Ostatni rok liceum naszej córki, Leny, przypominał jazdę na rollercoasterze. Od zawsze marzyła o weterynarii. Pamiętam, jak jako mała dziewczynka znosiła do domu każdego znalezionego na chodniku ptaka ze złamanym skrzydłem, a potem godzinami czytała książki o anatomii zwierząt. Była zdeterminowana, ale weterynaria to kierunek oblegany, wymagający perfekcyjnych wyników z rozszerzonej biologii i chemii.

Wiedzieliśmy, że konkurencja jest ogromna, dlatego od września ubiegłego roku zorganizowałam jej najlepsze korepetycje. Znalazłam wspaniałą nauczycielkę, panią Jolantę, która słynęła z tego, że potrafiła przygotować uczniów do najtrudniejszych zadań maturalnych. Lekcje były kosztowne, ale razem z mężem, Robertem, ustaliliśmy, że to inwestycja w przyszłość naszego dziecka. Przez miesiące wszystko szło zgodnie z planem. Lena uczyła się do późna, a ja starałam się dbać o to, by miała ciepły obiad i spokój w domu.

Wiosną moje własne życie zawodowe nabrało szalonego tempa. Zostałam główną koordynatorką wielkich, regionalnych targów ogrodniczych, które miały odbyć się w długi majowy weekend. Było to dla mnie ogromne wyzwanie i szansa na awans. Spędzałam w biurze po kilkanaście godzin dziennie, tonąc w dokumentach, umowach z wystawcami i planach logistycznych. Mój telefon dzwonił bez przerwy. Siłą rzeczy, to Robert przejął na siebie większość domowych obowiązków i nadzór nad grafikiem Leny.

Ufałam mu. W końcu oboje chcieliśmy dla niej jak najlepiej. Nie zauważyłam, że jego podejście do nauki córki zaczyna się zmieniać. Zawsze był typem człowieka, który uważał, że stres to wymysł, a do sukcesu wystarczy po prostu uśmiech i odpoczynek. Często powtarzał, że w dzisiejszych czasach młodzież jest niepotrzebnie przemęczana. Ja uważałam, że przed maturą trzeba po prostu zacisnąć zęby, on wolał swoją filozofię luzu.

Działy się dziwne rzeczy

Kwiecień powoli dobiegał końca. Do matury z biologii zostały niespełna trzy tygodnie. Byłam wykończona przygotowaniami do targów, kiedy pewnego popołudnia zadzwonił mój telefon. To była pani Jolanta.

– Dzień dobry, dzwonię zapytać, czy z Leną wszystko w porządku? – w jej głosie słychać było wyraźne zaniepokojenie. – Od dwóch tygodni nie ma jej na zajęciach, a to przecież kluczowy moment. Rozwiązujemy teraz arkusze z ubiegłych lat.

– Jak to jej nie ma? – zamarłam, a plik dokumentów wysunął mi się z rąk na biurko. – Przecież wczoraj miała mieć z panią dwugodzinną powtórkę z genetyki.

– Mąż pani do mnie dzwonił na początku miesiąca. Powiedział, że rezygnujecie z dalszych zajęć, bo Lena jest przemęczona i potrzebuje relaksu przed egzaminami. Myślałam, że to wspólna decyzja, chociaż mocno ją odradzałam.

Czułam, jak krew pulsuje mi w skroniach. Pożegnałam się szybko, przepraszając za zamieszanie, i natychmiast wybrałam numer Roberta. Nie odebrał. Kiedy wieczorem wróciłam do domu, czekał na mnie w kuchni z uśmiechem, parząc herbatę, jakby nic się nie stało.

– Dlaczego odwołałeś korepetycje Leny? – zapytałam od progu, starając się opanować drżenie głosu.

– Ostudź emocje – westchnął, opierając się o blat. – Zrobiłem to dla jej dobra. Dziewczyna ledwo patrzyła na oczy. Siedziała w tych książkach dniami i nocami. Uznałem, że wiedzę już ma, a teraz potrzebuje czystego umysłu. Kupiłem jej za to fantastyczny, nowoczesny kurs motywacyjny online. To uczy, jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. To lepsze niż wkuwanie regułek.

– Czy ty w ogóle siebie słyszysz? – nie wytrzymałam i podniosłam głos. – Jaki kurs motywacyjny? Ona zdaje biologię! Tam liczy się precyzja, wstrzelenie się w klucz odpowiedzi, a nie oddychanie przeponą! Zrobiłeś to za moimi plecami!

Lena siedziała w swoim pokoju i słyszała każdą naszą wymianę zdań. Kiedy do niej zajrzałam, miała łzy w oczach. Przyznała, że ojciec zabronił jej mi o tym mówić, twierdząc, że to on bierze za to odpowiedzialność i że zrobi mi niespodziankę, kiedy przyniesie świetne wyniki. Córka była zdezorientowana i przerażona, ale bała się sprzeciwić ojcu, który wmawiał jej, że ma objawy wypalenia i jeśli nie odpuści, to wyląduje w szpitalu.

Jego plan był katastrofą

Próbowałam naprawić sytuację, błagałam panią Jolantę o dodatkowe terminy, ale miała już pełny grafik. Pozostało nam liczyć na to, że Lena samodzielnie nadrobi zaległości. Przed nami był jednak ostatni weekend kwietnia. Czas moich targów ogrodniczych. W piątek rano, przed wyjściem na miejsce imprezy, prosiłam Roberta, żeby spędził z Leną spokojny weekend w domu. Miała zaplanowany wielki, ogólnopolski próbny maraton maturalny online. To była ostatnia szansa na sprawdzenie swojej wiedzy w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych.

– Będziemy siedzieć cichutko jak myszki pod miotłą – zapewnił mnie mąż, całując w policzek. – Skup się na swoich kwiatach, my ogarniemy naukę.

Uwierzyłam mu. Znowu. Przez cały piątek i sobotę biegałam między stoiskami wystawców, rozwiązując setki problemów. Kiedy dzwoniłam do domu, Robert odbierał, mówiąc szeptem, że Lena właśnie rozwiązuje testy i nie chce jej przeszkadzać. W niedzielę wieczorem, wyczerpana, ale szczęśliwa z powodu sukcesu targów, wróciłam do naszego mieszkania. Zastałam ciemność i ciszę. Pół godziny później usłyszałam dźwięk zamka. W drzwiach stanął Robert, a za nim Lena z plecakiem.

– Gdzie wy byliście?! – krzyknęłam, czując, jak ogarnia mnie absolutna panika.

– Byliśmy na małej wycieczce – odpowiedział mąż, zdejmując kurtkę, choć po raz pierwszy w jego głosie usłyszałam niepewność. – Pojechaliśmy do domku nad jezioro. Chciałem, żeby przed tymi całymi egzaminami zaczerpnęła świeżego powietrza. Odcięła się od ekranów. Zresetowała.

– Mamo... – Lena zaniosła się szlochem i osunęła na podłogę w przedpokoju. – Tam nie było zasięgu. Żadnego. Nie mogłam wziąć udziału w maratonie maturalnym. Błagałam tatę, żebyśmy wrócili, ale w sobotę rano samochód utknął w błocie po ulewie i nie dało się wyjechać. Przesiedziałam dwa dni, patrząc w ścianę, bez notatek, bez internetu, słuchając, jak tata opowiada dowcipy. Nic nie pamiętam. Wszystko zapomniałam.

Stałam jak sparaliżowana. Mój mąż, w przypływie swojej nieskończonej arogancji, wywiózł naszą córkę do lasu na kilka dni przed najważniejszym egzaminem w jej życiu, odcinając ją od jakichkolwiek materiałów powtórkowych. Wszystko pod płaszczykiem dbania o jej zdrowie psychiczne.

Prawda w dniu wyników

Kolejne dni były koszmarem. Lena poszła na egzaminy całkowicie pozbawiona pewności siebie. Wypadła z rytmu nauki, czuła, że ostatnie tygodnie zostały jej zwyczajnie odebrane. Kiedy wracała z kolejnych arkuszy, unikała kontaktu wzrokowego z Robertem. Zamykała się w pokoju. Atmosfera w domu była gęsta jak smoła, nie rozmawiałam z mężem prawie wcale, a on po raz pierwszy w życiu przestał się uśmiechać, dostrzegając chyba powagę sytuacji. Wyniki przyszły na początku lipca.

Pamiętam ten duszny poranek, kiedy Lena zalogowała się do systemu z drżącymi dłońmi. Siedziałam obok niej. Kiedy na ekranie pojawiły się procenty z biologii i chemii, usłyszałam tylko długi, rozdzierający świst powietrza, który uciekł z jej płuc. Zabrakło jej kilkunastu punktów.

Nie było szans na weterynarię z takimi wynikami. Znalazła się daleko w rezerwie, bez jakichkolwiek widoków na przyjęcie. Analizując później zadania z panią Jolantą, do której pojechałyśmy z kwiatami i przeprosinami, okazało się, że Lena potknęła się dokładnie na tych zagadnieniach z genetyki i metabolizmu, które miały być ćwiczone przez ostatni miesiąc przed maturą.

Straciła punkty na konstrukcji odpowiedzi, na czymś, co wymagało systematycznego, chłodnego treningu, a nie głupiego świeżego powietrza i resetu umysłu. Kiedy przekazałyśmy nowinę Robertowi, próbował się bronić. Mówił, że system edukacji jest niesprawiedliwy, że to tylko jeden rok, że można poprawić. Ale w jego oczach widziałam w końcu strach. Zrozumiał, że jego eksperyment zniszczył spokój naszego dziecka.

Patrzę na nią i serce mi pęka

Od tamtych wydarzeń minął prawie rok. Lena zdecydowała się nie iść na żaden kierunek zastępczy. Postanowiła zrobić sobie przerwę i przygotować się do poprawy matury. Znalazła pracę w sklepie zoologicznym. Widzę, jak rano z rezygnacją zakłada firmowy fartuch, zamiast studenckiej bluzy, o której tak marzyła. Jej relacje z ojcem uległy całkowitemu ochłodzeniu. Rozmawiają ze sobą tylko o sprawach niezbędnych. Robert stara się odkupić swoje winy – opłaca jej teraz podwójne pakiety korepetycji, gotuje obiady, stara się nie wtrącać. Ale zaufania, które zrujnował swoją samowolą i ignorancją, nie da się odbudować przelewem.

Często zastanawiam się, czy mogłam temu zapobiec. Gdybym tylko nie była tak pochłonięta swoimi targami, gdybym codziennie sprawdzała jej grafik, gdybym nie uwierzyła mężowi w tamten piątkowy poranek... Te myśli nie dają mi spać. Chcieliśmy dla niej dobrze, ale pozwoliliśmy, by pycha i lekkomyślność stanęły na drodze do jej marzeń. Teraz pozostaje nam tylko czekać na tegoroczne egzaminy, z nadzieją, że czas uleczy rany, a Lena w końcu założy wymarzony weterynaryjny kitel. Dopóki to się nie stanie, nasz dom będzie jedynie milczącym pomnikiem tamtej porażki.

Marta, 46 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

