Kiedy planowaliśmy ten wyjątkowy dzień, zależało mi tylko na uśmiechu mojego dziecka. Harowaliśmy z mężem po godzinach, żeby wyprawić przyjęcie, o jakim marzyła nasza jedynaczka. Nie przypuszczałam, że najbliżsi potraktują jej wielkie święto jak darmową jadłodajnię, a w kluczowym momencie złamią jej małe serce, zostawiając nas z uczuciem głębokiego zażenowania.

Wszystko miało być zapięte na ostatni guzik

Odkąd Zosia rozpoczęła trzecią klasę, w naszym domu temat Pierwszej Komunii Świętej pojawiał się niemal codziennie. Moja córeczka przeżywała to ogromnie. Uczyła się pieśni, starannie przygotowywała do pierwszego w życiu ważnego sakramentu, a my z mężem staraliśmy się zapewnić jej odpowiednią oprawę tego wydarzenia. Nie jesteśmy z Damianem krezusami. Oboje pracujemy na zwykłych etatach, płacimy kredyt za mieszkanie i musimy uważnie planować domowy budżet. Mimo to, w tamtym roku postanowiliśmy zrezygnować z letniego wyjazdu nad morze, aby odłożyć pieniądze na przyjęcie.

Wybraliśmy elegancką restaurację na osiedlu. Właścicielka zaproponowała piękne, jasne wnętrze z widokiem na ogród. Menu było bardzo bogate, z kilkoma daniami gorącymi, słodkim bufetem i czekoladową fontanną, o którą Zosia tak bardzo prosiła.

– Jesteś pewna, że nas na to stać? – zapytał Damian pewnego wieczoru, gdy przeglądaliśmy ostateczny kosztorys.

– Damy radę – odpowiedziałam z przekonaniem. – To jedyny taki dzień w jej życiu. Chcę, żeby czuła się wyjątkowo. Poza tym zapraszamy najbliższą rodzinę. Zobaczysz, będzie pięknie.

Nie chodziło nam o to, by komukolwiek imponować. Chcieliśmy po prostu spędzić czas z ludźmi, których uważaliśmy za bliskich, w spokojnej i radosnej atmosferze. Lista gości zamknęła się w trzydziestu osobach. Byli to głównie nasi rodzice, krewni mojego męża, w tym jego ciotka Krystyna oraz wujek Tomasz, a także moja siostra i kilkoro kuzynów.

Przez telefon padały wielkie deklaracje

Na kilka tygodni przed uroczystością mój telefon dzwonił niemal bez przerwy. Ciotka Krystyna dopytywała o każdy szczegół przyjęcia. Słynęła w rodzinie z tego, że lubiła otaczać się luksusem. Zawsze opowiadała o swoich egzotycznych wycieczkach, nowych samochodach i drogich ubraniach. Nie ukrywam, że bywała nieco męcząca, ale zawsze traktowaliśmy ją z szacunkiem.

– Renatko, powiedz mi, kochana, co ta nasza Zosia by chciała dostać? – zapytała pewnego popołudnia, kiedy akurat wracałam z pracy.

– Naprawdę nie trzeba niczego wielkiego, ciociu – odpowiedziałam zgodnie z prawdą. – Zosia ucieszy się z każdej pamiątki. Zbieramy też na nowy rower, więc jeśli chcesz, możesz po prostu dołożyć drobną sumę do skarbonki.

– Drobne do skarbonki? Daj spokój! – oburzyła się Krystyna. – Taka mądra dziewczynka musi dostać coś specjalnego. Wujek Tomek już patrzył za takim nowoczesnym zegarkiem, co to teraz dzieci noszą. Zegarek i telefon w jednym. Zostaw to nam, nie kupujcie jej żadnych elektronicznych zabawek.

Podzieliłam się tą informacją z Zosią. Córka aż podskoczyła z radości, ponieważ od dawna wspominała, że kilka jej koleżanek ma już takie urządzenia. Cieszyłam się, że rodzina tak angażuje się w sprawienie mojemu dziecku radości. Podobne deklaracje składała kuzynka Sylwia, obiecując niespodziankę, jakiej Zosia nigdy nie zapomni.

Kościół był tylko przystankiem

Nadszedł wreszcie ten długo wyczekiwany majowy poranek. Zosia wyglądała uroczo w swojej prostej, białej sukience. Kiedy staliśmy w kościele, a ona ze złożonymi dłońmi wpatrywała się w ołtarz, czułam ogromne wzruszenie. Damian trzymał mnie za rękę, a w jego oczach widziałam łzy dumy. Niestety, już podczas mszy zauważyłam rzeczy, które delikatnie psuły ten podniosły nastrój.

Większość rodziny mojego męża dotarła na miejsce z opóźnieniem. Ciotka Krystyna i wujek Tomek nawet nie weszli do środka. Stali przed drzwiami świątyni, rozmawiając i śmiejąc się, co chwilę zerkając na zegarki. Kiedy uroczystość dobiegła końca, nie podeszli, by złożyć Zosi życzenia. Zamiast tego od razu ruszyli w stronę samochodów.

– Widzimy się na miejscu! Jesteśmy głodni jak wilki! – krzyknęła tylko Sylwia, wsiadając do swojego nowego auta.

Przełknęłam gorzką gulę w gardle. Tłumaczyłam sobie, że może są po prostu zmęczeni podróżą, choć mieszkali zaledwie pięćdziesiąt kilometrów od nas. Wsiedliśmy z Zosią do naszego samochodu i pojechaliśmy do restauracji, gdzie wszystko było już gotowe.

Przechwalali się nad talerzami

Kiedy dotarliśmy na salę, goście już siedzieli przy stołach. Nikt nie czekał na główną bohaterkę tego dnia. Kelnerzy przy nas zaczęli wnosić wazy z gorącym rosołem i półmiski pełne pieczonych mięs. Wtedy zaczął się prawdziwy spektakl, w który początkowo nie potrafiłam uwierzyć.

Rodzina rzuciła się na jedzenie, jakby nie widzieli posiłku od kilku tygodni. Wujek Tomek nakładał sobie na talerz porcje, które wystarczyłyby dla trzech dorosłych osób. Ciotka Krystyna głośno komentowała każdy kęs.

– No, zjadłabym jeszcze tego kurczaka z nadzieniem, ale już nie ma na półmisku. Kelner! Może pan przynieść jeszcze jedną porcję? – nawoływała przez całą salę, nie zwracając uwagi na to, że inni goście również chcieli spróbować potraw.

Siedziałam obok Zosi, próbując odwrócić jej uwagę od tego zamieszania. Rozmawiałam z nią o tym, jak pięknie śpiewała w kościele i jak bardzo jesteśmy z niej dumni. Jednak trudno było zagłuszyć rozmowy dobiegające z drugiego końca stołu. Zamiast skupić się na dziecku, rodzina przerzucała się opowieściami o swoich zarobkach i planach urlopowych.

– W tym roku lecimy na Wyspy Kanaryjskie. Czternaście dni, hotel z widokiem na ocean. Zapłaciliśmy majątek, ale przecież żyje się tylko raz, prawda? – opowiadała z dumą Sylwia, wkładając do ust kolejny kawałek sernika.

– A my właśnie wymieniamy meble w salonie. Sprowadzane na zamówienie. Nawet nie pytajcie o cenę – wtórowała jej Krystyna, po czym dyskretnie wsunęła do swojej torebki kilka czekoladowych pralin ze słodkiego bufetu.

Patrzyłam na mojego męża. Damian miał zaciśnięte usta. Widziałam, że jest mu wstyd za zachowanie swoich bliskich, ale nie chciał robić awantury w takim dniu. Milczeliśmy, mając nadzieję, że chociaż przy wręczaniu prezentów wykażą się taktem i sprawią Zosi radość, o której tak głośno opowiadali.

Jeden moment obnażył całą prawdę

Po południu, gdy podano wspaniały tort, nadeszła chwila, na którą czekało chyba każde dziecko na tego typu przyjęciu. Zosia usiadła na przygotowanym dla niej fotelu, a goście po kolei podchodzili, by wręczyć jej upominki. Moja siostra podarowała jej pięknie wydaną, ilustrowaną biblię oraz drobną kwotę do skarbonki. Kilku kuzynów przyniosło skromne, ale urocze pamiątki.

W końcu do Zosi podeszła ciotka Krystyna z wujkiem Tomkiem. Zosia aż wyprostowała się z przejęcia, pamiętając obietnicę o wymarzonym zegarku. Krystyna wyciągnęła z torebki płaską, białą kopertę i malutkie pudełeczko owinięte w szary papier.

– Rośnij zdrowa, Zosieńko. Tu masz coś od nas – powiedziała szybko, nie patrząc nawet dziecku w oczy, po czym natychmiast wróciła do stołu, by dopić kawę.

Sylwia, która obiecywała niezapomnianą niespodziankę, wręczyła córce płaską paczkę wielkości zeszytu.

– Otwórz sobie w domu, na pewno ci się spodoba – rzuciła z uśmiechem i dołączyła do Krystyny.

Kiedy oficjalna część dobiegła końca, a goście zaczęli powoli zbierać się do wyjścia – nie zapominając poprosić kelnerów o zapakowanie resztek jedzenia do pojemników – pozwoliliśmy Zosi usiąść w spokojnym kącie sali i otworzyć prezenty. Damian pomagał jej rozwiązywać wstążki, a ja pakowałam nasze rzeczy.

Nagle usłyszałam ciche pociągnięcie nosem. Odwróciłam się gwałtownie. Zosia siedziała z opuszczoną głową, a w jej dłoniach spoczywało otwarte pudełeczko od ciotki Krystyny.

Tylko oszukali moje dziecko

Podeszłam bliżej i zamarłam. W pudełku nie było żadnego zegarka. Znajdowała się tam zwykła bransoletka z jaskrawymi koralikami, z której w dodatku nie działało zapięcie. Wyglądała jak dodatek do czasopisma z kiosku. Damian zbladł, otwierając kopertę. W środku znajdował się banknot o nominale pięćdziesięciu złotych.

Moja pierwsza myśl to absurdalna pomyłka. Może pomylili prezenty? Ale nie, na kopercie wyraźnie widniał napis: „Dla Zosi od cioci Krysi i wujka Tomka”.

– Mamo, a co jest tutaj? – zapytała Zosia drżącym głosem, sięgając po paczkę od Sylwii.

Kiedy rozerwała papier, moim oczom ukazała się zwykła ramka na zdjęcia z fotografią rodziny. Ramka miała lekko zarysowaną szybkę i odklejający się brzeg z jednej strony, jakby dosłownie przeleżała u kogoś w szafie dobrych kilka lat. Zosia nie wytrzymała. Z jej oczu popłynęły wielkie, ciężkie łzy, które zaczęły kapać na białą sukienkę.

– Dlaczego oni mnie okłamali? – szepnęła, patrząc na nas z bezgranicznym smutkiem. – Ciocia mówiła, że ma dla mnie wielką niespodziankę. Przecież ja nic od nich nie chciałam, ale sami mówili... Czy ja zrobiłam coś źle?

Serce pękło mi na milion kawałków. Moje dziecko, w dniu, który miał być pełen miłości i światła, płakało z powodu zwykłej ludzkiej podłości i fałszu. Tu wcale nie chodziło o brak drogiego prezentu. Chodziło o obietnice rzucane na wiatr, o rozbudzone nadzieje i o to, że potraktowali ją jak nieważny dodatek do darmowej uczty. Ludzie, którzy godzinę wcześniej chwalili się zagranicznymi wycieczkami i meblami na wymiar, wręczyli dziecku śmieci znalezione na dnie szuflady.

Damian kucnął przy córce i mocno ją przytulił.

– Córeczko, nie zrobiłaś niczego złego. Jesteś najwspanialszą dziewczynką na świecie. A ciotka i wujek... cóż, po prostu zapomnieli, co w życiu jest naprawdę ważne – powiedział, a jego głos drżał z tłumionego gniewu.

Już nic od nich nie chcemy

Gdy wróciliśmy do domu, byliśmy wyczerpani emocjonalnie. Zosia poszła do swojego pokoju przebrać się w codzienne ubrania. Damian usiadł na kanapie w salonie i ukrył twarz w dłoniach.

– Nigdy więcej ich nie zaproszę. Nigdy. Przyszli się nażreć na nasz koszt, pochwalić swoim bogactwem, a moje dziecko potraktowali jak śmiecia – wyrzucił z siebie z goryczą.

– Masz rację. Szkoda, że musieliśmy dowiedzieć się tego w taki dzień – odpowiedziałam cicho.

Wtedy wpadłam na pewien pomysł. Poszłam do sypialni, gdzie w wielkiej przesuwnej szafie ukryliśmy nasz prezent dla Zosi. Nie był to wymarzony zegarek, ale piękny, jasnoniebieski rower z koszykiem, na który odkładaliśmy pieniądze od kilku miesięcy. Wyprowadziliśmy go z mężem na środek salonu i zawołaliśmy córkę.

Kiedy Zosia zobaczyła rower, jej oczy znów zaszkliły się łzami, ale tym razem były to łzy czystego szczęścia. Rzuciła się nam na szyję, dziękując tak gorąco, jakby dostała największy skarb na świecie. Wieczorem, gdy zasnęła z uśmiechem na twarzy, zrozumiałam coś bardzo ważnego.

Prawdziwej rodziny nie definiują więzy krwi. Definiuje ją szacunek, szczerość i obecność. Ludzie, którzy przyszli na przyjęcie Zosi, byli jedynie statystami, skupionymi wyłącznie na własnych potrzebach i żołądkach. Nie potrzebujemy ich w naszym życiu. Cieszę się, że prawda wyszła na jaw. Dzięki temu wiemy już, w kogo warto inwestować nasz czas i uczucia. Najważniejsze, że mieliśmy siebie nawzajem, a miłości w naszym małym, trzyosobowym domu wystarczy nam za całą resztę świata.

Renata, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

