Strych u rodziców męża zawsze wydawał mi się miejscem z innej epoki – pełnym cieni, zakurzonych przedmiotów i tej dziwnej ciszy, która czyniła powietrze ciężkim. Teściowa zasugerowała, że mogłabym coś tam uporządkować, ale wiedziałam, że tak naprawdę chodziło o pozbycie się balastu wspomnień, na który sama nie miała odwagi spojrzeć. „Stare graty, nic wartego uwagi” – powiedziała z uśmiechem, choć w jej głosie pobrzmiewało coś więcej.

Reklama

Znalazłam się pośród kartonów wypełnionych książkami, porcelaną i pudełkami po butach, aż moją uwagę przykuł zegar stojący w kącie. Był wysoki, z rzeźbionymi zdobieniami, które wyglądały, jakby kryły jakąś opowieść. Próbując go przesunąć, usłyszałam cichy trzask – coś przesunęło się wewnątrz. Pochyliłam się, otwierając dolną szufladę.

Leżało tam zdjęcie, stare i wyblakłe, przedstawiające Roberta, gdy miał może cztery lata. Był tam z dwiema osobami, których nie rozpoznawałam. Przyglądając się twarzom, poczułam dziwny niepokój. Kim byli i dlaczego to zdjęcie było schowane?

Znalazłam coś dziwnego

– Robert, możesz mi to wyjaśnić? – Zaczęłam ostro, trzymając w dłoniach zdjęcie. Siedział w salonie z laptopem, wydając się pochłonięty pracą. Gdy na niego spojrzałam, coś w jego spojrzeniu drgnęło – to krótkie, nieuchwytne napięcie, które szybko zamaskował.

– Co to? – zapytał obojętnie, nawet nie podnosząc wzroku.

– Zdjęcie. Znalazłam je na strychu u twojej mamy. Jesteś na nim jako dziecko z dwiema osobami, których nie znam. Wyglądają na ważnych, a ty nigdy o nich nie wspominałeś.

Robert zmrużył oczy, wziął od mnie zdjęcie i przyjrzał się mu, jakby widział je po raz pierwszy.

– Nie wiem, kto to. Może jakieś ciotki czy wujkowie, wiesz, jak to jest z rodziną.

– Nie, nie wiem – odpowiedziałam chłodno. – Kim są ci ludzie, Robert? To nie wygląda jak zdjęcie z rodzinnego pikniku.

Odłożył zdjęcie na stolik i wzruszył ramionami.

– Serio, Marta. Nie pamiętam. Pewnie mama coś o tym wie, jeśli to znalazłaś u niej.

Jego słowa brzmiały aż nazbyt spokojnie, ale unikał kontaktu wzrokowego. To było do niego niepodobne. W myślach powtarzałam słowa Heleny: „Stare graty, nic wartego uwagi”. Dlaczego miałabym jej wierzyć, skoro teraz to wszystko wydawało się tak bardzo skryte?

Czułam, że coś tu nie gra. Ale jeśli Robert milczał, musiałam pójść po odpowiedzi do osoby, która wszystko zaczęła – jego matki.

Teściowa coś ukrywała

Teściowa siedziała w kuchni, pijąc herbatę. W jej ruchach było coś mechanicznego – jakby unikała spojrzeń, nawet gdy weszłam do środka. Czekała, aż zacznę rozmowę.

– Znalazłam to na strychu – powiedziałam, kładąc zdjęcie na stole.

Spojrzała na nie tylko przez chwilę, zanim podniosła na mnie wzrok. Jej twarz pozostała nieruchoma, ale w oczach pojawił się błysk niepokoju.

– Skąd to masz? – zapytała cicho, jakby nagle zdarło się coś, co miało pozostać nienaruszone.

– Leżało w zegarze. Kim są ci ludzie z Robertem?

– Marta, naprawdę nie powinnaś... – zaczęła, ale urwała, próbując znaleźć odpowiednie słowa.

– Helena, proszę cię. Nic mi nie mówisz, Robert udaje, że nie wie, o co chodzi. A ja nie jestem głupia. To wygląda na coś ważnego, co próbujesz ukryć.

Teściowa westchnęła ciężko, jakby moja dociekliwość była kolejnym ciężarem, którego nie chciała dźwigać.

– To tylko jakieś dawne zdjęcie – powiedziała wymijająco. – Ludzie, których już dawno nie ma w naszym życiu.

– Kim byli? – naciskałam.

– Niektórzy ludzie po prostu odchodzą. I czasami tak jest lepiej. Nie drąż tego.

– Nie mogę tego tak zostawić! – Zrobiłam krok w jej stronę. – To dotyczy Roberta, a ja chcę znać prawdę.

Teściowa spojrzała na mnie chłodnym, ale zmęczonym wzrokiem.

– Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, musisz przygotować się na to, że prawda nie jest taka, jaką chciałabyś usłyszeć.

Nie odpuściłam, ale czułam, że tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że skrywa coś większego. Coś, co zamierzałam odkryć, choćbym miała rozkopać każdą szufladę w jej domu.

Ukrywali to od lat

Teściowa była ostrożna, ale ja byłam uparta. Jej słowa o „ludziach, których już dawno nie ma w naszym życiu”, tylko podsyciły moją ciekawość. Zaczęłam sama szukać odpowiedzi w miejscach, w których sama ich szukałabym na jej miejscu – w starych dokumentach, albumach, schowkach na strychu, które wydawały się zapomniane.

Jednym z takich miejsc była drewniana szkatułka, stojąca na regale w salonie. Teściowa zawsze traktowała ją jak coś świętego. Gdy tylko wyszła na zakupy, otworzyłam ją, czując jednocześnie wyrzuty sumienia. W środku znalazłam stare listy, kilka rachunków i dokumentów. Jeden z nich przykuł moją uwagę – akt adopcji.

Imię w dokumencie brzmiało znajomo – Robert. Zaczęłam szybko przebiegać wzrokiem kolejne linijki. Data adopcji zgadzała się z czasem, w którym, według Heleny, Robert pojawił się w jej życiu. Pod dokumentem widniały podpisy: Andrzej i Irena. Moje serce przyspieszyło.

Słysząc, że drzwi do domu się otwierają, schowałam dokumenty z powrotem do szkatułki, ale moje ręce drżały. Helena wróciła, niosąc torby z zakupami. Spojrzała na mnie podejrzliwie.

– Marta, co robisz? – zapytała z lodowatą ostrożnością.

– Próbuję zrozumieć – odparłam, trzymając swoje emocje na wodzy. – Znalazłam akt adopcji. Dlaczego nigdy nam o tym nie powiedziałaś? Robert wie?

Helena wpatrywała się we mnie, a potem spuściła wzrok.

– Nie powinnam była nic mówić. To była moja decyzja, Marta. Chciałam chronić Roberta.

– Chronić go? – powtórzyłam z goryczą. – Przed czym? Przed prawdą o jego pochodzeniu?

– Nie zrozumiesz. Był chory, kiedy go przyjęliśmy. Potrzebował rodziny. Andrzej i Irena... – przerwała, nie dokańczając zdania.

– Kim są Andrzej i Irena? – naciskałam.

Helena spojrzała na mnie z mieszanką smutku i rezygnacji.

– To biologiczni rodzice Roberta.

Moje podejrzenia stały się faktem, ale czułam, że to jeszcze nie koniec. Było w Helenie coś, co sugerowało, że ta historia sięga głębiej, niż chciała przyznać.

Poznałam ciężar jej tajemnicy

Teściowa zaczęła mówić, ale każde słowo wydawało się ważyć tonę. Nie patrzyła na mnie, jakby miała nadzieję, że jeśli nie zobaczy mojej twarzy, łatwiej będzie jej przebrnąć przez tę opowieść.

– Andrzej i Irena byli młodym małżeństwem, kiedy urodził się Robert – zaczęła, stukając paznokciami o blat stołu. – To był trudny czas, nie mieli pieniędzy, a Irena miała problemy zdrowotne. Kiedy Robert zachorował, stanęli pod ścianą. Nie mogli zapewnić mu leczenia.

– Więc oddali go – powiedziałam bardziej do siebie niż do niej.

– To nie było takie proste – odparła szybko. – Próbowali, naprawdę próbowali, ale życie ich przerosło. Andrzej był dumnym człowiekiem, a Irena… ona wiedziała, że nie ma sił, żeby dalej walczyć.

– A ty? – zapytałam. – Jak w ogóle się na nich natknęłaś?

Helena po raz pierwszy podniosła wzrok.

– Twój teść znał ich przelotnie. Kiedyś wspomniał mi o tej rodzinie w potrzebie. Gdy dowiedziałam się, że szukają kogoś, kto przyjmie ich syna, nie wahałam się.

Cisza, która zapadła, była nieznośna.

– Dlaczego nigdy o tym nie powiedziałaś Robertowi? – spytałam w końcu.

– Bo chciałam, żeby czuł się nasz – powiedziała z wyraźnym bólem. – Kochaliśmy go, Marta. Myślałam, że to wystarczy.

Chciałam zapytać, czy nie widzi, jak bardzo się myliła, ale wstrzymałam się. Byłam zbyt oszołomiona tym, co usłyszałam.

– I co teraz? – zapytałam, próbując zebrać myśli.

– Teraz to zależy od ciebie – powiedziała cicho. – Ale uważaj, Marta. Prawda ma swoją cenę.

To była jej ostatnia uwaga, zanim wstała i wyszła z pokoju, zostawiając mnie samą z ciężarem decyzji, którego nie chciałam. Wiedziałam jednak jedno – musiałam odnaleźć Andrzeja i Irenę. Tylko oni mogli dokończyć tę historię.

Nie mogłam mu powiedzieć

Siedziałam w samochodzie na parkingu przed domem teściowej, z zaciśniętymi rękami na kierownicy. W głowie pulsowały myśli – słowa Heleny, to zdjęcie, akt adopcji. Wszystko układało się w historię, której częścią nigdy nie chciałam być. Próbowałam sobie wmówić, że to tylko przeszłość, że nie muszę wyciągać jej na światło dzienne.

Robert zasługiwał na spokój, jaki miał teraz. Na życie, które zbudowaliśmy razem, wolne od cieni, które kryły się w tych zakurzonych pudełkach na strychu. Ale czy ukrywanie prawdy nie było zdradą? Czy mogłam spojrzeć mu w oczy i udawać, że nic się nie zmieniło, gdy ja znałam sekrety, które mogły wszystko zburzyć?

Gdy weszłam do domu, Robert stał w kuchni, robiąc herbatę. Na mój widok uśmiechnął się.

– Długo cię nie było. Wszystko w porządku?

– Tak, po prostu… porządki na strychu trochę mnie zajęły – odparłam, unikając jego wzroku.

– Mama cię w coś wrobiła? – Zaśmiał się, podając mi kubek herbaty.

Patrzyłam na niego, próbując zgadnąć, jak by zareagował, gdybym wszystko mu powiedziała. Wyobrażałam go sobie zdruzgotanego, wściekłego, a może – co najgorsze – rozczarowanego mną za to, że podjęłam tę decyzję.

– Nic takiego – odpowiedziałam w końcu. – Trochę kurzu, trochę wspomnień.

Zaczęliśmy rozmawiać o codziennych sprawach, jakby nic się nie stało. Ale we mnie coś pękło. Te sekrety miały zostać moim brzemieniem, nie jego. Robert miał prawo do swojego życia takim, jakie znał.

W nocy, leżąc obok niego, wsłuchiwałam się w jego równy oddech. Czułam jego ciepło, bliskość. Postanowiłam, że nie mogę tego zniszczyć. Nie będę szukać Andrzeja i Ireny. Ta historia umrze tam, gdzie zaczęła – na strychu.

Nie oznaczało to, że było mi łatwo. Każdego dnia przypominałam sobie, dlaczego wybrałam milczenie. Czasem zastanawiałam się, czy Helena miała rację, mówiąc, że prawda ma swoją cenę. Miałam nadzieję, że nigdy nie przyjdzie mi za nią zapłacić.

Marta, 30 lat

Reklama

Czytaj także:

„Po śmierci ojca poznałam jego tajemnicę. Czekałam, aż przyrodnie rodzeństwo zapuka do moich drzwi i upomni się o kasę”

„W piwnicy znalazłam tajną skrytkę męża. Wtedy do mnie dotarło, dlaczego zawsze był takim centusiem”

„Przez rok opłakiwałam męża, ale gdy poznałam jego tajemnicę, miałam ochotę splunąć na pomnik. Nie zasłużył na więcej”