Nie wiem, kiedy ostatnio czułam się naprawdę sobą. Najpierw byłam czyjąś córką, potem żoną i... pełnoetatową matką dorosłej córki. Choć Oliwia skończyła studia, dalej mieszkała ze mną, jakby czas stanął w miejscu. Pięć lat temu pochowałam męża. Oliwia była na drugim roku studiów, a ja... musiałam być dla niej silna. Długo żyłam w trybie przetrwania, ale teraz — teraz już nie muszę. Przynajmniej tak mi się wydawało. Bo wieczorami, gdy siedzę z książką w salonie, Oliwia potrafi wpaść z krzykiem:

Reklama

– Mamo, mam trzy stówy na koncie! Do wypłaty jeszcze dwa tygodnie!

I nagle znów stawałam się matką, której zadaniem było rozwiązywać jej problemy. Było coś jeszcze. Coś, czego Oliwia nie rozumie – marzę, by jeszcze kiedyś się zakochać. Chciałabym czuć motyle w brzuchu, rozmawiać z kimś wieczorami, a może nawet kłócić się o to, kto zaparzy kawę rano. Tymczasem każda próba nawiązania znajomości kończy się fiaskiem, bo nie umiem się otworzyć, kiedy Oliwia cały czas jest obok. Nie mogę nawet zadzwonić do przyjaciółki i porozmawiać o randce, bo boję się jej osądzającego spojrzenia. I chyba po raz pierwszy w życiu czuję się naprawdę stara. Przeraża mnie myśl, że do końca życia będę tylko „mamą Oliwki”.

Miałam wyrzuty sumienia

Stałam przy kuchence, smażąc jajka, gdy Oliwia weszła do kuchni w szlafroku, z włosami w nieładzie i telefonem przyklejonym do ręki.

– Jest kawa? – mruknęła, nie odrywając wzroku od ekranu.

– Zrobiłam przed chwilą – wskazałam czajnik. – Ale przydałoby się, żebyś czasem sama coś zrobiła w tym domu.

– Miałam ciężki tydzień – jęknęła, nalewając kawę.

Westchnęłam ciężko. Siódmy raz w tym miesiącu słyszałam o „ciężkim tygodniu”. Zresztą, niezależnie od pory roku, pracy czy humoru, zawsze miała powód, żeby wszystko zrzucić na mnie.

– Pracujesz na pół etatu, mieszkasz tu za darmo, rachunki płacę ja, a ty... – urwałam, widząc jej wzrok.

– Znowu się zaczyna... – powiedziała chłodno. – Może jeszcze chcesz mnie wyrzucić na bruk?

Wybuchłam. Emocje, które dusiłam od miesięcy, w końcu znalazły ujście.

– Może w końcu byś się wyprowadziła, żebym i ja mogła wreszcie żyć, jak chcę! – krzyknęłam.

Zapadła cisza. Oliwia patrzyła na mnie z niedowierzaniem. Oparła się o blat, jakby musiała się podeprzeć, żeby nie upaść.

– Żyć jak chcesz...? – powtórzyła cicho.

Głos mi drżał.

– Po prostu... potrzebuję przestrzeni. Dla siebie. Chcę czasem być sama. Może... spotkać kogoś.

Oliwia milczała. Wzięła kubek z kawą i wyszła z kuchni, trzaskając drzwiami. Miałam wyrzuty sumienia, ale czułam też ulgę. Wreszcie powiedziałam, co czuję. I po raz pierwszy od dawna, nie byłam tylko matką.

Uważała, że jestem samolubna

Siedziałam na kanapie, udając, że oglądam jakiś program o urządzaniu wnętrz, ale tak naprawdę nie słyszałam ani słowa. Czekałam. Wiedziałam, że Oliwia nie odpuści. I przyszła. Stanęła w drzwiach salonu, skrzyżowała ramiona na piersi. Widać było, że nie przyszła się godzić.

– Co to znaczy? Przecież żyjesz.

Spojrzałam na nią i przez chwilę nie wiedziałam, jak zacząć. Czułam się jak winna zbrodni, a przecież marzyłam tylko o normalnych rzeczach.

– Masz swoje życie, a ja... ja od pięciu lat siedzę w tym domu i nawet nie potrafię umówić się z kimkolwiek na kawę. Nie chcę być tylko matką, rozumiesz? Chcę być kobietą.

– W tym wieku? – przerwała mi, unosząc brwi. – Mamo, ty chyba nie myślisz poważnie. Co ty sobie wyobrażasz? Że teraz nagle zaczniesz randkować jak nastolatka? Ludzie w twoim wieku już myślą o wnukach, a nie romansach.

Te słowa uderzyły mnie bardziej, niż się spodziewałam.

– To, że jestem twoją matką, nie znaczy, że przestałam być kobietą. Czy naprawdę uważasz, że jak przekroczyłam pięćdziesiątkę, to powinnam już tylko dziergać serwetki i czekać, aż ty mi wnuki urodzisz? – Mój głos był drżący, ale nie zamierzałam milczeć. – Boję się. Boję się, że zostanę tu sama, bez nikogo. Że pewnego dnia obudzę się i zrozumiem, że moje życie już się skończyło, a ja nawet nie spróbowałam być szczęśliwa.

Oliwia wzruszyła ramionami.

– Jesteś samolubna, mamo. Tyle ci powiem.

– Jeśli nie zadbam o siebie teraz, to kiedy? Kiedy będę leżeć w trumnie?

Zapadła cisza. Oliwia nie była gotowa na tę rozmowę. A ja... po raz pierwszy nie zamierzałam się cofać.

Chciałam odzyskać swoje życie

Myślałam, że Oliwia już śpi, więc zadzwoniłam do Basi.

– Już nie wiem, co mam robić – powiedziałam cicho, patrząc w ciemne okno. – Nie potrafię nawet się z nikim umówić, bo Oliwia cały czas jest w domu. Czuję się, jakby moje życie już się skończyło.

Po drugiej stronie słyszałam westchnienie Basi.

– Musisz jej to powiedzieć. Ona cię kocha, ale nie rozumie.

– Jak mam być z nią szczera, kiedy ona patrzy na mnie jak na matkę, której życie już się skończyło?

Nagle usłyszałam szmer za plecami. Oliwia stała w progu kuchni, boso, w za dużym podkoszulku, z miną, której nie potrafiłam odczytać.

– Podsłuchałam cię – powiedziała bez emocji. – Chcesz, żebym się wyprowadziła? Dobrze. Tylko czemu nigdy nie powiedziałaś mi tego wprost?

Zamarłam, trzymając telefon.

– Oliwia, ja... – nie dokończyłam.

Wszystko, co mogłam teraz powiedzieć, brzmiało jak usprawiedliwienie.

– Chodzi o faceta, prawda? O to, że chcesz z kimś być, a ja ci przeszkadzam – powiedziała powoli, z goryczą.

– Nie tylko. Chcę... Po prostu chcę mieć swoje życie. Choć raz.

Patrzyła na mnie długo, a potem... usiadła przy stole naprzeciwko. Milczałyśmy. To była inna cisza niż zwykle — ciężka, pełna rzeczy, które wreszcie zaczynały wychodzić na światło dzienne.

Nie mogłam zatrzymać łez

W kuchni panowała cisza.

– Dlaczego nic nie powiedziałaś wcześniej? – zapytała cicho, nie patrząc mi w oczy. – Myślałam, że jest ci dobrze tak, jak jest. Że… lubisz, że cię potrzebuję.

Zacisnęłam dłonie na kieliszku.

– Bo się bałam. Że uznasz mnie za starą idiotkę, która w twoim wieku nie powinna już marzyć o czułości. O randkach. O tym, żeby ktoś zapytał, jak minął mi dzień.

Oliwia westchnęła, odchylając się na krześle.

– Wiesz, mamo, nigdy nie przyszło mi do głowy, że... ty w ogóle czegoś chcesz. Zawsze byłaś po prostu... mamą.

Czułam, jak moje serce się uspokaja.

– Chcę jeszcze raz poczuć, że żyję – powiedziałam, nie wiedząc, czy się zaraz rozpłaczę. – Nie wiem, czy znajdę jakiegoś księcia z bajki. Może nawet nie szukam księcia. Ale chcę mieć szansę. Pójść na randkę, napić się kawy z kimś, kto zapyta, czy mam ochotę na kino. Może jeszcze kiedyś poczuć się piękna.

Oliwia długo milczała, a potem...spojrzała na mnie ze zrozumieniem.

– Nigdy nie myślałam o tobie jak o kobiecie. Zawsze widziałam tylko tę mamę, co smaży naleśniki i mówi mi, żebym założyła czapkę. To... dziwne uczucie. Ale może... może pora, żebym przestała być takim dzieckiem.

Łzy zaczęły cisnąć mi się do oczu.

– Ne chcę cię wyrzucać. Po prostu... potrzebuję oddechu. Choć trochę.

– Wiem – powiedziała cicho. – Daj mi parę dni, żebym to sobie poukładała, dobrze?

Skinęłam głową.

Poczułam ukłucie w sercu

Kilka dni później siedziałam w salonie, gdy córka stanęła przede mną.

– Znalazłam mieszkanie – powiedziała tak zwyczajnie, jakby mówiła o kupnie chleba. – Koleżanka z pracy szukała współlokatorki. Wprowadzam się za dwa tygodnie.

Nie odpowiedziałam od razu. Poczułam ukłucie w sercu. Marzyłam o tej chwili, a teraz nie wiedziałam, jak zareagować.

– To wspaniale – powiedziałam w końcu, starając się, żeby mój głos brzmiał naturalnie.

Oliwia usiadła obok mnie. Przez chwilę patrzyła przed siebie, a potem rzuciła z półuśmiechem:

– No, mamo, teraz będziesz mogła upolować jakiegoś faceta. Ale ostrzegam – jak przyprowadzisz do domu jakiegoś dziadka w swetrze w romby, to zastrzegam sobie prawo weta.

Roześmiałam się, choć w oczach czułam łzy.

– Spokojnie, postaram się znaleźć takiego, co umie obsługiwać smartfona – odcięłam się.

– A tak serio, mamo... nie wiem, czy mi nie będzie głupio mieszkać bez ciebie.

Objęłam ją ramieniem. To był jeden z tych rzadkich momentów, kiedy Oliwia się we mnie wtuliła jak wtedy, gdy była mała. Obie wiedziałyśmy, że coś się zmienia bezpowrotnie. I choć było to trudne, było też dobre.

Serce zabiło mi szybciej

Mieszkanie było dziwnie ciche. Przestrzeń, o której marzyłam, nagle stała się rzeczywistością. Czułam ulgę, ale i niepokój. Po tylu latach cisza stała się luksusem. Patrzyłam przez szybę na ulicę, zastanawiając się, czy jeszcze potrafię być z kimś blisko. Czy potrafię rozmawiać o czymś innym niż rachunki, pranie i problemy Oliwii? Może jestem już zbyt stara na nowe początki? A potem pomyślałam o ostatniej rozmowie z córką. O słowach, które wreszcie wypowiedziałam. Może nie znajdę księcia z bajki. Może nie będę miała wielkiego romansu, który zmieni moje życie. Ale chcę przynajmniej mieć szansę.

Sięgnęłam po telefon i kliknęłam aplikację randkową, którą Basia ściągnęła mi „na wszelki wypadek”. Włączyłam ją, przez kilka minut przeglądałam profile. Serce biło mi szybciej. Ale zanim przesunęłam palcem w prawo na kogokolwiek, odłożyłam telefon. Nie, nie musiałam się spieszyć. Przecież to dopiero pierwszy wieczór mojego nowego życia.

Spojrzałam przez okno. Ulica była pełna ludzi. Miałam nadzieję, że może z czasem przestanę być tylko matką. Może stanę się znów kobietą, która nie boi się marzyć. Nawet w wieku pięćdziesięciu lat.

Magdalena, 52 lata

Czytaj także: