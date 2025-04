„Na imprezie firmowej chciałem studiować ciało koleżanki z pracy. Ostygłem, gdy zdradziła mi swój sekret”

„– Daj mi powiedzieć. Wiem, że może to brzmi banalnie, ale czuję, że powinniśmy spróbować czegoś więcej. Co ty na to? – nachyliłem się, gotowy ją pocałować. Zrobiła krok do tyłu. Jej twarz nagle stała się biała jak papier. – Nie! – wykrzyknęła. – Nie możesz tego zrobić!”.