Ósmy marca zawsze był w naszym domu świętem. Tadeusz, mój mąż od dwudziestu lat, należał do mężczyzn starej daty, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Przynajmniej tak mi się wydawało. Nigdy nie zapominał o rocznicach, imieninach czy walentynkach, choć z biegiem lat te gesty stawały się nieco bardziej mechaniczne.

Zawsze pamiętał

Nasze życie przypominało dobrze naoliwioną maszynę. Mieliśmy spłacony w większości dom na przedmieściach, dorosłą córkę studiującą w innym mieście i plany na spokojną starość, które snuliśmy przy niedzielnych śniadaniach.

Tego ranka mąż wyszedł do pracy wcześniej niż zwykle. Gdy budzik zadzwonił o siódmej, jego połowa łóżka była już zimna. Na szafce nocnej nie znalazłam żadnej kartki, żadnego drobiazgu, co lekko mnie zaniepokoiło, ale szybko zganiłam się w myślach za bycie roszczeniową. Przecież to dopiero poranek.

Wstałam, nastawiłam ekspres do kawy i spojrzałam w lustro. Zobaczyłam w nim kobietę zadbaną, choć zmęczoną. Ostatnie miesiące były dla nas trudne. Tadeusz bywał nieobecny duchem, często wracał późno. Ja z kolei rzuciłam się w wir pracy, próbując nie zauważać, że nasze wieczorne rozmowy skurczyły się do wymiany informacji o rachunkach i zakupach. W głębi duszy liczyłam, że ten Dzień Kobiet będzie przełomem. Może zaplanował kolację, wyjazd, cokolwiek, co pozwoli nam wrócić na właściwe tory?

Około południa, kiedy pracowałam w domu, rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzyłam drzwi. W progu stał młody chłopak, ledwo widoczny zza ogromnego bukietu. To były herbaciane róże, moje ulubione. Było ich mnóstwo.

– Przesyłka dla pani – powiedział kurier.

– Dziękuję.

Były przepiękne

Odebrałam ciężki bukiet i zamknęłam drzwi stopą. Zapach był oszałamiający. Słodki, duszny, wypełniający natychmiast całą przestrzeń. Postawiłam kwiaty na stole, w samym centrum salonu. Wyglądały majestatycznie. Szybko policzyłam pąki. Czterdzieści sztuk. Poczułam falę czułości. A więc pamiętał, zależało mu.

Wszystkie moje lęki, wszystkie te wieczory, gdy patrzył w telefon zamiast na mnie, nagle wydały się nieważne. Może po prostu był przepracowany? Może to ja wymyślałam problemy tam, gdzie ich nie było?

Do bukietu była dołączona mała koperta, wciśnięta między łodygi, przywiązana elegancką, złotą wstążką. Zaparzyłam sobie świeżą herbatę, usiadłam wygodnie w fotelu i z namaszczeniem sięgnęłam po ten kawałek papieru. Otworzyłam kopertę. W środku znajdował się sztywny kartonik z nadrukowanym tekstem. „Dla kobiety, która sprawiła, że znów poczułem się młody. Każda chwila z Tobą to skarb. Nie mogę się doczekać naszego weekendu w spa. Twój T.”.

Uśmiechnęłam się. Weekend w spa? To była wspaniała niespodzianka! Tadek nie wspominał o żadnym wyjeździe, ale to idealnie wpisywało się w jego styl robienia niespodzianek. Poczucie bycia młodym? To też brzmiało uroczo, choć nieco egzaltowanie jak na niego.

Nie mogłam uwierzyć

Wtedy mój wzrok padł na nagłówek, który w pierwszym odruchu pominęłam, skupiając się na treści życzeń. W lewym górnym rogu, wytłuszczoną czcionką, widniało: „Dla Julii”. Pomyślałam, że to jakiś błąd wzroku. Przeczytałam jeszcze raz. „Dla Julii”. Nie dla Edyty.

Mój umysł zaczął szukać racjonalnych wyjaśnień. To na pewno błąd kwiaciarni! Pomylili bileciki. Ktoś inny o imieniu Tadeusz wysłał kwiaty do jakiejś Julii, a ja dostałam jej kartkę. To logiczne, prawda? Zdarzają się takie pomyłki. Kwiaty trafiły pod właściwy adres, tylko bilecik był zły.

Chwyciłam telefon, żeby zadzwonić do męża i pośmiać się z tej pomyłki. Wyobrażałam sobie jego reakcję: „Co za partacze! Zaraz tam zadzwonię i zrobię awanturę!”. Wybrałam numer, ale nie nacisnęłam zielonej słuchawki. Coś mnie powstrzymało.

Wróciłam wzrokiem do tekstu. „Sprawiła, że znów poczułem się młody”. To zdanie nagle nabrało innego wydźwięku. Tadeusz miał pięćdziesiąt lat. Ostatnio kupił karnet na siłownię, zaczął dbać o dietę, wymienił garderobę na bardziej młodzieżową. Śmiałam się z tego, nazywając to niegroźnym kryzysem wieku średniego. Ale teraz… Julia. Kim mogła być?

Miałam podejrzenia

Odłożyłam telefon i podeszłam do komputera. Ręce mi drżały tak bardzo, że ledwo trafiałam w klawisze. Tadeusz zawsze dbał o swoją prywatność, jego telefon był zabezpieczony hasłem i odciskiem palca, ale mieliśmy wspólnego laptopa, z którego rzadko korzystał.

Weszłam w historię przeglądarki. Pusto, wszystko wyczyszczone. To samo w sobie było podejrzane. Weszłam na jego pocztę. Był wylogowany. Zaczęłam przeszukiwać szuflady biurka. Szukałam czegokolwiek – rachunków, biletów, paragonów.

W kieszeni jego marynarki, którą rzucił na krzesło kilka dni temu, znalazłam pognieciony paragon ze stacji benzynowej. Data sprzed tygodnia, godzina 23:30. Stacja przy wyjeździe na autostradę. Tego dnia powiedział mi, że ma inwentaryzację w magazynie pod miastem i wróci późno. Magazyn był w zupełnie innym kierunku.

Elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsca z bolesną precyzją. Jego nagłe wyjazdy. Nowe perfumy, blokada na telefonie i wreszcie ta nieszczęsna Julia. Wróciłam do bukietu. Róże nagle przestały wyglądać pięknie. Ich zapach stał się mdły, drażniący.

Musiałam poznać prawdę

Bilecik przeznaczony dla Julii trafił do bukietu dla mnie. Zastanawiałam się przez chwilę, co dostała Julia. Czy ona teraz czyta bilecik z napisem „Dziękuję za 20 lat, Kochanie”? Nie, w moim zamówieniu na pewno nie było treści bileciku. Tadeusz uznał, że same kwiaty dla żony wystarczą. 40 róż załatwi sprawę i nie musi silić się na słowa. Natomiast dla Julii napisał poemat.

To bolało bardziej niż sam fakt zdrady. To, że dla mnie nie miał żadnych słów, że byłam tylko obowiązkiem do odhaczenia w kalendarzu, podczas gdy jego emocje, jego słowa i jego „młodość” należały do kogoś innego.

Przez kolejne cztery godziny siedziałam w fotelu, patrząc na te przeklęte róże. Byłam w stanie dziwnego odrętwienia, zimnej furii, która powoli zastępowała rozpacz. Znalezienie jej w portalu społecznościowym nie było trudne, bo wśród znajomych mojego męża była tylko jedna Julia.

26 lat, instruktorka fitness. Piękna, długie blond włosy, szeroki uśmiech. Na jednym ze zdjęć, zrobionym w restauracji dwa tygodnie temu, widać było męską dłoń trzymającą kieliszek wina. Poznałam ten zegarek. Prezent ode mnie na jego czterdzieste urodziny.

Był w świetnym nastroju

Kiedy usłyszałam zgrzyt klucza w zamku, było już po osiemnastej. Tadeusz wszedł do domu z uśmiechem, niosąc butelkę drogiego wina.

– Cześć kochanie! Wszystkiego najlepszego! – zawołał od progu, udając entuzjazm.

Wszedł do salonu i zobaczył bukiet. Jego uśmiech stał się jeszcze szerszy, pełen samozadowolenia. Był dumny z siebie, załatwił sprawę. Kupił prezent, teraz mógł spokojnie spędzić wieczór, udając idealnego męża, a myślami być przy swojej Julii.

– Widzę, że dotarły – powiedział, podchodząc, by mnie pocałować. – Podobają ci się? Pamiętałem, że uwielbiasz herbaciane.

Odsunęłam się, zanim jego usta dotknęły mojego policzka. Spojrzał na mnie zdziwiony.

– Coś się stało? – zapytał, marszcząc brwi. – Przecież kupiłem ci kwiaty.

– Są piękne – powiedziałam spokojnie. – Ale chyba zaszła mała pomyłka.

– Jaka pomyłka? – W jego oczach pojawił się cień niepokoju.

Sięgnęłam po bilecik, który leżał na stole obok wazonu. Podałam mu go powoli, patrząc prosto w oczy.

– To chyba nie było do mnie.

Wziął kartonik. Zobaczyłam, jak czyta pierwsze słowa. Zobaczyłam moment, w którym dociera do niego sens tego, co trzyma w ręku. Jego twarz, zazwyczaj tak pewna siebie, momentalnie poszarzała. Krew odpłynęła mu z policzków. Ręka z bilecikiem opadła bezwładnie wzdłuż ciała.

Przyznał się

Patrzył na mnie wzrokiem zbitego psa, przerażonego, że jego podwójne życie właśnie runęło w gruzach. Nie miał żadnej linii obrony. Dowód był w jego dłoni.

– To był moment słabości – wydukał w końcu. – To nic nie znaczy. Kocham cię, jesteśmy małżeństwem od dwudziestu lat…

– Właśnie – powiedziałam cicho. – Dwadzieścia lat. I podsumowałeś je czterdziestoma różami bez słowa komentarza, bo wszystkie czułe słowa zużyłeś dla kogoś, kogo znasz od kilku miesięcy.

– To pomyłka kwiaciarni! – spróbował jeszcze raz, desperacko chwytając się kłamstwa. – Pomylili zamówienia, ja…

– Przestań – ucięłam ostro. – Nie kłam chociaż teraz. Miej tyle godności.

Usiadł na kanapie, chowając twarz w dłoniach. Wiedział, że to koniec. Nie było krzyków, nie było rzucania talerzami. Była tylko lodowata pustka. Tamtego wieczoru kazałam mu się spakować. Próbował negocjować, prosił, płakał. Mówił o kryzysie, o tym, że czuł się stary, że potrzebował odskoczni, że to nie miało trwać wiecznie. Każde jego słowo tylko utwierdzało mnie w przekonaniu, że człowiek, z którym dzieliłam życie, jest mi zupełnie obcy. Jak można usprawiedliwiać niszczenie rodziny chęcią poczucia się „młodym”?

Zostałam sama

Wyprowadził się do hotelu. Nie wiem, czy potem pojechał do Julii. Szczerze mówiąc, przestało mnie to obchodzić. Następnego dnia rano, dziewiątego marca, obudziłam się w pustym domu. Słońce wpadało przez okna, oświetlając salon. Na stole wciąż stał wielki bukiet herbacianych róż. Wyglądały nadal pięknie, niewinnie, nieświadome roli, jaką odegrały w zniszczeniu mojego małżeństwa.

Wyciągnęłam je z wazonu. Kapała z nich woda, mocząc obrus, który dostałam od teściowej. Nie dbałam o to. Zaniosłam je do kubła na śmieci przed domem. Nie mieściły się, musiałam je połamać. Dźwięk łamanych łodyg był dziwnie satysfakcjonujący.

Rozwód trwał pół roku. Był bolesny i kosztowny, ale konieczny. Tadeusz próbował walczyć o dom, ale poczucie winy i dowody zdrady, które, o ironio, sam mi dostarczył w formie bileciku, sprawiły, że ostatecznie ustąpił.

Edyta, 48 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

