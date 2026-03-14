Moje życie było jak idealnie przygotowana prezentacja w Power Poincie. Każdy slajd miał swoje miejsce, każdy cel był mierzalny, a ryzyko zminimalizowane do zera. Konrad był wisienką na tym korporacyjnym torcie: przystojny, ambitny, z tego samego świata szklanych wieżowców. Kiedy mnie zostawił, mój system operacyjny po prostu się zawiesił. Nie sądziłam, że reset nastąpi w dusznej, szkolnej sali gimnastycznej, pośród pisku gumowych podeszew i zapachu taniego dezodorantu.

To był koniec

Nigdy nie wierzyłam w przypadki. W moim świecie, na trzydziestym piętrze warszawskiego biurowca, przypadki były domeną ludzi nieprzygotowanych. Ja byłam zawsze przygotowana. Mój kalendarz nie miał pustych przelotów, moja garderoba składała się wyłącznie z beżu, czerni i granatu, a moja dieta była zbilansowana co do grama makroskładników. Konrad pasował do tej układanki idealnie. Poznaliśmy się na konferencji dotyczącej fuzji rynków wschodnich. Pamiętam, że zaimponował mi tym, jak bezwzględnie wypunktował błędy w strategii konkurencji. Był jak ja, tylko w męskim wydaniu.

Przez trzy lata tworzyliśmy to, co w kolorowych magazynach nazywa się Power Couple. Kupiliśmy apartament na Mokotowie: surowy, nowoczesny, bez zbędnych bibelotów. Planowaliśmy ślub na przyszły rok, oczywiście w Toskanii, bo to prestiżowe i dobrze wygląda na Instagramie, choć oboje nienawidziliśmy upałów. Wszystko szło zgodnie z planem, dopóki nie umówiliśmy się na kolację w tej nowej restauracji, gdzie porcje są mikroskopijne, a rachunki astronomiczne.

— Agata, musimy porozmawiać o naszej strategii długoterminowej — powiedział, krojąc przegrzebka z chirurgiczną precyzją.

Uśmiechnęłam się, myśląc, że chce omówić inwestycję w obligacje, o której wspominałam rano.

— Oczywiście. Myślę, że ten portfel inwestycyjny… — zaczęłam, sięgając po kieliszek wina.

— Nie chodzi o pieniądze — przerwał mi chłodno. Nawet nie podniósł wzroku. — Chodzi o nas. Dokonałem audytu naszych relacji. Doszedłem do wniosku, że nasze cele przestały być zbieżne. Znalazłem kogoś, kto lepiej wpisuje się w mój obecny etap rozwoju.

Zamilkłam. Słowa audyt i etap rozwoju w kontekście rozstania brzmiały jak kiepski żart, ale Konrad nigdy nie żartował. Patrzyłam na niego i czułam, jak lodowata obręcz zaciska mi się na gardle. Nie było krzyków ani łez. To by było nieprofesjonalne.

— Rozumiem — powiedziałam tylko, choć w środku wszystko mi drżało. Dlatego dodałam z drwiną: — Kiedy planujesz relokację swoich rzeczy?

To był koniec. Odszedł do młodszej analityczki z działu ryzyka. Jak na ironię, to było jedyne ryzyko, którego nie przewidziałam.

Gardziłam takimi ludźmi

Przez kolejne dwa tygodnie funkcjonowałam na autopilocie. W pracy byłam bezbłędna, jak zawsze. Nikt nie zauważył, że pod warstwą drogiego podkładu kryją się cienie pod oczami, a moje dłonie drżą, gdy podpisuję faktury. Ale wieczory były koszmarem. Wracałam do naszego, teraz mojego, apartamentu, który nagle wydawał się sterylny jak sala operacyjna. Cisza dzwoniła mi w uszach. Nie miałam z kim porozmawiać. Moi znajomi to ludzie sukcesu. Nie rozmawiamy o uczuciach, rozmawiamy o wynikach kwartalnych i wakacjach na Malediwach. Przyznanie się do porażki osobistej było w tym środowisku gorsze niż bankructwo.

Wtedy zadzwoniła Kinga. Znałyśmy się jeszcze ze studiów, ale nasze drogi się rozeszły. Ona poszła w marketing w małej firmie, ja w wielki biznes. Kinga była chaotyczna, głośna i kolorowa. Wszystko, czym gardziłam, a jednocześnie, czego teraz desperacko potrzebowałam.

— Słyszałam, że ten gnojek cię zostawił — powiedziała prosto z mostu, gdy tylko odebrałam. — Wkładaj dres, jedziemy.

— Jaki dres? Jest wtorek, mam jutro call z Nowym Jorkiem o ósmej rano — oponowałam słabo.

— Nie gadaj, tylko się ubieraj. Musisz wyjść z tego muzeum, w którym mieszkasz.

Zabrała mnie w miejsce, które dla mnie było definicją koszmaru. Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji na obrzeżach miasta. Budynek pamiętał czasy transformacji ustrojowej, w szatni śmierdziało chlorem, a na trybunach siedzieli ludzie, których nigdy nie spotkałabym w moim biurowcu.

— Co my tu robimy? — zapytałam, marszcząc nos i starając się nie dotykać lepiącej barierki.

— Mój brat gra dziś mecz amatorskiej ligi siatkówki. Muszę mu pokibicować, a ty musisz popatrzeć na normalnych facetów, a nie na te manekiny w garniturach — rzuciła Kinga, siorbiąc colę z puszki.

Usiadłam na twardym krzesełku, czując się jak obca forma życia. Na parkiecie biegała grupa dorosłych mężczyzn. Niektórzy mieli brzuszki, inni byli za chudzi, wszyscy spoceni i czerwoni na twarzach. Krzyczeli, klepali się po plecach, rzucali na parkiet za piłką. Gardziłam takimi ludźmi. Zawsze uważałam, że dorośli faceci, którzy po pracy bawią się w sport, zamiast budować kapitał czy rozwijać kompetencje, to duże dzieci. Marnowanie czasu. Co im to daje? Puchar z plastiku? Uścisk dłoni prezesa spółdzielni mieszkaniowej? Patrzyłam na nich z wyższością, czując się bezpiecznie w swoim pancerzu z pogardy.

Prychnęłam w duchu

Mecz był chaotyczny. Piłka latała w nieprzewidywalnych kierunkach, sędzia mylił się co chwilę, a z głośników leciała muzyka, która była hitem dwadzieścia lat temu. Ale była tam jedna rzecz, której brakowało w moim życiu: autentyczna radość. Kiedy drużyna w zielonych koszulkach zdobyła ostatni punkt, wybuchła euforia. Ci faceci cieszyli się tak, jakby wygrali Ligę Mistrzów, a nie mecz o pietruszkę w trzeciej lidze okręgowej. Wtedy jeden z nich, wysoki blondyn z potarganymi włosami i ochraniaczami na kolanach, podbiegł do trybun.

— Kinga! Widziałaś ten blok?! — krzyknął, dysząc ciężko.

— Widziałam, Bartek! Jesteś mistrzem! — Kinga przybiła mu piątkę, a potem wskazała na mnie. — To jest Agata. Wyciągnęłam ją z jaskini smutku.

Bartek spojrzał na mnie. Miał niebieskie oczy, w których czaiły się wesołe ogniki. Był spocony, miał brudną koszulkę i zadrapanie na łokciu. W normalnych okolicznościach odwróciłabym wzrok.

— Cześć, Agato z jaskini smutku. — Uśmiechnął się szeroko. — Wyglądasz, jakbyś potrzebowała izotonika, albo przynajmniej porządnego uśmiechu.

— Dziękuję, nie pijam kolorowych napojów z cukrem — odpowiedziałam chłodno, poprawiając kaszmirowy sweter. — I nie potrzebuję pocieszenia.

— Każdy potrzebuje — stwierdził filozoficznie, nie zrażając się moim tonem. — Słuchajcie, idziemy całą ekipą na pizzę. Świętujemy awans do ćwierćfinału. Wpadniecie?

— Agata chętnie! — krzyknęła Kinga, zanim zdążyłam zaprotestować.

I tak znalazłam się w taniej pizzerii, siedząc naprzeciwko Bartka, który pochłaniał pizzę hawajską. Hawajską. To było dla mnie potwierdzenie, że ten człowiek nie ma gustu ani klasy.

— Czym się zajmujesz, Agata? — zapytał, wycierając usta serwetką.

— Jestem dyrektorem operacyjnym w międzynarodowej korporacji finansowej — powiedziałam, podkreślając każde słowo, żeby zrozumiał dystans, jaki nas dzieli.

— Wow. Brzmi poważnie. I stresująco. — Pokiwał głową. — Ja składam meble na wymiar. I gram w siatkę. W sumie to żyję dla siatki. Praca to tylko dodatek.

Prychnęłam w duchu. Trzydziestopięcioletni facet, który żyje dla odbijania piłki. Żałosne. Ale kiedy zaczął opowiadać o ostatnim meczu, o tym, jak drużyna się zgrała, jak walczyli o każdy punkt, w jego głosie była taka pasja, jakiej Konrad nie miał nawet wtedy, gdy dostaliśmy premię roczną.

Zaczęliśmy się spotykać

Przez kolejne tygodnie Bartek pisał do mnie. Nie były to maile z prośbą o spotkanie w wolnym okienku. To były SMS-y o treści: „Dziś trening był morderczy, ale żyję. Wpadniesz popatrzeć w czwartek?”, albo wysyłał zdjęcia jego psa, kundla o imieniu Prezes. Początkowo ignorowałam go. Ale pewnego wieczoru, gdy wróciłam do pustego domu po kolejnym dniu walki z zarządem, poczułam, że muszę wyjść. Pojechałam na halę. Sama.

Bartek dostrzegł mnie od razu. Pomachał mi z boiska, a ja poczułam dziwne ciepło w okolicy mostka. Po meczu podszedł do mnie.

— Wiedziałem, że przyjdziesz. Masz w oczach ten sam błysk, co ja, kiedy przegrywamy 0:2 w setach i trzeba gonić wynik. Walczysz ze sobą, co?

— Nie wiem, o czym mówisz — skłamałam. — Po prostu byłam w okolicy.

— Jasne. W okolicy, która jest piętnaście kilometrów od twojego biura. Chodź, podrzucę cię do domu, bo widzę, że twoje auto stoi na zakazie.

Zaczęliśmy się spotykać. To nie były randki w moim stylu. Zabierał mnie na spacery nad Wisłę, na lody z automatu, raz nawet namówił mnie na grę w bilard w zadymionym klubie. Wszystko w nim było zaprzeczeniem mojego świata. Jego mieszkanie było małe, pełne książek, części do rowerów i medali wiszących na klamkach. Był chaotyczny. Czasem spóźniał się pięć minut. Nie miał planu na pięć lat do przodu.

Ale przy nim… odpoczywałam. Nie musiałam być dyrektor Agatą. Mogłam założyć dżinsy i trampki. Mogłam się śmiać z głupich żartów. Mogłam przyznać, że nie wiem, co robić dalej z życiem.

— Wiesz, dlaczego lubię siatkówkę? — zapytał mnie kiedyś, gdy leżeliśmy na kocu w parku. — Bo tam nie jesteś sam. Jak zawalisz zagrywkę, to kumple cię klepią po plecach i mówią „następna będzie dobra”. W twoim świecie, jak zawalisz, to cię zwalniają.

Miał rację. Bolesną rację. Zaczęłam dostrzegać, że moja pogarda dla jego hobby była tak naprawdę zazdrością. Zazdrościłam mu tej wspólnoty, tej prostoty, tej pasji, która nie wymagała słupków w Excelu, żeby być wartościowa.

To był moment prawdy

Wszystko skomplikowało się trzy miesiące później. Był firmowy bankiet. Wielka gala, na której musiałam się pojawić. Zaprosiłam Bartka. Wahał się.

— Agata, ja nie pasuję do tych ludzi. Nie mam nawet garnituru od Hugo Bossa — śmiał się, ale widziałam w jego oczach niepokój.

— Kupimy ci garnitur. Proszę. Chcę, żebyś tam był — nalegałam. Chciałam udowodnić sobie i innym, że on jest częścią mojego życia.

Wyglądał świetnie w granatowym garniturze, choć widziałam, że czuje się nieswojo, poprawiając krawat co dwie minuty. Kiedy weszliśmy na salę balową, czułam na sobie spojrzenia. Plotki o moim rozstaniu z Konradem i nowym partnerze już dawno obiegły firmę. I wtedy pojawił się on. Konrad. Z nową partnerką u boku, która wyglądała jak młodsza wersja mnie. Podszedł do nas z tym swoim fałszywym, korporacyjnym uśmiechem.

— Agata! Wyglądasz kwitnąco — skłamał gładko. Potem przeniósł wzrok na Bartka. Zmierzył go od stóp do głów z taką pogardą, jaką ja czułam jeszcze niedawno. — A to zapewne ten twój nowy… przyjaciel. Słyszałem, że zajmuje się sportem? Trener personalny?

— Nie, stolarz i siatkarz amator — odparł Bartek prosto, wyciągając rękę. Był szczery, nie próbował udawać kogoś, kim nie jest.

Konrad nie uścisnął jego dłoni. Zaśmiał się krótko, sucho.

— Siatkarz amator. Urocze. Agata zawsze miała słabość do projektów charytatywnych, ale nie sądziłem, że aż tak obniży poprzeczkę. Bawcie się dobrze, dzieci.

Odszedł, zostawiając nas w gęstej atmosferze wstydu. Ale to nie był wstyd za Bartka. To był wstyd za mnie. Bo w tym momencie, patrząc na plecy Konrada, zobaczyłam, jak pusta i żałosna była ta moja „elita”. Konrad był małym człowiekiem w drogim garniturze.

Spojrzałam na Bartka. Był czerwony na twarzy, zaciskał pięści.

— Przepraszam cię — szepnęłam. — On jest…

— Jest gburem, Agata. Ale to nieważne. Ważne jest to, czy ty myślisz tak samo jak on — powiedział cicho, patrząc mi prosto w oczy.

To był moment prawdy. Stałam na środku sali balowej, w sukni za kilka tysięcy złotych, otoczona ludźmi, którzy oklaskiwali sukcesy finansowe, a w domu płakali w poduszkę. I miałem obok siebie faceta, który po pracy biegał za piłką w dusznej sali, ale który wiedział o lojalności i szczęściu więcej niż cały zarząd mojej firmy razem wzięty.

Nadal pracuję w korporacji

— Wychodzimy — powiedziałam głośno, chwytając go za rękę.

– Ale… dopiero przyszliśmy. Masz odebrać nagrodę — zdziwił się.

— Mam to gdzieś. Zabierz mnie na pizzę. Tą hawajską.

Wyszliśmy, mijając zdumionego Konrada. Czułam się, jakbym zrzuciła z ramion stukilogramowy plecak. W taksówce oparłam głowę o ramię Bartka i po raz pierwszy od lat poczułam się naprawdę bezpieczna. Nie dlatego, że miałam polisę na życie czy oszczędności, ale dlatego, że był przy mnie ktoś, dla kogo byłam Agatą, a nie Dyrektorem Operacyjnym. Moja pogarda dla „zwykłego życia” była mechanizmem obronnym. Bałam się, że jeśli przestanę biec, to zauważę, że biegnę donikąd. Bartek, ze swoją siatkówką, pasją i prostotą, pokazał mi, że życie to nie wyścig. To gra zespołowa.

Nadal pracuję w korporacji, bo jestem w tym dobra i lubię te pieniądze. Ale w każdy wtorek i czwartek o 18:00 wyłączam telefon. Zdejmuję szpilki, zakładam trampki i jadę na halę. Siedzę na tych twardych, plastikowych krzesełkach, krzyczę „dawaj, dawaj!” i piję wodę z plastikowego kubka. I wiecie co? Nigdy nie byłam bardziej dumna z mojego partnera niż wtedy, gdy po udanym ataku szczerzy się do mnie jak dziecko.

Konrad? Czasem widuję go na korytarzu. Wygląda na zmęczonego. Słyszałam, że jego „nowy etap rozwoju” właśnie go zostawił dla wiceprezesa z Londynu. Cóż, rynek bywa zmienny. Ja w końcu znalazłam swoją stałą. I choć nie mieści się ona w żadnym arkuszu kalkulacyjnym, to jest to najlepsza inwestycja mojego życia. Nauczyłam się, że miłość to nie fuzja dwóch idealnych podmiotów. To gra błędów, w której najważniejsze jest to, żeby ktoś był obok, by podbić piłkę, gdy ty ją upuścisz.

Agata, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: