Od dziesięciu lat moje życie przypominało czarno-biały film. Po odejściu mojego męża, Tadeusza, zamknęłam się w swoim małym, bezpiecznym świecie. Dni zlewały się w jeden ciąg rutynowych czynności: sprzątanie, zakupy, opieka nad roślinami doniczkowymi i sporadyczne wizyty moich dorosłych dzieci, które zawsze zdawały się spieszyć z powrotem do swoich spraw. Wiosna, która kiedyś budziła we mnie tyle radości, stała się tylko kolejną porą roku. Aż do tamtego wtorkowego poranka, tuż przed Wielkanocą.

Tak zaczęła się nasza rozmowa

Wybrałam się do pobliskiego sklepu, by kupić kilka świeżych warzyw. Powietrze pachniało już cieplejszym wiatrem i wilgotną ziemią. Przechadzając się między alejkami, zatrzymałam się przy stoisku z wypiekami. Na ladzie piętrzyły się wielkanocne baby, lukrowane mazurki i baranki. Zawsze piekłam wszystko sama, ale tamtego dnia poczułam dziwne zmęczenie na samą myśl o staniu przy kuchennym blacie.

– Pięknie wyglądają, prawda? Ale założę się, że w smaku to sam spulchniacz i sztuczny aromat.

Odwróciłam głowę. Obok mnie stał wysoki, siwiejący mężczyzna w eleganckim, beżowym płaszczu. Uśmiechał się ciepło, a w jego oczach tańczyły wesołe ogniki. Zaskoczona, że ktoś obcy w ogóle się do mnie odzywa, odpowiedziałam szybciej, niż zdążyłam pomyśleć.

– Zdecydowanie. Domowa baba drożdżowa musi wyrastać w cieple, potrzebuje czasu i serca. Te tutaj pewnie zrobiono w godzinę na taśmie produkcyjnej.

Mężczyzna zaśmiał się cicho.

– Zgadzam się w stu procentach. Nazywam się Jerzy. I przyznam pani szczerze, że oddałbym wiele za kawałek prawdziwego, domowego ciasta z rodzynkami i skórką pomarańczową.

– Krystyna – odpowiedziałam, czując, jak na moje policzki wypływa dawno zapomniany rumieniec. – A z tym ciastem to wcale nie jest taka trudna sprawa, jeśli ma się dobry przepis.

Tak zaczęła się nasza rozmowa. Jerzy okazał się emerytowanym inżynierem, który po latach pracy za granicą wrócił do rodzinnego miasta. Rozmawialiśmy o wypiekach, o wiośnie, o zmianach, jakie zaszły w naszej okolicy. Kiedy się żegnaliśmy, zapytał, czy moglibyśmy spotkać się następnego dnia, by kontynuować naszą dyskusję o wyższości domowych ciast. Zgodziłam się, czując w sercu coś, co przypominało delikatny dreszcz ekscytacji.

Stał się kimś bardzo ważnym

Nasze spotkania stały się regularne. Spacerowaliśmy po parku, siadaliśmy na ławkach i rozmawialiśmy godzinami. Jerzy był szarmancki, dowcipny i niesamowicie uważny. Pamiętał każdy drobiazg z moich opowieści. Z każdym dniem czułam się coraz lżejsza, jakby z moich ramion zdjęto niewidzialny ciężar, który nosiłam przez ostatnią dekadę. Zaledwie tydzień przed świętami odważyłam się zaprosić go do siebie. Zaproponowałam, że razem przygotujemy wielkanocne ciasto. Zgodził się z entuzjazmem. Kiedy przyszedł, przyniósł ze sobą bukiet żółtych żonkili, które natychmiast rozjaśniły moją kuchnię.

– Gotowy na lekcję prawdziwego pieczenia? – zapytałam, zawiązując fartuch.

– Zawsze zwarty i gotowy, pani profesor – odpowiedział z uśmiechem, myjąc ręce.

Praca szła nam znakomicie. Jerzy okazał się bardzo precyzyjny – jak na inżyniera przystało – i idealnie odmierzał składniki. Śmialiśmy się, gdy mąka przypadkowo osiadła na jego nosie. Kiedy wyrabialiśmy ciasto, nasze dłonie kilka razy się spotkały. To był tylko ulotny dotyk, ale sprawił, że moje serce zabiło szybciej. Zrozumiałam wtedy, że Jerzy nie jest już dla mnie tylko przypadkowym znajomym z targu. Stał się kimś bardzo ważnym.

Chmury nad świątecznym stołem

Moje szczęście nie umknęło uwadze moich dzieci. Córka, Ania, zauważyła zmianę w moim zachowaniu podczas jednej ze swoich szybkich wizyt.

– Mamo, kwitniesz. Kupiłaś nowy krem? – zapytała, przypatrując mi się uważnie.

– Nie, kochanie. Po prostu... dużo spaceruję. I poznałam kogoś – powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie.

Ania znieruchomiała.

– Poznałaś kogoś? Mamo, przecież ty... To znaczy, to wspaniale, ale czy to nie jest trochę za szybko? Przecież tata...

– Aniu, minęło dziesięć lat. Zawsze będę kochać twojego ojca, ale mam prawo jeszcze trochę pożyć.

Syn, Tomek, zareagował jeszcze bardziej chłodno, gdy dowiedział się, że zaprosiłam Jerzego na nasze wielkanocne śniadanie. Twierdził, że to rodzinne święto i obecność kogoś obcego będzie krępująca. Było mi przykro, ale postawiłam na swoim. Po raz pierwszy od dawna zawalczyłam o własne szczęście.

Wpuściłaś do mojego życia wiosnę

Nadeszła Wielkanoc. Stół był pięknie nakryty, a w centrum pyszniła się nasza wspólna, idealnie wyrośnięta babka z rodzynkami. Jerzy przyszedł punktualnie. Był elegancko ubrany i przyniósł drobne upominki dla Ani i Tomka. Początkowo atmosfera była nieco napięta. Moje dzieci odpowiadały półsłówkami, badawczo obserwując mojego gościa. Jerzy jednak nie zrażał się. Swoim naturalnym ciepłem, taktem i interesującymi opowieściami z podróży powoli kruszył lody. Opowiedział anegdotę o tym, jak budował most w Hiszpanii i musiał dogadywać się z lokalnymi robotnikami, używając wyłącznie gestów. Tomek zaczął się śmiać, a Ania włączyła się do rozmowy, pytając o szczegóły. Kiedy przeszliśmy do deseru i podałam nasze ciasto, Jerzy wstał ze swojego krzesła. Spojrzał na mnie, a potem na moje dzieci.

– Chciałbym coś powiedzieć – zaczął, a jego głos, choć spokojny, delikatnie drżał. – Ostatnie tygodnie były dla mnie najpiękniejszym czasem od bardzo dawna. Krystyno, wpuściłaś do mojego życia wiosnę.

Wyciągnął z kieszeni marynarki małe, welurowe pudełeczko. Moje serce na moment stanęło.

– Wiem, że to może wydawać się szybkie. Wiem, że mamy już swoje lata. Ale właśnie dlatego nie chcę tracić ani jednego dnia więcej. Krystyno, czy zgodzisz się zostać moją żoną i piec ze mną ciasta już w każde święta?

Spojrzałam na niego przez łzy, które nagle napłynęły mi do oczu. Potem przeniosłam wzrok na dzieci. Ania miała dłonie przyciśnięte do ust i uśmiechała się szeroko. Tomek pokiwał lekko głową, akceptując to, co się działo.

– Tak – wyszeptałam, wstając z krzesła. – Oczywiście, że tak.

Jerzy założył mi na palec delikatny, złoty pierścionek. W tamtym momencie wiedziałam, że zima w moim życiu ostatecznie dobiegła końca. Czekała mnie najpiękniejsza wiosna, jakiej mogłam sobie życzyć.

Krystyna, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

