Był ósmy marca, a ja już od rana czułam, że ten dzień będzie jak co roku – nijaki. Odkąd pracuję w tej firmie, Dzień Kobiet zawsze wygląda tak samo: przywiędłe tulipany wręczane w pośpiechu, pudełko pralin na wspólnym stole i sztywne, wymuszone życzenia od męskiej części zespołu. „Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia… no i spełnienia marzeń!” – rzucane bez większego zaangażowania, tak samo do mnie, jak i do Krystyny z kadr, której marzeniem było przejście na wcześniejszą emeryturę.

Patrzyłam na swoje odbicie w lustrze windy – trzydziestoletnia specjalistka od marketingu, która od lat tkwi w jednym miejscu. Niby ambitna, niby dobra w tym, co robi, a jednak… niezauważana. Sebastian, mój szef, traktował mnie jak element biurowego krajobrazu – doceniał efekty mojej pracy, ale nigdy mnie. Może dlatego coraz częściej myślałam o odejściu. Ale czy miałam na to odwagę?

Z głośnym westchnieniem ruszyłam do biura, nie spodziewając się, że ten Dzień Kobiet zmieni więcej, niż mogłam przypuszczać.

Niespodzianka się nie udała

– Proszę państwa, z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy coś specjalnego! – Prezes klasnął w dłonie, jakby miał zaraz wyczarować dla nas premie, podwyżki i skrócone godziny pracy.

Zamiast tego w sali konferencyjnej pojawił się tort, kilka butelek szampana i kosze z tulipanami. Jak co roku. Różnica była tylko jedna – tym razem prezes uznał, że „panowie powinni włożyć nieco więcej serca” i wymyślił, że każdy mężczyzna w firmie napisze indywidualne życzenia dla koleżanek z pracy.

Mężczyźni przyjęli ten pomysł z entuzjazmem równym zapowiedzi podwyżki podatków. Sebastian, mój przełożony, wyglądał, jakby ktoś kazał mu napisać wypracowanie na temat sensu istnienia. Widziałam, jak przez kilka minut wpatruje się w pustą kartkę, aż w końcu z westchnieniem nabazgrał kilka zdań.

Po chwili kartka wylądowała na moim biurku.

– Proszę, Aldona – powiedział beznamiętnie.

Podniosłam ją i przeczytałam: „Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i wielu sukcesów zawodowych. Sebastian”.

Przewróciłam oczami.

– Dzięki, Sebastian. Naprawdę się postarałeś – rzuciłam sarkastycznie.

– No… to tylko życzenia – odparł, zmieszany. – Nie sądziłem, że to takie ważne.

– Może właśnie na tym polega problem – mruknęłam, ale już pod nosem, bardziej do siebie niż do niego.

Zosia, moja koleżanka z działu, zerknęła na moją kartkę i uśmiechnęła się.

– Daj spokój, Aldona. Sebastian to Sebastian. Jemu nawet na myśl by nie przyszło, żeby się wysilić – powiedziała z rozbawieniem.

– Ale mógłby chociaż udawać, że mu zależy – westchnęłam.

– Może zależy, ale nie potrafi tego okazać? – rzuciła Zosia, pakując sobie kawałek tortu na talerz.

Przewróciłam oczami. Na pewno, Sebastian po prostu umierał z chęci, żeby docenić moje wysiłki, tylko biedaczek nie wiedział jak. Przez chwilę poczułam ukłucie frustracji. Pracowałam ciężko, pilnowałam projektów, ratowałam sytuacje kryzysowe, a kiedy przychodziło co do czego, dostawałam skopiowane życzenia jak każda inna kobieta w firmie.

Tego dnia po raz pierwszy pomyślałam poważnie o odejściu. Może czas znaleźć miejsce, gdzie ktoś w końcu zobaczy, ile jestem warta? Tylko czy ja sama to wiedziałam?

Zdobyłam się na szczerość

Wszystkie kobiety w firmie dostały już swoje kwiaty, tort prawie zniknął, a prezes Kowalski najwyraźniej uznał, że to doskonały moment na wygłoszenie swojego corocznego przemówienia. Wstał, poprawił krawat i chrząknął.

– Drogie panie! – zaczął donośnie. – Dziękujemy wam za wszystko, co robicie. Bez was nasza firma nie byłaby tym, czym jest. Wnosicie do naszej pracy ciepło, uśmiech i organizację, której nam, mężczyznom, czasem brakuje! – zaśmiał się, a kilku panów grzecznościowo mu zawtórowało.

Poczułam, jak coś we mnie narasta. Ciepło? Uśmiech? Organizacja? Jakbyśmy były sekretarkami i strażniczkami biurowej harmonii, a nie specjalistkami, które swoją wiedzą i pracą budują tę firmę.

Zanim zdążyłam ugryźć się w język, usłyszałam własny głos:

– Cudownie, dziękujemy za te mądrości z lat 70. – rzuciłam ironicznie, splatając ręce na piersi.

Zapadła cisza. Prezes zmrużył oczy.

– Słucham? – zapytał chłodno.

Sebastian, który stał obok, błyskawicznie zareagował.

– Myślę, że Aldonie chodzi o to, że nasze koleżanki robią coś więcej niż „wnoszenie ciepła”. To świetna okazja, by docenić ich profesjonalizm – wtrącił szybko, próbując ratować sytuację.

Prezes patrzył na mnie chwilę, po czym odchrząknął i dokończył przemowę, tym razem już bez żartów.

Kiedy wszyscy zaczęli się rozchodzić, Sebastian podszedł do mnie.

– Musisz uważać na słowa – powiedział cicho.

– A ty musisz przestać być tchórzem – odparłam ostro i wyszłam.

Sama nie wiem, co we mnie wtedy wstąpiło. Miałam dość tej rutyny. Nie wiedziałam jeszcze, że ta rozmowa będzie miała ciąg dalszy.

Zaskoczył mnie w rozmowie

Resztę dnia spędziłam, ignorując Sebastiana. Wiedziałam, że będzie chciał porozmawiać, ale nie miałam na to ochoty. Byłam wściekła – na prezesa, na to durne przemówienie, na całą firmę i na siebie, że wciąż tu tkwię.

Pod koniec pracy dostałam od niego wiadomość: „Możemy pogadać?”. Odpisałam: „Nie ma o czym”.

Ale on się nie poddał. Czekał na mnie przy windzie.

– Aldona, daj mi pięć minut – powiedział, zanim zdążyłam go ominąć.

Przewróciłam oczami, ale stanęłam obok niego, skrzyżowałam ręce na piersi i czekałam.

– Nie chciałem, żeby wyszło, że cię nie wspieram – zaczął. – Po prostu… to prezes. Nie możemy sobie pozwolić na otwarty konflikt.

– „Nie możemy”? A może ty nie możesz? – prychnęłam. – Ja mam już dość bycia grzeczną i czekania, aż ktoś w końcu zauważy moją pracę.

Sebastian westchnął i potarł kark.

– Wiem, że dajesz z siebie dużo. Widzę to.

– Świetnie, ale jakoś nigdy tego nie mówiłeś – zaśmiałam się gorzko.

– Bo nie potrafię – przyznał cicho.

Spojrzałam na niego zaskoczona. Sebastian, zawsze pewny siebie, zawsze kontrolujący sytuację, teraz wyglądał inaczej. Jakby coś go gryzło.

– Nie jestem dobry w mówieniu o takich rzeczach. Ale to nie znaczy, że ich nie widzę – dodał. – I nie chcę, żebyś odchodziła.

Zmarszczyłam brwi.

– A skąd wiesz, że chcę odejść?

Sebastian uśmiechnął się lekko.

– Znam cię, Aldona.

Nie odpowiedziałam, ale coś w środku zaczęło się zmieniać. Może pierwszy raz poczułam, że naprawdę mnie zauważył.

To był przełomowy moment

Następnego dnia od wejścia czułam na sobie spojrzenia ludzi z biura. Wiadomość o moim starciu z prezesem najwyraźniej szybko się rozeszła. Kilka osób patrzyło na mnie z uznaniem, inni – z rezerwą, jakbym była tykającą bombą. Zosia szepnęła mi przy kawie:

– Wiesz, że masz teraz status legendy?

Uśmiechnęłam się, ale w głowie miałam coś innego. Mój telefon zabrzęczał. Wiadomość od Sebastiana: „Prezes chce się z tobą spotkać o 14:00. Chcesz, żebym poszedł z tobą?”.

Zaskoczył mnie. Z jednej strony, mogłam pójść sama. Ale… jeśli chciał mi pomóc? „Jeśli masz czas” – odpisałam krótko.

Równo o 14:00 weszliśmy razem do gabinetu prezesa. Kowalski siedział za biurkiem, miał splecione dłonie oparte o blat.

– Pani Aldono, muszę przyznać, że wczoraj zaskoczyła mnie pani swoją wypowiedzią – powiedział powoli. – Może rzeczywiście warto zmienić podejście do takich okazji.

Zerknęłam na Sebastiana, ale on tylko skinął głową, dając mi znak, że to moja chwila.

– Cieszę się, że pan tak uważa. Może w przyszłości kobiety w firmie mogłyby współorganizować te wydarzenia? Tak, byśmy czuły się docenione nie tylko symbolicznie.

Prezes podrapał się po brodzie, a potem skinął głową.

– Coś w tym jest. Porozmawiamy o tym. Co dokładnie masz na myśli?

Gdy wyszłam z gabinetu, czułam satysfakcję. Sebastian szedł obok mnie, trzymając ręce w kieszeniach, ale widziałam, że się uśmiecha.

– Widzisz? Warto mówić, co się myśli – rzucił.

– Może też warto mieć kogoś, kto cię w tym wspiera – odpowiedziałam, patrząc na niego uważnie.

Nagle miałam wrażenie, że między nami zaczyna się coś zmieniać.

Nasza relacja się zmieniła

Od spotkania z prezesem w firmie coś się odmieniło. Po raz pierwszy miałam poczucie, że mój głos naprawdę się liczy. Co więcej – Sebastian też się zmienił.

Zaczął częściej podchodzić do mojego biurka, nie tylko po to, by rzucić kolejne zadanie, ale po prostu porozmawiać. Czasem zostawiał mi rano kawę obok laptopa, bez słowa. Innym razem, gdy przedstawiał mój projekt na spotkaniu, wyraźnie podkreślił, że to moje pomysły doprowadziły kampanię do sukcesu. Wcześniej nigdy tego nie robił.

Zosia uniosła brwi, obserwując te subtelne zmiany.

– Jeśli to jego sposób na powiedzenie „doceniam cię”, to muszę przyznać, że bardzo w jego stylu – mruknęła, gdy po raz kolejny Sebastian znalazł pretekst, by się do mnie odezwać.

Nie odpowiadałam. Sama nie wiedziałam, co o tym myśleć. Wolałam się w to nie zagłębiać.

W piątek, tuż przed wyjściem z biura, zatrzymał mnie przy windzie.

– Mam nadzieję, że nie myślisz już o odejściu – powiedział cicho.

Spojrzałam na niego uważnie.

– Nie wiem – przyznałam szczerze. – Ale pierwszy raz od dawna czuję, że może… warto tu jeszcze trochę zostać.

Jego uśmiech był lekki, ale szczery.

– Dobrze wiedzieć.

Drzwi windy otworzyły się, a ja wsiadłam do środka, czując, że wtedy był nie tylko dziwny Dzień Kobiet, ale i początek czegoś zupełnie nowego.

Zobaczymy, jak to się skończy

Wieczorem, leżąc na kanapie z kubkiem herbaty, analizowałam ostatnie dni. Zaczęło się jak zwykle – tulipany, nudne życzenia, frustracja i poczucie niedocenienia. Ale potem… coś się przełamało. Po raz pierwszy od dawna nie tylko powiedziałam, co myślę, ale ktoś faktycznie tego wysłuchał.

Telefon zabrzęczał. Wiadomość od Sebastiana: „Dzięki za ten tydzień. Wiesz, że masz talent do przewracania rzeczy do góry nogami?”.

Zaśmiałam się pod nosem. Po chwili odpisałam: „A ty masz talent do nieokazywania tego, co myślisz. Może czas to zmienić?”.

Chwila ciszy. A potem odpowiedź: „Może masz rację. Chodźmy na kawę w poniedziałek i przedyskutujmy to”.

Patrzyłam na ekran przez kilka sekund. Czy to była tylko zwykła kawa? A może coś więcej? Uśmiechnęłam się. Cokolwiek to było – byłam gotowa się przekonać. Bo może ten Dzień Kobiet zmienił więcej, niż myślałam.

Aldona, 37 lat

