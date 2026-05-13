Myślałam, że ten wyjazd zbliży nas do siebie i wynagrodzi jej lata ciężkiej pracy. Chciałam podarować jej odrobinę luksusu, na który nigdy nie mogła sobie pozwolić. Zamiast wymarzonego relaksu pod palmami, zafundowałam sobie najgorszy tydzień w moim dorosłym życiu, a ze wstydu miałam ochotę zapaść się pod afrykański piasek.

Nie posłuchałam głosu rozsądku

Moja praca w agencji reklamowej od miesięcy wysysała ze mnie resztki energii. Wieczne poprawki, niezadowoleni klienci i telefony o dziwnych porach sprawiły, że byłam kłębkiem nerwów. Zbliżał się maj, a ja czułam, że jeśli gdzieś nie wyjadę, po prostu oszaleję. Wtedy wpadłam na pomysł, który w tamtej chwili wydawał mi się genialny. Postanowiłam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Zbliżał się Dzień Matki. Moja mama, Hania, całe życie ciężko pracowała na etacie w urzędzie, a potem wracała do domu, by gotować, sprzątać i zajmować się mną oraz moim starszym bratem, Tomkiem. Nigdy nie była za granicą. Jej najdalsze podróże kończyły się na polskim morzu, gdzie zazwyczaj przez tydzień padał deszcz. Pomyślałam, że zaproszę ją na tydzień do Egiptu. Ciepłe morze, słońce, jedzenie podane pod nos, wspaniały hotel. Pełen relaks.

Gdy pochwaliłam się tym pomysłem bratu, zapadła długa cisza.

– Sabina, błagam cię, przemyśl to – westchnął w końcu Tomek. – Przecież wiesz, jaka jest nasza mama. Zawsze widzi szklankę do połowy pustą. Zamęczy cię tam.

– Nie przesadzaj – obruszyłam się wtedy. – Po prostu nigdy nie miała okazji odpocząć w prawdziwym luksusie. Zobaczysz, będzie zachwycona. To mój prezent i moja decyzja.

Kiedy wręczyłam mamie wydrukowane bilety w ozdobnej kopercie, popatrzyła na mnie z mieszaniną niedowierzania i podejrzliwości.

– Dziecko, a po co to tyle pieniędzy wydawać? – zapytała, obracając kartkę w dłoniach. – Tam pewnie brudno, gorąco i jeszcze jakieś choroby można złapać. A kto mi kwiatki na balkonie podleje?

Zapewniłam ją, że Tomek zajmie się mieszkaniem, a hotel to pięciogwiazdkowy pałac. Ostatecznie się zgodziła, choć w jej oczach nie widziałam radości, raczej gotowość do poniesienia ofiary z powodu mojego wymysłu.

Ignorowałam pierwsze sygnały

Problemy zaczęły się już podczas pakowania. Przyjechałam do niej dzień przed wylotem, żeby pomóc z walizką. Gdy zajrzałam do jej bagażu, oniemiałam. Pomiędzy bluzkami i spódnicami upchnięte były pętka suchej kiełbasy, trzy słoiki z gotowanymi klopsami, paczki sucharów i wielkie opakowanie kawy mielonej.

– Mamo, co to ma być? – zapytałam, wyciągając słoik z wekami. – Lecimy do hotelu, gdzie jedzenie jest dostępne przez całą dobę. Tam są restauracje, bufety, przekąski.

– Ty mi tu nie opowiadaj bajek – skrzywiła się. – Ja wiem, co tam dają. Same dziwactwa z jakimiś dziwnymi przyprawami. Ja tam głodna chodzić nie będę. Poza tym, kto wie, z czego oni to robią. Swoje trzeba mieć.

Przez godzinę tłumaczyłam jej, że nie przepuszczą tego przez kontrolę graniczną i że w walizce nie ma miejsca na jej ubrania. Z wielkim fochem zgodziła się zostawić słoiki, ale kiełbasa i suchary zostały.

Na lotnisku w Warszawie jej nastrój pogarszał się z każdą minutą. Kolejka do odprawy była długa, a mama co chwila wzdychała na tyle głośno, by wszyscy dookoła słyszeli.

– Stoję tu jak za komuny po papier toaletowy – mruczała pod nosem. – Płacisz tyle pieniędzy, a musisz się męczyć. Zobacz, ta pani przed nami ma za dużą torbę, na pewno będą przez nią problemy.

Próbowałam odwracać jej uwagę, opowiadając o rafach koralowych i ciepłym morzu, ale nic nie pomagało. W samolocie stwierdziła, że fotele są twarde, klimatyzacja wieje jej prosto w kark, a personel pokładowy rzadko się uśmiecha. Zamiast cieszyć się początkiem wakacji, siedziałam zesztywniała, licząc minuty do lądowania.

Złote klamki to było dla niej za mało

Gdy dotarłyśmy do hotelu w Hurghadzie, liczyłam na zmianę jej nastawienia. Resort był olśniewający. Ogromne, kryształowe żyrandole w lobby, marmurowe posadzki, uśmiechnięci pracownicy podający nam schłodzony sok z mango na powitanie. Przez wielkie, szklane drzwi widać było turkusową wodę i rzędy palm.

Podałam mamie szklankę z sokiem, spodziewając się zachwytu. Spróbowała mały łyk i natychmiast odstawiła na stół.

– Jakieś to sztuczne, za słodkie – oceniła, rozglądając się po holu. – A te marmury to na pewno tylko udają prawdziwe. Zobaczysz, wszystko to prowizorka.

Kiedy weszłyśmy do naszego pokoju z widokiem na basen i fragment morza, poczułam ulgę. Było czysto, nowocześnie i pachniało świeżością. Mama podeszła do okna, wyjrzała na zewnątrz i westchnęła.

– Hałas od tego basenu będzie niesamowity. Ludzie będą krzyczeć od rana do nocy. A ta klimatyzacja... – podeszła do panelu na ścianie. – Pewnie zagrzybiona. Już czuję drapanie w gardle. Powinnyśmy prosić o zmianę pokoju, na taki z widokiem na ogród.

– Mamo, dopłaciłam specjalnie za widok na morze! – nie wytrzymałam. – Proszę cię, daj temu miejscu szansę. Jest pięknie, zaraz pójdziemy na kolację.

Zgodziła się niechętnie, ale przez resztę popołudnia układała swoje rzeczy w szafie tak cicho i z takim napięciem, że powietrze w pokoju można było kroić nożem.

Narobiła wstydu przy szwedzkim stole

Prawdziwy dramat rozegrał się drugiego dnia rano podczas śniadania. Restauracja hotelowa była ogromna. Stoły uginały się od owoców, pieczywa, serów, słodkich wypieków. Kucharze na bieżąco przygotowywali omlety i naleśniki. Tłum ludzi z różnych stron świata wesoło rozmawiał, nakładając sobie jedzenie na talerze.

Znalazłam nam ładny stolik na tarasie w cieniu parasola. Powiedziałam mamie, żebyśmy poszły coś wybrać. Kiedy podeszłyśmy do stoiska z owocami i serami, zauważyłam, że mama ma w ręku swoją materiałową torbę, z którą zawsze chodziła na zakupy w Polsce. Nie zwróciłam na to na początku większej uwagi.

Nałożyłam sobie porcję jogurtu z granatem i ruszyłam po kawę. Gdy odwróciłam się w stronę mamy, zamarłam. Wyciągnęła z materiałowej torby plastikowy pojemnik i z niesamowitą prędkością pakowała do niego rogaliki francuskie, plasterki szynki, kawałki żółtego sera i brzoskwinie. Robiła to, rozglądając się nerwowo na boki, jakby dokonywała jakiegoś wielkiego napadu.

Podbiegłam do niej, czując, jak policzki płoną mi żywym ogniem.

– Mamo, co ty robisz?! – syknęłam, łapiąc ją za ramię. – Przecież tu nie wolno wynosić jedzenia!

– Cicho bądź, bo ktoś usłyszy – odszepnęła, upychając jeszcze dwa rogaliki. – Przecież zapłaciłyśmy za to, to nasze. A jak zgłodniejemy na plaży po południu? Nie będę tam kupować za ciężkie pieniądze.

– Mamy zapłacone posiłki przez cały dzień! Na plaży jest bar z darmowymi przekąskami! – starałam się mówić cicho, ale w środku aż się gotowałam.

Jeden z kelnerów przechodził obok i spojrzał na nas z lekkim zdziwieniem. Uśmiechnęłam się do niego nerwowo, zasłaniając ciałem torbę mamy. Kiedy usiadłyśmy przy stoliku, nie mogłam przełknąć ani kęsa. Mama zadowolona jadła swojego omleta, jakby przed chwilą nie naraziła nas na ten wstyd.

– Jesteś przewrażliwiona, Sabinko – stwierdziła, popijając herbatę. – Wszyscy tak robią, tylko ty udajesz jakąś wielką damę.

Rozegrała bitwę o leżaki

Trzeciego dnia moje nerwy były już napięte do granic możliwości, ale to, co wydarzyło się nad basenem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Postanowiłyśmy spędzić przedpołudnie na leżakach. Poszłam do pokoju po krem z filtrem, zostawiając mamę przy basenie, by zajęła nam dwa miejsca. Nie było mnie może dziesięć minut. Kiedy wracałam, już z daleka słyszałam podniesiony, znajomy głos.

Zobaczyłam tłumek gapiów wokół rzędu leżaków. Moja mama stała na środku z rękami opartymi na biodrach i krzyczała na młodą, zagraniczną turystkę. Dziewczyna stała obok zdezorientowana, trzymając w ręku swój ręcznik.

– Przecież mówię wyraźnie, że tu leżał mój kapeć! – krzyczała mama po polsku, wskazując na samotnego, gumowego klapka leżącego pod leżakiem. – Czego pani nie rozumie? Zarezerwowane! Ja tu przyszłam pierwsza o siódmej rano!

Turystka coś tłumaczyła po angielsku, próbując wyjaśnić, że leżak był pusty przez ostatnią godzinę, ale moja mama nie zamierzała odpuścić.

– Nie machaj mi tu rękami! Ja za ten wyjazd zapłaciłam uczciwie, nie to co niektórzy! – jej głos niósł się echem po całym obiekcie.

Przebiegłam przez trawnik i dopadłam do nich, czując potężny ucisk w żołądku. Spojrzenia dziesiątek osób były utkwione w nas.

– Przepraszam, bardzo przepraszam – powiedziałam płynnym angielskim do zszokowanej turystki. – Zaszło małe nieporozumienie. Proszę wziąć ten leżak.

– Co ty robisz?! – oburzyła się mama, odwracając się w moją stronę. – Bronisz obcych? Przecież to moje miejsce!

Złapałam ją mocno za przedramię i pociągnęłam w stronę ścieżki prowadzącej do hotelu. Nie odezwałam się ani słowem, dopóki nie weszłyśmy do pokoju. Tam wreszcie wybuchnęłam. Powiedziałam jej, że przynosi mi wstyd, że zachowuje się roszczeniowo i że nie potrafi docenić niczego, co dla niej robię.

– Ja ci przynoszę wstyd? – jej oczy zrobiły się wielkie, a dolna warga zaczęła drżeć. – Ja, która całe życie sobie odmawiałam, żebyś ty mogła iść na studia? Oczywiście, teraz wielka miastowa pani, wstydzi się własnej matki!

Usiadła na łóżku i zaczęła płakać. Zrobiło mi się potwornie głupio, ale jednocześnie czułam bezsilność. Chciałam jej sprawić przyjemność, a skończyłyśmy krzycząc na siebie w luksusowym pokoju, na innym kontynencie. Zamiast radosnego uścisku, miałyśmy przed sobą ścianę wzajemnych pretensji.

Wreszcie zrozumiałam swój błąd

Żeby trochę rozładować napięcie, piątego dnia zaproponowałam wyjazd na lokalny bazar w starej części miasta. Pomyślałam, że może zakupy poprawią jej humor. Chciałam kupić kilka pamiątek dla znajomych z pracy, a mama szukała jakiejś ładnej apaszki.

Bazar pachniał przyprawami, a wąskie uliczki tętniły życiem. Handlarze zapraszali do swoich małych sklepików, zachwalając towary. Dla mnie miało to swój niepowtarzalny urok, ale dla mamy było kolejnym powodem do narzekań.

– Patrzą na nas jak na chodzące portfele – skomentowała, mrużąc oczy, gdy jeden ze sprzedawców z uśmiechem zaoferował nam wejście do sklepu z jedwabiem.

Weszłyśmy do środka. Mama zaczęła przeglądać kolorowe chusty. Jedna z nich bardzo się jej spodobała. Była ciemnoniebieska, ze złotym wzorem. Zapytałam sprzedawcę o cenę, podał sumę, która była oczywiście zawyżona – tu zawsze należało się targować. To była część lokalnej kultury, gra, którą obie strony podejmowały z uśmiechem.

Przetłumaczyłam mamie cenę, dodając, że zaraz zaproponuję o połowę mniejszą. Jednak mama nie zamierzała czekać na moje negocjacje.

– Ile?! – krzyknęła, podnosząc chustę przed twarz sprzedawcy. – Tyle pieniędzy za taki kawałek szmaty? Przecież to z Chin sprowadzane! Złodziejstwo w biały dzień!

Sprzedawca nie rozumiał polskiego, ale agresywny ton i mowa ciała mojej mamy były aż nadto wymowne. Jego uśmiech zniknął. Spróbował coś powiedzieć, łagodnie wyciągając rękę po swój towar, ale mama odsunęła się gwałtownie.

– Jeszcze ręce wyciąga! Pewnie chce mnie z torby okraść! Idziemy stąd, Sabina, nie będę dawać zarobić oszustom! – rzuciła chustę na stertę innych materiałów i ostrym krokiem wyszła ze sklepu.

Zostałam w środku, patrząc na zakłopotanego człowieka. Nigdy w życiu nie czułam się tak upokorzona. Przeprosiłam go kilka razy, kupiłam pierwszą z brzegu figurkę, płacąc kwotę bez targowania się, i wybiegłam na zewnątrz. Mama stała kilkanaście metrów dalej, z oburzoną miną poprawiając włosy.

W tamtym momencie uświadomiłam sobie brutalną prawdę. Tomek miał rację. Nie mogłam zmienić mojej mamy, a ten wyjazd od początku był skazany na porażkę. Próbowałam wcisnąć ją w ramy mojego własnego wyobrażenia o idealnych wakacjach, kompletnie ignorując jej charakter, przyzwyczajenia i brak elastyczności. Jej zachowanie było niedopuszczalne, ale to ja naiwnie wierzyłam, że luksusowy hotel nagle odmieni człowieka.

Mam już plany na za rok

Ostatnie dwa dni spędziłyśmy w chłodnej atmosferze. Mama na każdym kroku podkreślała, jak bardzo jest zmęczona upałem i jedzeniem, wracając do swoich utartych ścieżek narzekania. Ja przestałam już reagować. Przestałam tłumaczyć lokalne zwyczaje, przestałam namawiać ją na nowe dania z bufetu. Zrozumiałam, że najlepsze, co mogę zrobić, to po prostu przetrwać do końca.

Droga powrotna samolotem upłynęła nam w niemal całkowitym milczeniu. Mama rozwiązywała krzyżówki, od czasu do czasu pojękując, gdy samolot wpadał w drobne turbulencje. Ja patrzyłam przez okno na oddalający się afrykański ląd.

Odwiozłam ją pod sam blok. Pomogłam wnieść walizkę na drugie piętro. W przedpokoju pachniało znajomym, bezpiecznym dla niej zapachem domowego obiadu, który przygotował Tomek.

– No, wreszcie u siebie – westchnęła, zdejmując buty i wyraźnie się rozluźniając. Pierwszy raz od siedmiu dni widziałam na jej twarzy szczery spokój. – Dobrze było coś zobaczyć, ale jednak co w domu, to w domu. Dzięki za prezent, córcia.

Przytuliłam ją krótko. Mimo całego wstydu, nerwów i straconych pieniędzy, wiedziałam jedno. Kocham ją, bo jest moją mamą. Akceptuję to, kim jest, z jej wszystkimi lękami i przywarami, które na starość stały się jeszcze bardziej widoczne. Ale przysięgłam sobie w duchu bardzo stanowczo: nigdy więcej nie zabiorę jej na żadną zagraniczną wycieczkę. Za rok na Dzień Matki kupię jej piękny bukiet kwiatów i karnet na masaż w jej ulubionym, osiedlowym gabinecie.

Sabina, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

