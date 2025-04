Obiecałam sobie, że w nowym roku w końcu zdobędę się na odwagę, aby wprowadzić w życie pewne ulepszenia. Myślałam przede wszystkim o zmianie pracy, bo ta, którą wykonuję obecnie, wykańcza mnie psychicznie. Siedzę w niej tylko dla kasy. Tymczasem styczeń nie zdążył jeszcze dobiec końca, a ja już mam dość.

Chciałam zmian

Nowy rok, nowa ja – nie zliczę, ile razy się z tego śmiałam. Na własnej skórze niejednokrotnie się przekonałam, że noworoczne postanowienia po prostu nie działają. Niemniej głos w mej głowie nieustannie podpowiadał, że powinnam spróbować jeszcze raz. Postanowiłam zatem, że rok 2025 będzie moim rokiem – bardziej zadbam o siebie i rzucę znienawidzoną posadę, której trzymałam się pazurami wyłącznie ze względu na pieniądze.

Nie ukrywam, że to ważny aspekt, bo spłacamy z mężem kredyt hipoteczny pochłaniający niemałą część naszego budżetu. Krzysiek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jakim stopniu nielubiana praca wpływa na moje samopoczucie – sam odczuwa tego skutki i wiem, jak go to męczy. Od pewnego już czasu rozglądam się za czymś, ale prawda jest taka, że trudno teraz znaleźć zatrudnienie. Mam 45 lat i muszę z przykrością stwierdzić, że rynek pracy nie jest przyjazny dla kobiet w moim wieku. Momentami czuję się jak w potrzasku.

Nowy rok zaczął się od awarii auta

– Proszę, nie rób mi tego – po raz kolejny przekręciłam kluczyk w stacyjce i znowu nic.

Samochód zareagował jakimiś dziwnymi dźwiękami, których nigdy wcześniej nie słyszałam, lecz nawet nie drgnął z miejsca. Próbowałam jeszcze kilkakrotnie, ale z opłakanym skutkiem.

– Nie wierzę, po prostu nie wierzę – rzuciłam do siebie pod nosem.

Było jasne, że pojazd się zepsuł. Co dokładnie nawaliło, nie mam bladego pojęcia, bo nie znam się na takich rzeczach. Siedziałam niczym kołek za kierownicą i byłam bliska płaczu. W pierwszym odruchu chciałam zadzwonić do męża, ale w ostatniej chwili przypomniałam sobie, że ma ważne spotkanie z pracy. Nie miałam wyjścia.

Zatelefonowałam po pomoc drogową, bo w tej sytuacji nie pozostawało nic innego, jak zapakować tego cholernego gruchota na lawetę. Zdecydowanie przydałaby się zmiana auta, lecz w tym momencie nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Kolejny kredyt nie wchodził w rachubę, bo raty by nas dosłownie zjadły. Byłam wściekła i całkowicie bezsilna.

Do domu wróciłam komunikacją miejską, co w jeszcze większym stopniu zepsuło mój nastrój. Po drodze zrobiłam zakupy na obiad. Krzysiek zjawił się kilkanaście minut później.

– Gdzie samochód? Co się stało? – to były jego pierwsze pytania.

Krótko streściłam przebieg zdarzeń. Mąż tylko przytakiwał, ale był tak samo zły jak ja. Trzeba było ogarnąć temat naprawy. W warsztacie Krzysiek dowiedział się, że to awaria silnika. Oprócz tego jest jeszcze parę części do wymiany. Miny mieliśmy nietęgie, bo to oznaczało naprawdę spore wydatki.

Nasze oszczędności kurczyły się w zastraszająco szybkim tempie. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do tego, że po opłaceniu rachunku wystawionego przez mechanika prawie nic z zapasowej kasy nie zostanie. Niby była odkładana na tak zwaną czarną godzinę, lecz po cichu liczyłam na to, że wydamy ją na przykład na wakacje. Ostatnio wyjechaliśmy na urlop 3 lata temu. Brak odpoczynku w jakimś fajnym miejscu męczył mnie okrutnie. Zanosiło się na to, że tym roku nic się w tej kwestii nie zmieni – a miało być tak pięknie.

Nie martwiłam się o syna

Maciek to dobry chłopak. Nie sprawiał nam większych problemów wychowawczych, zawsze dobrze się uczył i nie szlajał się po imprezach. W ubiegłym roku śpiewająco zdał maturę. Obecnie studiuje wymarzoną informatykę. Bardzo się cieszyłam, że nie musiał nigdzie wyjeżdżać na studia, bo to by nas finansowo dobiło. Mieszkamy w Warszawie, więc z dojazdami na uczelnię nie ma problemu.

Czasami czuję się tak, jakby w dalszym ciągu był w szkole średniej. Rano po prostu wychodzi na zajęcia i zwykle wraca późnym popołudniem, czasami wieczorem. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnego dnia wyfrunie z rodzinnego gniazdka. Póki co raduję się jego obecnością w domu.

Dołożył mi zmartwień

Była połowa stycznia. Nie zdążyliśmy ochłonąć po bardzo kosztownych przygodach z samochodem, jak Maciek postanowił nam zaserwować rewelację roku.

– Słuchajcie, musimy pogadać – oznajmił, gdy po kolacji usiedliśmy przed telewizorem.

– Coś się dzieje? – miałam nie najlepsze przeczucia.

– Wiecie, że za tydzień jest Dzień Babci i Dziadka? – starannie unikał naszego wzroku.

– Tak, a co to ma do rzeczy?

– No to możecie już zacząć świętować.

Nie wierzyłam własnym uszom. Z Krzyśkiem popatrzyliśmy po sobie, bo nie docierało do nas to, co właśnie padło z ust Maćka.

– Nie bardzo rozumiem – wybąkałam.

– Ola jest w ciąży.

Oniemiałam. Miałam wrażenie, że za sekundę zapadnę się pod ziemię. Maciek zaczął spotykać się z Olą w pierwszej klasie ogólniaka. Od tamtej pory byli nierozłączni. Lubiłam ją, bo to miła dziewczyna, która ma poukładane w głowie. Ale ciąża? Dziecko?

Byliśmy w szoku

W jednej chwili dotarło do mnie, że mój syn nie jest małym chłopczykiem i że uprawia seks. Chyba każda matka, uświadamiając sobie, że jej dziecko dawno wyrosło z bajek, przeżywa coś w rodzaju szoku. Maciek liczył sobie zaledwie 20 lat i miał zostać ojcem. Byłam jak ogłuszona. Co prawda urodziłam go, mając 25 lat, ale nie zmienia to faktu, że mowę mi odebrało. Krzysiek też nie wiedział, jak zareagować. Żadne z nas w najśmielszych myślach nie przypuszczało, że przed 50 zostaniemy dziadkami.

– Powiecie coś czy nie? – nasze milczenie najwyraźniej wprawiło Maćka w zakłopotanie.

–- Nie martw się, będzie dobrze – Krzysiek jako pierwszy wrócił do rzeczywistości.

Nie było sensu robić Maćkowi wyrzutów czy pogadanek o bocianach. Stało się i tyle, nie mieliśmy na to wpływu. Z jednej strony cieszyła mnie perspektywa nowej roli życiowej, roli babci, ale z drugiej pojawiła się świetnie znana bezsilność. O zmianie pracy mogę teraz co najwyżej pomarzyć. Styczeń się jeszcze nie skończył, a ja się boję, co przyniesie reszta tego roku.

Edyta, 45 lat

