Decyzja o kupnie domu przed ślubem wydawała nam się szczytem pragmatyzmu. Po co płacić za wynajem i odkładać na wesele, skoro te pieniądze można zainwestować we własne cztery kąty? Moi rodzice kręcili nosem, sugerując, że kolejność powinna być odwrotna, ale ja ich nie słuchałam. Uważałam ich podejście za staroświeckie. My byliśmy nowocześni, dynamiczni. Byliśmy zespołem.

Kupiliśmy dom

Wizyta w banku była formalnością. Oboje mieliśmy zdolność kredytową, choć to moje zarobki w korporacji stanowiły solidniejszą bazę. Andrzej, pracujący jako freelancer, miał dochody nieregularne, ale w dobrych miesiącach przynosił do domu naprawdę spore sumy. Umówiliśmy się prosto: ratę i rachunki dzielimy na pół. Dom jest wspólny, więc odpowiedzialność też.

– Jesteśmy w tym razem, kochanie – powtarzał, gdy podpisywałam zgodę na obciążenie hipoteki.

Przez pierwsze dwa miesiące żyliśmy w euforii. Zrywaliśmy stare tapety, kuliśmy kafelki w łazience. Każdy siniak, każde zadrapanie i każda wydana złotówka wydawały się inwestycją w nasze szczęście. Problemy zaczęły się, gdy przyszło do poważniejszych wydatków. Remont starego domu to studnia bez dna, a nasze oszczędności topniały szybciej niż śnieg w maju. Kiedy okazało się, że trzeba wymienić całą instalację hydrauliczną, Andrzej wpadł w furię.

– Przecież to miało kosztować grosze! – krzyczał, kopiąc w starą rurę. – Ten hydraulik chce nas naciągnąć!

– Musimy to zrobić – tłumaczyłam spokojnie, choć w środku trzęsłam się ze stresu. – Mam odłożone trochę z premii, dołożę.

Kupił sobie drona

I dokładałam. Raz, drugi, trzeci. Zaczęłam prowadzić tabelkę wydatków, żebyśmy mogli się potem rozliczyć, ale za każdym razem, gdy chciałam mu ją pokazać, on zmieniał temat. Mówił, że jest zmęczony, że bolą go plecy od noszenia płyt gipsowych, że marudzę jak stara księgowa.

– Nie bądź taką materialistką – rzucił, gdy upomniałam się o zwrot połowy za nowe okna. – Przecież wszystko, co moje, jest twoje. Jesteśmy rodziną, prawda?

Te słowa zamykały mi usta. Nie chciałam wyjść na skąpą narzeczoną, która wylicza ukochanemu każdą złotówkę. Wierzyłam, że to tylko przejściowe trudności. Tymczasem on, zamiast oszczędzać na remont, pewnego dnia wrócił do domu z nowym dronem.

– Zobacz, jakie ujęcia zrobimy nad domem! – cieszył się jak dziecko.

– Nie mamy drzwi do łazienki, a ty kupujesz zabawkę za trzy tysiące?

– To do pracy – obruszył się. – Muszę inwestować w sprzęt. Ty tego nie rozumiesz, bo masz ciepłą posadkę w biurze.

Zaczął znikać

Wtedy po raz pierwszy poczułam się w tym domu obco. Jakbym była nie współwłaścicielką, ale sponsorem jego zachcianek i wizji. Atmosfera gęstniała z tygodnia na tydzień. Remont stanął w miejscu, bo skończyły się fundusze, a Andrzej coraz częściej znikał z domu.

Mówił, że musi spotykać się z klientami na mieście, że w domu jest za głośno i za brudno, żeby pracować. Zostawałam sama pośród kartonów, worków z cementem i niedokończonych ścian. Wieczorami siedziałam na jedynej kanapie, którą udało nam się wstawić, i patrzyłam w ciemne okna.

Kiedy wracał, był drażliwy. Każda próba rozmowy o finansach kończyła się awanturą. Zaczął spać w pokoju gościnnym na materacu, twierdząc, że chrapię, albo że musi popracować w nocy. Oddalaliśmy się od siebie z prędkością światła. Dom, który miał nas spajać, stał się klinem wbitym między nasze serca. Pewnego wieczoru pękłam.

– Tak dalej być nie może – powiedziałam. – Musimy ustalić plan spłaty kredytu i dokończenia remontu. Nie mam już z czego dokładać. Moje konto jest puste.

Miałam dosyć

Spojrzał na mnie wzrokiem, którego nigdy nie zapomnę. Był pusty, obojętny, pozbawiony cienia empatii.

– Wiesz co? Mam dość – powiedział spokojnie. – Mam dość tego domu, tego wiecznego brudu, twojego narzekania i tego, że ciągle mówisz tylko o pieniądzach. Duszę się tutaj.

– Dusisz się? – zapytałam z niedowierzaniem. – A ja? Myślisz, że ja się świetnie bawię, pracując na dwa etaty, żeby to utrzymać?

– To był twój pomysł – rzucił oskarżycielsko. – Ty chciałaś domku z ogródkiem. Ja wolałem loft w centrum.

Zamurowało mnie. To on znalazł ogłoszenie. To on pokazywał mi ten dom. Teraz przepisywał historię na nowo, byle tylko zrzucić z siebie winę. Dwa dni później wróciłam z pracy wcześniej. W przedpokoju stały trzy duże walizki i kilka kartonów. Andrzej pakował swoje komputery.

– Co robisz? – zapytałam.

– Wyprowadzam się – oznajmił, nie patrząc mi w oczy. – Muszę odpocząć. Przemyśleć wszystko. Wracam do rodziców.

– A co z nami? Co z domem?

– Nie wiem. Na razie muszę wyjść. Potrzebuję przestrzeni.

Wyprowadził się

Wyszłam za nim przed dom. Deszcz zacinał, mocząc mi bluzkę, ale nie czułam zimna. Czułam tylko panikę.

– Za tydzień jest rata kredytu! Trzy tysiące osiemset złotych! – krzyknęłam za nim, gdy wsiadał do samochodu.

– Poradzisz sobie – rzucił przez uchyloną szybę. – Jesteś zaradna. Pogadamy, jak ochłonę.

Odjechał, zostawiając mnie samą w wielkim, niedokończonym domu, który nagle wydał mi się przerażającym więzieniem. Usiadłam na mokrych schodach i rozpłakałam się, ale nie z żalu za nim. Płakałam ze strachu. Wiedziałam, że „pogadamy, jak ochłonę” oznaczało koniec. I wiedziałam, że zostałam z problemem, który mnie przerośnie.

Przez dwa tygodnie łudziłam się, że on wróci, że to tylko kryzys. Pisałam do niego, dzwoniłam. Odpisywał zdawkowo albo wcale. Kiedy przyszedł termin płatności raty, wysłałam mu przypomnienie. Odpowiedź przyszła po trzech godzinach: „Nie mieszkam tam, więc nie będę płacił za media i eksploatację. Kredyt to twoja sprawa, skoro tam zostałaś. Ja nie mam teraz kasy”.

Byłam zrozpaczona

Zrozumiałam, że jestem w potrzasku. Jeśli nie zapłacę całości, zniszczę sobie życie. Bank wejdzie mi na pensję, a dom zlicytują za bezcen. Andrzej nie miał nic do stracenia – oficjalnie nie miał majątku, pracował na umowy o dzieło. To ja byłam łatwym celem. Zacisnęłam zęby i przelałam całą kwotę. Na koncie zostało mi trzysta złotych na życie. Do końca miesiąca jadłam ryż z mrożonkami, które znalazłam na dnie zamrażarki.

Kolejne pół roku to był koszmar, którego nie życzę nikomu. Żyłam w trybie robota. Wstawałam o piątej rano, jechałam do biura, po pracy brałam dodatkowe zlecenia na tłumaczenia tekstów, siedząc przy komputerze do drugiej w nocy. W weekendy, zamiast odpoczywać, próbowałam sama kończyć drobne prace remontowe, bo nie stać mnie było na fachowców. Nauczyłam się kłaść gładź, malować sufity i skręcać meble.

Znajomi przestali dzwonić, bo nigdy nie miałam czasu ani pieniędzy na wyjścia. Moja siostra Kinga była moją jedyną ostoją.

– Musisz coś z tym zrobić – powiedziała. – On cię niszczy, nawet tu nie będąc. Musisz go zmusić do sprzedaży domu albo do spłaty.

– Próbowałam – westchnęłam. – On nie chce sprzedać, bo twierdzi, że ceny nieruchomości rosną i to inwestycja. A płacić nie chce, bo nie korzysta. Jestem zakładnikiem we własnym domu.

– To idź do prawnika. Pożyczę ci na konsultację.

Popełniłam błąd

Wizyta u prawnika otworzyła mi oczy. Mecenas, starszy, konkretny mężczyzna, nie owijał w bawełnę.

– Sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna. Możemy wnieść o zniesienie współwłasności. Sąd może nakazać sprzedaż domu na licytacji, co jest nieopłacalne, albo może pani spłacić byłego partnera i przejąć dom na wyłączność.

– Spłacić go? – zaśmiałam się histerycznie. – Przecież to on nie płaci rat! To on jest mi winien pieniądze!

– Owszem, ma pani roszczenie regresowe o zwrot połowy zapłaconych rat. Możemy to wywalczyć. Ale dopóki on widnieje w księdze wieczystej, ma prawo do połowy wartości domu minus kredyt.

To brzmiało absurdalnie, ale taki był system. Musiałam spłacić człowieka, który mnie zostawił z długami, żeby pozbyć się go ze swojego życia. Przełom nastąpił w marcu. Andrzej odezwał się sam. Zadzwonił, jakby nigdy nic, z pytaniem, czy nie mam jego dysku zewnętrznego.

– Mam twój dysk – powiedziałam chłodno. – Jest w pudełku z twoimi rzeczami, które czekają na odbiór. Przyjedź jutro. Musimy porozmawiać.

Przyjechał nowym samochodem. W leasingu, oczywiście. Wyglądał na wypoczętego, opalonego. Ja wyglądałam jak cień samej siebie, ale w środku czułam nową siłę. Złość, która we mnie narastała, w końcu przekuła się w determinację.

Postawiłam sprawę jasno

Usiadł przy stole.

– Przez ostatnie osiem miesięcy zapłaciłam za ten dom ponad trzydzieści tysięcy złotych. Ty nie dołożyłeś grosza.

– Mówiłem ci, że nie mam… – zaczął swoją stałą śpiewkę.

– Nie przerywaj mi! – uderzyłam dłonią w stół. Podskoczył. – Nie interesuje mnie to. Masz dwa wyjścia. Albo idziemy do sądu, ja wnoszę o zwrot wszystkich nakładów, o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mojego kapitału i o przymusową sprzedaż domu, co zniszczy twoją zdolność kredytową na lata. Albo idziemy do notariusza.

Patrzył na mnie zdziwiony. Nie poznawał tej kobiety. Zawsze byłam uległa, szukająca kompromisu.

– Do notariusza? Po co?

– Przepiszesz na mnie swoją część udziałów w domu. W zamian za to ja przejmuję całkowicie kredyt i zrzekam się roszczeń o zwrot tych pieniędzy, które powinieneś był zapłacić przez ostatnie miesiące. Odchodzisz wolny, bez długu, ale i bez domu.

– Oszalałaś? – prychnął. – Dom jest wart więcej. Należy mi się połowa wzrostu wartości!

Przepisałam dom

– Dom jest wart tyle, ile ktoś za niego zapłaci. A w tym stanie, z niedokończonym remontem i hipoteką, jest wart niewiele więcej niż dług. Jeśli pójdziemy do sądu, udowodnię, że każda złotówka włożona w remont od dnia twojej wyprowadzki pochodziła z mojego konta. Biegły wyceni dom, odliczymy kredyt, odliczymy moje nakłady… Może dostaniesz z tego pięć tysięcy. A koszty sądowe wyniosą dziesięć. Chcesz ryzykować?

Widziałam, jak kalkuluje. Był tchórzem i wygodnickim człowiekiem. Perspektywa wieloletniej walki sądowej, kosztów i problemów z komornikiem go przerażała. Ja miałam wszystko przygotowane. On miał tylko tupet, który właśnie się kończył.

– A co z bankiem? – zapytał ciszej. – Nie zgodzą się na odpisanie mnie z kredytu.

– Już rozmawiałam z doradcą. Dzięki awansowi i dodatkowym zleceniom moja zdolność wzrosła. Rodzice zgodzili się dołączyć do kredytu jako zabezpieczenie na rok, dopóki nie spłacę części kapitału. Wszystko jest dogadane. Brakuje tylko twojego podpisu.

Zaczęłam nowe życie

To był blef. Rodzice o niczym nie wiedzieli, a bank dopiero analizował mój wniosek. Ale musiałam zagrać va banque. Andrzej o tym nie wiedział.

– Dobra – powiedział po długiej chwili. – Chcę mieć to z głowy. Niech ci będzie.

Procedury trwały jeszcze trzy miesiące. To był czas nerwów, biurokracji i kolejnych wyrzeczeń finansowych. Musiałam zapłacić za notariusza, za aneks do umowy kredytowej, za rzeczoznawcę. Ale dopięłam swego. W dniu, w którym otrzymałam nowy odpis z księgi wieczystej, w rubryce „właściciel” widniało tylko jedno nazwisko: moje.

Andrzej zniknął z mojego życia tak szybko, jak zniknęły jego walizki. Podobno ożenił się pół roku później, ale nie interesowało mnie to. Ja miałam inne priorytety. Byłam właścicielką domu z ogromnym kredytem, ale po raz pierwszy czułam, że oddycham pełną piersią. Żeby poradzić sobie z kosztami, wynajęłam górę domu sympatycznej studentce, Asi. Jej czynsz pokrywał jedną trzecią raty, co pozwoliło mi wreszcie przestać brać nadgodziny i zacząć normalnie żyć.

Dorota, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: