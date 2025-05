„Młoda kochanka zawróciła mi w głowie. Zostawiłem dla niej rodzinę, a po miesiącu błagałem żonę o wybaczenie”

„Czułem, że znowu żyję, że ktoś mnie rozumie. Czułem się młodszy i silniejszy. Wierzyłem, że to, co nas łączy, to coś wyjątkowego. Aż któregoś dnia zostawiłem żonę, dzieci, dom, wspólne wspomnienia. Spakowałem się i po prostu wyszedłem”.