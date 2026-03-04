Ósmego marca w biurze panowała atmosfera, którą można by kroić nożem, tak była gęsta od zapachu frezji, róż i tulipanów. Już od progu recepcji widziałam uśmiechnięte koleżanki, które z udawaną skromnością, ale nieskrywaną dumą, stawiały na biurkach kolorowe bukiety.

Czekałam na bukiet

Nawet nasz szef, człowiek zazwyczaj oszczędny w emocjach i gestach, przyniósł wielki kosz słodyczy i po symbolicznej róży dla każdej z nas.

– Wszystkiego najlepszego, drogie panie! – zakrzyknął, rozdając kwiaty z uśmiechem, który rzadko gościł na jego twarzy.

Poczułam ciepło w sercu, odbierając czerwoną różę. To było miłe, oczywiście, że tak, ale w głębi duszy czekałam na coś innego. Na ten jeden, konkretny bukiet, który miał się pojawić wieczorem w moim domu. Nie chodziło o to, że jestem materialistką. Zarabiam wystarczająco dobrze, by kupić sobie całą kwiaciarnię, jeśli miałabym na to ochotę. Chodziło o pamięć. O ten krótki moment, w którym mój mąż Bartosz pomyśli o mnie nie jak o logistycznym centrum zarządzania naszym domem, ale jak o kobiecie, którą kiedyś tak bardzo chciał zdobyć.

Wróciłam do domu wcześniej niż zwykle. Po drodze wstąpiłam do sklepu, żeby kupić wino i składniki na lekką kolację. Pomyślałam, że nawet jeśli on zapomni o rezerwacji stolika – co zdarzało mu się w ostatnich latach nagminnie – to chociaż spędzimy miły wieczór przy dobrym jedzeniu. Godzina osiemnasta. Cisza. Godzina dziewiętnasta. Nadal nic.

Zapomniał o święcie

W końcu usłyszałam chrobot klucza w zamku. Wyprostowałam się na kanapie, odkładając książkę, której treści i tak nie przyswajałam od godziny. Bartek wszedł do salonu. W rękach trzymał teczkę i siatkę z zakupami.

– Cześć – mruknął. – Ależ dzisiaj sajgon na mieście. Wszyscy powariowali, korki jak przed świętami.

Mój wzrok powędrował do siatki. Może ukrył tam chociaż małą czekoladkę? Ale mój mąż wyciągnął tylko płyn do spryskiwaczy i paczkę chipsów.

– Zrobiłaś coś do jedzenia? – zapytał, luzując krawat. – Padam z nóg.

Nie było kwiatów. Nie było życzeń. Nie było nawet głupiego uśmiechu i słowa „przepraszam”. Było tylko pytanie o obiad i narzekanie na korki, które – paradoksalnie – były spowodowane tym, że tysiące innych mężczyzn stało w kolejkach do kwiaciarni, by sprawić przyjemność swoim partnerkom.

– Nie, nie zrobiłam – odpowiedziałam spokojnie, choć w środku się gotowałam. – Myślałam, że może wyjdziemy. Dziś jest ósmy marca.

Mąż spojrzał na mnie z wyrazem twarzy, który wyrażał absolutną pustkę. Przez chwilę analizował moje słowa, aż w końcu pacnął się dłonią w czoło.

– O rany… Dzień Kobiet. Wyleciało mi z głowy. Przepraszam cię, Iwonka. W pracy taki młyn, że nie wiem, jak się nazywam.

– W pracy zawsze jest młyn – odparłam, wstając. – A w kalendarzu ósmy marca jest zawsze w tym samym dniu.

Nie czuł się winny

Poszłam do sypialni, zamykając za sobą drzwi. Następnego dnia rano zachowywałam się normalnie. Zrobiłam kawę, wyprasowałam sobie koszulę, przygotowałam tosty. Bartek kręcił się po kuchni z winną miną.

– Kochanie, kupię ci dzisiaj wielki bukiet, obiecuję – powiedział, próbując mnie przytulić.

Uchyliłam się delikatnie.

– Nie trzeba – rzuciłam, patrząc w ekran telefonu. – Kwiaty kupuje się z potrzeby serca, a nie z poczucia winy dzień po terminie. Poza tym nie lubię zwiędłych przeprosin.

– Nie przesadzaj – prychnął, wyraźnie urażony moją postawą. – Przecież nic się nie stało. To tylko komunistyczne święto. Nie wiedziałem, że jesteś taka drobiazgowa.

Drobiazgowa. To słowo zadziałało na mnie jak płachta na byka. Przez piętnaście lat małżeństwa pamiętałam o wszystkim. O urodzinach jego matki, o imieninach jego brata, o terminach szczepień psa, o przeglądach samochodu, o tym, że kończy się jego ulubiona kawa i że trzeba kupić nowe skarpetki, bo stare mają dziury. Byłam jego osobistą asystentką, kucharką, sprzątaczką i planistką. A on nie mógł zapamiętać jednej daty?

Byłam jak robot

Problem nie polegał na braku tulipana. Problem polegał na braku szacunku do mojego czasu i moich emocji. Bartosz przyzwyczaił się, że wszystko w domu dzieje się samo. Obiad materializuje się na stole, koszule same wskakują na wieszaki, a święta… O tak, święta to był mój popisowy numer.

Co roku na Wielkanoc nasz dom zamieniał się w małą manufakturę. Pieczenie bab, mazurków, robienie domowego pasztetu, parzenie białej kiełbasy, tarcie chrzanu – wszystko to robiłam ja. Bartek ograniczał się do wniesienia choinki na Boże Narodzenie, i to po wielokrotnych prośbach, lub, w przypadku Wielkanocy, do pojechania po zakupy z listą, którą mu przygotowałam. Jego rola kończyła się na konsumpcji i zbieraniu pochwał od rodziny.

„Jaki pyszny żurek, Iwonko!”, „Bartek, masz prawdziwy skarb w domu!” – słyszałam to co roku. A on siedział rozparty w fotelu, zadowolony z siebie, jakby to on osobiście zakwasił ten żur. Tym razem miało być inaczej. Patrzyłam na kalendarz wiszący na lodówce. Do Wielkanocy zostały trzy tygodnie. Idealny czas, by wprowadzić mój plan w życie.

To było bezczelne

Kilka dni później zadzwoniła moja teściowa. Kobieta o złotym sercu, ale tradycyjnych poglądach, dla której brak domowego ciasta na stole był równoznaczny z upadkiem cywilizacji.

– Iwonko, dziecko drogie – zaczęła bez wstępów. – Dzwonię, bo w tym roku przyjeżdża też wujek Staszek z żoną. Musimy to dobrze rozplanować. Ja zrobię sałatkę jarzynową i śledzie, ale liczę na twój żurek. Ten na domowym zakwasie, wiesz, ten co zawsze. I mazurek kajmakowy, Tomek tak go uwielbia.

Zacisnęłam dłoń na słuchawce.

– Oczywiście, mamo – powiedziałam odruchowo, zanim zdążyłam ugryźć się w język. Nawyk bycia idealną synową był silniejszy ode mnie.

– No to wspaniale! A, i jeszcze ten pasztet z żurawiną. Bartek mówił ostatnio, że marzy mu się taki, jak robiłaś dwa lata temu. Pamiętaj, żeby kupić dobre mięso, nie to z marketu.

Rozłączyłam się z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony nie chciałam zawieść teściowej, z drugiej – każde wspomnienie imienia „Bartek” w kontekście kulinarnych zachcianek sprawiało, że nóż otwierał mi się w kieszeni. On marzył o pasztecie? A ja marzyłam o tym, by poczuć się kochana. Wieczorem, gdy siedzieliśmy przed telewizorem, Bartek zagadnął:

– Mama dzwoniła? Coś tam słyszałem, że ustalałyście menu. Pamiętaj o tym mazurku z migdałami, dobra? Tylko nie przypal spodu jak w zeszłym roku.

Obmyśliłam plan

Spojrzałam na niego powoli. Nie przypal spodu? Naprawdę?

– Nie przypalę – odpowiedziałam cicho. – Bo nie będę go piekła.

Bartek roześmiał się, nie odrywając wzroku od meczu.

– Dobry żart. Wiesz, że bez twojego mazurka to nie są święta. Podaj mi pilota, leży koło ciebie.

Podałam mu pilota. Byłam spokojna jak tafla jeziora przed burzą. On naprawdę myślał, że żartuję. Myślał, że moja uraza po Dniu Kobiet już wyparowała, że wróciłam do ustawień fabrycznych „usłużna żona”. O, jak bardzo się mylił. Rozpoczęłam strajk włoski, ale w wersji domowej. Nie przestałam gotować całkowicie – to by było zbyt ostentacyjne i wywołałoby wojnę przedwcześnie. Gotowałam, ale tylko dla siebie, albo dania, których Bartek nie znosił. Szpinak, kasza gryczana, zupy krem z dyni.

– Znowu to zielone coś? – pytał, grzebiąc widelcem w talerzu. – Nie mogłabyś zrobić schabowego?

– Nie miałam czasu – odpowiadałam z uśmiechem. – W pracy młyn, wiesz jak jest.

Kiedy pytał o zakupy na święta, zbywałam go półsłówkami.

– Zrobi się. Mamy czas.

Nie spodziewał się

Tydzień przed Wielkanocą atmosfera w domu zaczęła gęstnieć. Zazwyczaj o tej porze na stole w kuchni leżała już szczegółowa lista zakupów, w słoiku na parapecie pracował zakwas na żurek, a ja biegałam po sklepach w poszukiwaniu idealnej białej kiełbasy. Tym razem – nic. Cisza. Puste blaty. Bartek zaczął się niepokoić.

– Słuchaj, nie widzę nigdzie zakwasu. Kupiłaś gotowy?

– Nie kupiłam – odpowiedziałam.

– To kiedy nastawisz? To już ostatni dzwonek.

– Nie nastawię.

Mąż wyłączył telewizor. W końcu do niego dotarło, że coś jest nie tak.

– O co ci chodzi? Cały czas się boczysz o te kwiatki? Minęły trzy tygodnie! Ile można chować urazę? Przecież przeprosiłem!

Wstałam powoli i podeszłam do okna.

– Nie chodzi o kwiatki, kochanie. Chodzi o to, że ty traktujesz moją pracę w domu jako pewnik, jak powietrze. Oddychasz nim, ale nie zauważasz, dopóki go nie zabraknie. Zapomniałeś o mnie w dniu, który jest symboliczny. Nie zadałeś sobie trudu, więc ja też nie zadam sobie trudu.

– Ale święta… Rodzina przyjeżdża! Matka mnie zamęczy! Wujek Staszek będzie gadał! – Jego głos zdradzał panikę.

– Masz trzy dni. Możesz sam nastawić zakwas, przepis jest w internecie. Możesz kupić pasztet w delikatesach. Możesz zamówić catering. Ja w tym roku nie kiwnę palcem przy świątecznym stole. Jadę do spa.

Zostawiłam go

Szczęka Bartosza opadła tak nisko, że prawie dotknęła dywanu.

– Żartujesz. Do spa? W Wielkanoc?

– Tak. Z przyjaciółką. Zarezerwowałyśmy to miesiąc temu, zaraz po ósmym marca. Wrócę w Lany Poniedziałek wieczorem. Poradzisz sobie. Jesteś dorosłym mężczyzną.

Chciałam, żeby poczuł ten ciężar odpowiedzialności, który ja nosiłam na barkach od lat. W Wielki Piątek rano spakowałam walizkę. Bartek krążył wokół mnie jak zbity pies.

– Iwonka, proszę cię, nie rób mi tego. Jak ja to wytłumaczę mamie?

– Powiedz prawdę, że żona potrzebuje odpoczynku, bo przez cały rok pracuje na dwa etaty: jeden w biurze, drugi w domu.

– Ale ja nie umiem gotować!

– To się naucz. Albo idź do sklepu i kup gotowe.

Wyszłam z domu z poczuciem niesamowitej lekkości. Czułam się tak, jakbym zrzuciła z pleców worek kamieni. Wsiadłam do samochodu Agaty, która czekała na podjeździe z szerokim uśmiechem.

– I jak? Żyje? – zapytała.

– Ledwo. Panika w oczach – zaśmiałam się, zapinając pasy. – Ale wiesz co? Wcale mi go nie żal.

Weekend w spa był cudowny. Masaże, basen, długie rozmowy przy winie, brak pośpiechu, brak stania przy garach, brak zapachu gotowanej kapusty we włosach. Wyłączyłam telefon. Chciałam odciąć się całkowicie.

Odpoczęłam od niego

Włączyłam go dopiero w niedzielę rano, w samą Wielkanoc. Miałam kilkanaście nieodebranych połączeń od Bartka i dwa od teściowej. Wiadomości tekstowe były mieszanką błagań i pytań technicznych: „Gdzie są serwetki?”, „Jak długo gotować białą kiełbasę?”, „Czy ten żurek z torebki da się jakoś uratować?”. Odpisałam tylko krótko: „Wesołych Świąt. Wszystko jest w szafkach. Powodzenia”.

Wróciłam w poniedziałek wieczorem. W kuchni panował względny porządek, choć widać było ślady walki – niedomyte garnki, plama po czymś tłustym na obrusie, okruchy na podłodze. Bartek siedział w salonie. Wyglądał na zmęczonego, jakby przebiegł maraton. Na stole stał wazon, a w nim wielki, przepiękny bukiet tulipanów. Nie zwiędłych, nie z supermarketu. Prawdziwy, kwiaciarniany bukiet. Spojrzał na mnie. Nie było w nim złości, raczej rezygnacja i… szacunek?

– Cześć – powiedział cicho.

– Cześć – odstawiłam torbę. – Jak święta?

Bartek westchnął głęboko.

– To był koszmar. Żurek wyszedł za kwaśny, biała kiełbasa popękała, a wujek Staszek stwierdził, że ten kupny pasztet smakuje jak tektura. Mama była w szoku, ale jakoś to przełknęła. Powiedziałem jej, że musiałaś pojechać do rodziców. Nie chciałem, żeby cię obgadywali.

Dostał nauczkę

Uśmiechnęłam się lekko. To był pierwszy lojalny gest z jego strony od dawna.

– Ale wiesz co? – ciągnął dalej. – Kiedy próbowałem to wszystko ogarnąć, kiedy biegałem po sklepie i nie mogłem znaleźć chrzanu, kiedy stałem przy garach i pot zalał mi oczy… zrozumiałem, ile to kosztuje pracy. I że te kwiaty ósmego marca to nie jest tylko głupi zwyczaj. To jest podziękowanie.

Wskazał głową na bukiet na stole.

– Wiem, że jest po terminie. I wiem, że na Wielkanoc się nie daje tulipanów, ale to dla ciebie. I przepraszam. Nie za brak kwiatów wtedy, ale za brak myślenia przez te wszystkie lata.

Podeszłam do niego i usiadłam obok. Nie rzuciłam mu się na szyję, nie było fajerwerków. Ale poczułam, że coś się zmieniło. Balans sił został przywrócony.

– Następnym razem – powiedziałam, gładząc płatki tulipanów – robimy święta razem. Dzielimy się listą zadań po połowie. Albo zamawiamy catering i mamy święty spokój.

– Catering – odpowiedział natychmiast Bartek. – Zdecydowanie catering. I ja płacę.

W domu wciąż pachniało trochę przypaloną cebulą, ale pod tym zapachem czułam wreszcie zapach normalności. Czasem trzeba wstrząsnąć posadami świata, żeby wszystko wskoczyło na właściwe miejsce. Mój strajk się opłacił. Nie zjadłam domowego mazurka, ale odzyskałam męża.

Iwona, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

