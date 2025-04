„Moja przyjaciółka nakłamała w CV i wygłupiła się na rozmowie o pracę. Oczywiście całą winę zrzuciła na mnie”

„– Niepotrzebnie cię posłuchałam! – krzyknęła.

– Dlaczego? – chciałam jej pomóc, a ona zaczyna od pretensji? Wcale mi się to nie podobało. I było mi przykro, że znowu coś poszło nie tak.

– Wchodzę do gabinetu szefa, a on taksuje mnie wzrokiem, uśmiecha się i mówi, że od razu zwrócił uwagę na moje hobby – relacjonowała gorączkowo”.