam w sobie tyle siły, ale podniosłam się z sofy, chwyciłam naręcze szkarłatnych róż, otworzyłam drzwi na taras i cisnęłam bukietem w lodowate, poranne powietrze.

Iga, 37 lat

