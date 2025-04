Z jednej strony wiem, że Dominika to mądra, dobra dziewczyna, a młodość przecież rządzi się swoimi prawami, ale z drugiej... Wstyd mi ciągle wysłuchiwać o mojej córce domysłów, które krążą po całej wiosce.

Dominika ma dziewiętnaście lat

Nigdy nie miałam większych problemów z córką. Nie była może prymuską, ale nigdy nie przynosiła jedynek, całkiem dobrze się uczyła, była obowiązkowa i grzeczna. Pewnie, czasem zdarzało jej się robić awantury lub głupoty, jak to każdej nastolatce, ale przez długi czas zupełnie nie utożsamiałam się problemami, które miewały z dziećmi moje kuzynki czy sąsiadki.

– Pani Mario, skaranie boskie z tą moją Natalią! – żaliła mi się któregoś dnia sklepowa z lokalnego spożywczaka. – Do nauki się nie garnie, tylko by do miasta jeździła, chodzić po jakichś galeriach czy restauracjach i jeszcze ciągle pieniądze chce! Opowiada mi jakieś bzdury, że tam fajniejsze ubrania, że jedzenie lepsze... A niech mi pani powie, gdzie może być lepsze jedzenie niż tu u nas, świeże, prosto z drzewa albo od rolnika? Czego to te dzieciaki nie wymyślą.

Śmiałam się w duchu z takich historii. Dla mnie było oczywiste, że wieś niekoniecznie jest atrakcyjnym środowiskiem dla dorastających dziewcząt, ale i chłopców. Sama często zabierałam Dominikę na wycieczki, żeby mogła doświadczać tego, co dla jej rówieśników z miast było powszechne i normalne. Chodziłyśmy czasem do kina, czasem kupowałam jej jakiś porządniejszy kosmetyk, którego nie dało się dostać w naszej lokalnej drogerii... Normalne rzeczy.

Wiedziałam, że powinnam być gotowa na to, że córka i tak w którymś momencie postanowi wyrwać się ze wsi i szukać szczęścia w mieście, a może nawet i za granicą. Na szczęście, póki co nie przejawiała takich potrzeb.

– Jeszcze nie wiem, czy pójdę na studia, mamo. Chyba chciałabym skorzystać z roku przerwy po liceum, żeby gdzieś wyjechać, coś zobaczyć i wtedy podejmę decyzję – poinformowała mnie któregoś dnia.

Nie miałam wobec tego żadnych zastrzeżeń. Ba, cieszyłam się, że córka w ogóle rozważa studia, bo w naszej wsi nie było to wcale częste. Młodzież kończyła zawodówki i licea i często brała się od razu za pracę. Niektórzy zaczynali pomagać w biznesach rodzinnych czy na roli, a inni szukali posad oddalonej o kilka kilometrów mieścince. „Jeśli rozważa dalszy rozwój to nie ma co jej przeszkadzać. Może faktycznie znajdzie jakąś inspirację podczas takiej przerwy?”, myślałam.

Z młodości trzeba korzystać

Oczywiście, sąsiadki czy inne lokalne znajome, miały wyrobione bardzo mocne zdanie na temat decyzji mojej córki. Tak to już u nas bywało, że każdy z chęcią oceniał każdego, nawet jeśli kompletnie go to nie dotyczyło osobiście.

– Pani jej wybije z głowy taki pomysł! – oburzyła się żona wójta, gdy spotkałam ją któregoś dnia w drodze do sklepu. – Niech się dziewucha od razu za robotę weźmie, jakiejś praktyki podłapie, a nie się tak będzie snuła po świecie.

Irytowały mnie podobne uwagi, ale wiedziałam, że wchodzenie w dyskusję z oburzonymi sąsiadkami to żadna droga do sukcesu.

– Ale pani Halino, a nuż ją coś zainteresuje, odkryje w sobie pasję i zdecyduje się na studia – protestowałam. – A nawet jeśli nie, to zawsze może zdobędzie jakieś cenne doświadczenia. Może gdzieś wyjedzie?

– A tam, tyle pracy u nas w okolicach. Trzeba szukać szczęścia tak daleko? Drożej, trudniej, konkurencja większa. Nie ma co – odparła jednoznacznie, jakby wydała już wyrok, który powinnam wziąć pod uwagę. – Z bezczynności dzieciakom przychodzą tylko głupoty do głowy.

Byłam innego zdania. Osobiście żałowałam, że rodzice nie popychali mnie bardziej w stronę rozwoju, a wręcz trzymali pod kloszem przez większość życia i ostrzegali przed wielkim, strasznym światem, którego powinnam się wystrzegać. Dla Dominiki chciałam czegoś więcej. A nawet jeśli finalnie zdecyduje, że to nasza wieś jest jej miejscem na ziemi, to przynajmniej podejmie tę decyzję bardziej świadomie. I przy okazji nieco odpocznie, pobawi się, bo przecież od tego jest właśnie młodość.

Niestety, w tamtym momencie córka zaczęła przejawiać zachowania, których wcześniej u niej nie widziałam. Z jednej strony, miała do nich pełne prawo, ale z drugiej... W głębi duszy byłam zmartwiona. Dominika co tydzień chodziła na dyskoteki, na jakieś randki z chłopakami poznanymi w internecie... Wcześniej zawsze miała wokół siebie towarzystwo, ale raczej nie należała do imprezowych dziewczyn. A teraz? Tylko nowe ubrania, mocne makijaże i ciągłe zabawy.

– Dominisia, tylko uważaj tam na siebie. Nie wracaj do domu z obcymi i nie chodź nigdzie nocą sama, dobrze? Rozumiem, że w twoim wieku lubi się już wyjść na drinka czy wino, ale bądź odpowiedzialna, proszę – ostrzegałam ją.

– Spokojnie, mamo, nas zawsze przywozi i odwozi starsza siostra Anki, a ja jakoś szczególnie dużo nie piję. Po prostu lubię potańczyć, pobawić się. Można poznać też fajnych chłopaków. Jak mam czas, to korzystam – odpowiedziała z uśmiechem córka.

Same imprezy jej w głowie

No właśnie, ten czas... Czas, który myślałam, że córka przeznaczy na rozwój czy jakieś nowe pasje, praktycznie w całości trwoniła i marnowała na te całe randki i balangi. „Spokojnie, musi się wyszumieć, to normalne, to element dorastania”, przekonywałam się w głowie, ale nie mogłam wyzbyć się uczucia, że Dominika nie zmierza w kierunku, w którym powinna. Zwłaszcza gdy niedługo po rozpoczęciu jej „wakacji życia”, zaczęły pojawiać się różne plotki...

– Pani Mario, niech pani przywoła do porządku Dominikę, zanim już zupełnie wstydu pani narobi! – napadła na mnie któregoś dnia sklepowa.

– A co takiego się stało? – zdziwiłam się.

– Cały czas po wsi chodzi z chłopakami, cały czas na dyskotekach... I żeby to jeszcze jednego miała! A ona co tydzień z innym się pokazuje! – opowiadała zbulwersowana.

– Ale coś złego robią? – dociekałam.

– No nic nie widziałam... Ale po co by jej było tylu chłopaków, gdyby nie miała jakichś głupot w głowie? Sołtys to już zaczyna się martwić, żeby nie skończyła jak ta od sadowników, z brzuchem od razu po maturze!

– Spokojnie, Dominika to mądra dziewczyna. A z tego, co wiem, ona po prostu lubi zawierać nowe znajomości. Nie ma w tym niczego zdrożnego! – odparłam stanowczo.

Liczyłam, że może takie postawienie sprawy chociaż na chwilę zamknie usta wiejskim plotkarom, ale niestety, było tylko gorzej. Od sąsiadki zza płotu usłyszałam, że o Dominice gada się już w całej wsi.

– Wie pani, dziewczynce to nie przystoi tak... – ostrzegła mnie szeptem. – Ciągle na dyskotece i z każdej wracać z innym chłopakiem. Przecież to od razu przepis na jakąś katastrofę. Wiadomo, co tym chłopakom w głowie siedzi.

– Może i wiadomo, ale, z tego, co wiem, w krzakach jej nikt nie zastał, prawda? Spaceruje i rozmawia. A że czasem któryś zabierze się z nią i Teresy dziewczynami samochodem z jednej dyskoteki? Naprawdę nie rozumiem – upierałam się.

Sąsiadka westchnęła tylko głośno i zmieniła temat, ale doskonale wiedziałam, że w żaden sposób nie uciszę w ten sposób lokalnej paplaniny. Ludzie przestali dawać mi „złote rady” i ostrzegać przed niechybnym upadkiem mojej córki, ale nadal obgadywali mnie i Dominikę za plecami. Widziałam to w ich osądzających spojrzeniach i protekcjonalnych, złośliwych komentarzach, które niby nic nie oznaczały, ale w rzeczywistości były przykre i zwyczajnie wredne.

Co mam jej powiedzieć?

Dominika, na szczęście (choć może i nieszczęście?) zupełnie ignorowała narastający wokół niej „skandal”. I być może ja sama powinnam zareagować dokładnie w taki sam sposób, bo przecież to niczyja sprawa, z kim moja córka spaceruje czy jeździ samochodem – zwłaszcza że krzywdy nikomu nie robi.

Jest mi jednak coraz ciężej z łatką matki, która „nie potrafi utrzymać dziewuchy w domu”, „pozwala smarkuli na wszystko” i „wychowuje latawicę pod własnym dachem”, bo dokładnie takie określenia regularnie docierają do mnie z drugiej czy trzeciej ręki. Co poradzić? Mogłabym porozmawiać z córką, ale... Właściwie co miałabym jej powiedzieć? Że stare plotkary robią sobie z niej pożywkę, więc powinna zmienić swoje zachowanie? Nie, nie mogłabym tego zrobić.

Ale tak naprawdę, sama w głębi duszy chciałabym, żeby nieco spoważniała i zajęła się innymi rzeczami niż tylko te ciągłe imprezy i nowi chłopcy... Tylko jak to osiągnąć, żeby się nie zbuntowała? Teraz przynajmniej dokładnie wiem, co robi. A kiedy zacznie coś przede mną ukrywać? Chyba oszaleję z nerwów.

Maria, 42 lata

