Przez czterdzieści lat pracowałem z myślą, że kiedyś wreszcie zwolnimy. Ja i Teresa. Mieliśmy w notesie zapisane miejsca, do których pojedziemy, kiedy „już nie będzie trzeba”. Odkładaliśmy marzenia na później, bo najpierw była praca, dzieci, kredyt. A potem nagle to „później” nadeszło. Tyle że razem z nim przyszło coś, czego zupełnie się nie spodziewałem.

Nasza wspólna jesień życia

Ostatni dzień w pracy pamiętam jak przez mgłę. Koledzy uścisnęli mi dłonie, wręczyli zegarek z wygrawerowaną datą i życzyli, żebym wreszcie odpoczął. Wróciłem do domu wcześniej niż zwykle, z bukietem żółtych tulipanów dla Teresy. Chciałem uczcić początek naszego „drugiego życia”. Drzwi były uchylone. W przedpokoju stały dwie walizki. Duże, granatowe. Nasze.

– Teresa? – zawołałem z uśmiechem. – Już się pakujesz? Myślałem, że zaczniemy od Mazur, nie od razu od południa Europy.

Wyszła z sypialni, trzymając w ręku plik dokumentów. Nie odwzajemniła uśmiechu.

– Musimy porozmawiać, Marek.

Znałem ten ton. Używała go, gdy dzieci przynosiły słabe oceny albo gdy trzeba było podjąć jakąś trudną decyzję.

– Co się stało?

Usiadła przy stole. Ja naprzeciwko. Tulipany położyłem między nami.

– Złożyłam papiery do ośrodka w Gdyni – powiedziała spokojnie. – Będę tam się udzielać jako wolontariuszka. Na stałe.

Roześmiałem się nerwowo.

– Na stałe? Teraz? Przecież mieliśmy podróżować. Co z Wenecją, co z naszymi innymi wyjazdami?

– Ja muszę wreszcie zrobić coś tylko dla siebie.

Nie rozumiałem.

– Przecież właśnie miała się zacząć nasza wspólna jesień życia.

Teresa spojrzała na mnie tak, jakby przez lata nosiła w sobie zdanie, które w końcu musiała wypowiedzieć.

– Marek, od dawna już nie ma nas. Tylko że ty tego nie zauważyłeś.

Chcę spróbować

Siedziałem osłupiały. Myślałem, że to chwilowy kaprys, że minie, gdy przypomnę jej nasze plany. Otworzyłem szufladę i wyjąłem stary notes. Na pierwszej stronie widniał napis: „Podróże po sześćdziesiątce”.

– Zobacz – przesunąłem go w jej stronę. – To wszystkie miejsca, które chcieliśmy razem zwiedzić. Tu jest wszystko zapisane.

Teresa zamknęła notes i delikatnie odepchnęła go w moją stronę.

– Ty zapisywałeś. Ja przez ostatnie lata prosiłam, żebyśmy pojechali gdzieś choć na weekend. Zawsze mówiłeś: „Jeszcze nie teraz, jeszcze projekt, jeszcze premia”.

Poczułem, jak coś ściska mi gardło.

– Robiłem to dla nas.

– Wiem. – Uśmiechnęła się smutno. – Tylko że w międzyczasie nauczyłam się żyć sama. Dzieci wyjechały, ty wracałeś późno. Zaczęłam jeździć na warsztaty, pomagać w fundacji. Tam czuję się potrzebna.

– A tutaj? – zapytałem ciszej, niż zamierzałem.

– Tutaj byłam głównie dodatkiem do twojego planu.

Te słowa bolały bardziej niż jakikolwiek zarzut. Nagle zobaczyłem nasze ostatnie lata jak film: ja przy komputerze, ja w delegacji, ja zmęczony. Teresa obok, coraz bardziej cicha.

– Czyli co teraz? – zapytałem. – Wyjeżdżasz beze mnie?

– Wynajęłam małe mieszkanie w Gdyni. Chcę spróbować. Nie mówię, że to na zawsze, ale… muszę sprawdzić, kim jestem poza rolą twojej żony.

Wstałem od stołu.

– A ja? Mam tu siedzieć i czekać?

– Nie. Masz zrobić coś dla siebie. Po raz pierwszy nie dla firmy, nie dla mnie, nie dla dzieci.

Milczeliśmy długo. W przedpokoju stały walizki, które wydawały się obce. Wyobrażałem sobie nas spacerujących uliczkami, trzymających się za ręce. Zamiast tego widziałem, jak odjeżdża pociąg, a ja stoję na peronie z bukietem tulipanów.

– Kiedy wyjeżdżasz? – zapytałem w końcu.

– Za tydzień.

Tydzień. Siedem dni, by pogodzić się z tym, że emerytura nie zaczęła się wspólną podróżą, tylko pytaniem, czy jeszcze umiemy być razem.

Daj mi czas

Tydzień minął szybciej, niż się spodziewałem. Pomagałem jej znosić walizki do samochodu, jakbym uczestniczył w czymś zupełnie zwyczajnym. Sąsiadka z naprzeciwka pomachała nam z balkonu.

– Wczasy? – zawołała wesoło.

Teresa uśmiechnęła się uprzejmie.

– Coś w tym rodzaju.

Nie sprostowałem. Nie miałem siły tłumaczyć, że to nie wyjazd na dwa tygodnie, tylko próba życia osobno. Na dworcu staliśmy obok siebie, zbyt blisko, żeby być obojętnymi, i zbyt daleko, by się przytulić. Pociąg wtoczył się na peron z przeciągłym szumem.

– Będę dzwonić – powiedziała, poprawiając pasek torebki. – I przyjedź, jeśli zechcesz zobaczyć, jak mieszkam.

– Jeśli zechcę? – powtórzyłem.

– Jeśli będziesz gotów.

Pocałowała mnie w policzek. Ten gest był czuły, a jednocześnie oficjalny, jak pożegnanie z kimś, z kim łączy nas długa historia, ale niekoniecznie wspólna przyszłość. Wsiadła do wagonu, nie odwracając się już więcej. Stałem na peronie, aż pociąg zniknął. Dom przywitał mnie ciszą, której wcześniej nie znałem. Zawsze było jakieś radio w tle, szelest jej kroków, stukot filiżanek. Teraz słyszałem tylko własny oddech. W kuchni na stole leżała kartka. „Nie chcę uciekać od ciebie. Chcę odnaleźć siebie. Daj mi czas.” Usiadłem i czytałem te dwa zdania kilka razy. Brzmiały spokojnie, ale we mnie wywoływały zamęt.

Jak ktoś, kto się pogubił

Pierwsze dni wypełniłem porządkami. Segregowałem dokumenty, przeglądałem stare zdjęcia. Na jednym z nich byliśmy na wycieczce w górach. Teresa śmiała się szeroko, wiatr rozwiewał jej włosy.

– Róbmy taką wyprawę co roku – powiedziała wtedy, opierając się o mnie.

– Jak przejdę na emeryturę – odpowiedziałem z przekonaniem.

Patrząc na fotografię, poczułem, jak ogarnia mnie wstyd. Ona nie chciała czekać na „kiedyś”. Chciała „teraz”. Trzeciego dnia zadzwonił telefon.

– Jak się czujesz? – zapytała.

– Jak ktoś, kto się pogubił – odparłem szczerze.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– Ja też się boję, Marek – przyznała. – Ale dziś byłam w ośrodku. Prowadziłam zajęcia plastyczne dla seniorów. Jedna pani powiedziała, że dawno się tak nie śmiała.

W jej głosie słyszałem energię, której dawno u niej nie było.

– Cieszę się – powiedziałem, choć w środku czułem ukłucie zazdrości. – Brzmi, jakbyś była… szczęśliwa.

– Wreszcie czuję, że jestem potrzebna – dodała.

Rozmowa skończyła się szybko. Odłożyłem słuchawkę i przez chwilę patrzyłem w okno. Życie toczyło się zwyczajnie, tylko moje stanęło w miejscu. Czwartego dnia zadzwoniła córka.

– Tato, mama mówiła, że wyjechała na jakiś czas. Co się dzieje?

– Szuka siebie – odpowiedziałem.

– A ty?

Zabrakło mi słów. Wieczorem usiadłem przy stole z tym samym notesem od podróży. Otworzyłem go na czystej stronie. Długo patrzyłem na pustkę. W końcu napisałem jedno zdanie: „Czego ja chcę?” Nie potrafiłem odpowiedzieć od razu. Zrozumiałem jednak, że całe życie odpowiadałem na pytanie, czego oczekują ode mnie inni. Firma, klienci, rodzina. A teraz, kiedy zostałem sam, nie wiedziałem, kim jestem bez tych ról.

Siódmego dnia bez niej wstałem wcześnie i podjąłem decyzję. Spakowałem małą torbę, włożyłem do niej kilka ubrań i notes. Nie wiedziałem jeszcze, czy jadę walczyć o nasze małżeństwo, czy tylko zobaczyć, jak bardzo się od siebie oddaliliśmy. Na peronie w Gdyni wysiadłem z bijącym sercem. W kieszeni miałem adres jej nowego mieszkania. Stałem chwilę, wpatrując się w kartkę, jakbym trzymał w ręku wyrok.

Chcę nauczyć się iść obok

Kamienica, w której wynajęła mieszkanie, była jasna i zadbana. Wspiąłem się na trzecie piętro wolno, jakbym z każdym stopniem zyskiwał czas na zastanowienie. Zapukałem. Serce miałem w gardle. Drzwi otworzyła po chwili. Miała na sobie prosty sweter i włosy spięte niedbale, jak wtedy, gdy w weekendy robiła porządki. Przez ułamek sekundy patrzyliśmy na siebie bez słów.

– Przyjechałeś – powiedziała cicho.

– Mówiłaś, że mam przyjechać, jeśli będę gotów. Nie wiem, czy jestem, ale jestem tutaj.

Wpuściła mnie do środka. Mieszkanie było niewielkie, ale przytulne. Na parapecie stały doniczki z ziołami, na stole leżały kolorowe kartki i kredki.

– To z zajęć – wyjaśniła, widząc, że na nie patrzę. – Robiliśmy kartki z podziękowaniami.

Usiedliśmy naprzeciwko siebie przy małym stole. Tym razem nie było między nami bukietu kwiatów ani starych planów. Była cisza, która domagała się prawdy.

– Bałem się, że już mnie tu nie chcesz – zacząłem. – Że to początek końca.

Teresa westchnęła.

– Ja bałam się, że jeśli zostanę, całkiem zniknę. Że będę tylko dodatkiem do twojego „kiedyś”.

– Myślałem, że odkładając wszystko, buduję nam bezpieczną przyszłość – powiedziałem. – A tak naprawdę odkładałem ciebie.

Spojrzała na mnie uważnie.

– Nie chcę się z tobą rozstawać, Marek. Ale nie chcę też wrócić do tego, co było.

– Spróbujemy zacząć wszystko od nowa? – zapytałem. Bez odkładania wszystkiego na potem? I jedno, co na pewno wiem, to że chcę być zawsze u twojego boku. Nie chcę cię przekonywać do powrotu. Chcę nauczyć się iść obok.

Odwróciła się i po raz pierwszy od wielu dni zobaczyłem w jej oczach coś więcej niż niepewność. Patrzyliśmy na siebie długo. Nie było wielkich deklaracji ani dramatycznych gestów. Była decyzja, by spróbować jeszcze raz, ale inaczej niż dotąd. Tamtego wieczoru nie planowaliśmy dalekich podróży. Zrobiliśmy herbatę, usiedliśmy przy małym stole i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co możemy zrobić razem w najbliższym czasie. Nie wiem, ile jeszcze przed nami, ale po raz pierwszy od dawna nie odkładaliśmy życia na później.

Marek, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

