Kiedy myślę o całym swoim życiu, widzę obrazy pracy, obowiązków, rzeczy, które robiłem dla innych. Dzieci, dom, rachunki – codzienność, która płynęła rok za rokiem. A gdzieś tam, na skraju tej rzeczywistości, od zawsze czekało moje największe marzenie: podróż dookoła świata. Nigdy nie miałem na nią czasu ani pieniędzy. Jednak teraz, na emeryturze, pomysł stał się realny. Wiedziałem, że to ostatnia szansa. Wystawiłem dom na sprzedaż i przygotowałem się do podróży. Kiedy poinformowałem o tym Annę i Marka, reakcja była zimna. Ale byłem pewien, że dobrze robię – w końcu to moje życie, prawda?

Reklama

Zawsze tego pragnąłem

Sprzedaż domu poszła szybko. Uśmiechałem się, wyobrażając sobie, co mnie czeka – Paryż, Rzym, plaże Tajlandii. Moje dzieci nie podzielały mojego entuzjazmu. Gdy oznajmiłem im, że dom sprzedałem i wyruszam w świat, patrzyli na mnie tak, jakby nie mogli zrozumieć, kim się stałem.

– Tato, to nasz dom rodzinny! – Anna mówiła z żalem w głosie. – Czy nie uważasz, że powinnieneś go zostawić wnukom?

– A kto, jak nie ty, mówiłaś mi zawsze, że powinienem dbać o marzenia? – odpowiedziałem spokojnie. – Mam siedemdziesiąt lat. Jeśli nie teraz, to kiedy?

Marek siedział obok niej, wyraźnie rozczarowany. –

Nie chodzi tylko o nas, tato. A co, jeśli coś ci się stanie? Zostawiasz za sobą wszystko dla czegoś, co… jest tylko przyjemnością.

Poczułem, jak we mnie rośnie niepokój, ale szybko go stłumiłem.

– Całe życie pracowałem, dla was i dla siebie. Teraz chcę zrobić coś tylko dla siebie. Naprawdę nie zasługuję na to?

Oni jednak tego nie rozumieli. Oboje siedzieli naprzeciwko mnie, z lodowatymi spojrzeniami, a ja poczułem się jak człowiek, który w ich oczach stał się samolubem. Jednak tym razem postanowiłem być stanowczy. To była moja szansa na realizację marzenia, które nosiłem w sobie od zawsze. Chciałem, aby ta podróż była moim prywatnym triumfem, spełnieniem. Liczyłem, że kiedyś zrozumieją, że to był mój czas, moje prawo.

Ruszyłem przed siebie

Paryż – miasto miłości, tak mówili. Ale ja czułem tylko ekscytację i wolność. Codziennie odwiedzałem nowe miejsca, poznawałem ludzi, chłonąłem wszystko, jakbym miał niekończącą się energię. Kolejne tygodnie mijały – Francja, Hiszpania, Włochy. Oglądałem na żywo miejsca, które znałem tylko z książek i telewizji. Wysyłałem zdjęcia dzieciom, chcąc, by widzieli to, czego doświadczam. Nie otrzymywałem zbyt wielu odpowiedzi, ale uznałem, że to brak czasu.

Pewnego dnia spotkałem w hotelu starszego mężczyznę z Kanady. Miał za sobą podobną historię – sprzedał majątek i ruszył w podróż, choć był jeszcze starszy ode mnie. Zazdrościłem mu determinacji.

– To naprawdę odważne ruszyć w podróż w twoim wieku – powiedział mi, spoglądając na mnie z uznaniem.

Uśmiechnąłem się z dumą.

– Tak, ale… czuję, że żyję. Przez tyle lat żyłem tylko marzeniami. Czas na spełnienie.

Pierwsze dni były pełne ekscytacji, ale z czasem zaczynałem dostrzegać, że takie życie ma swoje wyzwania. Hotele bywały niewygodne, a zmiana klimatu i codzienne przemieszczanie się zaczynały być męczące. Walizka wydawała się coraz cięższa, a ja sam, zamiast czuć tylko euforię, zaczynałem czuć zmęczenie. Pocieszałem się, że to chwilowe – że po prostu muszę przywyknąć do tego stylu życia. „To tylko kwestia czasu,” mówiłem sobie. „Przyzwyczaję się i podróż znów będzie czystą przyjemnością.”

Z czasem dopadło mnie zmęczenie

Z każdym kolejnym krajem trudności zaczęły się nasilać. Powoli traciłem poczucie entuzjazmu, który czułem na początku. Zmiany miejsc, brak stabilności, ciągłe przemieszczanie się stawały się coraz bardziej męczące. Wspominając wygodny fotel w moim dawnym salonie, czułem tęsknotę za stabilnością, którą tak pochopnie porzuciłem.

W jednym z hoteli we Włoszech spotkałem młodego turystę. Zapytał mnie, dlaczego podróżuję, i chyba po raz pierwszy poczułem, że moja decyzja miała pewną dawkę szaleństwa.

– Może przeceniłem swoje możliwości – przyznałem, choć do tej pory nie przyszło mi to do głowy. Chciałem spełniać swoje marzenia, ale zmęczenie mówiło mi co innego.

– Nigdy nie jest za późno na marzenia – odparł. – Ale może warto wiedzieć, kiedy powiedzieć „stop”.

Jego słowa zaczęły krążyć mi w głowie. Czy rzeczywiście byłem przygotowany na taką zmianę życia? Czasem wydawało mi się, że nadal muszę udowadniać coś sobie, dzieciom, wszystkim dookoła. Słabo spałem, traciłem apetyt. Tęskniłem za bliskimi, choć wciąż czułem dumę i upór, by nie pokazywać im, że sobie nie radzę.

Mimo że pieniądze topniały szybciej, niż przewidywałem, i czułem się samotny jak nigdy wcześniej, nie chciałem przyznać się do porażki. Wciąż miałem nadzieję, że podróż zacznie dawać mi satysfakcję, że wszystko jeszcze się zmieni.

Wróciłem do bolesnej rzeczywistości

Po kilku miesiącach podróży poczułem, że czas wrócić. Myślałem, że w kraju znajdę odpoczynek, ukojenie, że dzieci przywitają mnie z otwartymi ramionami. Liczyłem, że moje doświadczenia i ich zrozumienie pozwolą nam odbudować to, co utraciliśmy.

Gdy tylko wszedłem do mieszkania Anny, zobaczyłem na jej twarzy chłód. Nie rzuciła się na mnie z radością, nie zapytała, jak było. Zaczęła od słów, które zabolały bardziej niż jakakolwiek rozłąka.

– Wróciłeś? A co z twoim marzeniem? – zapytała z sarkazmem.

Zawahałem się.

– Chciałem je spełnić, Anno… ale myślałem o was. Przepraszam, jeśli was zawiodłem.

Marek spojrzał na mnie zimno.

– Tato, zostawiłeś nas. Zostawiłeś wszystko, co było ważne. A teraz wracasz i myślisz, że wszystko będzie jak dawniej?

Ich słowa były ostrzejsze, niż się spodziewałem. Byli rozczarowani, a ja czułem, że zawiodłem ich, choć nigdy nie chciałem ich krzywdzić. Poczułem, że moje marzenie o powrocie do rodziny było iluzją – nie byłem już tym samym ojcem, którego znali.

Anna kontynuowała:

– Nie możemy po prostu udawać, że nic się nie stało.

W tamtej chwili zrozumiałem, że nasza więź osłabła. Marzenia, które wydawały mi się tak ważne, teraz jawiły się jako coś egoistycznego. Chciałem wrócić do domu, ale nie miałem już tego domu. Byłem obcy we własnej rodzinie.

Chciałem ich wybaczenia

W kolejnych miesiącach starałem się odbudować to, co utraciłem. Codziennie odwiedzałem wnuki, pomagałem w opiece nad nimi, starałem się rozmawiać z Anną i Markiem. Choć przyjmowali mnie z życzliwością, czułem, że między nami jest ściana.

Samotne wieczory spędzałem na rozmyślaniach o decyzjach, które podjąłem. Patrzyłem na zdjęcia z podróży, ale zamiast poczucia dumy czułem smutek. Wiedziałem, że podjąłem decyzję, której moja rodzina nigdy do końca nie zrozumie. Straciłem coś cennego – ich zaufanie.

– Wydawało mi się, że marzenia są najważniejsze… – móiłęm sam do siebie. – Ale teraz widzę, ile mnie kosztowały.

Dzieci starały się traktować mnie z szacunkiem, ale zawsze czułem, że ich rozczarowanie nadal wisi nad nami. Słowa Marka, pełne goryczy, nie przestawały mnie prześladować. Były przypomnieniem, że niektóre decyzje mają konsekwencje, których nie można cofnąć. Zacząłem się zastanawiać, czy kiedykolwiek odzyskamy dawną bliskość. Każde spotkanie było wyzwaniem, a ja czułem się, jakbym musiał na nowo budować to, co tak pochopnie zburzyłem. Marzenia przyniosły mi radość, ale zrozumiałem, że cena za ich spełnienie była ogromna.

Nadal nie jest łatwo

Teraz, kilka lat po powrocie, nadal próbuję odbudować relacje z dziećmi. Anna i Marek nie odtrącili mnie, ale nasza więź jest inna – bardziej formalna, z dystansem, który pojawił się w chwili, gdy podjąłem decyzję o podróży. Staram się, jak mogę, być obecnym, pomagać im, wspierać wnuki, ale czułość, która kiedyś była między nami, zniknęła.

Wiem, że nigdy nie będą w pełni rozumieli mojej decyzji, tak jak ja nie potrafię wyjaśnić im do końca, dlaczego spełnienie tego marzenia było dla mnie tak ważne. Może byłem egoistą, może nie potrafiłem pojąć, że w życiu nie zawsze chodzi tylko o nasze pragnienia.

Każdego dnia uczę się żyć z tą nową rzeczywistością. Czasem patrzę na zdjęcia z podróży i zastanawiam się, czy było warto. Zrealizowałem swoje marzenie, ale straciłem coś, co było o wiele cenniejsze. Czasu nie da się cofnąć, ale mogę się starać, by to, co zostało, miało wartość. Czasami marzenia przynoszą radość, ale ich cena może być bolesna. Teraz wiem, że nie wszystko jest warte poświęcenia bliskich – lekcja, którą zrozumiałem dopiero wtedy, gdy było już za późno.

Stefan, 71 lat

Reklama

Czytaj także:

„Mam trójkę dzieci, ale rozpieszczałem tylko jedno. Teraz pluję sobie w brodę, bo wychowałem pyskatą złodziejkę”

„Zaserwowałem swojemu zięciowi terapię szokową. Wreszcie zrozumie, co to znaczy być mężem i ojcem”

„To, czego się dowiedziałam po śmierci męża, było jak otwarcie puszki Pandory. Bliscy wiedzieli, ale nie powiedzieli”