Od dwunastu lat byłem mężem Judyty i wydawało mi się, że naprawdę ją znam. Wspólne kredyty, niedzielne śniadania, ciche porozumienia bez słów – to wszystko budowało we mnie przekonanie, że rozumiem jej potrzeby. Słuchałem, gdy mówiła o pielęgnacji, o profilaktyce, o tym, że lepiej działać zawczasu. Dlatego ósmego marca byłem z siebie dumny. Wreszcie miałem prezent, który nie był banalny.

Myślałem, że się ucieszy

Tulipany stały już w wazonie, gdy Judyta wyszła z łazienki. Włosy związała w luźny kucyk, miała na sobie jasną koszulę, tę, którą zawsze zakładała w dni, kiedy chciała wyglądać swobodnie, ale elegancko.

– Wszystkiego najlepszego – powiedziałem, wręczając jej pudełko owinięte srebrnym papierem. – Tym razem coś bardziej przemyślanego.

Uśmiechnęła się ciepło.

– Brzmi ciekawie – zażartowała i usiadła przy stole.

Patrzyłem, jak rozwiązuje wstążkę. Byłem podekscytowany jak dziecko. W drogerii spędziłem prawie pół godziny. Ekspedientka, Klaudia, zapewniała mnie, że ten zestaw to hit.

– Jeśli żona dba o siebie, będzie zachwycona. To świetna profilaktyka – mówiła, podając mi eleganckie pudełko z napisem „40+”.

Wtedy uznałem to za atut. Przecież Judyta zawsze powtarzała, że lepiej zapobiegać niż później żałować.

Papier zaszeleścił. Judyta otworzyła pudełko i zamarła. Jej twarz, jeszcze przed chwilą rozświetlona, nagle stała się nieruchoma.

– Krem? – zapytała cicho.

– Nie byle jaki – odpowiedziałem szybko. – To specjalna linia. Wiesz… przeciwzmarszczkowa. Profilaktyka. Najlepiej działać wcześniej. Tak jak zawsze mówisz.

Podniosła wzrok. Nie krzyczała. Nie przewróciła oczami. To milczenie było znacznie gorsze.

– Uważasz, że wyglądam na czterdzieści lat? – zapytała chłodno.

– Nie! Oczywiście, że nie. To znaczy… to jest po prostu kategoria wiekowa. Tak się oznacza produkty. To nie ma nic wspólnego z tobą.

Słyszałem, jak plączę się w słowach. Chciałem obrócić to w żart.

– Przecież sama mówisz, że trzeba wyprzedzać czas.

– Wyprzedzać, a nie go doganiać – odpowiedziała i delikatnie odłożyła pudełko na stół.

W jej ruchach była powściągliwość, która bolała bardziej niż trzaskanie drzwiami. Wstała.

– Dziękuję za kwiaty – dodała, jakby to była oficjalna formułka.

– Judyta, przecież chodziło mi o to, że…

– Dobrze wiem, o co ci chodziło – przerwała mi. – Naprawdę wiem.

Nie podniosła głosu ani razu. Poszła do sypialni i zamknęła drzwi. Nie trzasnęła nimi. Po prostu je zamknęła. Ten cichy klik był jak wyrok. Stałem w kuchni, patrząc na otwarte pudełko. Nagle napis „40+” wydawał mi się krzykliwy, niemal bezczelny. Dlaczego wcześniej nie zwróciłem na to uwagi?

Wieczorem usiedliśmy do kolacji. Zupa stygła w talerzach. Odezwała się tylko po to, by poprosić o sól. I tyle. Żadnych żartów, żadnych opowieści z pracy. Cisza była gęsta, przytłaczająca. Wolałbym, żeby krzyczała, powiedziała wprost, że jestem bezmyślny. Tymczasem ona patrzyła na mnie jak na kogoś obcego.

Kiedy kładłem się spać, Judyta wzięła poduszkę.

– Prześpię się dziś w salonie – powiedziała spokojnie. – Potrzebuję trochę przestrzeni.

– To przez ten krem? – wyrwało mi się.

Spojrzała na mnie tak, jakbym właśnie potwierdził jej najgorsze przypuszczenia.

– Tak. Właśnie dlatego – odpowiedziała i wyszła.

Leżałem w ciemności, analizując każdą sekundę poranka. Przecież chciałem dobrze. Byłem uważny. Słuchałem. A jednak coś poszło nie tak. Nie miałem pojęcia, jak to naprawić.

Przestała się do mnie odzywać

Następne dni przypominały życie w dobrze funkcjonującym biurze, w którym wszyscy są uprzejmi, ale nikt nikomu nie ufa. Judyta wstawała jak zwykle wcześniej ode mnie. Słyszałem w kuchni szum czajnika, stukanie kubka o blat. Gdy wchodziłem, kawa już czekała.

– Dziękuję – mówiłem.

– Proszę – odpowiadała.

Tylko tyle. Zero spojrzeń ponad to, co konieczne.

W pracy nie mogłem się skupić. Otwierałem pliki i gapiłem się w monitor, widząc przed oczami jej twarz, gdy czytała napis na pudełku. Zastanawiałem się, czy wcześniej dawała mi jakieś sygnały. Przecież często mówiła o zmarszczkach.

– Zobacz, tu mi się robi taka kreska – pokazywała kiedyś przy lustrze. – To jeszcze nic, ale trzeba działać zawczasu.

Śmiałem się wtedy.

– Ja tu widzę tylko piękną kobietę.

Może to był błąd? Może bagatelizowałem coś, co dla niej było ważne?

Trzeciego dnia próbowałem porozmawiać.

– Judyta, możemy wrócić do tego prezentu? – zapytałem wieczorem, gdy odkładała laptopa.

Westchnęła.

– Mariusz, ten prezent mówi więcej niż tysiąc słów.

– Ale ja nie miałem na myśli…

– Wiem, co miałeś na myśli – jej głos był spokojny, ale napięty. – Doskonale wybrałeś coś, co ma mnie „naprawiać”. Coś, co sugeruje, że już trzeba coś korygować.

– To tylko kategoria marketingowa.

– Dla ciebie może tak.

Zamilkłem. W mojej głowie wciąż brzmiało jedno zdanie: „naprawiać”. Czy naprawdę tak to wyglądało?

Czwartego dnia wróciłem do domu wcześniej. Judyta siedziała na kanapie z telefonem w dłoni. Gdy mnie zobaczyła, odłożyła go.

– Rozmawiałaś z kimś? – zapytałem.

– Z Patrykiem.

– O nas?

Zawahała się.

– O wszystkim.

Poczułem ukłucie niepokoju. Jej brat zawsze był wobec mnie uprzejmy, ale miał w sobie tę czujność starszego brata, który nigdy do końca nie ufa mężowi siostry.

– Uważasz, że przesadzam? – spytała nagle.

– Nie wiem – odpowiedziałem szczerze. – Chyba nie rozumiem.

– Właśnie – powiedziała cicho.

Tej nocy znów spała w salonie. Ja leżałem w sypialni i patrzyłem w sufit. Zaczynałem czuć nie tylko frustrację, ale też coś gorszego – wstyd. Nie dlatego, że kupiłem krem. Tylko dlatego, że nie zauważyłem, jak bardzo dla niej temat wieku jest czuły.

Piątego dnia zadzwoniłem do Patryka.

– Co ja zrobiłem? – zapytałem bez wstępów.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– Trafiłeś w jej największy lęk – odpowiedział w końcu. – Ona od zawsze udaje, że ma dystans. Ale jak ktoś sugeruje, że czas ją dogania, to odbiera to jak ocenę.

– Przecież ja jej nie oceniam.

– Może nieświadomie to zrobiłeś.

Odłożyłem telefon z ciężarem na klatce piersiowej. Po raz pierwszy dopuściłem do siebie myśl, że mogłem ją zranić nie przez brak uwagi, ale przez zbyt dosłowne potraktowanie jej słów.

Wieczorem usiadłem naprzeciwko niej.

– Oddałem ten krem – powiedziałem.

Wzruszyła ramionami.

– To nie o krem chodzi.

Wiedziałem już, że stoimy na granicy czegoś poważniejszego. To nie były ciche dni o kosmetyk. To była rozmowa, której przez lata unikaliśmy – o starzeniu się, o lękach, o tym, czy wciąż widzimy w sobie to samo co kiedyś. Czułem, że jeśli teraz tego nie zrozumiem, między nami zostanie rysa, której nie da się już wygładzić żadnym prezentem.

Chciałem poznać jej wersję

Przełom przyszedł siódmego dnia. Nie planowałem wielkiej rozmowy. Po prostu nie wytrzymałem napięcia.

– Nie możemy tak dalej żyć – powiedziałem, gdy siedzieliśmy naprzeciw siebie przy stole. – Powiedz mi wprost, co cię tak zabolało.

Judyta długo milczała. Patrzyła w okno, jakby szukała odpowiednich słów na podwórku między blokami.

– Wiesz, ile razy w życiu słyszałam, że kobieta po czterdziestce traci na wartości? – zaczęła w końcu. – Że musi wyglądać młodo, że czas działa przeciwko niej?

– Ale ty nie masz czterdziestu lat – wtrąciłem odruchowo.

Spojrzała na mnie z rezygnacją.

– Właśnie o to chodzi. Nawet jeszcze ich nie mam, a już dostałam krem „40+”. Jak zapowiedź.

Chciałem zaprzeczyć, zapewnić ją, że dla mnie jest najpiękniejsza, ale tym razem powstrzymałem się. Czułem, że jeśli znów zacznę się tłumaczyć, niczego nie usłyszę.

– Najgorsze było to – ciągnęła – że nawet nie sprawdziłeś. Po prostu wziąłeś to, co ci podano. Jakby to było oczywiste, że już powinnam.

– Nie pomyślałem o tym w ten sposób – przyznałem cicho.

– Może – w jej głosie pojawiła się nuta zmęczenia. – Ale to i tak boli.

Zapadła cisza, ale inna niż wcześniej. Nie lodowata, tylko ciężka od emocji.

– Kiedy patrzysz na mnie – zapytała nagle – widzisz zmiany?

Zawahałem się. Pierwszy raz odpowiedź nie była oczywista.

– Widzę, że jesteś dojrzalsza – powiedziałem powoli. – Pewniejsza siebie. Widzę zmarszczki, tak. I swoje też widzę w lustrze. Siwe włosy, które udaję, że mi nie przeszkadzają. Tylko że ja nigdy nie myślałem o tym jak o stracie. Raczej jak o czasie, który przeżyliśmy razem.

Jej oczy lekko się zaszkliły.

– Ja się boję – wyszeptała. – Boję się, że któregoś dnia spojrzysz na mnie i pomyślisz, że to już nie to samo.

To zdanie uderzyło mnie mocniej niż wszystkie wcześniejsze pretensje.

– Judyta, ja się boję dokładnie tego samego – odpowiedziałem. – Tylko nigdy o tym nie mówiłem.

Po raz pierwszy od tygodnia usiadła bliżej. Nie dotknęła mnie, ale nie odsunęła się, gdy nasze kolana się zetknęły.

– To nie był tylko krem – powiedziała już spokojniej. – To było potwierdzenie mojego lęku.

– A dla mnie to była próba bycia uważnym – westchnąłem. – Chyba pomyliłem słuchanie z rozumieniem.

Patrzyliśmy na siebie długo. Bez złości. Z niepewnością, ale też z czymś, co przypominało dawną bliskość.

Postanowiłem to naprawić

Następnego dnia nie kupiłem nowego prezentu. Nie zamówiłem kolacji, nie przyniosłem kolejnego bukietu. Zamiast tego zaproponowałem spacer.

– Tak bez okazji? – zapytała z lekkim zdziwieniem.

– Bez okazji. Chciałbym z tobą po prostu pobyć.

Szliśmy powoli wzdłuż rzeki. Było chłodno, ale słonecznie. Przez dłuższą chwilę milczeliśmy, aż w końcu powiedziałem:

– Myślę, że przez lata udawaliśmy, że temat starzenia się nas nie dotyczy. Ty mówiłaś o profilaktyce, ja żartowałem. A prawda jest taka, że oboje się tego boimy.

– Ja chyba bardziej – uśmiechnęła się blado.

– Może. Ale to nie znaczy, że masz się z tym mierzyć sama.

Opowiedziałem jej o rozmowie z Patrykiem. O tym, że powiedział mi, jak bardzo zawsze była wrażliwa na punkcie wieku, choć na zewnątrz sprawiała wrażenie obojętnej.

– Myślałam, że dobrze to ukrywam – przyznała.

– Ja też tak myślałem.

Zatrzymaliśmy się przy ławce. Judyta spojrzała na mnie inaczej niż przez ostatnie dni – bez chłodu, bez oskarżenia.

– Wiesz, co byłoby dla mnie najważniejsze? – zapytała.

– Co?

– Żebyś następnym razem zapytał. Zamiast zakładać, że wiesz.

Pokiwałem głową.

– Zapytać, a nie zgadywać.

Usiadła obok mnie, tym razem bliżej. Oparła głowę na moim ramieniu. To był drobny gest, ale poczułem, jak napięcie z ostatnich dni powoli odpuszcza.

– Nie jesteś moim wrogiem – powiedziała cicho. – Po prostu dotknąłeś czegoś, co jest we mnie kruche.

– A ja nie zauważyłem, że to kruche – odpowiedziałem.

Nie wróciliśmy od razu do dawnej swobody. Jeszcze przez jakiś czas wyczuwałem w niej ostrożność. Ale tej nocy wróciła do sypialni. Bez wielkich deklaracji. Po prostu położyła swoją poduszkę na miejscu. Zrozumiałem wtedy, że w małżeństwie najgroźniejsze nie są wielkie dramaty, lecz małe symbole, które trafiają w czułe punkty. Krem był tylko pudełkiem. To, co w nim zobaczyła, było znacznie większe.

Od tamtej pory, zanim kupię jakikolwiek prezent, zastanawiam się nie nad tym, co wydaje się logiczne, ale nad tym, co może kryć się pod powierzchnią słów. I częściej pytam. Starzenie się to nie liczba na opakowaniu. To rozmowa, którą trzeba mieć odwagę przeprowadzić razem.

Mariusz, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: