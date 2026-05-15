Zawsze śmiałam się z naiwnych kobiet, które wierzyły w wakacyjne romanse rodem z tanich komedii romantycznych. Kiedy jednak poczułam na twarzy hiszpańskie słońce i spojrzałam w najciemniejsze oczy, jakie w życiu widziałam, mój zdrowy rozsądek po prostu wyparował. Byłam przekonana, że spotkałam księcia z bajki, bajecznie bogatego biznesmena, dla którego będę gotowa rzucić całe swoje dotychczasowe życie. Prawda uderzyła we mnie niespodziewanie i bolała bardziej, niż mogłabym przypuszczać. Mój hiszpański sen okazał się misternie utkanym, choć w gruncie rzeczy żałosnym kłamstwem.

Uciekłam przed szarą rzeczywistością

Od miesięcy czułam, że potrzebuję zmiany. Prowadzenie własnej kwiaciarni w deszczowym, pochmurnym klimacie powoli wysysało ze mnie resztki energii. Każdy dzień wyglądał tak samo: wczesne wstawanie, wyjazd na giełdę kwiatową, układanie bukietów, uśmiechanie się do klientów, a wieczorem samotny powrót do pustego mieszkania. Moja starsza siostra, Natalia, która z zawodu jest księgową i twardo stąpa po ziemi, od dawna powtarzała mi, że muszę wreszcie odpocząć.

To ona znalazła dla mnie ten wyjazd. Uroczy, kameralny hotel w samym sercu Malagi. Miałam tam spędzić dziesięć dni, spacerując wąskimi uliczkami, jedząc owoce morza i ładując baterie. Nie szukałam miłości. Naprawdę. Chciałam tylko spokoju, zapachu morskiej bryzy i braku pośpiechu.

Już pierwszego dnia Hiszpania mnie zachwyciła. Feeria barw, egzotyczna roślinność, uśmiechnięci ludzie. Zostawiłam bagaże w pokoju i natychmiast wyszłam na zewnątrz, by chłonąć to wszystko całą sobą. Usiadłam w małej kawiarni z widokiem na port, zamówiłam mrożoną kawę i wyciągnęłam książkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ta chwila zmieni cały mój urlop w emocjonalną kolejkę górską.

Spojrzałam w jego oczy i przepadłam

Czytałam właśnie czwarty rozdział powieści, kiedy na mój stolik padł cień. Podniosłam wzrok i dosłownie zabrakło mi tchu. Stał nade mną mężczyzna o urodzie klasycznego południowca. Miał gęste, ciemne włosy, mocno opaloną skórę i śnieżnobiały uśmiech. Był ubrany w nienagannie skrojoną, lnianą koszulę i eleganckie, skórzane mokasyny. Na jego nadgarstku błyszczał masywny, drogi zegarek.

– Przepraszam, że przeszkadzam – odezwał się po angielsku z uroczym, lekko hiszpańskim akcentem. – Zauważyłem, że czytasz książkę o historii Andaluzji. To rzadkość u turystów. Jestem Alvaro.

Jego głos był głęboki i aksamitny. Zanim zdążyłam pomyśleć o tym, jak bardzo jestem onieśmielona, wskazał na puste krzesło naprzeciwko mnie. Zgodziłam się, by usiadł, a rozmowa potoczyła się niezwykle naturalnie. Opowiedziałam mu o kwiaciarni w Polsce, o zmęczeniu i chęci odcięcia się od problemów. Słuchał z niezwykłą uwagą.

Z kolei on przedstawił się jako lokalny przedsiębiorca. Twierdził, że jego rodzina od pokoleń zajmuje się produkcją oliwy z oliwek, a on sam inwestuje w nieruchomości na wybrzeżu Costa del Sol. Imponował mi na każdym kroku. Kiedy kelner podszedł do naszego stolika, Alvaro złożył kolejne zamówienie w niezwykle płynnym, szybkim hiszpańskim, a z obsługą przywitał się jak ze starymi znajomymi. Byłam oczarowana.

Życie płynęło jak w hiszpańskiej telenoweli

Kolejne dni przypominały najpiękniejszy sen. Alvaro stał się moim osobistym przewodnikiem. Zamiast oblegać zatłoczone plaże, zabierał mnie w ukryte, malownicze zakątki miasta. Pokazał mi urokliwe dziedzińce pełne kwitnących pomarańczy, małe galerie sztuki i punkty widokowe, z których cała Malaga wyglądała jak na dłoni.

Traktował mnie jak księżniczkę. Zawsze otwierał mi drzwi, odsuwał krzesło, kupował drobne upominki w lokalnych sklepikach. Płacił za wszystko gotówką, wyciągając grube pliki banknotów z eleganckiego etui. Gdy zapytałam, dlaczego nie używa karty, uśmiechnął się tylko tajemniczo i stwierdził, że tradycyjny biznes ceni sobie anonimowość.

Wieczorami dzwoniłam do Natalii. Leżąc na hotelowym łóżku, opowiadałam jej o każdym detalu moich spotkań z tajemniczym milionerem.

– Zastanów się, co ty w ogóle opowiadasz – głos mojej siostry brzmiał niezwykle chłodno w słuchawce. – Brzmisz, jakbyś straciła rozum. Bogaty Hiszpan, który akurat ciebie wypatrzył w kawiarni i nie odstępuje cię na krok? Bądź ostrożna. Tacy ludzie zawsze mają drugą twarz.

– Jesteś po prostu zazdrosna i wszędzie węszysz podstęp – odpowiadałam z wyrzutem. – On jest wspaniały. Troskliwy, kulturalny. Mówię ci, on patrzy na mnie w taki sposób, że miękną mi kolana.

Nie słuchałam ostrzeżeń. Chciałam wierzyć w tę bajkę, bo była nieskończenie lepsza od mojej codzienności w kwiaciarni.

Coś zaczęło mnie niepokoić

Szóstego dnia mojego urlopu wybraliśmy się na długi spacer promenadą. Świeciło słońce, woda miała lazurowy odcień, a ja czułam się najszczęśliwszą kobietą na ziemi. W pewnym momencie mijała nas grupa polskich turystów. Głośno komentowali jakiś budynek, śmiejąc się i żartując w naszym języku. Zauważyłam, że twarz Alvaro stężała. Jego wzrok mimowolnie podążył za nimi, a kąciki ust drgnęły, jakby doskonale zrozumiał rzucony przez nich żart.

– Znasz kogoś z Polski? – zapytałam ostrożnie, przyglądając mu się z boku.

– Słucham? – Odwrócił się do mnie, a jego twarz znów była maską spokoju i uroku. – Nie, skądże. Wasz język brzmi bardzo interesująco, ale jest dla mnie niezwykle trudny. Dlaczego pytasz, moja piękna?

Zbyłam to milczeniem. Tłumaczyłam sobie, że po prostu wydało mi się to dziwne, że zareagował akurat na ich głosy. Byłam zbyt zakochana, żeby analizować takie drobnostki. Tego samego dnia poprosił mnie, byśmy nazajutrz spotkali się nieco później, pod wieczór. Wyjaśnił, że ma ważne spotkanie z kontrahentami w sprawie zakupu nowych apartamentów pod wynajem. Zgodziłam się, ciesząc się, że będę miała czas na samotne zakupy i zakup pamiątek dla rodziny.

Wolałabym tego nigdy nie usłyszeć

Następnego popołudnia spacerowałam po centrum miasta, wchodząc do małych sklepików z ceramiką. Kupiłam piękne, ręcznie malowane talerze i postanowiłam skrócić sobie drogę do hotelu przez wąską, rzadziej uczęszczaną uliczkę na tyłach jednej z większych restauracji.

Gdy mijałam boczne wejście do lokalu, obok rzędu dużych pojemników z odpadami, usłyszałam znajomy głos. Zamarłam. To był Alvaro. Stał tyłem do mnie, ubrany w zwykłą, pogniecioną koszulkę i krótkie spodenki, paląc papierosa i trzymając telefon przy uchu. Zrobiłam krok do przodu, gotowa zawołać go po imieniu, ale słowa uwięzły mi w gardle.

On nie mówił po angielsku. Nie mówił też po hiszpańsku. Mówił po polsku. Głośno, wyraźnie i bez cienia obcego akcentu.

– No mówię ci, stary, wcisnąłem jej ten sam kit o jachtach i oliwie – jego śmiech odbił się echem od ceglanego muru. – Siedzi jak na szpilkach. Taka naiwna dziewczyna z Polski. Wszystko łyka. Koszty minimalne, płacę tylko za kawę i jakieś drobne przekąski, a traktuje mnie jak boga.

Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod stóp. Moje serce zaczęło łomotać w klatce piersiowej tak mocno, że aż sprawiało mi to fizyczny ból.

– A co tam u was? – kontynuował beztrosko. – Oddałeś tego mojego passata do mechanika? Zrób to szybciej, bo jak wrócę do Konina w przyszłym miesiącu, muszę od razu dojeżdżać na magazyn. Szef mnie zwolni, jak znowu spóźnię się na poranną zmianę.

Zakryłam usta dłonią. Mój mózg nie potrafił przetworzyć tych informacji. Mój hiszpański książę, biznesmen z Malagi, inwestor w luksusowe nieruchomości... był magazynierem z Konina, który martwił się o naprawę starego samochodu. Cały jego urok, akcent, te idealnie skrojone koszule – to wszystko było perfekcyjnie przygotowaną maskaradą. Był oszustem, który przyjeżdżał tanimi liniami do Hiszpanii, wyuczył się kilku hiszpańskich zwrotów i robił sobie bezczelną rozrywkę kosztem turystek.

Nie puściłam mu tego płazem

Zamiast uciec z płaczem do hotelu, poczułam nagły, lodowaty gniew. Złość dodała mi sił. Podeszłam bliżej, aż moje buty głośno zastukały o bruk. Odwrócił się gwałtownie. Na mój widok jego opalona twarz zrobiła się niemal szara. Zamarł z telefonem przy uchu.

– Jak tam twój passat, Alvaro? – zapytałam po polsku, akcentując jego wymyślone imię z największą ironią, na jaką było mnie stać.

Przez kilka sekund panowała absolutna, dzwoniąca w uszach cisza. Rozłączył się pospiesznie i schował telefon do kieszeni. Jego postawa nagle się zmieniła. Zniknęła południowa pewność siebie, zniknął czarujący uśmiech. Zgarbił się, a jego oczy uciekały na boki.

– Pola, to nie tak... – wydukał, a po jego aksamitnym akcencie nie było już śladu. Brzmiał teraz bardzo pospolicie.

– Nie tak? – Przerwałam mu, zbliżając się na odległość kroku. – Zatem jak? Zakładam, że nie tak masz na imię, prawda? Zabawne to było? Udawanie kogoś, kim nie jesteś, żeby podbudować swoje żałosne ego?

– Słuchaj, nikogo nie krzywdziłem! – próbował się bronić, unosząc ręce. Jego głos stał się wyższy, lekko piskliwy. – Przyjeżdżam tu co roku na trzy miesiące. To taka moja ucieczka, rozumiesz? Nudne życie w Polsce, ciężka praca, żadnych perspektyw... Tutaj mogę być kimś innym. Dziewczyny lubią bajki o milionerach, same chcą w to wierzyć. Dałem ci wspaniałe chwile, powinnaś mi dziękować!

Byłam tak zszokowana jego tupetem, że o mało nie roześmiałam mu się w twarz.

– Dziękować ci? Za kłamstwa? Za to, że traktowałeś mnie jak darmową rozrywkę, opowiadając o tym swoim kolegom? – Pokręciłam głową z obrzydzeniem. – Jesteś najzwyklejszym tchórzem. Prawdziwy mężczyzna nie musi udawać nikogo innego, żeby zaimponować kobiecie.

Odwróciłam się na pięcie, nie czekając na jego odpowiedź. Z tyłu dobiegały mnie jeszcze jego nawoływania, jakieś słowa o tym, żebym nie brała tego do siebie, ale nie miałam zamiaru słuchać niczego więcej. Z każdym krokiem czułam, jak zrzucam z siebie ogromny ciężar ułudy.

Te wakacje zapamiętam na zawsze

Resztę urlopu spędziłam dokładnie tak, jak powinnam była zrobić to od samego początku. Zatelefonowałam do Natalii i opowiedziałam jej o wszystkim. Oczywiście nie odmówiła sobie satysfakcji ze słów: „A nie mówiłam?”, ale potem okazała mi ogromne wsparcie.

Chodziłam sama na plażę, czytałam książki, podziwiałam zabytki. Uświadomiłam sobie, że piękno tego miejsca nie polegało na obecności wyimaginowanego milionera. Malaga była piękna sama w sobie. Zrozumiałam, że desperacko chciałam odciąć się od mojego zwykłego życia, dlatego tak łatwo pozwoliłam się oszukać. Moja kwiaciarnia, choć wymagała dużo pracy, była czymś prawdziwym. Była powodem do dumy, moim własnym osiągnięciem, a nie tanim kłamstwem wymyślonym na potrzeby chwili.

Gdy wracałam do Polski, nie czułam smutku. Oszust z Konina dał mi cenną lekcję. Pokazał mi, jak łatwo dać się zwieść pozorom i jak bardzo brakuje mi docenienia własnej codzienności. Już nigdy więcej nie spojrzę z ufnością na żadnego „księcia z bajki”, który obiecuje mi złote góry. Prawdziwe życie może i jest czasem szare, ale przynajmniej jest autentyczne. A ja wolę być uczciwą florystką z Polski, niż budować swoje poczucie własnej wartości na żałosnych oszustwach pod hiszpańskim słońcem.

Pola, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: