Myślałam, że zorganizowanie pierwszych wspólnych świąt w naszym nowym mieszkaniu będzie idealną okazją, by wreszcie udowodnić teściowej swoją wartość. Nie spodziewałam się jednak, że zwykły wypiek z internetu stanie się zarzewiem cichego konfliktu, który zdominował przygotowania do Wielkanocy i zmusił mnie do przewartościowania wszystkiego, co wiedziałam o rodzinnych tradycjach.

Chciałam być idealną panią domu

Przeprowadzka do naszego pierwszego własnego mieszkania była spełnieniem marzeń, na które oboje z moim mężem, Tomkiem, pracowaliśmy od lat. Kiedy zbliżała się Wielkanoc, od razu wiedziałam, że to my musimy zaprosić rodzinę. Chciałam, żeby wszystko było perfekcyjne. Kupiłam lniane obrusy, pastelowe serwetki i ręcznie malowane ceramiczne zające. W mojej głowie ten wielkanocny poranek wyglądał jak kadr z magazynu wnętrzarskiego.

Problem polegał na tym, że o ile potrafiłam pięknie udekorować stół, o tyle moje umiejętności kulinarne pozostawiały wiele do życzenia. Tomek był zapracowany, zamykał właśnie ogromny projekt architektoniczny w swojej firmie, wracał do domu późnym wieczorem i jedyne, o czym marzył, to chwila ciszy. Nie mogłam obarczać go gotowaniem. Postanowiłam, że udowodnię wszystkim, a zwłaszcza jego matce, Krystynie, że potrafię sprostać zadaniu.

Przeglądając wieczorami portale kulinarne, natrafiłam na przepis, który całkowicie mnie zachwycił. To była nowoczesna babka pistacjowa z dodatkiem białej czekolady i malinowego pudru, pieczona w specjalnej silikonowej formie przypominającej geometryczny kwiat. Zdjęcia wyglądały obłędnie, a autorka bloga zapewniała, że wypiek zawsze się udaje. Pomyślałam, że to będzie mój as w rękawie. Zaskoczę wszystkich czymś świeżym, nietuzinkowym i wykwintnym. Zamówiłam przez internet drogą pastę pistacjową, specjalną mąkę i formę. Czułam się jak prawdziwy wirtuoz cukiernictwa, który zaraz stworzy dzieło sztuki.

Teściowa ze mnie kpiła

Tydzień przed świętami Krystyna wpadła do nas na popołudniową herbatę. Jak zawsze przyniosła ze sobą słoiczki z domowymi przetworami i radami, o które nikt nie prosił, ale które wszyscy z uśmiechem przyjmowali. Usiadła przy wyspie kuchennej, poprawiając nienagannie ułożone włosy, i przeniosła wzrok na leżące na blacie paczki z zamówionymi przeze mnie składnikami.

– Co to za zielona maź, kochanie? – zapytała, wskazując wypielęgnowanym palcem na słoik z pastą pistacjową, który z dumą wyeksponowałam.

– To pasta z prażonych pistacji, mamo – odpowiedziałam z entuzjazmem. – Będę piekła babkę wielkanocną. Znalazłam w internecie niesamowity przepis, taki nowoczesny. Będzie z białą czekoladą i pistacjami.

– Z internetu? – Krystyna uniosła brwi tak wysoko, że niemal dotknęły linii włosów. – Babka wielkanocna z internetu? I to zielona?

Poczułam, jak entuzjazm powoli ze mnie uchodzi. Spojrzałam na Tomka, szukając u niego wsparcia, ale on właśnie udawał, że bardzo interesuje go ekran jego telefonu.

– Tak, to teraz bardzo modne – próbowałam bronić swojego pomysłu. – Tradycyjne wypieki są wspaniałe, ale pomyślałam, że w nowym domu wprowadzimy coś naszego, jakąś nową tradycję.

– Tradycja, moja droga, nie bierze się z mody w internecie – powiedziała chłodno teściowa, krzyżując ramiona. – Prawdziwa babka wielkanocna musi być drożdżowa. Puszysta, żółciutka od wiejskich żółtek, pachnąca prawdziwą wanilią i smażoną skórką pomarańczową. Wymaga cierpliwości i ciepłych dłoni do wyrabiania ciasta. To, co masz w tym słoiku, to jakieś dziwactwo. Kto to widział jeść na święta zielone ciasto?

– Mamo, czasy się zmieniają – wtrącił nieśmiało Tomek, nie podnosząc wzroku znad telefonu.

– Smak się nie zmienia, Tomaszu – skwitowała krótko Krystyna. – No dobrze, róbcie, jak uważacie. W końcu to wasz dom.

Jej słowa zawisły w powietrzu, ciężkie i gęste. Wiedziałam, co oznaczało to „róbcie, jak uważacie”. Oznaczało, że moje ciasto zostało skreślone, zanim w ogóle zdążyłam wsypać mąkę do miski.

Szukałam smaku z dzieciństwa

Tego wieczoru, kiedy Tomek już spał wyczerpany pracą, siedziałam w ciemnej kuchni i wpatrywałam się w słoik z pistacjami. Dlaczego tak bardzo uparłam się przy tym przepisie? Odpowiedź wcale nie kryła się w chęci zaimponowania modnym wypiekiem. Prawda była znacznie głębsza i smutniejsza.

Moja własna babcia, z którą byłam niesamowicie zżyta, odeszła wiele lat temu. Jej wypieki były magią. Pamiętałam zapach jej kuchni, ciepło pieca kaflowego i smak ciast, które rozpływały się w ustach. Zawsze powtarzała, że kiedyś przekaże mi swój pożółkły zeszyt z przepisami. Niestety, podczas wielkiej przeprowadzki po jej śmierci, karton z rodzinnymi pamiątkami po prostu zaginął. Zgubiliśmy kawałek naszej historii.

Od tamtej pory wielokrotnie próbowałam odtworzyć smak babcinej babki cytrynowej z lukrem, ale za każdym razem ponosiłam porażkę. Ciasto wychodziło za suche, zbyt zbite albo bez wyrazu. Z każdym zakalcem czułam, że tracę więź z przeszłością. Wybór nowoczesnego przepisu z internetu był moją tarczą obronną. Skoro nie potrafiłam upiec tradycyjnej babki, która smakowałaby jak wspomnienie, postanowiłam upiec coś zupełnie innego. Coś, czego nikt nie mógłby porównać z wypiekami mojej babci, a tym samym nie mógłby ocenić moich braków. Pistacjowa babka miała być nowym początkiem, ucieczką od bolesnego poczucia, że zawiodłam jako strażniczka rodzinnych smaków.

W kuchni zrobiło się naprawdę gorąco

Wielki Piątek nadszedł szybciej, niż się spodziewałam. Od rana krzątałam się po kuchni. Mój plan był napięty jak harmonogram wycieczki objazdowej. O godzinie dziesiątej miałam zacząć przygotowywać ciasto. Rozłożyłam wszystkie składniki na wyspie kuchennej, ubrałam ładny fartuch i włączyłam cicho spokojną muzykę.

Właśnie odmierzałam odpowiednią ilość pasty pistacjowej, gdy usłyszałam dzwonek do drzwi. Tomek poszedł otworzyć. Chwilę później w kuchni stanęła Krystyna. W jednej ręce trzymała ogromną, zabytkową wręcz misę ceramiczną, a w drugiej wielką siatkę z zakupami.

– Dzień dobry, pracusie! – zawołała, stawiając swoje pakunki na wolnym fragmencie blatu. – Pomyślałam, że wam pomogę. Tomasz tyle pracuje, ty pewnie też masz dużo na głowie z tymi nowoczesnymi przepisami. Przyniosłam wiejskie jaja od pani Halinki, prawdziwe masło i drożdże. Upiekę wam porządną, tradycyjną babkę. Przecież nie możecie na święta jeść tylko tego zielonego wynalazku. Tomek zawsze uwielbiał moją babkę drożdżową.

Zamarłam. Moja przestrzeń została naruszona, a mój ambitny plan sprowadzony do poziomu nieistotnego eksperymentu.

– Mamo, naprawdę nie trzeba było – powiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – Poradzę sobie.

– Przecież to żaden problem, kochanie. Mam swój stary, sprawdzony przepis. Ty rób tę swoją pistacjową fantazję, a ja zajmę się klasyką. Będziemy miały dwie – odpowiedziała, mrugając okiem w sposób, który wcale nie wydał mi się przyjazny, a raczej stanowił wyzwanie rzucone na ring.

Czułam się jak na zawodach

I tak zaczęła się najdziwniejsza kulinarna bitwa w moim życiu. Kuchnia, choć przestronna, nagle wydawała się za mała dla nas dwóch. Krystyna z namaszczeniem oddzielała żółtka od białek, kręcąc kogel-mogel starodawną drewnianą pałką (którą również przyniosła ze sobą). Ja z kolei miksowałam masło z czekoladą i zieloną pastą, wpatrując się nerwowo w ekran tabletu, żeby nie pominąć żadnego kroku z internetowego przepisu.

Atmosfera była gęsta od unoszącej się w powietrzu mąki i niewypowiedzianych słów.

– Widzisz, ciasto drożdżowe musi być wyrabiane ręką – pouczała teściowa, uderzając pięścią w rosnącą masę. – Maszyna nigdy nie odda ciepła ludzkiego ciała. Drożdże muszą czuć serce gospodyni.

– Mój przepis wymaga precyzji – odparowałam, nie odrywając wzroku od wirujących łopatek urządzenia. – Inaczej struktura będzie zbyt ciężka.

Kiedy wlewałam swoje zielone, gęste ciasto do nowoczesnej formy, widziałam kątem oka, jak Krystyna kręci głową z dezaprobatą. Jej ciasto, lśniące, żółte i puszyste, spokojnie rosło pod lnianą ściereczką. Czułam ogromną presję. Jeśli moja babka opadnie, zakalceje lub po prostu nie wyjdzie, nigdy nie usłyszę końca tej historii.

Rodzina była zaskoczona

Wielkanocny poranek przywitał nas słońcem wpadającym przez duże okna salonu. Stół wyglądał dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałam. Śnieżnobiały obrus, hiacynty w wazonach i pięknie ułożona zastawa. Tomek, wreszcie wypoczęty i odprężony, nakładał wędliny na półmiski. Rodzina zaczęła się schodzić, a gwar wypełnił mieszkanie.

W końcu nadszedł czas na kawę i deser. Na środku stołu postawiłam dwie patery. Na jednej pyszniła się dumnie tradycyjna, wyrośnięta babka drożdżowa Krystyny, suto oblana gęstym, białym lukrem i posypana kandyzowaną skórką pomarańczową. Pachniała obłędnie masłem i wanilią, dokładnie tak, jak pachniały święta z mojego dzieciństwa, których tak bardzo mi brakowało.

Na drugiej paterze leżało moje dzieło. Nowoczesna babka pistacjowa. Wyglądała niczym rzeźba – miała ostre, geometryczne kształty dzięki silikonowej formie, piękny, jasnozielony kolor, a z wierzchu spływała po niej gładka polewa z białej czekolady, posypana suszonymi płatkami róż i liofilizowanymi malinami.

Goście wpatrywali się w mój wypiek z lekkim niedowierzaniem.

– A cóż to za kosmiczne cudo? – zapytał wujek Tomka, poprawiając okulary.

– To babka pistacjowa – odpowiedziałam, a mój głos zabrzmiał nieco piskliwie z nerwów. – Nowy przepis.

– Wygląda bardzo... interesująco – skomentowała ciotka, po czym od razu sięgnęła po nóż, by ukroić kawałek tradycyjnego ciasta Krystyny. – Ale ja chyba zacznę od klasyki. Krystynko, twoja babka jak zawsze wygląda jak z wystawy w najlepszej cukierni.

Teściowa uśmiechnęła się z wyższością, krojąc swój wypiek. Ja tymczasem drżącymi rękami ukroiłam plaster mojej zielonej babki i podałam Tomkowi. Mąż spojrzał na mnie, potem na talerzyk, uśmiechnął się pokrzepiająco i wziął duży kęs. Przez sekundę przeżuwał w milczeniu. Zamknęłam oczy, spodziewając się najgorszego.

– Boże, jakie to jest dobre – powiedział nagle Tomek, z autentycznym zachwytem w głosie. – Ewa, to jest absolutnie rewelacyjne. Wilgotne, chrupiące, a ta czekolada... Pycha!

Goście, słysząc reakcję Tomka, zaczęli nieśmiało wyciągać talerzyki w moją stronę. Kawałek po kawałku, moja kosmiczna babka znikała z patery. Widziałam, jak twarze rodziny rozjaśniają się w uśmiechach zaskoczenia. To naprawdę było pyszne. Udało mi się.

A jednak posmakowało teściowej

Spojrzałam na teściową. Krystyna siedziała w milczeniu, wpatrując się w pusty już niemal talerz swojego syna. Jej własna babka również cieszyła się powodzeniem, ale to moja nowość skradła w tamtej chwili całe show. Wzięłam głęboki wdech, ukroiłam niewielki kawałek mojego zielonego ciasta, położyłam na eleganckim talerzyku i podeszłam do niej.

– Mamo, spróbujesz? – zapytałam cicho, kładąc przed nią talerzyk. – Wiem, że to nie jest tradycja. Ale może chociaż do kawy?

Krystyna popatrzyła na mnie swoim przenikliwym wzrokiem. Przez chwilę myślałam, że odmówi. Że zasłoni się swoim uporem i powie coś o szacunku do starych przepisów. Zamiast tego powoli ujęła widelczyk. Odkroiła mały kawałek, uważnie przyjrzała się zielonej strukturze ciasta i włożyła go do ust.

Zapadła cisza. Patrzyłam, jak Krystyna przeżuwa. Jej twarz nie zdradzała żadnych emocji. Trwało to w nieskończoność. Nagle odłożyła widelczyk, przetarła usta serwetką i spojrzała mi prosto w oczy.

– Pasta pistacjowa, mówisz? – zapytała cicho.

– Tak. W stu procentach z prażonych orzechów.

– Ciasto jest bardzo wilgotne. I to przełamanie malinami... – Krystyna zawiesiła głos, a potem lekko kiwnęła głową. – Muszę przyznać, że to bardzo sprytne połączenie smaków. To nie jest prawdziwa babka wielkanocna. Babka to drożdże. Ale to jest wspaniałe ciasto deserowe. Naprawdę pyszne, Ewo.

Poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. Nie było w jej słowach kpiny ani fałszu. To był szczery kompromis. Zrozumiałam wtedy, że nie musiałam walczyć z jej tradycją, by stworzyć własną. Jej pochwała była dla mnie ważniejsza niż te wszystkie zachwyty z internetowych komentarzy pod przepisem.

Ewa, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: