Z Mariuszem poznaliśmy się na studiach i od tamtego momentu nasze życie zaczęło krążyć wokół siebie nawzajem. Byliśmy młodzi, pełni planów i marzeń. Mariusz zawsze miał w sobie coś, co przyciągało ludzi – jego optymizm i pogoda ducha były zaraźliwe. Po kilku latach razem zdecydowaliśmy, że chcemy mieć dziecko. To był naturalny krok w naszym związku, zwłaszcza że oboje czuliśmy się gotowi na taką odpowiedzialność.

Niestety, jak to bywa w życiu, nasze plany zaczęły się komplikować. Mariusz stracił pracę i szybko zaczęły piętrzyć się problemy finansowe. Pamiętam naszą rozmowę przy kuchennym stole, kiedy powiedział, że rozważa wyjazd do Irlandii. Praca tam, choć nie do końca legalna, miała być dobrze płatna i dać nam szansę na lepszą przyszłość. Wiedziałam, jak bardzo tego nie chciał, ale nie widzieliśmy innego wyjścia.

– Gosiu, muszę spróbować. To tylko kilka miesięcy, potem wrócę i zaczniemy wszystko od nowa – powiedział, a ja tylko przytaknęłam, czując, że moje serce ściska lęk.

Czekałam na jego wiadomości jak na powietrze, które miało przynieść ulgę w codziennych trudnościach. Ciąża była dla mnie trudnym okresem, pełnym zmian i niepewności. Starałam się być silna dla nas obojga, udzielając mu wsparcia, choć sama czasem czułam się zagubiona. Nasze plany na przyszłość z dzieckiem w sercu i myślach były jasne – mieliśmy być rodziną, cokolwiek by się nie działo.

Mariusz wciąż powtarzał, że wszystko się ułoży. Nadzieja na lepsze jutro była jak ciepły koc, który ogrzewał mnie w najchłodniejsze noce. Czasem jednak myśli o tym, co mogło pójść nie tak, nie dawały mi spokoju.

Przestał dzwonić i pisać

Dzień zaczął się jak każdy inny, pełen rutynowych obowiązków. Obudziłam się wcześnie, przygotowałam śniadanie, usiadłam przy stole i z kubkiem herbaty czekałam na wiadomość od Mariusza. Codziennie o tej samej porze przesyłał mi krótkie wiadomości, czasem dzwonił. Dziś jednak telefon milczał.

Z początku próbowałam uspokajać się myślą, że pewnie ma ciężki dzień w pracy albo bateria w telefonie padła. Jednak z każdą minutą rosło we mnie zaniepokojenie. Próbowałam zająć się codziennymi obowiązkami, ale wciąż czułam ten niepokój w żołądku, jakby przeczucie, że coś jest nie tak.

Przed południem odwiedziła mnie przyjaciółka, Ania. Była jedną z nielicznych osób, które znały naszą sytuację i zawsze starała się być dla mnie wsparciem.

– Jak się czujesz? – zapytała, podając mi rękę.

– Jestem trochę zmartwiona – odpowiedziałam szczerze. – Mariusz nie zadzwonił dziś rano. To do niego niepodobne.

Ania starała się mnie pocieszyć, przekonując, że pewnie coś mu wypadło. Opowiadała o swoich planach na weekend, próbując odwrócić moją uwagę od zmartwień. Mimo jej starań, w moim sercu wciąż tlił się niepokój.

– Wiem, że to trudne, ale musisz myśleć pozytywnie. Może miał ważne spotkanie i nie miał czasu – powiedziała, patrząc na mnie z troską.

– Staram się, naprawdę się staram – odparłam, próbując uśmiechnąć się, choć czułam, że ten uśmiech jest wymuszony.

Mimo to wciąż czekałam na wiadomość od Mariusza, wierząc, że w końcu usłyszę jego głos. Próbowałam nie wybiegać myślami za daleko, licząc, że wkrótce wszystko się wyjaśni. Jednak wraz z upływem dnia, mój niepokój tylko się pogłębiał.

Miałam złe przeczucia

Wieczór nadszedł nieubłaganie, a telefon wciąż milczał. Siedziałam w salonie, próbując czytać książkę, ale słowa zdawały się umykać, nie zostawiając w pamięci żadnego śladu. Myśli wciąż krążyły wokół Mariusza. Przypominałam sobie nasze rozmowy, jego obietnice, że mimo wszystko zawsze będziemy razem. „Nie martw się, wrócę szybciej, niż myślisz” – mówił.

Zastanawiałam się, co mogło się stać. Czy to tylko zwykłe nieporozumienie, czy może coś poważniejszego? W mojej głowie pojawiały się czarne scenariusze. Czułam mieszaninę złości i bezsilności. Złości na Mariusza, że nie dotrzymuje słowa i nie daje znaku życia, oraz bezsilności wobec sytuacji, na którą nie miałam wpływu.

Wszystkie nasze wspólne chwile przewijały się w moich myślach jak film, pełen radosnych scen, ale teraz przyćmionych przez niepewność i obawy. Pamiętałam nasze pierwsze spotkanie, wspólne wyjazdy, rozmowy do późna w nocy. Wszystko to wydawało się teraz tak odległe, jakby należało do innego życia.

„Może powinnam być bardziej cierpliwa?” myślałam, a zaraz potem przychodziło inne pytanie: „A co, jeśli coś złego się stało?”.

Próbowałam stłumić te myśli, aby nie martwić się na zapas, ale to było jak walka z wiatrakami. Z każdą minutą coraz bardziej czułam się osamotniona w tej ciszy, która mnie otaczała. W końcu, zrezygnowana, położyłam się do łóżka, mając nadzieję, że jutro przyniesie dobre wieści i mój niepokój okaże się nieuzasadniony.

Ziścił się najczarniejszy scenariusz

Noc była ciemna i cicha, ale ja nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, wpatrując się w sufit, a każdy odgłos z zewnątrz wydawał się być znakiem. Przewracając się z boku na bok, próbowałam uspokoić swoje myśli, ale serce wciąż biło niepokojąco szybko.

Nagle, gdzieś w środku nocy, usłyszałam pukanie do drzwi. Wstałam powoli, czując, jak zimny dreszcz przebiega mi po plecach. Kto mógł przyjść o tak późnej porze? Gdy otworzyłam drzwi, zobaczyłam dwóch policjantów stojących na progu. Ich poważne miny mówiły więcej niż słowa, które zaraz miały paść.

– Dobry wieczór, pani Gosiu – zaczął jeden z funkcjonariuszy. – Przykro mi, że musimy przekazać takie wieści...

Czułam, jak ziemia osuwa mi się spod nóg. Każde jego słowo odbijało się echem w mojej głowie, sprawiając, że czułam się jak w koszmarze. Mariusz zginął w wypadku, pracując „na czarno”. Te słowa były jak cios, od którego nie mogłam się obronić.

– Nie, to niemożliwe – wyszeptałam, czując, jak moje oczy wypełniają się łzami. – Mariusz nie mógł... On miał wrócić.

Policjant patrzył na mnie z troską, próbując przekazać resztę informacji w sposób, który byłby dla mnie jak najmniej bolesny. Ale jak można było delikatnie powiedzieć, że ktoś, kogo kochasz, już nigdy nie wróci?

– Jestem w szoku – powiedziałam bezradnie. – Nie wiem, jak sobie z tym poradzić.

Moje emocje były chaotyczne. Czułam się zdradzona przez życie, a jednocześnie winna, że nie byłam przy nim, by go powstrzymać. Byłam osamotniona w obliczu tej tragedii, nie mogąc zrozumieć, dlaczego los był tak okrutny.

Stałam w drzwiach, czując, jak ból wypełnia każdy zakątek mojego jestestwa. Świat, który znałam, rozpadł się na kawałki, a ja nie wiedziałam, jak go poskładać na nowo.

Nic do mnie nie docierało

Następne dni były jak w transie. Wszystko działo się jakby poza mną, a ja czułam się odizolowana od rzeczywistości. Musiałam zająć się formalnościami związanymi ze sprowadzeniem ciała Mariusza do kraju. Każdy podpis, każda rozmowa była jak przypieczętowanie tego, czego nie chciałam zaakceptować.

W mojej głowie wciąż brzmiały nasze rozmowy o przyszłości. Mariusz snuł plany o domu na wsi, gdzie mieliśmy wychowywać nasze dziecko, o podróżach, które mieliśmy odbyć. Teraz te marzenia wydawały się puste, jakby należały do innego życia, którego już nigdy nie doświadczę.

Rozmawiałam z rodziną, która próbowała mnie wspierać w tej trudnej chwili. Moja mama trzymała mnie za rękę, szepcząc słowa otuchy, ale ja czułam się od niej daleka, jakby była za jakąś niewidzialną barierą.

– Gosiu, musisz być silna – mówiła cicho, a ja tylko kiwałam głową, niepewna, czy to w ogóle możliwe.

Przyjaciele, którzy przychodzili mnie odwiedzać, również próbowali pomóc. Każdy z nich przynosił ze sobą inne słowa wsparcia, ale wszystkie brzmiały tak samo pusto. Byłam wdzięczna za ich obecność, ale czułam, że żadna z tych osób nie może zrozumieć, przez co przechodzę.

Każda godzina była walką z bólem i poczuciem straty. Wciąż nie mogłam uwierzyć, że Mariusz nie wróci. Że wszystko, co planowaliśmy, przepadło. Ale gdzieś głęboko w sercu wiedziałam, że muszę się pozbierać. Dla naszego dziecka, które nosiłam pod sercem. Ono potrzebowało mnie silnej i gotowej stawić czoła przyszłości.

Zdałam sobie sprawę, że muszę znaleźć w sobie siłę, której do tej pory nie wiedziałam, że mam. Bo życie nie dawało wyboru – musiałam iść naprzód, mimo że każda cząstka mnie chciała się poddać.

Zostałam sama z marzeniami

Dzień pogrzebu Mariusza był jednym z najtrudniejszych w moim życiu. Cmentarz spowity był w szarym cieniu, a ja czułam, jakby ta pogoda była odzwierciedleniem mojej duszy. Ludzie zebrali się, by pożegnać go po raz ostatni, ale ja czułam, że ten moment nie przyniesie mi ukojenia, jakiego tak bardzo potrzebowałam.

Stałam nad jego trumną, czując ciężar serca, który wydawał się nie do uniesienia. Po raz ostatni patrzyłam na jego zdjęcie, uśmiechniętego i pełnego życia, i zastanawiałam się, jak to możliwe, że wszystko tak się skończyło. Nasze wspólne chwile, jego śmiech, dotyk – wszystko stało się nagle wspomnieniem.

Podczas ceremonii podszedł do mnie Paweł, przyjaciel Mariusza z Irlandii. Był jednym z ostatnich, którzy widzieli go przed wypadkiem.

– Mariusz często mówił o tobie i waszym dziecku – powiedział cicho, patrząc mi w oczy. – Tęsknił za domem i obiecywał, że wróci na czas. To był dla niego najważniejszy cel.

Te słowa były jak sztylet w sercu. Wiedza, że Mariusz planował wrócić, że tak bardzo tęsknił, tylko pogłębiała mój żal i poczucie straty. Chociaż doceniałam, że Paweł starał się podzielić tymi wspomnieniami, nie potrafiłam pozbyć się poczucia niesprawiedliwości, które ogarniało mnie całkowicie.

– Dziękuję, że mi to powiedziałeś – odpowiedziałam, próbując nie dać się zalać kolejnym napływającym falom łez.

Po ceremonii, kiedy wszyscy zaczęli się rozchodzić, stanęłam jeszcze chwilę przy grobie, szepcząc ciche pożegnanie. „Kocham cię, Mariusz” – wyszeptałam, wiedząc, że te słowa nigdy do niego nie dotrą. Czułam, jakbym żegnała nie tylko jego, ale też część siebie.

Gdy wracałam do domu, wiedziałam, że przede mną długa droga do zaakceptowania tego, co się stało. Musiałam odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której nie było już Mariusza. Ale gdzieś głęboko czułam, że jego pamięć i miłość będą mnie prowadzić przez najciemniejsze chwile.

Małgorzata, 33 lata

