„Myślałam, że się przyjaźnimy, a ona widziała we mnie tylko źródło gotówki. Dałabym się oskubać, ale mama ją przejrzała”

„Wróciłam do domu jak zbity pies. Mama natychmiast wyczuła, że coś jest na rzeczy i tym razem ona przyparła mnie do muru. – Jezus Maria! – jęknęła. – Powiedz, że to nieprawda! – Stało się. – A wiesz na pewno, że ona chce za to kupić mieszkanie? – Tak mówi… Moja mama, nie zdejmując fartucha, wrzuciła kurtkę na grzbiet i złapała kluczyki od samochodu. – Zuzia, jedziemy! – zakomenderowała”.