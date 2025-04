Totalnie mnie zaskoczył, gdy nagle wypalił z tekstem, że chce się ze mną rozwieść.

Zdarzyło się to zaledwie 7 dni temu. Akurat szykowałam się do spania, kiedy nagle zadzwonił telefon. Bez patrzenia, kto dzwoni, od razu odebrałam. Byłam pewna, że to moja przyjaciółka Majka chce pogadać i dowiedzieć się, jak spędziłam dzień.

– Hej, dobry wieczór kochanie, to ja dzwonię – w słuchawce telefonu rozległ się przyciszony głos mojego małżonka.

– To ty Bartek? – zapytałam z niedowierzaniem, chcąc się upewnić, że dobrze usłyszałam.

– No tak, to ja. Wiem, że już późno i przepraszam, że zawracam ci głowę o tej porze, ale bardzo chciałbym się z tobą zobaczyć i porozmawiać...

– Chcesz pogadać o naszym rozwodzie, tak? – weszłam mu w słowo.

– Nie, absolutnie nie o tym... Posłuchaj, związek z Iloną był totalną pomyłką... Strasznie za tobą tęsknię i chciałbym do ciebie wrócić. Myślisz, że mogłabyś dać mi jeszcze jedną szansę? – mówił z przejęciem w głosie.

Oniemiałam. Tego to się nie spodziewałam, kompletnie mnie zatkało. Na moment głos uwiązł mi w gardle, nie byłam w stanie nic powiedzieć.

– Halo, jesteś?

– Tak, jestem… Tylko nie mam pojęcia, czy chcę się z tobą widzieć. Jak coś to dam znać – bąknęłam i przerwałam połączenie.

Gdyby jeszcze rok temu ktoś mi powiedział, że będę gadać w ten sposób z Bartkiem, wzięłabym go za totalnego wariata. Zawsze sądziłam, że nasze małżeństwo to istna sielanka. Stanęliśmy na ślubnym kobiercu po długich, narzeczeńskich latach, a przed przysięgą już mieszkaliśmy pod jednym dachem. Mieliśmy naprawdę sporo czasu, żeby lepiej się poznać i zgrać ze sobą.

Fakt, zdarzało się, że mieliśmy swoje zatargi i nie odzywaliśmy się do siebie przez jakiś czas, ale koniec końców zawsze dochodziliśmy do porozumienia, a nasze życie wracało na właściwe tory. Niestety, jak się okazało, mój małżonek postrzegał naszą relację zupełnie odmiennie.

Któregoś dnia, bez żadnego ostrzeżenia, zupełnie z zaskoczenia, oznajmił mi, że chce, abyśmy się rozstali. Początkowo uznałam to za nieśmieszny dowcip, więc odburknęłam mu, żeby przestał się wygłupiać jak jakiś smarkacz i dał mi święty spokój.

– Ja nie żartuję. Ilona to najcudowniejsza osoba na całym świecie. Jesteśmy współpracownikami, rozumiemy się bez słów. Pragnę u jej boku spędzić resztę życia – wyjaśniał.

Spadłam z obłoków

Trudno było mi zaakceptować, że to dzieje się naprawdę, a nie we śnie. Mój małżonek zamierza mnie opuścić? Niemożliwe! Spędziliśmy razem ponad dwie dekady! Darzyliśmy się wielkim uczuciem! A teraz on pragnie z tym zerwać, jakby nigdy nic? Gdy już nieco doszłam do siebie, zdecydowałam się podjąć walkę o niego. Roniłam łzy, zaklinałam, przywoływałam cudowne momenty, które dzieliliśmy.

Próbowałam mu wytłumaczyć, że ta laska to tylko przelotna fascynacja. Powiedziałam, że puszczę w niepamięć jego skok w bok, jeśli od razu z nią skończy. On jednak trwał przy swoim.

– Odpuść sobie, zrozum, że już nic do ciebie nie czuję. Rozejdźmy się jak cywilizowani ludzie – rzucił zirytowany.

Po tygodniu spakował manatki i zwyczajnie się wyniósł.

– Nie licz na to, że dostaniesz ode mnie rozwód! Zapamiętaj to! – wrzasnęłam, gdy wychodził.

Pierwsze chwile w pojedynkę okazały się niezwykle ciężkie. Potrzebowałam się przed kimś otworzyć, wyrzucić z siebie żal, jednak wstydziłam się to zrobić. Nie miałam ochoty, aby ktokolwiek był świadkiem mojego bólu i płaczu, rozkoszował się moim niepowodzeniem. W głowie już słyszałam te pozornie życzliwe komentarze, typu: jak ten drań śmiał cię porzucić, co ty teraz, bidulko, poczynisz sama ze sobą...

Po rozstaniu z mężem schowałam się w mieszkaniu, sama ze swoim cierpieniem i rozpaczą. Nie reagowałam na telefony od przyjaciół, unikałam spotkań z kimkolwiek. Moja codzienność ograniczała się do pracy, a gdy tylko wracałam do swojego mieszkania, zagrzebywałam się w pościeli, roniąc łzy i złorzecząc na niewiernego małżonka i jego kochankę Ilonę. Miałam poczucie, że jestem nieatrakcyjna, stara i bezwartościowa.

Doszłam do wniosku, że jestem kompletnie bezużyteczna i nic pozytywnego mnie już nie czeka. Pogrążałam się w mrocznej przepaści beznadziei. Kto wie, jaki byłby finał tej historii, gdyby nie moja kumpela, Majka. Pojawiła się u mnie pewnego wieczoru, mniej więcej dwa tygodnie po tym, jak Bartek się wyprowadził.

Próbowałam udawać, że mnie nie ma, ale ona po prostu przykleiła się do tego dzwonka i darła się przez drzwi, że nigdzie się nie ruszy, póki mnie nie zobaczy. Zależało mi, żeby sąsiedzi nie mieli powodów do plotek, dlatego w końcu przekręciłam klucz w zamku i wpuściłam ją do środka.

– O co ci chodzi? – rzuciłam ze złością.

– Chcę sprawdzić, co u ciebie – powiedziała. – Słyszałam o Bartku i…

– I chciałaś zobaczyć, jak prezentuje się kobieta, którą zostawił facet? No to masz okazję! Dokładnie w ten sposób! Jak kupa gówna! Pasuje ci to? No to cześć! – miałam ochotę z hukiem zamknąć jej drzwi tuż przed twarzą, ale nie dała mi tego zrobić.

– Chodź Magda, nie chowaj się przede mną. Wiesz, że nie musisz udawać twardej i maskować swojego bólu. Przecież jesteśmy przyjaciółkami i zawsze możesz na mnie liczyć. Pomogę ci przebrnąć przez ten trudny czas – oznajmiła, po czym, nie czekając na odpowiedź, wkroczyła do mieszkania.

W pierwszym odruchu chciałam ją wyprosić, ale ostatecznie tego nie zrobiłam. Czułam, że jeśli nie otworzę się przed nią i nie dam upustu emocjom, to na zawsze utonę w tej mrocznej przepaści rozpaczy.

Nasze rozmowy trwały niemal do północy

Od tamtej pory kontaktowała się ze mną niemal każdego dnia – dzwoniąc i odwiedzając mnie w domu. Za każdym razem cierpliwie słuchała moich narzekań, pocieszając mnie i przytulając.

– Zaufaj mi, ten ból kiedyś minie. Dasz radę się otrząsnąć i stanąć na nogi. A nawet będziesz się śmiała z tego, jak bardzo rozpaczałaś przez Bartka – wciąż mi powtarzała.

Trafiła w sedno. Gdy minęło parę miesięcy, cierpienie faktycznie zmalało. Pogawędki z kumpelą wpłynęły na mnie kojąco. Stopniowo akceptowałam fakt, że muszę odnaleźć się w życiu bez małżonka. Byłam skłonna zgodzić się na rozwód, mimo że do tego momentu nie otrzymałam pisma z sądu.

Nie spodziewałam się, że to zrobi, bo utrzymywał, że chce być z Iloną już na zawsze. Nie przyszło mi do głowy, że planuje do mnie wrócić. Myślałam, że pozew o rozwód jest od dawna w sądzie, a termin rozprawy tylko się opóźnia przez epidemię wirusa. Przecież sądy wstrzymały pracę. Czekałam spokojnie na zawiadomienie. Aż tu nagle on dzwoni…

W mgnieniu oka senność całkowicie mnie opuściła. Rozsiadłam się wygodnie w fotelu, pogrążając się w rozmyślaniach. Jak często śniłam o takim momencie? Ile razy widziałam w wyobraźni, jak Bartek zjawia się w progu, pełen skruchy, błagając o przebaczenie? Setki? A może nawet dwa razy tyle? Ale to było dawno, wkrótce po tym, jak mnie zostawił. Teraz jestem zupełnie inną osobą, a moje życie powoli wraca do normy.

Przecież zdecydowałam ostatecznie, że Marek nie będzie więcej obecny w moim życiu. I co się teraz, miałam go ponownie zaprosić? Biorąc pod uwagę to, co mi zrobił i przez co musiałam przejść przez niego? Nie ma szans! Wtedy nie planowałam dać małżonkowi kolejnej okazji. Jakby pojawił się w progu, wygoniłabym go na zbity pysk. Sięgnęłam po komórkę i wykręciłam numer do Majeczki.

Zamierzałam poinformować ją o rozmowie telefonicznej z Bartkiem. No i o moich planach. Kiedy skończyłam gadać, przez dłuższą chwilę nie odzywała się ani słowem.

– Serio nie masz zamiaru się z nim zobaczyć? – odezwała się w końcu.

– No raczej, że nie! Zaraz do niego zadzwonię i wygarnę mu, co sądzę o jego nagłym powrocie i tych jego przeprosinach. Niech idzie w cholerę, ten sukinsyn! Myśli, że jak mu nie układa się z tamtą lafiryndą, to rzucę mu się na szyję? Chyba w snach! – dawno nie doznałam tak przyjemnego uczucia.

– Dobra, rób jak uważasz... Ale na twoim miejscu to bym się jednak zastanowiła. Zamiast tak od razu go posyłać do diabła, może najpierw z nim pogadaj ? – usłyszałam od niej.

– Niby o czym mam gadać i nad czym się tu zastanawiać? Zdradził mnie, zostawił, prawie rok się nie odzywał. I co teraz? Mam usiąść z nim przy stoliku w kawiarni i słuchać jego wymówek? A potem z łaski swojej mu wybaczyć? Chyba ci się w głowie poprzewracało! – zirytowałam się.

– Spokojnie, bez nerwów! Nie chcę cię do niczego przekonywać. Daj sobie po prostu parę dni do namysłu. Pamiętaj, co nagle, to po diable. Lepiej się wstrzymać, niż później tego żałować – upierała się przy swoim.

Może dam mu drugą szansę?

Mimo że na początku w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ostatecznie postanowiłam zastosować się do sugestii koleżanki. Spędziłam parę dni na intensywnych przemyśleniach. Wygląda na to, że dojrzałam do pewnych postanowień.

A przynajmniej jeśli chodzi o to jedno spotkanie. Następnego dnia zamierzałam skontaktować się z Bartkiem telefonicznie i zaproponować mu wspólne wyjście do kafejki, żeby pogadać na neutralnym terenie. Nie, nie będę na niego krzyczeć ani prawić mu morałów.

Spokojnie go wysłucham i dam mu się wygadać. Jeśli wyczuję jego szczerość i prawdziwy żal za popełnione czyny, być może dam mu drugą szansę i zgodzę się na powrót. Oczywiście pod warunkiem, że moje serce mocniej załopocze, gdy go zobaczę. Jeżeli jednak nic się nie poruszy w mojej duszy na jego widok, powiem mu, że... było minęło.

Magda, 45 lat

