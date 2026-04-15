Myślałam, że łączą nas lata prawdziwej przyjaźni, w której pewne rzeczy rozumie się bez słów. Kiedy z mężem zaproponowaliśmy, że zorganizujemy tegoroczną majówkę u nas, miałam w głowie radosny czas spędzony w gronie najbliższych na naszym nowym tarasie. Nie przypuszczałam, że góra jedzenia za kilkaset złotych stanie się punktem zapalnym, który zniszczy naszą paczkę na zawsze, a z wieloletnich przyjaciół zrobi zupełnie obcych, wrogo nastawionych do siebie ludzi.

To miała być radosna majówka

Z Justyną, Kamilem, Sylwią i Piotrem znaliśmy się od czasów studiów. Byliśmy zgraną paczką, która przeszła razem przez obrony prac magisterskich, pierwsze stresujące rozmowy o pracę, a potem śluby i przeprowadzki. Kiedyś potrafiliśmy zrzucić się po pięć złotych na najtańszą pizzę i dzielić ją sprawiedliwie w ciasnym pokoju w akademiku. Wydawało mi się, że mimo upływu lat i zmiany statusu materialnego, nasze relacje opierają się na tych samych fundamentach: równości, szczerości i wzajemnym szacunku.

W kwietniu ubiegłego roku wraz z moim mężem, Tomkiem, skończyliśmy budowę wymarzonego tarasu za domem. Kosztowało nas to mnóstwo oszczędności i wyrzeczeń. Sami kładliśmy deski, sami szlifowaliśmy barierki. Byliśmy z niego niesamowicie dumni. Nic dziwnego, że kiedy na naszej wspólnej grupie w komunikatorze padło hasło dotyczące zbliżającej się wielkimi krokami majówki, od razu zaproponowałam nasze podwórko.

– Zrobimy grilla u nas! – napisałam z entuzjazmem. – Mamy wreszcie gdzie usiąść, kupiliśmy nowy sprzęt, pogoda ma być piękna.

Wszyscy zareagowali z ogromną radością. Ustaliliśmy datę na drugiego maja. Wiedziałam, że zazwyczaj przed takimi spotkaniami panuje chaos organizacyjny. Ktoś kupuje chleb, ktoś inny zapomina musztardy, a mięso często jest kupowane w pośpiechu na stacji benzynowej. Chciałam tego uniknąć.

– Słuchajcie, żebyśmy nie musieli się martwić i dzielić zakupami, my z Tomkiem pojedziemy do sklepu i kupimy absolutnie wszystko – zaproponowałam. – Wy po prostu przyjedźcie i bawcie się dobrze.

Nikt nie oponował. Wtedy wydawało mi się to logiczne i wygodne. W mojej głowie, opartej na naszych dawnych studenckich zwyczajach, było absolutnie oczywiste, że później po prostu podzielimy paragon na trzy pary. Nigdy wcześniej nie musieliśmy o tym głośno rozmawiać, to było niepisane prawo naszej grupy. Jak bardzo się myliłam, miało się okazać już wkrótce.

Zakupy pochłonęły małą fortunę

Dzień przed spotkaniem pojechaliśmy z Tomkiem do dużego marketu, a potem do lokalnego rzeźnika. Chciałam, żeby wszystko było idealne. Nie kupowaliśmy najtańszych produktów. Do wózka lądowały grube kawałki karkówki, świetnej jakości kiełbasy, piersi z kurczaka, które zamierzałam zamarynować w miodzie i ziołach. Do tego mnóstwo świeżych warzyw: papryki, cukinie, pieczarki, a także sery do grillowania, rzemieślnicze pieczywo, wymyślne sosy i zgrzewki soków oraz napojów gazowanych.

Kiedy podjechaliśmy do kasy, kwota na monitorze powoli rosła, aż w końcu zatrzymała się na liczbie, która przyprawiła mnie o lekki zawrót głowy. Ponad sześćset złotych. W tamtym momencie, zwłaszcza po wydatkach związanych z remontem tarasu, była to dla nas naprawdę odczuwalna suma.

– Trochę zaszaleliśmy – powiedział Tomek, pakując siatki do bagażnika. – Ale z drugiej strony, to wychodzi po dwieście złotych na parę. Za taką ucztę w restauracji zapłacilibyśmy trzy razy tyle. Będzie dobrze.

Pokiwałam głową, zgadzając się z nim całkowicie. Resztę wieczoru spędziłam w kuchni, krojąc warzywa, przygotowując szaszłyki i mieszając marynaty. Byłam zmęczona, ale też bardzo szczęśliwa. Wyobrażałam sobie śmiech moich przyjaciół, długie rozmowy i ten wspaniały, beztroski klimat, którego tak bardzo mi brakowało.

Czułam rosnący niepokój

Drugiego maja pogoda była po prostu wymarzona. Słońce przyjemnie grzało, a na naszym tarasie pachniało świeżym drewnem i kwitnącymi bzami. Punktualnie o czternastej rozległ się dzwonek do drzwi.

Pierwsi pojawili się Justyna z Kamilem. Byli w doskonałych nastrojach. Justyna miała na sobie nową, zwiewną sukienkę, o której opowiadała mi już w przedpokoju. Weszli na taras z pustymi rękami. Dosłownie. Nie przynieśli ze sobą niczego, nawet symbolicznej paczki paluszków czy soku. Zignorowałam to, w końcu sama pisałam, że kupimy wszystko.

Pół godziny później dotarli Sylwia z Piotrem. Oni przynieśli ze sobą małą miskę sałatki z makaronem i butelkę domowej lemoniady. Przywitaliśmy się serdecznie, Tomek rozpalił ogień, a ja zaczęłam znosić na stół półmiski pełne przygotowanego jedzenia.

Stół uginał się od pyszności. Zaczęliśmy jeść, rozmawiać, śmiać się ze starych żartów. Justyna z zapałem opowiadała o swoich nowych planach wyjazdowych na zagraniczne wakacje, narzekając jednocześnie, jak bardzo wzrosły ceny w biurach podróży. Kamil wtórował jej, chwaląc się nowym samochodem, który niedawno wzięli w leasing.

Słuchałam ich z uwagą, choć gdzieś z tyłu głowy zaczęła mi świtać niepokojąca myśl. Przypomniała mi się nasza wspólna wycieczka w góry sprzed dwóch lat. Wtedy to my tankowaliśmy nasz samochód i woziliśmy ich przez cały weekend. Justyna ani razu nie zapytała, ile są nam winni za paliwo. Innym razem, podczas wyjścia do kawiarni, stwierdziła, że zapomniała portfela, a potem nigdy nie oddała mi pieniędzy za drogą kawę i deser. Zawsze tłumaczyłam to sobie jej roztargnieniem. Zawsze uważałam, że przyjaźń nie opiera się na drobiazgowych wyliczeniach.

Ale tym razem kwota była inna. I nasze możliwości finansowe również.

Jedno zdanie zburzyło spokój

Po kilku godzinach, kiedy wszyscy byli już najedzeni, a na ruszcie dopiekały się ostatnie kawałki warzyw, Tomek postanowił załatwić sprawy organizacyjne. Zrobił to w bardzo naturalny, luźny sposób, opierając się o balustradę.

– Słuchajcie, wyszła nam z tego niezła uczta – zaczął z uśmiechem. – Zaraz wyślę wam na naszej grupie zdjęcie paragonu i numer mojego konta. Wyszło równo po dwieście złotych na parę, więc chyba całkiem nieźle, jak na takie ilości jedzenia.

Zapadła cisza. Taka nagła, ciężka cisza, w której słychać było tylko syczenie tłuszczu kapiącego na rozgrzany węgiel i szum wiatru w liściach. Spojrzałam na Justynę. Jej twarz zmieniła wyraz z radosnego na skrajnie oburzony. Odłożyła widelec z głośnym brzękiem na porcelanowy talerz.

– Czekaj, chyba żartujesz? – zapytała, mrużąc oczy. – Chcecie od nas pieniędzy?

– No tak – Tomek był wyraźnie zbity z tropu. Spojrzał na mnie, szukając wsparcia. – Przecież zawsze składaliśmy się na tego typu imprezy. Zrobiłem zakupy dla nas wszystkich.

– Ale wy nas zaprosiliście! – Justyna podniosła głos, a jej ton stał się ostry jak brzytwa. – Napisałaś wyraźnie: „Zrobimy grilla u nas, kupimy wszystko, wy się tylko bawcie”. W moim słowniku to oznacza zaproszenie w gości, a nie płatną stołówkę.

Poczułam, jak krew napływa mi do twarzy. Zrobiło mi się gorąco z nerwów.

– Justyna, to prawda, że to napisałam – odezwałam się, starając się opanować drżenie głosu. – Ale napisałam też, że robimy to, żeby nie dzielić się zakupami, żeby było szybciej. Zawsze dzieliliśmy koszty po równo. Przecież to jest normalne.

– Normalne to jest ugoszczenie swoich przyjaciół, kiedy zaprasza się ich do swojego nowego domu – wtrącił się Kamil, krzyżując ramiona na piersi. – Myśleliśmy, że to parapetówka waszego tarasu. Kiedy my zapraszaliśmy was dwa lata temu na moje imieniny, nie wystawiałem wam rachunku za ciasto.

Zalała mnie fala wściekłości

Byłam zszokowana. Porównywał imprezę imieninową z kawą i jednym ciastem domowej roboty do ogromnego grilla, na którym sami zjedli solidne porcje najdroższych mięs i serów.

– Nie wierzę w to, co słyszę – powiedziałam powoli. – Wydaliśmy ponad sześćset złotych. Staliśmy wczoraj pół dnia w kuchni, żeby to wszystko przygotować. Wyłożyliśmy swoje własne pieniądze, żebyśmy wszyscy mieli super majówkę. A wy teraz robicie problem o zrzutkę? Przecież przed chwilą chwaliliście się nowym samochodem i wycieczkami!

– Nie zaglądaj nam do portfela! – wybuchnęła Justyna, wstając od stołu. – To, na co wydajemy nasze pieniądze, to nasza sprawa. Ale widać, że wy macie problem z wężem w kieszeni. Jesteście po prostu wyrachowani. Kupiłaś drogie rzeczy, na które wcale nie mieliśmy ochoty, a teraz zmuszasz nas, żebyśmy za to płacili.

Te słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Wyrachowani? My? Pękła we mnie jakaś tama. Wszystkie niewypowiedziane żale, które gromadziły się przez lata, nagle znalazły ujście.

– Ja jestem wyrachowana?! – podniosłam się z krzesła. – A pamiętasz, kto płacił za benzynę, jak jechaliśmy w Bieszczady? Albo jak co drugie wyjście na miasto magicznie zapominałaś karty płatniczej? Nigdy nie upominałam się o te głupie pięćdziesiąt czy sto złotych, bo uważałam cię za przyjaciółkę! Ale wy teraz zachowujecie się po prostu jak pasożyty. Przyszliście tu, najedliście się za nasze, a teraz odwracacie kota ogonem!

Tomek próbował złapać mnie za ramię, żeby mnie uspokoić, ale byłam już zbyt wściekła. Sylwia i Piotr siedzieli w milczeniu, wbici w swoje krzesła, z opuszczonymi głowami. Widać było, że czują się fatalnie, ale nie mieli odwagi stanąć po żadnej ze stron.

– Wiesz co? – Justyna chwyciła swoją torebkę, a jej twarz była purpurowa z gniewu. – Skoro tak bardzo boli cię te dwieście złotych, to ci je przelejemy. Ale to był ostatni raz, kiedy się widzimy. Nie pozwolę, żeby ktoś nazywał mnie pasożytem i wyliczał mi każdy kęs.

– Przecież to wy zaczęliście robić problem z głupiej składki! – krzyknął za nimi Tomek, ale Kamil już prowadził Justynę w stronę furtki.

Zostałam zaatakowana i obwiniona

Zanim wyszli, na tarasie panowała grobowa atmosfera. Sylwia nieśmiało wyciągnęła z torebki portfel.

– My... my oczywiście zapłacimy za swoją część – powiedziała cicho, kładąc na stole dwa banknoty stuzłotowe. – Naprawdę, nie chcieliśmy, żeby tak to wyszło.

Spojrzałam na te pieniądze leżące między na wpół zjedzoną sałatką a pustymi szklankami po sokach. Poczułam fizyczne mdłości.

– Zabierz to, Sylwia – powiedziałam cichym, matowym głosem. – Zróbcie nam przelew, tak jak mówił Tomek.

Oni również szybko się zwinęli. Nie było już uścisków na pożegnanie, nie było planowania kolejnych spotkań. Zostaliśmy z Tomkiem sami na naszym pięknym, nowym tarasie, otoczeni stertą brudnych naczyń i resztkami luksusowego jedzenia, które teraz smakowało jak popiół.

Zaczęliśmy sprzątać w milczeniu. Wrzucałam papierowe serwetki do worka na śmieci ze łzami w oczach. Nie płakałam z powodu pieniędzy. Płakałam, bo dotarło do mnie, że relacja, którą uważałam za ważną i trwałą, była w rzeczywistości wydmuszką. Opierała się na wygodzie moich gości. Dopóki ja dawałam, wszystko było w porządku. Kiedy po raz pierwszy postawiłam granicę i poprosiłam o uczciwe podzielenie się kosztami, zostałam zaatakowana i obwiniona.

Telefon zawibrował. To było powiadomienie z aplikacji bankowej. Przelew od Kamila. Tytuł brzmiał krótko: „Za jedzenie. Zgodnie z cennikiem”.

Mój dom to nie darmowy bufet

Następnego ranka obudziłam się z ciężką głową. Zaglądałam w ekran telefonu, podświadomie licząc, że może Justyna przemyślała sprawę. Że może zadzwoni, przeprosi za swoje słowa, powie, że poniosły ją nerwy. Ale nasz wspólny czat milczał. Po południu zauważyłam, że Justyna i Kamil opuścili grupę.

Minęło od tamtej pory wiele miesięcy. Nigdy więcej ze sobą nie rozmawialiśmy. Z Sylwią i Piotrem kontakt też znacząco się rozluźnił; tamta kłótnia stworzyła między nami niewidzialny mur zażenowania, którego żadne z nas nie potrafiło zburzyć.

Często zastanawiałam się, czy mogłam postąpić inaczej. Może powinnam była napisać wprost, zanim ktokolwiek przekroczył próg naszego domu: „Kupujemy my, zrzucamy się po 200 zł”. Może uniknęłabym wtedy tej gigantycznej awantury. Jednak im dłużej o tym myślę, tym bardziej dociera do mnie, że problem leżał znacznie głębiej. Ten grill był jedynie katalizatorem. Wydarzeniem, które zerwało maski.

Dzisiaj nasz taras to spokojne miejsce. Zapraszamy tam tylko tych ludzi, przy których nie muszę dobierać słów, a podział rachunku czy kosztów zakupów następuje naturalnie, bez żadnego skrępowania. Straciłam starych przyjaciół, to prawda. Było mi z tym potwornie ciężko i długo czułam ukłucie w sercu na wspomnienie dawnych lat. Ale zyskałam coś znacznie cenniejszego – szacunek do samej siebie i pewność, że już nigdy nie pozwolę nikomu traktować mojej życzliwości jak darmowego bufetu.

Karolina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: